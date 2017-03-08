Шальке – Боруссия М: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на поединок 1/8 финала Лиги Европы.

Новости команд

Шальке

Боруссия М

Ключевые игроки

Алессандро Шопф

Ларс Штиндль

Ориентировочные составы

1 Ферманн 31 Настасич 24 Бадштубер 4 Хёведес 20 Керер 10 Бенталеб 17 Стамбули 8 Горецка 21 Шопф 7 Мейер 13 Чупо-Мотинг 1 Зоммер 24 Янчке 3 Кристенсен 4 Вестергорд 17 Вендт 7 Херрман 8 Дахуд 5 Штробль 19 Джонсон 11 Раффаэль 13 Штиндль

Слова перед матчем

Футболисты "Боруссии" отлично действуют в атаке. Против такого соперника сложно обороняться. Мы должны как можно быстрее проанализировать ошибки, сделанные в Мёнхенгладбахе, и не допустить их в следующем матче. Конечно, "Боруссии" будет проще, ведь они победили в предыдущем матче 4:2. Однако в четверг всё начнется при счете 0:0. Мы должны будем хорошо действовать в обороне и не пропустить. В атаке мы должны играть разумно и хладнокровно реализовывать имеющиеся моменты. Будет очень важно действовать как единая команда. Мы должны приложить все усилия и улучшить нашу статистику в единоборствах. Мы хотим показать людям, что можем играть лучше.

Полузащитник Шальке

Мы постараемся добиться победы, для нас было бы хорошо выиграть первую встречу. Это улучшит наше состояние. Мы знаем, что мы делали хорошо, и в каких областях мы еще можем прибавить, чтобы обеспечить победу в "Шальке". Тот факт, что мы выигрываем игры во втором тайме, говорит за нас и показывает, что мы в хорошей форме. Но, очевидно, что мы всегда стараемся использовать наши шансы при первой же возможности.

Полузащитник Боруссии

Прогноз и ставки

09.03.2017 12:05

Эту встречу нам придется анализировать на фоне недавней домашней победы "Боруссии", которая произошла на выходных. Уже сейчас видно, что Лига Европы будет важным турниром для обеих команд, да и вообще, немцы не привыкли сливать второй по значимости евротрофей. "Боруссия" сейчас находится в лучшей форме, чем их соперники, что они и доказывали в последних матчах. Даже в проигранном "Лейпцигу" поединке, "жеребцы" смотрелись очень хорошо и могли рассчитывать на большее. Что уж говорить о матче с "Фиорентиной", когда "Боруссия" показала себя во всей красе.



У "Шальке" ситуация не столь радужная и поводов для счастья у Маркуса Вайнцирля мало. Последний раз они праздновали победу еще в середине февраля, когда на выезде они разобрали "ПАОК". Скажем прямо, что соперники в последних пяти матчах у них были достойные, но и "Боруссия" относится к таким командам. Дома "кобальтовые" играют гораздо лучше, чем на выезде и это их главный шанс против, находящейся в хорошей форме "Боруссии", но для победы этого шанса вряд ли хватит. Скорее всего, они довольствуются результативной ничьей.

Прогноз: 1-1

ОЗ 1.79

Матчи в плей-офф Лиги Европы между представителями одной страны уже давно перестали быть редкостью. Тем не менее, очень интересно наблюдать за выяснением того, кто же круче представит родину на европейской арене. Дополнительный интерес возникает еще и потому, что в родном чемпионате обе наши команд проваливают сезон, но в еврокубках смотрятся очень здорово, показывая игру гораздо лучше той, которую они показывают во внутреннем чемпионате.Для наших соперников это противостояние будет уже вторым матчем подряд, ведь в прошлом туре чемпионата они уже играли между собой и тогда уверенную победу праздновали "жеребцы". Будем надеяться, что этот матч не уступит по зрелищности предыдущему, в котором мы увидели высококлассный футбол и обилие голов."Кобальтовые" продолжают идти без поражений в домашних матчах Лиги Европы, на групповой стадии они одержали три победы и добавили к ним ничью в 1/8, в матче, который уже ничего не решал. Не так давно "Шальке" вылетел и Кубка Германии и теперь они сражаются на два фронта. Путевка в Лигу Чемпионов, вероятней всего, упущена, но квалифицироваться в Лигу Европы все еще реально, даже не смотря на удручающее тринадцатое место, на котором сейчас болтается рурский клуб."Жеребцы" вступили в один из сложнейших отрезков этого сезона. Этот матч станет третьим из пяти, которые команда Дитера Хеккинга будет вынуждена сыграть в течение пятнадцати дней. Ситуация, которая сейчас еще достаточно удобная для "Боруссии" за эти пятнадцать дней может сильно измениться в худшую сторону, если внутренних резервов не хватит и команда не выдержит. У "жеребцов" есть крепкий костяк команды, который и играл во всех матчах сезона, но если начать разбавлять его игроками ротации, результаты заметно падают и это одна из главных проблем, которые должен решить Дитер Хеккинг, если он, конечно, хочет добиться успеха в этом сезоне.Алессандро еще один представитель плеяды талантливых воспитанников "Баварии", которые так и не подошли главному немецкому гранду. Оттуда он перешел в "Нюрнберг", который обретался в Бундеслиге 2 и за полтора сезона смог подтвердить свою профпригодность. Уже второй сезон он проводит в составе "Шальке", отлично взаимодействуя с молодыми лидерами полузащиты "кобальтовых" Майером и Горецкой. Алессандро еще достаточно молодой футболист и ему есть куда прогрессировать. Уже сейчас он обладает хорошими дриблингом и пасом, не боится брать игру на себя и завершать атаки ударами по воротам.В великолепной форме сейчас находится капитан "Боруссии" Ларс Штиндль. Уже в четвертом матче подряд он отмечается результативными действиями. Началась эта серия еще в матче с "Фиорентиной", в котором Ларс оформил хет-трик и, если можно так сказать, единолично вывел свою команду в 1/8 Лиги Европы. Ларс очень универсальный игрок и может сыграть почти на всех позициях в полузащите и нападении, кроме левого фланга. Он достаточно опытный игрок, который провел девять сезонов в Бундеслиге и четыре в еврокубках, в каждом сезоне он приносил пользу своим командам. К сожалению, Ларс так и не сыграл за сборную Германии, но это и неудивительно, ведь благодаря нынешней, невероятно талантливой плеяде игроков, очень многие их достойные коллеги остались за бортом.После зимнего перерыва эти команды начали радовать нас результативной игрой, причем делали они это во всех своих турнирах, в которых участвовали. Очные матчи этих команд, в последние годы, получаются достаточно результативными, не должен стать исключением и этот матч. И если ТБ 2.5 они могут не пробить, то по разу расписаться в воротах противника нашим командам вполне по силам.