Чемпионшип: прогноз на 37-й тур

Soccer365.ru продолжает знакомить своих читателей со вторым по силе дивизионом Англии, под обзором 37-й тур.

10.03.2017 14:45

"Чайки" смогли одержать победу и не подпустить к себе "Хаддерсфилд". В их победе над "Ротерхэмом" мало кто сомневался, но получилась она тяжелой, что абсолютно не красит команду Криса Хьютона. Плюс для них только в том, что они показали, что могут и прибавлять под конец матча, а не только разбазаривать добытое преимущество.



"Дерби" откровенно не повезло в прошлом матче, "Престон" абсолютно не заслуженно украл у них два очка. Сейчас после двух домашних поединков, которые позволили им набрать очков для поддержания места в таблице, им предстоит сложнейший выезд против мотивированного соперника. Три последних матча между этими командами завершились вничью. Такой результат не удовлетворит хозяев, сейчас они заканчивают свой самый сложный отрезок турнирной дистанции и если после него они останутся на втором месте, по прямое повышение в АПЛ им почти гарантированно. Эти команды очень схожи по стилю игры, подбору и классу игроков. Главным фактором, который и склонит чашу весов с пользу "Брайтона" будут домашние стены, которые значат для них очень многое.

Прогноз: 1-0

11.03.2017 10:00

"Волки" не побеждали уже шесть матчей подряд, пять из них завершились поражениями. Как и многие другие серии в Чемпионшипе, эта черная полоса также не будет долго жить. Вероятнее всего, она прервется уже в этом туре, ведь принимать дома "Ротерхэм", это манна небесная даже для аутсайдеров.



"Волки" обладают неплохим подбором игроков, ими руководит толковый тренер, порой в их игре видны положительные моменты, но этого не хватает, чтобы уйти подальше от зоны вылета. Огрызающийся дома "Ротерхэм", на выезде превращается в смирного ягненка, который хоть и может взбрыкнуть, но редко и не значительно.

Прогноз: 3-1

11.03.2017 10:00

Случилось то, чего вряд ли кто-то ожидал. Укомплектованная игроками под завязку "Астон Вилла" начала испытывать кадровые проблемы, и Стив Брюс был вынужден подпускать к основе молодежь и резервистов. Они выглядели не хуже распиаренных звезд, большинство из которых сейчас переселились в лазарет или отбывают дисквалификации. Тех, кто остался в строю, такое действие подстегнуло к улучшению своей игры и уже сейчас видны пути, которыми Брюс собирается выводить свою команду на ожидаемый уровень.



"Совы" допустили обидную осечку, но не поплатились за нее, ведь почти все их конкуренты тоже потеряли очки в прошлом туре. Похоже, всю свою удачу они израсходовали на "канареек", а на матч с "Бертоном" её уже не хватило. У "сов" были большие проблемы в фазе завершения атак и в том матче они снова проявились и стали главной проблемой. "Совы" домашняя команда, на выезде они играют не так уверенно, как дома. "Вилланы" начинают набирать обороты, они создали проблемы очень крепкому "Хаддерсфилду" и им вполне по силам отобрать очки у "сов", на мой взгляд, это самый реальный сценарий этого матча.

Прогноз: 1-1

11.03.2017 10:00

Четыре последних матча между этими командами завершились победой хозяев со счетом 1–0, но этот явно не должен быть таким скучным. Во многом это благодаря "Фулхэму", который, как обычно, старается играть в открытый футбол, нанося за матч больше пятнадцати ударов по воротам. Славиша Йоканович уже давно не менял модель игры и вряд ли сделает это сейчас. Поэтому нас ждет хорошее зрелище, в котором "Фулхэм" постарается пробить лучшую оборону чемпионата и не пропустить слишком много в свои ворота.



Две последние встречи остались за дачниками, но сейчас в такой расклад верится с трудом. Как бы ни был симпатичен "Фулхэм", но "сороки" это класс, который бьет порядок. Как такового порядка у "дачников" нету, но есть кураж и вера в свои силы. На мой взгляд, этого не достаточно чтобы претендовать на победу в этом матче. Крепкая оборона может умножить на ноль все их атакующие потуги, как это было в матче с "Лидсом" и тогда перед командой Йокановича встанет неразрешимая проблема.

Прогноз: 2-1

11.03.2017 10:00

Еще один матч борцов за выживание обещает стать интригующим и боевым. В нужный момент обе команды могут собраться с силами и дать бой сопернику. "Бристоль" выглядит на данном этапе немного сильнее. Они оказали серьезное сопротивление "Ньюкаслу" и "Норвичу". Немного не смогли додавить "Бертон", но оставили очень хорошее впечатление. Подопечные самого молодого тренера Чемпионшипа продолжают играть в агрессивный, атакующий футбол и это отличает их от других борцов за выживание.



"Уиган" привык настраиваться на каждый матч, как на последний и если соперник дает слабину, то у него вряд ли получится уйти. Наглядный пример этого последний матч с апатичным "Бирмингемом", который оказался не готов к такому развитию событий. Но против сильных и мотивированных соперников это не проходит и тогда "Лэтикс" остается уповать на удачу, ведь по уровню исполнителей они уступают почти всем командам в лиге. В этом матче их вряд ли ждет успех.

Прогноз: 1-2

11.03.2017 10:00

"Канарейки" продолжают играть в невнятный футбол, который, похоже, лишил их возможности вернуться в АПЛ в этом сезоне. Руководство уже смирилось с этим и не трогает Алекса Нила, но сохранить работу по окончании сезона для него будет невыполнимая задача. Уже два матча подряд "канарейки" просто позорятся на поле. Еще можно было понять, когда они проигрывали сильным "совам", но то, как их гонял "Бристоль" не поддается объяснению.



Сейчас "канарейкам" предстоит сыграть с еще одним аутсайдером, который в последних матчах делает все, чтобы избавиться от этого статуса. С приходом Тони Моубрея "бродяги" выбрались из зоны вылета и взяли курс на середину таблицы. Они показывают очень хороший футбол и я готов взять обратно свои слова о том, что они один из двух главных претендентов на путевку в Первую лигу. "Норвич" должен продлить свою домашнюю серию без поражений, но поделить очки все же придется.

Прогноз: 1-1

11.03.2017 10:00

Встреча двух домашних команд почти всегда являет нам одного фаворита и аутсайдера. Аутсайдером становится тот, кто вынужден играть матч в гостях и в нашем случае это "Рединг". В этом сезоне "Рединг" проиграл десять матчей, восемь из них на выезде. Там же он добыл и шесть побед, но все они были добыты над аутсайдерами, или командами, которые в тот момент находились в кризисе.



"Престон" не проигрывает уже шесть домашних матчей подряд. Всего пять поражений они потерпели на родном стадионе. Среди счастливчиков "Ньюкасл", "Лидс" и "Фулхэм", команды, которые явно сильнее, чем выездные "роялисты". Почти во всех последних матчах "Престон" пропускал, вот и "Рединг" без гола престижа не уйдет, но на большее команды Япа Стама не хватит.

Прогноз: 2-1

11.03.2017 10:00

Валлийцы отвратительно сыграли два последних выездных матча, но есть шанс, что дома они смогут показать значительно больше. Бороться им в принципе не за что, но порадовать своих болельщиков после пары невзрачных матчей они постараются.



После матча с "волками" "Бирмингем" ввел нас в заблуждение. Они не стали выходить из кризиса, а продолжили играть так, как играли до этого и даже еще хуже. Абсолютно убогая домашняя игра против "Уигана" это нечто, такое должно наказываться и то, что Дзола все еще у руля "синих" это всего лишь дело времени. Трудно найти шансы "Бирмингема" в этом матче, скорее всего, их вовсе здесь нет.

Прогноз: 2-0

11.03.2017 10:00

"Лидс" с трудом пережил сложнейший выезд к "Фулхэму". Команда Гарри Монка еще раз доказала, что она умеет терпеть и отстаивать нужный ей результат, но если бы не подарок от соперников на первых минутах, то все могло бы сложиться куда печальнее.



В последних играх "КПР" выглядит весьма достойно и показывает хороший футбол. Они хотят, как можно раньше, обезопасить себя от вылета и это им почти удалось. Не только аутсайдеры, но и крепкие середнячки не устояли в матчах с "обручами". Только вот "Лидс" команда другая, они отлично играют дома, могут сами показать хорошую игру или подстроиться под соперника и ловить его на контратаках. Очень разностороння команда "Лидс". Конечно, "КПР" может преподнести сюрприз, но я все же думаю, что обойдется без этого.

Прогноз: 3-1

11.03.2017 10:00

Хорошую форму демонстрируют "пчёлы" в последних матчах. Они одержали несколько важных побед, поверили в свои силы и начали подниматься вверх в турнирной таблице. Они играют очень результативно, а ударный дуэт Вибе – Пелетейро отличается почти в каждом матче.



"Терьеры" уже не впечатляют так, как пару недель назад. Нет того задора и рвения в атаке, а оборона продолжает подкачивать. В таком состоянии соперник уровня "Брентфорда" становится для них опасным. "Терьеры" не впечатляют в последних выездных матчах, а "пчёлы" будут стремиться порадовать своих поклонников, силы будут примерно равны и мировой исход будет закономерным.

Прогноз: 2-2

11.03.2017 10:00

"Трактористы" продолжают радовать стабильностью, серия из пяти ничьих подряд это достаточно редкое явление. Радует, что они не только смогли справиться с такими же середняками, но и отняли важные очки у лидеров, вмешавшись в распределение путевок в Премьер лигу.



"Барнсли" уже давно не побеждал, но при этом показывает хорошую игру и уже по совокупности заслужил хоть на одну победу. Последние домашние матчи они проводили против лидеров, и там было сложно зацепиться за очки. Сейчас у них есть реальный шанс порадовать болельщиков, которые соскучились за результативной и успешной командой Хекингботэма. Сделать им это будет невероятно тяжело, ведь сейчас их соперник хорош, но мы все же поверим в хозяев.

Прогноз: 2-1

11.03.2017 10:00

"Пивовары" недалеко ушли от "Ипсича" и отштамповали уже четвертую ничью, прилично обидев "Шеффилд" в последнем туре. В последних двух играх он продемонстрировали отличное умение обороняться, но для сохранения прописки в Чемпионшипе этого мало, сейчас им придется демонстрировать свой атакующий потенциал и стараться победить еще одного аутсайдера.



Похоже, что мы снова увидим тот "Ноттингем", который так радовал нас осенью. Результативный, атакующий и позволяющий играть сопернику. Но пока "лесники" так играют не всегда и хорошие матчи чередуют с провальными. Есть опасения, что и этот матч они не смогут занести себе в актив. Оборона "пивоваров" стала крепким орешком, который может быть не по зубам "лесникам", а вот пару голов в свои ворота они точно пропустят.

Прогноз: 2-0