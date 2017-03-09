Лига-1: прогноз на 29-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно двадцать девятого тура футбольного чемпионата Франции сезона 2016/17.

10.03.2017 13:00



Ввиду того, что "Ницца" играет дома, да еще по всем показателям смотрится куда мощнее будущего соперника, все ставят на победу хозяев поля. Это вполне оправдано. Напомним, что клуб расположился на третьей строчке, имея столько же очков, как и "ПСЖ". То есть, по дополнительным показателям пропустила парижан вперед. Да и отставание от лидера всего в 3 балла – не такой великий гандикап. Он может быть преодолен уже в выходные. В прошлом туре "Ницца" гостила у "Дижона" и оформила победу, забив единственный мяч. "Кан" проиграл дома "Анже" - 2:3. Мог взять хотя бы ничью, но оборона не справилась со своей задачей. На данный момент у команды 31 очко и 14-е место. По всей видимости, "Ницца" одержит очередную победу и сохранит свои позиции неприступными.

Прогноз: 2-0

10.03.2017 14:45

"Марсель" все еще в борьбе за места в еврокубках. Пока у команды в копилке 42 очка и 6 место. Для того, чтобы догнать "Лион", требуется добрать 5 баллов. Конечно, сделать это не так просто, так как порой команда оступается на ровном месте с аутсайдерами. В рамках прошлого тура "Марсель" разгромил "Лорьян" в гостях со счетом 4:1. Это позволило сохранить свои позиции и продолжить погоню за 4-м местом. "Анже" переиграл на выезде "Кан" со счетом 3:2. Таким образом, у клуба теперь 36 очков и 10 место. Неплохие показатели. Здесь все говорит о том, что хозяева поля обязаны побеждать. На их стороне не только фактор домашней арены, но и более высокий класс.

Прогноз: 2-0

11.03.2017 10:45



Очень интересный матч, который можно отнести к центральным всего тура. Лидер примет у себя дома обладателя пятой строчки. Стоит отметить, что монегаски уже установили клубный рекорд по количеству забитых мячей в чемпионате, хотя играть еще много матчей. На счету клуба 82 гола при разнице "+57". Удивительный показатель. Достойный чемпиона. Да и сама игра команды впечатляет. Картину может испортить будущее выступление в Лиге чемпионов, когда придется дома принимать "Манчестер Сити". Все-таки придется забивать 2 гола и многие футболисты уже сейчас думают только о столкновении с англичанами. В прошлом туре "Монако" победил "Нант" со счетом 4:0. "Бордо" свой поединок проводил против "Лиона" и разошелся миром – 1:1. Для того, чтобы пробиться в зону еврокубков, "Бордо" не хватает 4 очка. Здесь будет много борьбы, атак, голевых моментов. Но хозяева должны добиться своего – победы.

Прогноз: 2-1

11.03.2017 14:00



"Нант" в текущем сезоне не хватает звезд с неба. Сейчас команда идет на 12-м месте, набрав 34 очка. В прошлом туре противостояние на выезде с "Монако" показало всю слабость обороны – было пропущено 4 гола. При этом, нападающие не смогли отличиться ни разу. С другой стороны, от нынешнего состава ожидать попадание в первую шестерку было сложно изначально. "Монпелье" набрал 33 очка. То есть, встречаются соседи по турнирной таблице. Нас ожидает схватка за 6 очков, как принято говорить в таких случаях. "Монпелье" ранее принимал "Генгам" и обменялся голами. Скорее всего, здесь будет ничья.

Прогноз: 1-1

11.03.2017 14:00



"Ренн" упорно продолжает вести борьбу за попадание в первую шестерку по итогам чемпионата. Пока команда имеет в активе 37 очков и занимает 8 место. До четвертого "Лиона" не хватает 10 баллов. Много, но вряд ли боссы клуба питают иллюзии относительно еврокубков. "Дижон" ведет борьбу за сохранение прописки. Команда сейчас находится в зоне вылета, но для выхода из нее достаточно добрать всего 1 балл. Сделать это можно будет уже в этом туре. Напомним, что неделей ранее "Ренн" сыграл вничью с "Метцем" - 1:1. А вот "Дижон" принимал "Ниццу" и не смог распечатать ворота одного из лидеров, который единожды забил. Все говорит о том, что "Ренн" одержит победу, но много голов не будет.

Прогноз: 1-0

11.03.2017 14:00

"Нанси" балансирует на грани вылета. Команда опережает "Дижон", который в опасной зоне, всего на 1 балл. Одна очередная осечка может вернуть клуб в болото. Требуется срочно набирать очки, убегать подальше от тройки неудачников. Только вот с "Лиллем" будет сложно справиться. Если команда на старте сезона раздавала очки направо и налево, то теперь действует намного увереннее. Она вновь стала мало пропускать, не позволяя сопернику разгуляться у своих ворот. Клуб набрал 30 очков, что тоже не позволяет расслабиться. Зона вылета не так далеко, как хотелось бы. В прошлом туре "Лилль" поделил в гостях очки с "Тулузой", обменявшись голами. А вот "Нанси" проиграл в гостях "ПСЖ", пропустив только 1 гол. Сложно сказать, как закончится матча. Более вероятный исход – ничья.

Прогноз: 0-0

11.03.2017 14:00



"Генгам" может спокойно готовиться к будущему чемпионату. Команда уже вряд ли опустится ниже 12-го места, но и подобраться к лидерам вряд ли получится. На текущий момент клуб набрал 35 очков и занимает 11 место. Конечно, можно попытаться догнать "Лион", но сделать это будет очень сложно. "Бастия" идет на предпоследнем месте. Команда оформила меньше всех побед в чемпионате – всего 5. Требуется срочно выбираться из болота, чтобы не оставлять решение задачи по сохранении прописки на последние туры. Прошлая игра сложилась для "Бастии" относительно удачно – удалось сохранить ничью с "Сент-Этьеном". "Генгам" тоже поделил очки, но на выезде, обменявшись голами с "Монпелье". Наверняка хозяева поля будут доминировать на протяжении всего матча и добьются победы.

Прогноз: 2-1

12.03.2017 10:00



"Сент-Этьен" еще имеет шансы на то, чтобы занять 4-е место по итогам сезона. Команда отстает от "Лиона" на 7 очков. К сожалению, ранее было потрачено много баллов из-за нелепых ошибок защитников, плохой концентрации в концовках матчей. Сейчас команда смотрится лучше, но догнать лидеров будет сложно. "Метц" больше думает о сохранении прописки, нежели улучшения позиций в чемпионате. Всего 2 очка отделяют команду от зоны вылета. Если через пару туров клуб будет в болоте, это никого не удивит. В рамках прошлого тура "Сент-Этьен" разошелся миром с "Бастией". Что касается "Метца", то он также обменялся голами с "Ренном". Учитывая, что "Сент-Этьен" играет дома, можно поставит на его победу над аутсайдером.

Прогноз: 2-0

12.03.2017 12:00



"Лион" набрал хороший ход и стремится сохранить место в еврокубков. Сейчас команда занимает четвертое место, имея в запасе 47 очков. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 4 балла. "Тулуза" - обладатель девятого места и уже решила задачу по сохранению прописки в элите. Команда вряд ли поднимется выше шестой позиции, но попортить нервы будущему сопернику сможет. В прошлой игре "Лион" обменялся голами с "Бордо", играя на выезде. "Тулуза" дома сыграла вничью с "Лиллем" - 1:1. "Лион" смотрится гораздо сильнее будущего соперника по многим параметрам. Плюс ко всему, будет играть на своем стадионе. Наверняка победа достанется именно этой команде.

Прогноз: 2-0

12.03.2017 16:00



После оплеухи, полученной от "Барселоны" в Лиге чемпионов "ПСЖ" долго будет приходить в себя. В команде явно никто не думал о таком повороте событий, как 6 пропущенных мячей. Теперь остается только уповать на завоевание чемпионства. Пока же чемпион идет на втором месте, отставая от "Монако" на расстояние в одну победу. Столько же очков набрала "Ницца", с которой приходится делить 2-3 месте. "Лорьян" - удачный соперник для того, чтобы вернуть уверенность в себе. Это аутсайдер турнира, который много пропускает и мало забивает. Здесь можно поживиться. Напомним, что в прошлом туре парижане с минимальным счетом одолели "Нанси", а "Лорьян" проиграл дома "Марселю" 1:4. Вполне может быть, что данный счет повториться и в этот раз.

Прогноз: 1-4

После того, как "ПСЖ" в драматичном поединке все же уступил "Барселоне", у команды осталось только одно успокоение – завершить чемпионат на первом месте. Однако здесь имеется очередная трудность. Дело в том, что лидерство пока захватил "Монако", опережая чемпиона на 3 очка, а следом идет "Ницца" набравшая одинаковое количество баллов. Таким образом, парижанам придется весьма нелегко в ближайшие пару месяцев. Да и моральное состояние у футболистов совсем не лучшее.Сложно сказать, что ждет Унаи Эмери Скорее всего, он покинет пост главного тренера. Все-таки от него ожидали совсем другого результата. Проигрыш 1:6 от "Барселоны" - это почти приговор.В нижней части таблицы застрял "Лорьян", а вот "Бастия" и "Дижон" имеют более весомые показатели для того, чтобы выбраться из подвала.