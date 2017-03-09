Арока - Порту: превью

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно матча 25-го тура Примейры.



Фото: soccer365.ru

Новости команд

Порту

Арока

Ключевые игроки

Томане

Андре Силва

Хесус Корона

Ориентировочные составы

38 Болат 55 Нелсиньо 4 Мануэль Веласкес 33 Жубал 5 Луис 10 Даниэл Валенте 95 Гонсалес 26 Сантуш 50 Кривелларо 12 Матеуш 16 Томане 1 Касильяс 21 Лайюн 28 Монтейро 5 Маркано 13 Теллес 18 Карлуш 19 Жота 30 Торрес 10 Силва 29 Соарес 17 Корона

Прогноз и ставки

10.03.2017 12:30



"Порту" нельзя терять очки ни в коем случае, если команда хочет подойти к очному противостоянию с "Бенфикой" при минимальном отставании или даже преимуществе. Все игроки прекрасно понимают все расклады и выйдут на поле максимально мобилизованными. И теперь молодость состава является преимуществом, так как задора и сил хватает на все 90 минут, а сыгранность уже на высоком уровне. Главное, чтобы футболисты не думали о грядущем выезде в Италию, где ждет "Ювентус" в рамках Лиги чемпионов.



"Арока" на данный момент практически решила главную задачу на сезон – сохранение прописки. Здесь не будут рвать жилы, чтобы победить любой ценой, но настрой на "Порту" остается соответствующий. Оказать достойное сопротивление такому сопернику – хороший мотиватор. Тем более, еще сохранились небольшие шансы на попадание в Лигу Европы. Для это надо начинать побеждать прямо сейчас.



У "Порту" отличная линия защиты. Футболисты редко кому позволяют распечатать ворота. Да и сам Икер Касильяс частенько выступает в роли палочки-выручалочки. Всем хочется, чтобы голкипер остался в Португалии и отыграл еще хотя бы парочку сезонов.



Матч пройдет с преимуществом "драконом". Мощная линия нападения, умелая игра в обороне сделают свое дело. С первых минут начнутся атаки, чтобы как можно быстрее распечатать ворота. Тогда действовать станет легче. Конечно, "Арока" будет отвечать своими атаками, но для взятия ворот Касильяса придется приложить максимум усилий.



Если взять статистику последних выступлений, то можно заметить, как "Порту" стал часто пропускать. Но это временное явление. Команда вновь приходит в себя и наверняка выдаст еще одну серию из "сухарей". И сохранить ворота вне прикосновенности против "Ароки" не так сложно, как это было годов ранее.

Напомним, что в прошлом туре "драконы" разгромили "Насьонал Фуншал" со счетом 7:0. Конечно, здесь такого разгрома не будет, но гости просто обязаны побеждать.

Прогноз: 0-2

П2 1.31

В грядущем туре чемпионата одним из самых интересных матчей будет противостояние "Ароки" против вице-лидера "Порту". Напомним, что на данный момент "драконы" находятся всего в одном балле от лидирующей "Бенфики". Нужно продолжать в том же духе и ждать очного противостояния с чемпионом, которое намечено через 3 недели.Что касается третьего места, то "Спортинг" занимает его с внушительным отставанием от лидирующего дуэта. Таким образом, "золото" и "серебро" разыграют между собой "орлы" и "драконы". Остальные же занимаются решением менее глобальных задач."Арока" в прошлом сезоне всех удивила своей прытью во втором круге, когда смогла взобраться до еврокубков. Однако на данный момент об этом и речи быть не может. Команда набрала всего-навсего 27 очков и довольствуется только 12-й позицией. Должно произойти что-то невероятное, чтобы клуб включился в борьбу за пятерку сильнейших.Сезон для команды начался весьма неважно, особенно во внутреннем чемпионате. Это было связано со сменой поколений, который переживали "драконы". Казалось, что упущена возможность побороться за титул, да и в Лиге чемпионов не все складывалось удачно. Однако постепенно молодежь сыгралась и выдала хороший отрезок.На текущий момент "Порту" занимает второе место в чемпионате, отставая от лидера всего на 1 балл. Команда Нуну Санту выглядит весьма уверенно и в ряде матчей просто поражает нестандартностью. Отметим, что последнее поражение в Примейре зафиксировано в третьем туре, потом случилась серия из ничьих. Сейчас же у клуба наблюдается серия из шести побед кряду.Ставка сделана именно на молодежь. Как показала статистика, данный выбор правильный. Если поначалу случались осечки, то теперь "Порту" смотрится монолитно и неприступно. Касильяс снова в хорошей форме, защитники сыгрались. К сожалению, обидное удаление в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" испортило всю картину. Все-таки "драконы" были способны оказать сопротивление итальянцам. Теперь же только чудо может помочь пройти дальше.Несмотря на неудачу в Лиге чемпионов, "Порту" решительно настроен выиграть все оставшиеся матчи. Это вполне по силам, так как молодежь рвется в бой. При этом, игра "Бенфики" несколько поблекла в сравнении с прошлым годом и можно надеяться на удачу. Тем более, все в руках самих игроков.Симпатичный клуб, который начал сезон относительно неплохо. Это касается именно рисунка игры, но никак не результата. В итоге "Арока" распрощалась с Лигой Европы и скатилась в зону вылета. Там прозябала несколько туров, затем начала подъем.Казалось, что теперь-то точно получится зацепиться за первые 6 мест, но снова случился кризис. Если годом ранее команду отличало умение хорошо обороняться, то теперь об этом нельзя сказать. Пропущено уже 35 голов при разнице "-12". С такими показателями сложно рассчитывать на высокие позиции.Если взять статистику последних пяти встречи, то она следующая: 1 победа и 4 поражения. Стоит отметить, что 2 поражения допущены против "Бенфики" и "Браги". Но все равно налицо кризис, который надолго затянулся.Молодой форвард, контракт с которым подписан до лета 2019 года. На самом деле, сейчас в "Ароке" сложно выделить футболиста, который бы был на голову выше всех по мастерству. Зато Томане является перспективным игроком. В свои 24 года может похвастаться достаточным опытом. Всего провел в текущем сезоне за "Ароку" 8 матчей, дважды отличился, отдал одну результативную передачу. До этого выступал в Греции. Имеет хорошие данные для форварда. Предпочитает играть по центру, завершая атаки своей команды. Выйдет с первых минут встречи.Андре Силва – молодое дарование, которое привлекает своей игрой многих грандов. Видя, какой самородок в их руках, руководство клуба поспешило заключить с ним контракт до лета 2021 года. В последних матчах неизменно является главным действующим лицом, забив 3 года и сделав 2 голевые передачи в 4-х поединках. Нет сомнения, что выйдет с первых минут. Его вклад в победы своей команды сложно переоценить. Напористый, техничный, скоростной и умеющий бить из любого положения. Вполне вероятно, что сможет догнать Бас Доста в списке лучших бомбардиров первенства.Молодой мексиканец – будущее "Порту". Ему 24 года и если останется в команде до конца контракта, то принесет много пользы. Пока часто выходит на замену, так как тактические расстановки впереди заставляют конкурировать с такими же мощными и яркими форвардами. Больше приносит пользы в качестве распасовщика и оттягивателя внимания на себя со стороны защитником. Техничен, обладает умением тонко отдать пас. Хочется надеяться, что сможет вырасти в настоящего лидера и не сменит клубную прописку, отправившись в испанский гранд."Порту" вновь стал играть грамотно в защите. Наметившийся кризис в этой линии вроде бы прошел. Да и "Арока" не относится к клубам, которые много забивают. Можно поставить на то, что одна из команд не забьет.В текущем сезоне "Порту" проиграл только 1 раз и 5 раз свел поединки к ничьей. По всей видимости, в этот раз будет добыто 3 очка. Команда на ходу и способна разобраться с любым местным соперником.