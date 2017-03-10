Серия А: прогноз на 28-й тур

Soccer365.ru традиционно делится ожиданиями от грядущих матчей чемпионата Италии. Анализируем матчи 28-го тура.



Фото: soccer365.ru

10.03.2017 14:45

Центральный матч очередного тура пройдет уже в пятницу, дабы дать "Ювентусу" больше времени для подготовки к ответной игре в Лиге чемпионов. В прошлом туре команда Аллегри оступилась в матче с "Удинезе" и не смогла нарастить существенно отрыв у "Ромы". Не исключено, что началось сказываться то, что наставник туринцев не слишком много дает отдыха лидерам атаки, однако в этой встрече "Старая синьора" все же выйдет в боевом составе, так как "Милан" в текущем сезоне серьезно подпортил нервы действующему чемпиону.



"Черно-белым" нужно не только набирать три очка, но и мстить за поражение в Суперкубке Италии, а также в первом круге Серии А. Дома "Ювентус" еще очков не терял, а "Милану" при всей его удачливости уже пора притормозить. В Турине "нерадзурри" уже давно играют неудачно, а именно проиграли пять матчей подряд в Серии А и вполне вероятно, что в осторожном и не самом результативном поединке сильнее окажется "Ювентус". Все же защита у хозяев поля в разы надежней, а нападением гостей может дрогнуть в любой момент.

Прогноз: 1-0

11.03.2017 14:45

Генуэзское дерби всегда сложно предсказывать, учитывая, что "Дженоа" будет принимающей стороной, а дома "грифоны" не могут выиграть уже пять сражений подряд. В прошлом туре "Дженоа" лишь в самой концовке сумел дожать "Пескару", поэтому пока не слишком убедил в завершении кризиса. Тем не менее настрой на матч с "Сампой" наверняка будет запредельным, так как "Дория" уже шесть матчей подряд не уступает, в том числе дважды на выезде. Номинальные гости наладили дела с надежностью в защите, и заработала атака, поэтому гости наверняка будут стараться продлиться свою серию без поражений. Отметим, что в минувших шести очных встречах "Дженоа" лишь раз вышел победителем, проиграв в четырех матчах. Более того, уже три подряд личные встречи "Сампа", будучи номинальным гостем, выигрывала, но в этом матче вполне реален дележ очков.

Прогноз: 1-1

12.03.2017 07:30

С одной стороны уже просто жалко "Болонью", которая не может победить в восьми встречах подряд, набрав в них всего два очка. В прошлом туре на своем боле "красно-синие" капитулировали перед "Лацио", а в гостях еще с самого начала сезона ничего путного не получается. С другой стороны совсем уже может опозориться "Сассуоло", проигравший четыре подряд домашних матча. В минувшем туре "нероверди" не сумели пробить оборону "Кротоне", во второй раз подряд не забив и гола. В родных стенах "черно-зеленые" уж точно должны прервать сухую серию и избежать поражения. Не верится в очередное фиаско и "Болоньи", которая должна рано или поздно заиграть хотя бы на мировые. Интересно, что в четырех последних очных битвах хозяева поля не выигрывали, но в пятое подряд поражение "Сассуоло" не хочется верить, поэтому стоит ждать мировой исход.

Прогноз: 2-2

12.03.2017 10:00

Миланский клуб опустился на шестое место в турнирной таблице, поэтому в каждом из последующих матчей самоотдача будет максимальная. А в игре с "Аталантой", которая затесалась в группе грандов тем более. В родных стенах "Интер" проиграл два из минувших трех, но в прошлом туре в гостях поиздевался над "Кальяри". Понятно, что "боги" куда сильнее сардинцев, однако в гостях уже не уступают три матча подряд и лимит успешных встреч уже кажется, исчерпывается. "Интер" неудачно играет в Бергамо, а вот в родных стенах победил в двух последних очных битвах, да и в целом в атакующем плане "нерадзурри" смотрятся сильнее. Наверняка они понимают, что второе подряд домашнее поражение от команды из лидирующей группы подорвет планы по попаданию в Топ-3, а игроки "Интера" уже наверняка задумались о такой перспективе.

Прогноз: 2-1

12.03.2017 10:00

В прошлом туре "Кьево" в очередной раз в своей истории нарвался на "Милан" и несколько подпортил свою неплохую серию без поражений. "Эмполи" после небольшого всплеска активности снова окунулся в кризис, с которого и начался сезон. "Синие" проиграли четыре подряд матча, забив всего один мяч. На выезде на протяжении всего чемпионата у них ничего не получается, поэтому особенно и не видно перспектив за счет чего можно выиграть в Вероне. Как раз "летающие ослы" по полной программе постараются выложиться и добыть вторую подряд домашнюю победу. В атакующем плане "Кьево" значительно превосходит "Эмполи".

Прогноз: 2-0

12.03.2017 10:00

Неаполитанский клуб теперь по полной программе будет выкалываться в чемпионате Италии. Остался у команды Сарри один турнир, где цель в виде второго места кажется совершенно достижимой. После двух подряд домашних поражений "партинопейцы" могут просто поиздеваться над "Кротоне", который на выезде за весь сезон добыл всего два очка. Аутсайдер чемпионата пытается играть от обороны, но с атакующей мощью неаполитанцев вряд ли справиться. После неудачи в матче с "Реалом" "Наполи" вполне способен крупно выиграть, чего уже давно не случалось на "Сан-Паулу".

Прогноз: 4-0

12.03.2017 10:00

В последнем домашнем матче "Пескара" шокировала всех и вся, обыграв "Дженоа" со счетом 5:0, но до этого не было ни одной победы, поэтому второй подряд успех даже при поддержке своих болельщиков не слишком реален, учитывая, что в последнем туре на выезде ничего не показал. В целом пока приход Земана в корне ничего не изменил, хотя шанс в матче с "Удинезе" имеется, так как "зебры" совсем слабо играют в гостях. "Удинезе" не может победить пять матчей подряд. Более того, даже не может забить и гола в гостях. Возможно, недавняя ничья с "Ювентусом" взбодрит "черно-белых", но, чтобы моментально преодолеть кризис - это маловероятно. "Пескара" еще постарается побороться за выживание, хоть и шансы минимальные, а вот у "Удинезе" мотивации особых нет.

Прогноз: 1-1

12.03.2017 10:00

"Фиорентина" уже на 10 очков отстает от шестого места. На своем поле "фиалки" выиграли всего раз в минувших четырех встречах, а поединок против "Кальяри" - отличный шанс взять три очка и еще зацепиться за шанс побороться за еврокубки. "Сардинцы" в последнем гостевом матче победили на выезде, впервые в текущем сезоне. Второй успех в гостях против "Фиорентины", которая очень редко уступает дома, слишком большое достижение для нестабильных "островитян", совсем провально играющих в гостях по части обороны. "Фиолетовые" должны настроиться на эту игру и вскрыть дырявую оборону "Кальяри".

Прогноз: 3-0

12.03.2017 15:45

На своем поле "Палермо" выиграл всего раз в текущем сезоне, а череда смены тренеров не могла привести к чему-то положительному. Защита у сицилийцев является главной проблемой и объяснением неудачного сезона. Если Нестровски почти в каждом матче забивает по голу, то оборона проваливается почти в каждой встрече. В прошлом туре "Торино" полтора тайма атаковал "Палермо", пока не пробил редуты и не выдал три подряд мяча. Наверняка "Рома" после поражения от "Наполи" просто на части растерзает "орлов", тем более что три очка в такой плотной борьбе жизненно важны для команды Спаллетти, особенно в свете того, что выход в четвертьфинал Лиги Европы усложняется после поражения на выезде от "Лиона".

Прогноз: 0-3

13.03.2017 15:45

Римляне сейчас на очень хорошем ходу. Команда Симоне Индзаги, которой в целом без разницы, где играть - на выезде или дома, победила уже в четырех подряд матчах, пропустив всего один мяч. Римляне действуют организованно, уверенно и четко идут к своей цели, если, конечно, вдруг не наступит спад. Игра против "Торино" может стать одной из ключевых, так как соперник весьма опасен, хотя в гостях у "быков" в текущем сезоне не слишком получается. "Торино" в гостях выиграл всего раз в минувших восьми встречах, причем в защите случаются настоящие провалы, чем вполне могут воспользоваться "орлы". За последние 18 лет "Лацио" дома лишь раз проиграл в очных встречах и на этот раз текущий настрой хозяев поля должен сослужить им службу.

Прогноз: 2-1