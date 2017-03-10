Ньюкасл – Фулхэм: превью

Soccer365 рассказывает о предматчевых раскладах на центральный матч 37-го игрового круга Чемпионшипа.

Турнирное положение

Новости команд

Ньюкасл

Фулхэм

Ключевые игроки

Джамаал Ласселс

Нескен Кебано

Ориентировочные составы

26 Дарлоу 3 Дамметт 2 Кларк 6 Ласселс 27 Гамес 30 Атсу 4 Колбэк 12 Шелви 11 Ритчи 20 Гуффран 33 Мерфи 27 Button 30 Сесеньон 26 Калас 13 Рим 2 Fredericks 14 Юхансен 6 Дэвид Макдональд 7 Кебано 10 Кэрни 24 Алуко 25 Мартин

Слова перед матчем

Я не удивлен, что они среди лидеров. Они вложили серьезные инвестиции, они действительно большой клуб и заслуживают того места, на котором сейчас находятся. Все наши игры – тяжелые, а эта – на выезде против лидера чемпионата. Тем не менее, мы находимся в превосходной форме и постараемся показать свое лучшее выступление и побороться за очки в этом матче. В первом круге мы уже смогли их одолеть, но тогда была другая ситуация и другой расклад сил. Я думаю нам по силам побороться за место в шестерке сильнейших, и мы постараемся сократить разрыв, как можно скорее.

Главный тренер Фулхэма

Они не припаркуют автобус. Они добиваются успеха благодаря атакующим действиям и не станут менять свою игру ради нас. Иногда они могут играть выше, иногда глубже, но при этом всегда остаются атакующей командой. Эта игра будет трудной. Йоканович проделал большую работу и сделал свою команду сильной. Мы готовы к трудностям и подойдем к матчу с уверенностью в себе.

Главный тренер Ньюкасла

Прогноз и ставки

11.03.2017 10:00

Четыре последних матча между этими командами завершились победой хозяев со счетом 1–0, но этот явно не должен быть таким скучным. Во многом это благодаря "Фулхэму", который, как обычно, старается играть в открытый футбол, нанося за матч больше пятнадцати ударов по воротам. Славиша Йоканович уже давно не менял модель игры и вряд ли сделает это сейчас. Поэтому нас ждет хорошее зрелище, в котором "Фулхэм" постарается пробить лучшую оборону чемпионата и не пропустить слишком много в свои ворота.



Две последние встречи остались за дачниками, но сейчас в такой расклад верится с трудом. Как бы ни был симпатичен "Фулхэм", но "сороки" это класс, который бьет порядок. Как такового порядка у "дачников" нету, но есть кураж и вера в свои силы. На мой взгляд, этого не достаточно чтобы претендовать на победу в этом матче. Крепкая оборона может умножить на ноль все их атакующие потуги, как это было в матче с "Лидсом" и тогда перед командой Йокановича встанет неразрешимая проблема.

Прогноз: 2-1

2-й тайм ТБ 1,5 1.92

"Сороки" продолжают проходить проверку своих амбиций. Они сыграли три подряд выездных матча против команд из первой шестерки и добились приличного результата, прибив двух главных конкурентов. "Дачники" станут для них уже четвертым серьезным соперником за двенадцать дней и это очень сложный график, даже для "Ньюкасла".Этот матч станет вторым серьезным испытанием для "дачников" подряд. На этой неделе они уже рубились с "Лидсом" и выстрадали ничью на последних секундах, хотя, тот матч должен был завершиться их победой. Теперь "дачники" и в частности Нескен Кебано должны стать ярыми сторонниками видеоповторов в футболе, особенно если этих потерянных двух очков не хватит для попадания в плей-офф.После 36-го тура никаких значительных перестановок в первой шестерке, да и почти во всей таблице не было. Связано это с аномальным количеством ничьих, которых было семь из двенадцати матчей всего. И "сороки" и "дачники" тоже завершили свои матчи дележкой очков.От "Ньюкасла" "Фулхэм" отстает на двадцать очков и естественно уже не угрожает позициям "сорок". Тем не менее, они сохраняют неплохие шансы на попадание в первую шестерку и плей-офф за последнюю третью путевку в АПЛ. Их отставание в пять очков от шестого места остается неизменным, но скоро может сократиться, ведь им предстоит сыграть отложенный матч с "Блэкберном". Этот матч важен для обеих команд, ведь и "Ньюкасл" явно не горит желанием разбазарить преимущество над "Брайтоном" и снова вернуть борьбу за первое место.Потихоньку почти опустел лазарет "сорок" и они начинают выходить на пик формы. Игра с "Редингом" оставила много вопросов по этом поводу, но не стоит забывать, что три встречи подряд со своими главными соперниками это очень большое испытание и то, что "сороки" не смогли выжать максимум из этих встреч, совсем не смертельно. Многие уже видят их триумфальное возвращение в АПЛ, но не стоит слишком торопить события, до конца турнирной дистанции еще десять матчей и даже более-менее удобный календарь это еще не гарантия повышения для "сорок".После этого матча "дачников" снова ждет белая полоса в календаре. Есть реальный шанс набрать максимум в трех матчах, точнее это даже не шанс, а обязательная программа для команды, которая хочет повыситься в классе. Тем не менее, на матч с "сороками" Славиша Йоканович настраивает своих футболистов, как на последний бой. "Дачники" тоже подходят к матчу почти без потерь, все так же вне игры остаются Пецос и Пиазон, который все еще надеется восстановиться до конца сезона.Молодой воспитанник академии "Ноттингема" в этом сезоне стал оплотом обороны "сорок" и в том, что к отчетному матчу они подходят с наименьшим количеством пропущенных голов есть его большая заслуга. После большой летней перестройки Джамаал из резервиста превратился в наиболее стабильного игрока основы "Ньюкасла" и пропустил лишь один матч чемпионата в этом сезоне. Среди других защитников команды он выделяется стабильностью игры и малым числом фолов. Последнее вытекает из того, что он очень хорошо читает игру и выбирает наилучшую позицию, из-за чего ему очень редко приходится исправлять свои ошибки ценой нарушения.В последних матчах этот конголезец все чаще возникает в основе "дачников" и этому есть логическое объяснение. С одной стороны это понизившаяся конкуренция в атаке, после того, как некоторые его конкуренты ушли зимой в аренду, а Лукас Пиазон вылетел из-за травмы. Кебано удалось воспользоваться своим шансом сполна. Сейчас он показывает высококлассную игру, и результат его действий мы наблюдаем почти во всех матчах. Очень полезен Кебано и после выходов на замену, что позволяет Йокановичу использовать его в роли джокера, но сейчас он все же чаще играет с первых минут. Скорость, дриблинг и нестандартные действия это главные козыри Кебано, которые мы можем увидеть в этом матче.И "Ньюкасл" и "Фулхэм" практически никогда не сдаются и всегда играют до конца. Они относятся к числу тех, кто очень часто забивает под конец матча. Обычно, именно во втором тайме просыпается бесшабашный стиль игры "дачников", во время которого они много забивают и много пропускают. Да и "сороки" во втором тайме оживляются. В таком случае будет логично предположить, что именно во втором тайме нас ждут самые активные действия и обязательно голы.