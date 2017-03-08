Ростов – Манчестер Юнайтед: превью

Soccer365 рассказывает о предматчевых раскладах на матч 1/8 финала Лиги Европы.



Фото: soccer365.ru

Новости команд

Ростов

Манчестер Юнайтед

Ключевые игроки

Сердар Азмун

Ориентировочные составы

35 Джанаев 4 Гранат 44 Навас 23 Мевля 30 Кудряшов 2 Калачёв 16 Нобоа 84 Гацкан 89 Ерохин 7 Полоз 20 Азмун 20 Ромеро 12 Смоллинг 5 Рохо 36 Дармиан 17 Блинд 21 Эррера 6 Погба 27 Феллайни 22 Мхитарян 11 Марсьяль 19 Рашфорд

Слова перед матчем

Мне приятно, что Генрих Мхитарян, мой соотечественник, играет в команде такого уровня. Я не стал бы недооценивать ни его, ни других футболистов "Манчестера". Там собраны футболисты, которые могут быть опасны. Завтра на трибунах будет много армян, которые будут душой за Мхитаряна. Но я их видел, мы договорились, что они будут кричать на армянском "не забивай". Для нас матчи против всех соперников по Лиге чемпионов и Лиге Европы были самыми важными матчами нашего сезона. Матч против "Манчестера" будет таким же. Мастерство всех наших соперников было выше, чем наше. Мы и раньше говорили, что нам необходимо приобретать опыт, бороться на высоком уровне. Это же предстоит и завтра. Хорошо было бы и забить, и не пропустить завтра. Это соединение нас больше бы устроило.

главный тренер "Ростова"

Помимо Сердара Азмуна, у "Ростова" еще четыре атакующих футболиста, и трое из них особо опасны. Не знаю, кто будет играть – Дмитрий Полоз, Александр Бухаров или кто-то еще. Но они опасны в контратаках, и все остальные десять игроков, которые обороняются у своих ворот, тоже могут принести нам проблем… Мне трудно поверить, что мы завтра будем играть на этом поле. Если это можно назвать полем. Не знаю, кем и как мы завтра будем играть. Не знаю, появится ли Мхитарян. Я думал, мы будем играть в более подходящих условиях. Была похожая ситуация в Китае, и мы отказались играть. Но, видимо, завтра нам придется выходить и играть.

главный тренер "Манчестер Юнайтед"

Прогноз Soccer365. ru

09.03.2017 13:00

Вероятность того, что гости станут выпрыгивать из штанов для того чтобы обеспечить себе возможный перевес перед домашней встречей, невелика. Как мы уже отмечали выше, абсолютно очевидно, что "сельмаши" отдадут все ресурсы, все силы и все свои соки для того чтобы обеспечить себе тот или иной гандикап перед поединком на "Олд Траффорд". В Англии, как ни крути, многое "комбайнерам" не светит. "Желто-синие" сыграют максимально прагматично и надежно в обороне, но в то же время за счет проверенных качеств – мощнейшей самоотдачи и умения претворять в жизнь владение мячом в реальные моменты у ворот соперника, что-то хозяевам обломится и в атаке… Вместе с тем, главной задачей гостей будет не позволить визави получить какое-либо преимущество в счете. А вот против ничьей, которая для хозяев будет также весьма почетной, команда Моуриньо не будет. Такой результат, по сути, устроит всех…

Прогноз: 1-1

ТМ 2.5 1.7

На первый взгляд, противостояние представителя России "Ростова" и полпреда Англии "Манчестер "Юнайтед" – одно из самых неровных на стадии. Один из самых неопытных участников стадии второго раунда плей-офф Лиги Европы сразится с главным фаворитом соревнования…Пожалуй, перед стартом текущего еврокубкового сезона футболистов "Ростова" можно было условно разделить на три категории. К первой относились люди Курбана Бердыева. Это бывшие игроки "Рубина", которых он прекрасно знал и знает по совместной работе. Среди таковых опытные, испанец, защитник Сесар Навас и эквадорец, хавбек Кристиан Нобоа. Фактически этих двоих стоило называть самым важным звеном коллектива, эти парни сильны, как в измерении индивидуального мастерства, так и в отношении тактики. Также в свое время поиграли в Татарстане Александр Гацкан, а также нападающий Александр Бухаров. В конце концов, никак не пройти мимо Сердара Азмуна. Последний является наиболее талантливым и одаренным игроком "Ростова". Не все помнят, что Бердыев покупал его еще 17-летним…Вторая и наиболее многочисленная по количеству категория, это футболисты, которые были "списаны" в других клубах. В этом плане "Ростов" можно назвать "российский "Милан". Читатель наверняка помнит, как те, "россо-нери", которые еще гремели на всю Европу, умело подбирали тех игроков, которых в других клубах в составе никто уже не видел… Самым очевидным примером среди таких футболистов является вратарь Сослан Джанаев, которого поклонники "Спартака" в свое время сильно невзлюбили за несколько ошибок в защите рамки ворот... В стане "сельмашей", команде с очень сильной обороной, Джанаев стал действовать куда увереннее.Наконец, категория под номером три – в срочном порядке подписанные во имя еще Лиги чемпионов новички. И здесь можно отметить тот факт, что не все подписанты пришлись ко двору. Так, уже покинул команду сенегальский защитник, бывший игрок украинских клубов "Днепр" и "Металлист", Папа Гуйе. Но именно за счет тех двух первых условных "групп-категорий", о которых шла речь выше, "Ростов" проводит очень сильную кампанию.Интересно, что перед возобновлением игр в РПЛ после перерыва "комбайнеры" находились в числе аутсайдеров лиги по проценту владения мячом. Как известно, подавляющее большинство очков этот клуб набирает дома, и в целом считается более чем "домашним" коллективом. Не приходится сомневаться, что и на этот матч, в контексте дуэли из двух поединков, ставка будет сделана огромная…Ввиду того, что "Манчестер Юнайтед" – клуб, масштабы, возможности и желания которого никак не соизмеримы с таким турниром, как Лига Европы, еще осенью вопрос мотивации и "хотения" "дьяволов" бороться в этом соревновании напрашивался сам собой. Так Жозе Моуриньо вообще намерен воевать за победу в Лиге Европы? Конечно же, его безусловным приоритетом остается борьба за возвращение в Лигу чемпионов (чемпионство ручкой уже помахало). Но так уж у топ-клубов (за редкими исключениями) заведено, что если команда выходит в еврокубковую весну в ЛЕ, то даже за титул явно второго разряда борется всерьез и с соответствующей отдачей. Не менее важно и то, что в последние годы коллективы Моуриньо не слишком избалованы трофеями, а в "Челси" он и вовсе полноценно провалился. Привыкать же к такому положению вещей Жозе, конечно же, не желает. Были даже разговоры о том, что как тренер из высшей "касты" специалистов Моуриньо себя изжил, но говорить о результатах его работы во главе команды МЮ пока рановато… Как бы то ни было, перебирать трофеями ни Жозе, ни Манчестер ныне себе позволить не могут, а значит, выкладываться в этой паре гости, чтобы пройти дальше, будут на полную катушку.В матче крайнего тура высшей лиги чемпионата России ростовчане не оставили камня на камне на "Томи". Несмотря на то, что номинальным хозяином считалась "Томь", поединок был сыгран на родной арене "сельмашей" и принес неожиданный результат – целых 0:6! Успех в матче с клубом из Томска стал наиболее значительным для ростовчан за все время проведения чемпионатов России. Ранее "желто-синий" клуб два раза побеждал с гандикапом в пять мячей. Сначала в 1996-м году (когда еще именовался "Ростсельмаш") "Ростов" с преимуществом в пять голов учинил разгром "КамАЗу" (7:2). Второй случай куда более свеж – в 2006-м году "комбайнеры" не оставили шансов "Шиннику" (6:1). Не менее важно и то, что матч с "Томью" стал для "сельмашей" уже 700-м в рамках высшего дивизиона России.В недавнем интервью западноевропейским СМИ наставник китайского клуба "Тяньцзинь Сунцзян", чемпион мира-2006 и обладатель "Золотого мяча" того же года, итальянец Фабио Каннаваро рассказал, что его команда зимой могла пополнить состав хавбеком "Красных дьяволов", бельгийцем Маруаном Феллаини. При этом в начале текущего года "Юнайтед" пролонгировал соглашение с бывшим игроком "Эвертона" вплоть до 2018-го года. Аналитики уже предположили, что сей "маневр" был произведен лишь с целью выручить от продажи Маруана как можно большее количество денег. С начала текущего сезона Феллаини сыграл за родной клуб сэра Алекса Фергюсона 30 матчей, а также отправил в ворота соперников два гола.Сильные качества этого иранского нападающего известны давно. Азмун весьма умен, также это быстрый футболист, техничный парень, который очень неплох на втором этаже. Его потенциал огромен – Сердар вполне способен заиграть в ведущем чемпионате Старого Света, и об этом писали, в том числе, западноевропейские издания. И вот, в игре с МЮ, для него наступает своеобразный момент истины. Если этот парень хочет отправиться не только в топ-первенство, но и в топ-клуб, против этого самого топ-клуба он должен сыграть на уровне. И предстать перед защитой "дьяволов" не в нынешних, кондициях, которые позволили забить два гола в ворота "Томи", а в облике рыцаря, который готов разбить номинально более сильного визави – что называется, его долг…Если посмотреть на общую результативность обеих команд, как в национальных чемпионатах, так и в еврокубковой кампании, то более идеальной ставки попросту не сыскать. Так, на счету "Ростова" 11 матчей в первенстве высшей лиги России, в которых этот клуб, на пару с визави, забивал не более двух голов. Аналогичная картина в матчах ЛЧ и ЛЕ с начала текущего сезона – пять поединков. В свою очередь, МЮ от визави отстал не сильно. В АПЛ на ТМ "дьяволы" сыграли 16 раз, в рамках Лиги Европы – четыре матча. И еще раз – поле большому количеству забитых мячей способствовать также не будет.