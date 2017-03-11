Фейеноорд - АЗ: превью

Soccer365.ru анализирует предматчевые расклады центральной встречи 26-го тура чемпионата Нидерландов.

Турнирное положение

Новости команд

Фейеноорд

АЗ

Ключевые игроки

Деррик Люккассен

АЗ

Ориентировочные составы

30 Hansson 6 Ян-Ари ван дер Хейден 33 Боттегин 18 Нелом 2 Карсдорп 20 Тапиа 8 Аль-Ахмади 7 Кёйт 19 Бергёйс 9 Йоргенсен 28 Торнстра 24 Крул 4 Влар 23 Люккассен 2 Йоханссон 5 Хапс 8 ван Оверем 30 Вюйтенс 6 Ринстра 18 Бель Хассани 27 Фрайди 11 Танкович

Слова перед матчем

Думаю, все понимают, что в воскресенье будет очень трудная дуэль. АЗ - это команда, которой всегда сложно противостоять, они никогда не сдаются. Считаю, что мы должны выйти на поле и вновь всем доказать, что именно мы на данный момент лучше и сильнее. К тому же, за нами весь стадион, а это, я считаю, очень важный фактор.

Полузащитник "Фейеноорда"

Прошлую игры мы провалили, хотя я, честно говоря, ждал совершенно другого результата. Поражение, конечно, неприятное, но я его принял, ведь это футбол, тут такое бывает. Всю последнюю неделю мы работали над собой, старались исправиться, дабы не наступить на те же грабли, не повторить ошибки той игры. В воскресном поединке мы постараемся выложиться на полную, потому что терять первую позицию мы не хотим. Уверен, что болельщики сделают всё, чтобы мы победили. Эти ребята на трибунах делают нас сильнее.

Главный тренер "Фейеноорда"

Во вторник мы с командой решили совместно отдохнуть, и наш выбор пал на пейнтбол. Было очень весело и больно, но это однозначно улучшило атмосферу в команде. Посмотрим, как это скажется на парнях в воскресенье.



Мы не рады нашему турнирном положению, но на что-то лучшее мы пока надеяться и не можем. У нас, как и у любой нормальной команды, есть проблемы, но эти проблемы мы скоро решим.

Главный тренер АЗ

Прогноз и Ставки

12.03.2017 09:30

Игра "Фейеноорда" со "Спартой" обязана была вернуть первых с небес на землю, показав в клубе абсолютно всем, что чемпионство ещё не в руках и за него нужно бороться. Впереди у Джованни ван Бронкхорста очень трудный отрезок, но если команда на самом деле готова к золотым медалям, то она его пройдёт без особых проблем.



Первая остановка хозяев - АЗ. После перерыва алкмарцы выглядят не очень убедительно, о чём свидетельствует целый ряд проваленных поединков. Честно говоря, слабо верится в то, что команда, ничего не показавшая на своём поле, сумеет что-то противопоставить на сумасшедшем "Де Куйпе". Кстати, в нынешнем игровом году таких смельчаков и вовсе не было. Уверяю вас, и АЗ геройствовать не станет.

Прогноз: 2-0

ИТ1Б1,5 1.42

Ф1(-1) 1.72

В прошлом туре довольно неуверенной игрой отличился не только "Фейеноорд", но и АЗ. Роттердамцы, как мы помним, проиграли в дерби, а вот АЗ на своём поле расписал мировую с аутсайдером лиги "Эксельсиором". Оба результата могли внести серьёзные изменения в верхушку таблицы, но, к счастью клубов, их конкуренты тоже потеряли очки. Таким образом, оба коллектива сохранили свои позиции в топ-7, но для выполнения основных задач им придётся ещё прилично поработать.Похоже, ниже второй строчки "Фейеноорд" уже точно себя не видит, потому неудивительно, что в клубе уже сейчас решили всерьёз задуматься о следующей Лиге Чемпионов. Чтобы не потеряться среди элиты Европы команде нужно как минимум сохранить свой костяк, и именно над этим руководство начало сейчас работать. В первую очередь было принято решение продлить контракты с лидерами коллектива, ведь их опыт однозначно пригодится в лучшем турнире Европы. Если говорить конкретно об именах, то не так давно подпись под новым двухлетним контрактом поставил Карим Аль-Ахмади.Всё меньше и меньше туров остаётся до окончания чемпионата, а "фермеры" до сих пор не застолбили себе место в первой семёрке. С каждым туром шансы алкмарцев на попадание в еврокубки уменьшаются, но в клубе, судя по всему, это никого не беспокоит. Другое, конечно, дело, если парни положили глаз на кубок страны, через который тоже можно попасть в Лигу Европы. В таком случае нужно будет в финале обыгрывать "Витесс", а это тоже задача не из лёгких.Несмотря на свой молодой возраст, Деррик уже считается одним из лучших в клубе на своей позиции. Цена этого футболиста растёт практически не по дням, а по часам, ведь на поле Люккассен всегда демонстрирует уверенную и хладнокровную игру. Тренер, кстати, тоже не боится это признавать, поэтому при любой возможности отвешивает парню кучу заслуженных комплиментов.Очевидно, что в предстоящей игре у защитной линии АЗ работы будет очень и очень много, поэтому именно от Деррика и его партнёров во многом будет зависеть результат поединка. Не пропустят больше двух - уже будет хорошо.Впервые в сезоне на наставника "Фейеноорда" обрушились действительно масштабные проблемы. Речь, естественно, идёт о составе. Элиа, Басаджикоглу, Джонс, Конголо и Веинович сейчас находятся в лазарете клуба, поэтому их участие в ближайшей игре под большим вопросом. Там же недавно были и Бергёйс с Йоргенсеном, но те, если верить тренеру, уже готовы выйти на поле.А вот у Йон ван ден Брома проблем куда меньше. Единственная потеря АЗ - это нападающий Джаханбакш, получивший травму на прошлых выходных. К тренировкам пострадавший приступил только в пятницу, поэтому его появление на поле практически нереально.На своём поле "Фейеноорд" уничтожает абсолютно всех, причём делают это подопечные Ван Бронкхорста очень красиво и уверенно. За тринадцать матчей здесь было пропущено всего 8 мячей, а вот забито намного больше - 38. Статистика, конечно, будоражащая, поэтому даже ничья здесь для любого приезжего клуба будет считаться огромным достижением, не говоря уже о победе.На сегодняшний день АЗ точно не конкурент "Фейеноорду". Как бы там Алкмар не хотел быть на одном уровне с Роттердамом, но пока это, откровенно говоря, всего лишь чьи-то мечты. Далеко ходить не будем, вспомним хотя бы встречу в первом круге, когда АЗ даже при своих болельщиках выглядел беспомощно и в итоге не смог ничем ответить на четыре пропущенных гола. В этот раз должен быть тот же сценарий.