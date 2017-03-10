УПЛ: прогноз на 21-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно 21-го тура футбольного первенства украинской Премьер-лиги сезона 2016/17.



Фото: soccer365.ru

11.03.2017 07:00

Команда Василия Сачко, а это наставник гостей, оказалась в щекотливом, если не сказать куда проще – весьма сложном, положении. Два кряду поражения отодвинули этот клуб не только на седьмую строчку и за борт клубов, которые могут составить первую шестерку, но и оголили ряд проблем внутри команды. Речь об игровых пробелах, которые касаются не слишком высокого уровня мастерства, как отдельных исполнителей, так и сыгранности коллектива как такового.



В матче с "Олимпиком" Полтаве выигрывать нужно кровь из носу, иначе минусовый гандикап в четыре очка станет приговором по умолчанию. Более того, при этом даже победа "Ворскле" может не помочь (смотрите ниже)… Как бы то ни было, "олимпийцы" Романа Санжара точно выглядят командой, которая в этом матче на хороший результат, коим для номинальных хозяев станет и ничья, имеет шансов явно больше, чем гости. Тем более – после весьма качественной игры, которую донецкий клуб продемонстрировал в матче с киевским "Динамо". Впрочем, по игре "Олимпика" имеются вопросы, как минимум, по части такого аспекта, как реализация. Кроме того, в составе команды Санжара таких сильных индивидуально игроков, как нападающий Дмитрий Хлебас и полузащитник Сергей Мякушко нет – и это явный козырь гостей…

Прогноз: 1-1

11.03.2017 07:00

А вот для кого этот игровой круг может стать знаменательным, так это для клуба из Одессы. Коллектив тренера Александра Бабича может обеспечить себе место в "пульке" лучших, и продолжить борьбу не за выживание, а за еврокубки. Задача упрощается, как минимум, двумя факторами. Так, "моряки" играют дома, а кроме того, ни от кого не зависят – побеждай и будет тебе счастье! Несмотря на то, что, на первый взгляд, "черно-синие" взяли на своем поле не намного больше очков, чем на выезде, а именно – 16 против 11-ти, в Одессе этому клубу играется куда комфортнее. С учетом же того, что состав у хозяев, в сравнении с гостями, куда более сыгранный и знающий возможности друг друга, это – несомненный козырь "моряков".



В пользу же гостей говорит не только имя наставника команды – против Бабича белорус Леонид Кучук куда более именитый и съевший не одну собаку тренер – но и факт уверенной победы в прошлом туре. В игре с "Зиркой" из Кропивницкого уже была видна "рука" нового тренерского штаба, под руководством которого "сталевары" явили собой уже весьма слаженный и продуктивный механизм. Да, в целом каменчане пока сыроваты, но потрепать нервы любому визави до конца текущей кампании еще наверняка смогут. За счет грамотного анализа возможностей оппонента и выбора правильного тактического рисунка на тот или иной поединок этой "Стали" под силу много уже сейчас.

Прогноз: 1-1

11.03.2017 10:00

Команда Владимира Шарана немного притормозила в прошлом туре, когда проиграла во Львове, но претендентом на третью позицию все еще остается. В игре с "Днепром" явным фаворитом матча являются как раз "алексы". В пользу команды из региона с центром в Кропивницком говорит практически все: фактор своего поля, опыт игроков команды, текущая форма коллектива, наконец, мотивация. Что будет дальше с "Днепром", известно только тому, кто упорно отказывается платить по счетам и так же уверенно ведет "сине-бело-голубых" к краю пропасти… Практически нет сомнений в том, что "Александрия" в конечном итоге место в еврокубках получит, но для того чтобы финишировать на третьей позиции, а оная, на секундочку, дает право сыграть в группе Лиги Европы, минуя квалификацию, нужно еще сильно попотеть.



Прогноз: 2-1

11.03.2017 10:00

Перед началом противостояния во Львове в западноукраинском дерби есть явный и очевидный фаворит. Это команда еще одного белорусского наставника, бывшего тренера команды "Крумкачы", Олега Дулуба. Победа над "Александрией" должна, наконец, стать для "львов" тем толчком, благодаря которому "Карпаты" покинут "зону вылета". Важно, что команда, в активе которой победа в Кубке СССР в 1969-м году, показывала далеко не безнадежный футбол на протяжении не одного тура, и вот теперь сбросила с себя те психологические "оковы", которые длительное время этому коллективу явственно мешали найти себя. "Волынь" же показывает худший футбол в лиге давно, и находится выше двух последних мест только за счет очковых взысканий с "Днепра" и "Карпат". Кроме того, коллектив патриарха украинского тренерского цеха Виталия Кварцяного еще и катастрофически плох на выезде. Словом, хозяевам – все карты в руки.



Прогноз: 2-0

12.03.2017 08:00

Выезд в гости к новичку высшего дивизиона легкой жизни действующему чемпиону не сулит, но при этом команда Сергея Реброва сыграет с номинально наиболее легким, если сравнивать с двумя предыдущими визави этой команды, соперником. В пользу победы "Динамо" говорят всевозможные обстоятельства и аспекты, но настораживает факт проявления "старой болезни" Киева, который дал о себе знать в игре с "Олимпиком". Речь о слабой реализации создаваемых у ворот соперника моментов. Да, количество все же переходит в качество, но не окажись молодой нападающий Киева (и одно из открытий текущего чемпионата) Артем Беседин в нужное время в нужном месте… Словом, над этим тренерам ДК, очень похоже, нужно существенно поработать.

К слову, возможно, как раз для того чтобы попробовать как-то облегчить участь своей команды, которая в наступлении нередко испытывает муки создания, Ребров отважится сыграть в два форварда с первых минут.



Идею играть с двумя "чистыми" нападающими во всеуслышание поддержал и президент ДК Игорь Суркис, но дело, безусловно, далеко не в желаниях владельца "бело-синих". Чтобы как-то компенсировать отсутствие на поле хорошего диспетчера, игрока, ведущего и направляющего игру команды, коим для Киева в свое время был покойный Валентин Белькевич, такой поворот для защитников соперника мог бы дать команде качественно новые варианты ведения игры, а действия колллектива сделать априори более острыми. С учетом того, что до конца первой части чемпионата ДК нужно сыграть не с самыми сложными визави, время для внедрения нового-старого тактического построения ныне чуть ли не идеальное…

Прогноз: 0-2

12.03.2017 13:30

Центральный матч тура программу 21-го игрового круга и завершит – для любителей украинского футбола, двух или одной из двух команд-участниц этого матча воскресный вечер томным точно никак не будет. Нет сомнений, что с учетом нынешней расстановки сил на "шахматной доске" чемпионата Украины "черно-белые" и "оранжево-черные" входят в тройку наиболее состоятельных коллективов УПЛ. Поэтому априори команда Юрия Вернидуба дать бой "Шахтеру" вроде как обязана. Да, в последних десяти матчах (и это так – для "круглости" цифры, и если не копать глубже…) Луганск отбирал очки у Донецка всего раз, когда в сезоне 2014/15 победил ШД на номинально его территории с минимальным счетом 1:0. Но и последняя встреча этих команд значительное преимущество "оранжево-черных" не продемонстрировала, более того, минимальная победа "Шахтера" (те же 1:0) была во многом выстраданной…



Что увидим на этот раз?.. Несомненно, за период "зимней спячки" обе команды поменялись далеко не кардинально – более того, говорить нужно скорее о минимальных изменениях. "Заря" лишилась важнейших футболистов в обороне и линии полузащиты (речь о белорусе Михаиле Сивакове и Александре Караваеве), но при этом ряды команды пополнил такой талантливый и неординарный исполнитель, как Владислав Калитвинцев. Собственно, для этого парня игра с "Шахтером", ввиду известных причин, может и даже должна стать звездным часом – с кем же, если не с таким серьезным соперником доказывать серьезность притязаний на место в национальной команде и в составе одного из двух "гегемонов"?.. В целом со стороны "Зари" упор будет делаться традиционно на те же фланговые атаки – несмотря на потерю Караваева, "крылья" у луганчан, как и ранее, в целом сильнее, чем центральная ось.



В отношении "Шахтера" нельзя не вернуться к предыдущим, первым с начала возобновления кампании текущего сезона, матчам. И вот в контексте чего – говоря как раз о том, как команда Пауло Фонсеки сыграет в этом матче. После возвращения на "тропу" официальных матчей футболисты ШД сыграли четыре матча. И ни в одном из оных победить визави крупно не смогли. Отдельная песня – провальная дуэль с "Сельтой" в Лиге Европы, но в чемпионате "горнякам" противостояли никак не команды уровня "Динамо" или даже "Зари". Тем не менее, в играх с "Ворсклой" и "Волынью" у "Шахтера" возникли явные проблемы. По сути, дело не только в вероятной расслабленности и ощущении собственного превосходства, которое у ШД порой переходит в явное чувство собственной, что ли, "безнаказанности", из-за чего наверстать упущенное порой очень сложно. Важно, что при этом у "Шахтера" также явно прослеживается порой переходящее в нездоровое желание выиграть на "слишком" голом классе, а также пробелы в таком аспекте игры, как реализация. Воспользоваться не идеальным положением соперника у "Зари" шансов не так много, но дать "Шахтеру" бой и порадовать зрителей интригой, у номинальных хозяев получиться должно.

Прогноз: 1-2