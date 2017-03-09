Ювентус - Милан: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на поединок 28-го тура чемпионата Италии.



Фото: soccer365.ru

Турнирное положение

Новости команд

Ювентус

Милан

Ключевые игроки

Гонсало Игуаин

Жерар Деулофеу

Ориентировочные составы

1 Буффон 12 Сандро 4 Бенатиа 19 Бонуччи 26 Лихтштайнер 6 Хедира 8 Маркизио 5 Пьянич 17 Манджукич 9 Игуаин 21 Дибала 99 Доннарумма 2 Де Шильо 17 Сапата 29 Палетта 13 Романьоли 23 Соса 33 Куцка 91 Бертолаччи 8 Сусо 70 Бакка 7 Деулофеу

Слова перед матчем

"Милан" подходит к матчу, выиграв два последних поединка. Это очень хитрая команда. Порой кажется, что они выпадают из игры, но затем включают неожиданно свою скорость и технику. Не стоит забывать, что это поединок между "Ювентусом" и "Миланом". Что касается "Скудетто", то впереди еще три месяца и мы не думаем о том, что случится через столько времени. Сейчас нас волнует только матч против "Милана".

главный тренер Ювентуса

Не могу сказать, что это будет ключевой матч в сезоне, но мы должны провести его, как последний решающий поединок. "Ювентус" - сильная команда, которая является фаворитом в этом сражении, с ними сложно играть в Турине, но всем командам свойственно проигрывать, поэтому мы настроены на победу.

главный тренер Милана

Прогноз и ставки

10.03.2017 14:45

Центральный матч очередного тура пройдет уже в пятницу, дабы дать "Ювентусу" больше времени для подготовки к ответной игре в Лиге чемпионов. В прошлом туре команда Аллегри оступилась в матче с "Удинезе" и не смогла нарастить существенно отрыв над "Ромой". Не исключено, что началось сказываться то, что наставник туринцев не слишком много дает отдыха лидерам атаки, однако в этой встрече "Старая синьора" все же выйдет в боевом атакующем составе, так как "Милан" в текущем сезоне серьезно подпортил нервы действующему чемпиону.



"Черно-белым" нужно не только набирать три очка, но и мстить за поражение в Суперкубке Италии, а также в первом круге Серии А. Дома "Ювентус" еще очков не терял, а "Милану" при всей его удачливости уже пора притормозить. В Турине "нерадзурри" уже давно играют неудачно, а именно проиграли пять матчей подряд в Серии А и вполне вероятно, что в осторожном и не самом результативном поединке сильнее окажется "Ювентус". Все же защита у хозяев поля в разы надежней, а нападением гостей может дрогнуть в любой момент.

Прогноз: 1-0

П1 + ТМ3,5 2.38

"Ювентус" ожидаемо продолжает занимать первое место в чемпионате Италии, оторвавшись от "Ромы" уже на восемь очков. Хотя в случае победы в прошлом туре над "Удинезе", перевес был бы 10 баллов, однако действующий чемпион оступился и сыграл вничью. Туринцы имеют третьею атаку в лиге, но если речь завести о домашних встречах, то нападение команды Аллегри уступает лишь "Роме". "Старая синьора" в родных стенах играет идеально, победив во всех 14 встречах, пропустив всего семь голов. На счету "Юве" 36 забитых мячей в домашних поединках."Милан" располагается на седьмой позиции в Серии А, уступая два очка "Аталанте", которая идет пятой. "Россонери" выиграли 15 из 27 сражений, уступив семь раз. У "Милана" худшая защита среди топ-7 команда чемпионата Италии с 30 пропущенными мячами. Если речь вести о выездных встречах, то "красно-черные" и там занимают седьмое место с шестью победа в 13 встречах. У "Милана" худшее нападение среди Топ-8 на выезде, а также второе с конца в Топ-8 по защите, пропустив 18 голов. "Милан" подходит к матчу с "Ювентусом" с тремя победами подряд и успешными очными встречами в текущем сезоне."Ювентус" пока комфортно себя ощущает в чемпионате Италии и может свободно менять ориентиры с Лиги чемпионов на внутреннее первенство и обратно. Победа над "Миланом" может дать возможность туринцам всецело задуматься о грядущих встречах Лиги чемпионов в 1/4 финала, так как пока сложно представить себе победу "Порту" в Италии со счетом 3:0, к примеру. Португальцы - не "Барселона", а защита у "Старой синьоры" все же знатней, чем у "ПСЖ". Известно, что поединок против "Милана" пропустит Джорджо Кьеллини, что является серьезной потерей, тем более что он может и не сыграть в матче с "Порту". Относительно других перестановок в составе Аллегри решил не распространяться. Также наставник подчеркнул, что после матча "Барсы" и "ПСЖ" можно четко говорить о том, что в футболе возможно все и битва за титул в Серии А еще не завершен."Милан" в пятый раз за последние 11 месяцев сыграет против "Ювентуса". Конечно, в памяти "россонери" матч за Суперкубок Италии и поединок в Милане в первом круге. На выезде команда Монтеллы в последнее время играет более чем внимательно в обороне, пропустив всего один мяч. В прошедших трех поединках на чужих стадионах "дьяволы" набрали семь из возможных девяти очков, но с "Ювентусом" явно будет на порядок сложнее, чем с любыми другими оппонентами Серии А. Правда есть и положительные новости из стана "Милана". Велика вероятность того, что Сусо восстановится от травмы и сможет сыграть, хотя решение будет принято перед матчем. В строй вернулся Романьоли, которого попробуют на левом фланге. К сожалению, растягивается эпопея с продажей "Милана", однако, все же рано или поздно она должна завершиться. Наверняка в клубе все надеются, что она закончится до лета, когда нужно будет принимать трансферные решения.В минувших встречах Гонсало Игуаин несколько сбавил обороты, забив всего один гол в прошедших четырех сражениях. Тем не менее Гонсало в любой момент может возобновить свою голевую феерию, особенно перед важным матчем в Лиге в чемпионов. Неплохо аргентинец действует на своем поле, отметившись в двух из минувших трех домашних матчах. Спады бывают у всех, а вот в ключевых поединках Игуаина всегда умел забить, поэтому в данной встрече именно он может считаться ключевым исполнителем, которого стоит опасаться "россонери".В последних матчах многие хвалят Жерара Деулофеу, который очень быстро стал одним из ключевых игроков "Милана", получающий регулярно место в основе. Находясь в аренде, Деулофеу, права на которого принадлежат "Эвертону", провел семь матчей за "россонери", записав на свой счет один гол и две передачи, однако по части созидания, контроля мяча, игры один-на-один он может многое дать "Милану". Наверняка максимальное внимание будет к Бакке и Сусо, а вот Деулофеу может получить больше пространства, поэтому вполне способен сыграть ключевую роль в этой встрече.Боевой состав Аллегри выставить никак не сможет. Во-первых, дисквалифицирован Куадрадо, вместо которого с большой долей вероятности выйдет Марко Пьяца, хотя наставник не подтвердил намерение заиграть нападающего. Не исключено, что Аллегри сыграет по схеме 4-3-3, где на острие атаки будут Игуаин, Дибала и Манджукич, а в средней линии - Пьянич, Маркизио и Хедира. Кьеллини также пропустит игру и вместо него наверняка сыграет Бенатия. Также в центре будет Бонуччии, а по флангам Лихштайнер и Сандро.С большой долей вероятности к матчу будет готов Сусо, поэтому именно он на острие атаки сыграет вместе с Карлосом Баккой и Деулофеу. В средней линии наверняка с первых минут на поле появятся Пашалич, Сусо и Куска. Не исключено, что вместо Пашалича сыграет и Локателли, хотя может быть дан шанс и Бертолаччи. В защите снова увидим Романьоли, де Шилье, Палетту и Сапату. На воротах снова будет стоить Доннарумма.С 22 января туринцы на своем поле чередуют результативные матчи со скромными победами. "Милан" лишь раз в минувших 10 гостевых встречах не забил на выезде, но в Турине команде играется всегда сложно и вполне вероятно, что "Старая Синьора" проведет матч максимально внимательно, а значит, большого количества голов ждать не стоит, несмотря на ударный состав в нападении. Осторожничать будут и те и другие, а все может решить один, максимум два гола. Перестрелки тут ждать не стоит.