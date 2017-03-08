Лион - Рома: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на первый поединок 1/8 финала Лиги Европы, который пройдет в Лионе.



Фото: soccer365.ru

Новости команд

Лион

Рома

Ключевые игроки

Александр Ляказетт

Эдин Джеко

Ориентировочные составы

1 Лопес 31 Рыбус 5 Дьякаби 4 Маммана 13 Жалле 8 Толиссо 21 Гоналон 29 Тусар 28 Вальбуэна 18 Фекир 10 Ляказетт 1 Щенсный 13 Перес 44 Манолас 20 Фасио 3 Жезус 5 Паредес 6 Стротман 11 Салах 4 Наингголан 8 Перотти 9 Джеко

Слова перед матчем

Нас ждет очень сложная игра. Очевидно, что уровень французской лиги значительно вырос. Это уже не тот чемпионат, где достойную игру показывал лишь один "Лион". Сейчас там приличное количество грандов. Уже "Лион" не удивишь игрой высокого уровня. Эта команда готова к матчам на такой стадии. Нам важно сыграть уверенно в обороне. Если дадим возможность пройти защиту Ляказетту, то поплатимся за это.

главный тренер Ромы

Джеко выше меня на несколько сантиметров. Он очень опасный и сильный форвард и на втором этаже играет значительно лучше. Но у меня есть скорость. Он лучше играет головой, я - быстрее двигаюсь и опасней в другой области.

форвард Лиона

Прогноз и ставки

09.03.2017 12:05

Первые матчи с участием таких непредсказуемых команд не так то и просто "прочитать". Прошлые матчи и текущая форма Ляказетта говорит о том, что "Лион" сможет пробить защиту "Ромы", причем не исключено, что хозяева поля снова выстрелять по полной программе. С другой стороны и римляне всегда опасны в атаке, однако понятно, что второго погрома, какой удалось сотворить в прошлом раунде в Испании, вряд ли стоит ждать. Римляне действительно могут сделать упор на защиту и уже решать вопрос дома, хотя на выезде у них получается играть значительно лучше.



Главная цель команды Спаллетти - это гол на выезде. Задача вполне реализуемая, но в случае с "Лионом" нужно играть исключительно в сбалансированный футбол, а последние матчи показали, что у "Ромы" все же присутствует спад. Более того, значительно ухудшилась ситуация в Серии А, где титул вряд ли можно будет завоевать. Сложно будет пройти и "Лацио" в полуфинале кубка Италии, поэтому остается только Лига Европы для добывания трофея. Задача не из простых, но реализуемая, а значит погромы нужно исключать. В открытый футбол гости играть не будут. Ничья в такой встрече будет самым логичным итогом, хотя исключать взрыва со стороны одного из клубов не стоит.

Прогноз: 1-1

1Х + ТМ3,5 2.38

Ничья 3,55

В одном из самых интересных и интригующих матчей 1/8 финала Лиги Европы сойдутся "Рома", всерьез нацеливающаяся на титул в текущем сезоне, который уже давно не завоевывал римский клуб, и "Лион", мечтающий не только о трофее, но и о месте в Лиге чемпионов. Положение "ткачей" в Лиге 1 не самое завидное, поэтому подстраховка в виде победы в еврокубках совсем не помешает. Обе команды более чем уверенно сыграли в прошлом раунде. "Лион" поиздевался над голландским "АЗ", вколотив сопернику 11 мячей, а римляне шокировали в первой игре с "Вильярреалом" (4:0), убив интригу во втором матче. В сражении двух атакующих команд вполне стоит ждать активный и результативный футбол, хотя гости не забывают порой и про оборону.После совсем печального января, когда "Лион" проиграл четыре из пяти поединков, наступили светлые времена. "Ткачи" прилично разыгрались, особенно в родных стенах. Команда Бруно Женезио проиграла всего раз в минувших семи встречах, взяв верх в пяти поединках. На своем поле "Лион" не только одолел уже четырех подряд соперников, но и выдавал мощнейшие поединки по части нападения. Французский клуб забил 20 голов в последних четырех домашних сражениях. Это явно не атака "Вильярреала", поэтому римлянам придется достаточно сложно удержать свои ворота в неприкосновенности. В целом в минувших восьми домашних встречах "ткачи" выиграли семь раз, однако в первой половине сезона поединки на своем стадионе проходи далеко не всегда так успешно. То, что "Лион" проиграл аж шесть сражений в родных стенах, не может не обнадеживать "волков", которые умеют вскрывать любые защиты.Не в лучшем состоянии "Рома" приедет во Францию. Сложный календарь и не совсем положительные результаты дали о себе знать. Команда Спаллетти проиграла три из последних четырех сражений, в том числе последние два. В минувшем матче с "Наполи" римляне впервые в чемпионате Италии потеряли очки на своем поле. С другой стороны именно на выезде "Рома" может похвастаться вполне неплохими показателями. До поражения от "Лацио", которое поставило под сомнение шансы выйти в финал Кубка Италии, была серия из пяти побед в шести сражениях, причем только от "Интера" в пяти победных встречах пропустила защита Спаллетти. Однако без Рюдигера, который пропускает этот матч из-за перебора желтых карточек, будет не так то и просто выстоять против ударной атаки соперника.В составе "Лиона" не так то и сложно выделить ключевого игрока. Александр Ляказетт выдает очень мощный сезон по части продуктивности и стабильности. В прошедших 14 матчах, в которых он принял участие с 14 декабря, на счету форварда 14 мячей, причем только в трех он не смог отметиться. Это случилось в выездном сражении против "Сент-Этьена" (0:2), в последней встрече с "Бордо", также на выезде и в матче против "АЗ", когда он отыграл на поле всего 14 минут. В итоге с 11 декабря Ляказетт не забил на своем поле всего в одном матче. Защите "Ромы" стоит опасаться этого нападающего, который периодами чуть ли не в одиночку вытягивает свой коллектив. В чемпионате Франции на счету Ляказетта 22 мяча в 23 встречах, а всего во всех турнирах он оформил 27 голов.В последнее время шикарно играет Раджа Наинголлан, однако в данной встрече все же стоит вспомнить про Эдина Джеко, который совсем недавно был просто неудержим. В Серии А босниец забил 19 голов, а в Лиге Европы на его счету аж восемь мячей. Правда лидер атак "волков" в последних матчах не может отметиться, хоть и играет фактически без замен. В поединках против "Интера", "Лацио" и "Наполи" на его счету всего одна передача, а вот "Вильярреал" он разобрал на части чуть ли не в одиночку. Не исключено, что снова на выезде Джеко проявит свой голеодорский талант и сможет оформить важный выездной гол.В распоряжении Бруно Женезию фактически боевой состав. Существенных потерь нет, а значит, в нападении стоит ждать появление Ляказетта и Набиля Фекира. Под ними сыграет Вальбуэна. В средней линии увидим Тусара, Тлиссо и Гоналона. В защите с первых минут на поле выйдут Мацей Рыбус, Дьякаби, Маммана и Гаспар. На воротах будет стоять Антонии Лопес.Спаллетти не может рассчитывать лишь на защитника Рюдигера. В остальном на поле стоит ждать появление боевого состава. В нападении традиционно сыграет Джеко, под ним Наингголан, Перотти и Салах. В опорной зоне - Паредес и Стротман, а в защите - Жезус, Перес, Манолас и Фасио. На воротах пока некому заменить Войцеха Щенсны.В некотором роде "Рома" уже исчерпала свой запас прочности по игре на выезде. В Лиге Европы римляне еще не проигрывали. "Лион" в свою очередь весьма уверенно в последних встречах играет при поддержке своих болельщиков, поэтому этой команде вполне по силам выстоять против "волков", а как мы уже отметили выше, запредельной результативности в матче не стоит ждать, несмотря на умение команд мощно играть в нападении. Цена ошибки уже достаточно возросла.