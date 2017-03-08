Сельта – Краснодар: превью

Soccer365 рассказывает о предматчевых раскладах на матч 1/8 финала Лиги Европы.



Фото: soccer365.ru

Новости команд

Краснодар

Ключевые игроки

Неманья Радоя

Станислав Крицюк

Ориентировочные составы

1 Альварес 3 Фонтас 22 Кабраль 19 Кастро 2 Мальо 5 Диас 18 Васс 6 Радоя 11 Систо 9 Гвидетти 10 Аспас 1 Крицюк 3 Перейра 6 Гранквист 17 Калешин 12 Рамирес 8 Газинский 77 Каборе 11 Подберёзкин 70 Окриашвили 14 Вандерсон 16 Клаессон

Слова перед матчем

"Краснодар" — это очень организованная команда. С определенным стилем, который она исповедует. В ней очень хорошие центральные игроки, которые держат мяч, играют в атакующий футбол, а при обороне прессингуют. Это хорошая команда. Мы всегда анализируем противников. "Краснодар" — не исключение. Впечатление о матче со "Спартаком" я оставлю при себе. Не могу сказать, на что мы рассчитываем в матче с "Краснодаром". Так же было и с "Шахтером". Мы ведь пропустили дома, но в гостях победили. Поэтому надо рассматривать двухматчевое противостояние целиком.

главный тренер "Сельты"

Ощущение, что то, что мы аутсайдеры, поможет в том случае, если соперник в это поверит. Но не думаю, что "Сельта" выйдет расслабленной. Мамаев? Физически и психологически он уже готов играть. Пора начинать его выпускать на поле. Но нам нужен результат. Думаю, что Павел завтра выйдет на замену. Не думаю, что на нас повлияет то, что приходится играть через два дня на третий. Мы уже играли по такому графику в конце прошлого сезона. Что касается травмированных, то они прибавляются, но есть и те, кто уже восстанавливается. Надеюсь, проблем с составом в ближайшее время не будет.

главный тренер "Краснодара"

Придется тяжело, ведь испанский футбол – один из сильнейших в мире, но для нашей команды нет ничего невозможного! Мы прошли "Фенербахче", почему бы теперь не одолеть "Сельту"? С другой стороны, "Краснодар" никогда так высоко не забирался в еврокубке, опыта подобных встреч у клуба пока нет. Что ж, будем приобретать его уже по ходу матчей. Постараемся выдать наш максимум.

полузащитник "Краснодара"

Прогноз Soccer365. ru

10.03.2017 01:05

Как показали матчи команд на предыдущей стадии, и "Сельта", и "Краснодар" к числу клубов, которые хотят (а местами – и могут) решать вопрос овладения преимуществом над соперником за счет непременно активной игры в атаке, не относятся. Сила, как одного, так и другого коллектива, на данном этапе, в организации игры, бойцовских качествах и хорошего, по-футбольному симпатичного упрямства. Для небольшой результативности, которая в этом матче напрашивается, весьма важны и два других аспекта. Не стоит забывать, что текущая игровая форма хозяев желает лучшего, и даже тот факт, что Лига Европы для "Сельты" остается, по сути, единственным шансом пробиться в еврокубки, "оживить" инертных и пребывающих словно в том сне, отдельных игроков коллектива, это не сможет. Но и "Краснодар" пока только раскочегаривается после длительного перерыва, а отсутствие Федора Смолова по потенциям команды гостей не ударить не может.

Прогноз: 1-0

ТМ 2.5 1.7

После окончания поединка в рамках 18-го игрового круга высшей лиги российского чемпионата с московским "Спартаком" (игра закончилась подписанием мирного соглашения – 2:2) хавбек "черных буйволов", колумбиец Рикардо Лаборде был награжден памятными часами. А все потому, что этот полузащитник не так давно отыграл за "быков" более чем знаменательный, 100-й матч. На самом деле "юбилей" случился еще в игре, которая прошла в Кубке России – это был спор с "Уралом". С начала текущего сезона в активе Рикардо 20 матчей, три гола и три результативные передачи во всех турнирах.Если перед этой встречей кто-то вспоминает противостояние "Сельты" с "Шахтером" на территории Украины, где этот опорный полузащитник не играл, и считает, что отсутствие Радои на игру "Сельты" никак не повлияло, то смеем заверить такого дорогого читателя, что он ошибается. Несмотря на победу Виго в Харькове, Неманья для команды – всегда существенная потеря. Серб – один из самых мощных в плане физической подготовки, умения побороться игроков команды, который выполняет очень много черновой работы. От него не стоит ожидать качественных, тонких, проникающих пасов, но удивлять он также умеет. Не так давно Радоя забил решающий мяч виторийскому "Алавесу" в рамках игры в первенстве Ла Лиги. Тот гол, когда он перед ударом убрал защитника на замахе, станет, возможно, лучшим в его карьере, которая такого рода моментами отнюдь не насыщена. Да и технический арсенал этого парня все же не на нулевом уровне: в Примере игроков, которые сделаны из "дерева", и от которых мяч отскакивает, пожалуй, попросту нет.Голкипер "быков" неплохо провел двухматчевую дуэль с "Фенербахче", и вообще является игроком весьма высокого уровня. С учетом гостевого характера матча, а также того, что нападающие "кельтов" – игроки еще более высокого, чем у того же турецкого клуба, класса, работы в Испании у Станислава будет немало. Кроме того, очень важным, и даже, возможно, еще более критичным, чем игра самого вратаря в отдельных эпизодах, будет момент взаимодействия голкипера с защитниками. Если Крицюк сможет правильно "построить" своих беков в решающих моментах давления соперника на его владения, шансы гостей на успех возрастут.Второй раз кряду первый матч на стадии плей-офф Лиги Европы "Сельта" проводит на своем поле. Второй раз кряду соперником "селестес" выступает коллектив из Восточной Европы. Наученная горьким опытом неосмотрительных похождений вперед в домашней игре с "Шахтером", на этот раз "Сельта" будет вести себя, как в обороне своих ворот, так и в центре поля, и, тем более – в фазе наступления, куда более собранно. Бериццо наверняка постарается избежать печальной участи его команды в испанской части противостояния с "горняками", когда между линиями были настолько огромные разрывы, расстояния между которыми, такое впечатление, порой хватало для того чтобы на "Балаидосе" беспрепятственно приземлился вертолет. "Краснодару" же будет проще сыграть надежнее в обороне, чем результативнее – в атаке. К тому же последнему будут противиться всеми способами как раз хозяева.