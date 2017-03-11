Реал Сосьедад – Атлетик: превью

Soccer365 рассказывает о предматчевых раскладах на центральный матч 27-го игрового круга высшей лиги чемпионата Испании.



Фото: soccer365.ru

Турнирное положение

Новости команд

Реал Сосьедад

Атлетик

Ключевые игроки

Хавьер Приэто

Иньяки Уильямс

Ориентировочные составы

1 Рульи 6 Мартинес 22 Навас 19 Юри 29 Одриосола 17 Сурутуса 4 Ильярраменди 16 Каналес 10 Приэто 11 Вела 26 Орхильес 1 Ираисос 27 Альварес 4 Ляпорт 15 Лекуэ 24 Баленсиага 6 Сан Хосе 7 Беньят 14 Сусаета 22 Гарсия 10 Муньяин 11 Уильямс

Слова перед матчем

Я хочу поблагодарить Луиса Энрике за ту работу, которую он проделал в Барселоне. Когда он закончит, в "Барселоне" поймут, насколько он классный тренер. "Барселона?" Я не скажу, кроме того, что уже говорил ранее, когда продлил контракт с клубом. Мое будущее тут, в "Реал Сосьедаде". Это на 100%. Я сильно привязан к клубу и рад, что мне предстоит работать с этими игроками еще два года. Я очень счастлив, очень благодарен и преисполнен чувства ответственности. Больше мне нечего сказать.

главный тренер "Реал Сосьедада"

Прогноз Soccer365. ru

12.03.2017 07:00

Главное баскское дерби одновременно является и центральным матчем этого тура, ведь команды находятся рядом в турнирной таблице – на пятом и седьмом месте соответственно. "Реал Сосьедад" еще не отказался от претензий на четвертую строчку, которая дает право сыграть в Лиге чемпионов на следующий год. Более того, очковое отставание от "Атлетико" и занятость мадридцев в Лиге чемпионов вполне позволяет на это рассчитывать, ведь у самого клуба из Сан-Себастьяна "отвлечений" от игр чемпионата нет никаких. Что касается "Атлетика", то после недавнего вылета из Лиги Европы и ему ничего не остается делать, как сфокусироваться на чемпионате, где он надеется зацепиться за первую шестерку. Словом, очки необходимы обеим командам, тем принципиальнее будет и без того горячее сражение. Впрочем, в нем все же вырисовывается фаворит. Так, к баскскому дерби "Реал Сосьедад" подходит в хорошей форме. Подопечные Эусебио Сакристана в трех последних турах одержали две победы (1:0 над "Лас-Пальмасом" и 3:2 над "Бетисом") и сыграли вничью 2:2 дома с "Эйбаром", тогда как команда Эрнесто Вальверде на выезде проигрывает уже три матча кряду. При этом, данные результаты нельзя воспринимать как какой-то временный спад, ведь в целом в нынешнем сезоне "Атлетик" выглядит на выезде весьма посредственно. Команда в 12 играх набрала только 8 очков, при этом забила лишь 7 голов. Меньше коллектива из Бильбао на чужих аренах никто не забивает, даже аутсайдеры, поэтому наши симпатии на стороне хозяев.

Прогноз: 2-0

П1 2.24

Перед стартовым свистком арбитра команды разделяет семь очков – гандикап на стороне хозяев. С 48-ю очками "Сосьедад" разместился на пятой позиции в таблице о рангах, и отстает от вожделенной четвертой позиции (которую занимает мадридский "Атлетико") всего на один балл. Вместе с тем, в случае поражения в этой встрече позициям бывшего клуба полузащитника немецкой "Баварии" Хаби Алонсо угрожает "Вильярреал". "Субмарин" отстает от команды из Сан-Себастьяна на три балла, и готов воспользоваться осечкой визави в любой момент.Как раз "Вильярреал" расположился выше, чем "Атлетик", на одну ступеньку. Отставание от визави в четыре очка не позволит клубу из Бильбао улучшить свое положение даже в случае победы в отчетном матче. А вот опуститься ниже у "львов" хороший "шанс" есть. Это может произойти в том случае, если "Атлетик" сыграет вничью или проиграет, а "Эйбар" в своем матче наберет три зачетных балла.Наставник "доностьяррас" Эусебио Сакристан и руководство команды пришли к согласию о заключении нового соглашения. Согласно новому контракту, договор рассчитан до первого месяца лета 2019-го года. Сакристан, тренер 52-х лет от роду, получил назначение в РС еще в ноябре позапрошлого года. Как известно, он сменил неудавшегося преемника сэра Алекса Фергюсона, также шотландца Дэвида Мойеса. А до получения этого назначения Сакристан на протяжении четырех сезонов вел к победам вторую команду каталонской "Барселоны". В кампании прошлого сезона "Сосьедад" пришел к финишу на девятой позиции. Интересно, что, несмотря на фактическую пролонгацию договора, слухи продолжают связывать Эусебио с возвращением в Каталонию. После того, когда стало известно о том, что по итогам этого сезона "блаугранас" точно покинет нынешний главный тренер Луис Энрике, эти разговоры стали звучать только громче. Если РС по итогам сезона пробьется в квалификацию Лиги чемпионов, это будет самый большой успех в тренерской карьере Сакристана.Форвард "львов" Иньяки Вильямс заинтересовал скаутов, а также тренерский штаб действующего чемпиона Италии. По сообщениям испанской прессы, руководители "Ювентуса" постоянно отправляют селекционеров на матчи клуба из Бильбао, в которых их целью выступает 22-летний испанский нападающий Вильямс. Руководители "зебр" хотят подписать Иньяки уже ближайшим летом. Кроме клуба из Турина в этом игроке заинтересованы такие команды, как английский "Ливерпуль" и немецкая "Боруссия". Интересно, что не так давно сам футболист подчеркивал свое желание остаться в Басконии. С начала текущего сезона Вильямс отыграл за "Атлетик" 37 поединков во всех соревнованиях, в которых отличился пятью голами и успел отдать семь результативных передач.Вероятное отсутствие нескольких важнейших игроков линии атаки возлагает на этого хавбека дополнительную ответственность. В последних матчах действия на поле этого полузащитника имели для РС фундаментально важное значение – и речь не только о двух голах в ворота "Бетиса". Ветеран "чури-урдин" надежен и крайне сосредоточен, и этими качествами Прието компенсирует нехватку скорости и физическую подготовку уже не первого уровня готовности. В целом капитан проводит очень сильный сезон, и его шесть голов вкупе с двумя голевыми передачами говорят сами за себя. Прието как никто знает, что такое важность дерби для обеих команд, и приложит все усилия, чтобы удача была на стороне его коллектива.Перед началом сезона у наиболее оптимистично настроенных поклонников таланта ветерана цеха признанных бомбардиров испанского футбола на языке было что-то вроде "…Ариц с каждым годом становится только лучше!.." Трудно с этим утверждением согласиться, ведь динамика результативности Адурица указывает на то, что он скорее не сможет достичь тех 20-ти голов, которые забил в рамках Примеры прошлом сезоне. Но от этого роль форварда для своего клуба меньшей никак не стала. Ариц все еще лучший бомбардир своего клуба с 16-ю голами во всех турнирах (семь из которых пришлись на матчи в Лиге Европы), кроме того, в его активе четыре голевые передачи. Ну а его роль в команде в качестве дядьки-наставника переоценить и вовсе трудно... Но пока Адуриц восстанавливается от повреждения, первую скрипку на острие должен играть его "заместитель" и, возможно, наследник, Иньяки Уильямс. Получается у этого парня с переменным успехом, но делать нечего – на данный момент Уильямс должен тянуть лямку и за себя, и за того парня.Впервые за весьма длительный период к принципиальному матчу за право считаться клубом №1 в Басконии в ранге весьма явного фаворита подходит один из коллективов. И это не гости. В пользу Сан-Себастьяна говорит не только фактор своего поля (а это в такого рода матчах аспект весьма важный), но и текущая игровая форма команд как таковая.