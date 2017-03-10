Примера: прогноз на 27-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно 27-го тура чемпионата Испании сезона 2016/17.

10.03.2017 11:45

Встреча двух "домашних" команд, которые большую часть турнирных очков зарабатывают при поддержке своих трибун. Поэтому уже даже с этой точке зрения можно считать барселонский коллектив неким фаворитом в данной встрече. Однако, недавний выезд на "Сантьяго Бернабеу" в исполнении "Лас-Пальмаса" несколько путает расклады перед этой встречей. Островитяне сыграли здорово и едва не выиграли. После этого они устроили домашний погром "Осасуне" - 5:2. С другой стороны, главного аутсайдера чемпионата обыгрывают все кому не лень. "Эспаньол" выиграл 3 из 4 последних домашних поединков, уступив лишь сильному "Реал Сосьедаду". В первой встрече команды сыграли вничью, но в предстоящей больше шансов у "Эспаньола".

Прогноз: 2-1

11.03.2017 04:00

Разыгравшаяся, по крайней мере, на своем поле, "Валенсия" принимает одного из аутсайдеров. "Летучие мыши" выиграли три домашние встречи подряд у "Атлетика", "Реала" и "Леганеса", поэтому будут настроены продолжить свою успешную серию, тем более, что ранг соперника позволяет на это рассчитывать. "Спортинг" является одной из худших команд по игре в гостях – 9 поражений в 13 играх. В среднем команда пропускает по два мяча на чужих стадионах, которые "Валенсии" вполне по силам забить хихонцам, если не больше.

Прогноз: 3-1

11.03.2017 07:15

"Севилья" все еще старается идти в темпе двух грандов, но в прошлом туре не избежала потери очков в выездной игре с "Алавесом", который в очередной раз в нынешнем сезоне доказал, что является неудобным соперником. Отставание от "Реала" и "Барселоны" немного увеличилось, а отрыв от идущего четвертым "Атлетико", уменьшился. Не самая радужная динамика для команды Хорхе Сампаоли, которую андалусийцы не намерены продлевать в предстоящей встрече. "Леганес" медленно, но верно опустился на те позиции, которые прочили команде специалисты в преддверии старта сезона. Новичок Примеры повис над зоной вылета. Пока гандикап в 5 очков позволяет ему туда не опуститься. Все благодаря одержанной важной победе над "Гранадой" в прошлом туре на своем поле. А вот в гостях "Леганес" не побеждал с октября прошлого года, изредка довольствуясь ничейными результатами. Шансов зацепить очки в матче с "Севильей" на "Рамон Санчес Писхуан", где команда выиграла 10 из 12 поединков, практически никаких нет.

Прогноз: 2-0

11.03.2017 09:30

После домашней победы над "Лас-Пальмасом", которую "Малага" одержала в 23-м туре, она принялась за старое – проигрывать. "Медузы" проиграли три встречи подряд, забив только один мяч. Что касается "Алавеса", то он в очередной раз подтвердил статус "крепкого орешка", не позволил обыграть себя "Севилье". При этом, команда Маурисио Пеллегрино выглядело предпочтительнее соперника. Очень стабилен "Алавес" - за 14 последних туров команда проиграла лишь трижды. Думается, что это обстоятельство поможет гостям заработать очки в этом поединке.

Прогноз: 1-1

11.03.2017 11:45

"Гранада" в прошлом туре проиграла важный выездной матч "Леганесу" в борьбе за выживание. Вместо того, чтобы выиграть и поменяться с новичком Примеры местами, "насриды" теперь проигрывают спасительному 17-му месту 5 очков. Настроить на оптимистический лад болельщиков команды может тот факт, что три игры подряд на своем поле команда выиграла, а значит, что всерьез настроена сохранить свою прописку в элите испанского футбола. Другое дело, что побеждала она "Бетис", "Лас-Пальмас" и "Алавес", тогда как на этот раз в гости приедет куда более серьезный соперник в виде "Атлетико", у которого "Гранада" в 21 веке еще не выигрывала, изредка довольствуясь ничейными исходами. Конечно, у подопечных Диего Симеоне в уме будет матч Лиги чемпионов против "Байера", но выездная победа 4-2 вполне позволяет не экономить силы в игре чемпионата.

Прогноз: 0-2

12.03.2017 04:00

Главное баскское дерби одновременно является и центральным матчем этого тура, ведь команды находятся рядом в турнирной таблице – на пятом и седьмом месте соответственно. "Реал Сосьедад" еще не отказался от претензий на четвертую строчку, которая дает право сыграть в Лиге чемпионов на следующий год. Более того, очковое отставание от "Атлетико" и занятость мадридцев в Лиге чемпионов вполне позволяет на это рассчитывать, ведь у самого клуба из Сан-Себастьяна "отвлечений" от игр чемпионата нет никаких. Что касается "Атлетика", то после недавнего вылета из Лиги Европы и ему ничего не остается делать, как сфокусироваться на чемпионате, где он надеется зацепиться за первую шестерку. Словом, очки необходимы обеим командам, тем принципиальнее будет и без того горячее сражение. Впрочем, в нем все же вырисовывается фаворит. Так, к баскскому дерби "Реал Сосьедад" подходит в хорошей форме. Подопечные Эусебио Сакристана в трех последних турах одержали две победы (1:0 над "Лас-Пальмасом" и 3:2 над "Бетисом") и сыграли вничью 2:2 дома с "Эйбаром", тогда как команда Эрнесто Вальверде на выезде проигрывает уже три матча кряду. При этом, данные результаты нельзя воспринимать как какой-то временный спад, ведь в целом в нынешнем сезоне "Атлетик" выглядит на выезде весьма посредственно. Команда в 12 играх набрала только 8 очков, при этом забила лишь 7 голов. Меньше коллектива из Бильбао на чужих аренах никто не забивает, даже аутсайдеры, поэтому наши симпатии на стороне хозяев.

Прогноз: 2-0

12.03.2017 08:15

После серии неудач "Депор" выдал неплохие три тура подряд. Сначала команда из Ла-Коруньи отобрала дома очки у "Атлетико", затем победила в гостях "Спортинг", а среди недели в перенесенном матче против "Бетиса" команда сыграла вничью. В очных матчах "Депор" и "Барса" играют результативно – менее двух голов в поединках между ними не забивалось уже более 10 лет. В минувшем сезоне каталонцы просто не заметили дважды выхода на поле соперника, выиграв по сумме двух встреч в чемпионате 12-0. А вот в позапрошлом сезоне команды дважды сыграли вничью 2-2. Словом, скучно не бывает. Впрочем, с нынешней "Барселоной" от недостатка эмоций жаловаться не приходится. Среди недели команда сотворила настоящее чудо, сумев отыграться в Лиге чемпионов после провальных 0-4 от "ПСЖ" в Париже. До сих пор вся футбольная общественность смакует голы матча, реакции комментаторов, болельщиков, критикует судейство и прочее. Вряд ли эти разговоры улягутся и до начала этого поединка. Понятно, что команда сейчас пребывает в эйфории, но это же может сыграть с ней и злую шутку. Поэтому надо снимать корону с головы и возвращаться к серым будням. А они таковы, что в этом матче надо брать три очка.

Прогноз: 1-3

12.03.2017 10:30

Встречаются участники нынешнем еврокубковой компании. Но если "Вильярреал" успел уже прекратить свой путь к трофеям, то "Сельта" продолжает бороться в Лиге Европы, причем весьма небезуспешно. Пройдя в 1/16 финала донецкий "Шахтер", она попала на еще одного представителя постсоветского пространства – "Краснодар". Первый домашний матч, пусть и не с таким превосходством как хотелось (2-1), но команда выиграла. Другое дело, что сил потратили немало, поэтому "Вильярреал" должен быть посвежее. Галисийцы уже долгое время играют в графике два матча в неделю, что периодически им аукается. Вполне возможно, что это произойдет и на этот раз, ведь "Вильярреал" сейчас в хорошей форме, а "Сельта" явно делает ставку на Лигу Европы.

Прогноз: 1-2

13.03.2017 12:45

Многие ждали от "Эйбара" того, что он сможет навязать борьбу "Реалу" в матче прошлого тура, но не получилось. Мадридцы выиграли более чем уверенно. А вот от "Осасуны" уже многие не ждут ничего, да и команда им отлично в этом плане подыгрывает, проиграв 6 матчей подряд. Положение у команды аховое – за 18 последних туров она набрала только 4 очка, прочно осела на дне турнирной таблицы и уже отстает от ближайшего соперника на 7 баллов. Не смогла встряхнуть команду и смена тренера в начале года. Словом, любые очки в этом матче будут в радость, но как их добыть, если в последних шести играх меньше трех голов ты не пропускаешь?

Прогноз: 1-2

[prediction id="638812"]"Реал" среди недели пережил несколько неприятных минут в ответном матче с "Наполи". Неаполитанцы забили гол, вполне могли забивать еще второй. Непонятно чем бы все закончилось, если бы Мертенс попал не в штангу, а сделал дубль. Но на помощь команде во втором тайме пришел ее капитан Серхио Рамос и мадридцы вздохнули с облегчением и даже выиграли матч. Теперь нужно переключаться на игру в чемпионате, где очки терять нельзя. Домашний поединок против "Бетиса" более чем подходит для набора таковых. В последних турах Примеры команду лихорадило, но уверенная победа над "Эйбаром" и проход "Наполи" немного успокоят мадридцев, которые должны показать свой привычный футбол и победить без особых проблем.[score ht="3" at="0"][prediction end]