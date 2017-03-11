Заря – Шахтер: превью

Soccer365 рассказывает о предматчевых раскладах на центральный матч 21-го игрового круга высшей лиги чемпионата Украины.



Фото: soccer365.ru

Турнирное положение

Новости команд

Шахтер

Ключевые игроки

Алексей Шевченко

Ориентировочные составы

1 Шевченко 12 Форстер 44 Чечер 2 Сухоцкий 39 Опанасенко 4 Чайковский 15 Калитвинцев 11 Паулиньо 8 Харатин 22 Любенович 42 Деннис 30 Пятов 18 Ордец 44 Ракицкий 33 Срна 31 Исмаили 17 Малышев 6 Степаненко 11 Марлос 74 Коваленко 28 Тайсон 99 Бланко Лещук

Слова перед матчем

Думаю, в украинском чемпионате любая команда опасается игр против "Шахтера". Они играют в атакующий, быстрый футбол. Атакующая линия у них, а это и Марлос, и Тайсон, и Бернард, и Фред, и Бланко-Лещук, и Феррейра, очень серьезная. Нужно правильно выставить нашу линию защиты. Хотя в любой команде есть свои минусы. Попытаемся их использовать. С такими командами, как "Шахтер" и "Динамо" с нашей стороны должна быть агрессивная игра. Это самое важное. Плюс, не проигрывать единоборства один в один. Там есть футболисты, повторюсь, которые имеют очень хорошую скорость и технику. Это, к примеру, Марлос и Тайсон, которые за игру делают от 20 обводок. Это о чем-то говорит. Обращаем внимание на единоборства, на игру один в один. Важно не дать этим игрокам разбежаться, сыграв с ними как можно плотнее. И самое важное: не повторить тех ошибок, которые мы допустили в матче с "Динамо".

главный тренер "Зари"

"Шахтер" ждет сложная встреча. "Заря" – сильный соперник, поединки с которым всегда даются непросто. Готовимся очень серьезно – нужно обязательно взять три очка. Помню игру первого круга в Запорожье, когда все решил единственный гол Феррейры во втором тайме. Убежден, предстоящая встреча также будет напряженной. Луганчане, скорее всего, будут пытаться действовать на контратаках. Тем более "Заря" сильна в этом компоненте. Это, можно сказать, их главный козырь. Есть скоростные игроки в нападении, команда быстро переходит из обороны в атаку. Нам нужно быть очень внимательными. Не зря луганчане сейчас на третьем месте в турнирной таблице. У них квалифицированный тренерский штаб и хороший подбор футболистов.

полузаищтник "Шахтера"

Прогноз Soccer365. ru

12.03.2017 10:30

Центральный матч тура программу 21-го игрового круга и завершит – для любителей украинского футбола, двух или одной из двух команд-участниц этого матча воскресный вечер томным точно никак не будет. Нет сомнений, что с учетом нынешней расстановки сил на "шахматной доске" чемпионата Украины "черно-белые" и "оранжево-черные" входят в тройку наиболее состоятельных коллективов УПЛ. Поэтому априори команда Юрия Вернидуба дать бой "Шахтеру" вроде как обязана. Да, в последних десяти матчах (и это так – для "круглости" цифры, и если не копать глубже…) Луганск отбирал очки у Донецка всего раз, когда в сезоне 2014/15 победил ШД на номинально его территории с минимальным счетом 1:0. Но и последняя встреча этих команд значительное преимущество "оранжево-черных" не продемонстрировала, более того, минимальная победа "Шахтера" (те же 1:0) была во многом выстраданной…



Что увидим на этот раз?.. Несомненно, за период "зимней спячки" обе команды поменялись далеко не кардинально – более того, говорить нужно скорее о минимальных изменениях. "Заря" лишилась важнейших футболистов в обороне и линии полузащиты (речь о белорусе Михаиле Сивакове и Александре Караваеве), но при этом ряды команды пополнил такой талантливый и неординарный исполнитель, как Владислав Калитвинцев. Собственно, для этого парня игра с "Шахтером", ввиду известных причин, может и даже должна стать звездным часом – с кем же, если не с таким серьезным соперником доказывать серьезность притязаний на место в национальной команде и в составе одного из двух "гегемонов"?.. В целом со стороны "Зари" упор будет делаться традиционно на те же фланговые атаки – несмотря на потерю Караваева, "крылья" у луганчан, как и ранее, в целом сильнее, чем центральная ось.



В отношении "Шахтера" нельзя не вернуться к предыдущим, первым с начала возобновления кампании текущего сезона, матчам. И вот в контексте чего – говоря как раз о том, как команда Пауло Фонсеки сыграет в этом матче. После возвращения на "тропу" официальных матчей футболисты ШД сыграли четыре матча. И ни в одном из оных победить визави крупно не смогли. Отдельная песня – провальная дуэль с "Сельтой" в Лиге Европы, но в чемпионате "горнякам" противостояли никак не команды уровня "Динамо" или даже "Зари". Тем не менее, в играх с "Ворсклой" и "Волынью" у "Шахтера" возникли явные проблемы. По сути, дело не только в вероятной расслабленности и ощущении собственного превосходства, которое у ШД порой переходит в явное чувство собственной, что ли, "безнаказанности", из-за чего наверстать упущенное порой очень сложно. Важно, что при этом у "Шахтера" также явно прослеживается порой переходящее в нездоровое желание выиграть на "слишком" голом классе, а также пробелы в таком аспекте игры, как реализация.



Воспользоваться не идеальным положением соперника у "Зари" шансов не так много, но дать "Шахтеру" бой и порадовать зрителей интригой, у номинальных хозяев получиться должно.

Прогноз: 1-2

ТБ 2.5 1.62

Перед стартовым свистком арбитра матча разница между командами в очковых приобретениях составляет 19 очков. Команда хозяев занимает третью позицию и, с высокой вероятностью, именно за это место будет вести борьбу уже до конца текущего первенства (речь, в том числе, и о втором этапе соревнований). Так, разрыв от "Александрии", которая идет на четвертом месте) составляет четыре очка (при этом "алексы" сыграли на один матч больше). От "Динамо" "Заря" отстала на шесть баллов, и с учетом текущей игровой формы команд, возможностей и положения в таблице, вероятность того, что "черно-белы" догонят столичный клуб, невелика.Номинальные гости идут на первой позиции и давно именуются клубом, который не иначе как "без пяти минут чемпион". Отрыв ШД от ближайшего преследователя, как раз "Динамо", составляет 13 баллов. Очевидно, что для того чтобы упустить такое преимущество, нужно сильно постараться.Хавбек донецкого "оранжево-черного" клуба и сборной Бразилии Фред, возможно, вновь будет вынужден пропустить немалый срок по причине длительного "бана". Как сообщают СМИ, полузащитник может быть "награжден" повторной дисквалификацией. Речь о допинг-пробе, которая оказалась положительной и за которую он уже пропустил полгода. Активисты всемирного агентства по борьбе с допингом (аббревиатура WADA) приняли решение оспорить предыдущее решение по дисквалификации игрока. Подчеркивается, что футболист получит новый запрет на выход на поле, срок которого пока является неизвестным. Судя по всему, в стане ШД о новой дисквалификации для игрока знали, ведь уже в матче против "Волыни" бразилец в заявке не значился. Не увидим этого игрока и в матче против "Зари".Очевидно, что в игре с "Шахтером" у бывшего вратаря киевского "Динамо" работы будет намного больше, чем в ряде других встреч в рамках чемпионата Украины. 25-летний страж ворот является одним из лучших голкиперов УПЛ, и не просто так значится среди кандидатов в национальную сборную Украины. При всех симпатиях, которые вызывает защита луганского клуба, назвать Вячеслава Чечера (или Андрея Пилявского) и бразильца Рафаэля Форстера, которые, с высокой вероятностью, составят пару центральных беков в игре с "Шахтером", сверхнадежными исполнителями, язык не поворачивается. А уж в матче с лучшей атакой текущего чемпионата Алексею, к гадалке не ходи, придется сильно попотеть.В битве против "кротов" клуб из Луганска не сможет задействовать целый ряд очень важных игроков. Речь о защитнике сборной Украины (который ближайший матч с Хорватией пропустит по причине дисквалификации) Эдуарде Соболе, хавбеках Иване Петряке и Дмитрие Гречишкине, а также нападающих Владиславе Кулаче и Денисе Безбородько. Все эти игроки арендованы как раз у "Шахтера". Согласно пунктам подписанного между клубами контрактного соглашения, для того чтобы "черно-белые" смогли задействовать этих исполнителей, они должны выплатить "горнякам" солидную сумму компенсации. Поскольку в предыдущие сезоны "Заря" платить отказывалась, можно не сомневаться, что и на этот раз клуб из Луганска предстанет в существенно ослабленном состоянии. Как известно, ранее наставник "Шахтера" Пауло Фонсека также выразился против того, чтобы предоставить арендованным футболистам возможность выходить играть против действующего вице-чемпиона.Несмотря на то, что два последних матча "Шахтера" в чемпионате Украины прошли на "тоненького" в отношении "пробития" ТБ – в игре с "Ворсклой" это случилось, тогда как в матче с "Волынью" еле-еле удалось забить один мячик – в поединке с "Зарей" ожидать большего количества голов можно и нужно. Да, номинальные гости, возможно, вновь захотят победить малой кровью, но сделать это в игре с Луганском куда сложнее, ведь уровень исполнителей у Вернидуба соответствующий – такой, который может помешать ШД одержать победу. Поэтому играть придется не в полноги, а выкладываться на 100%. Но и "Заря" отсиживаться в "тылу" не будет, и оборону ШД хорошенько "покусает".