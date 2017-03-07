Боруссия Дортмунд - Бенфика: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первый матч

Новости команд

Боруссия Дортмунд

Бенфика

Ключевые футболисты

Пьер-Эмерик Обамеянг

Боруссия Дортмунд

Константинос Митроглу

Бенфика

Ориентировочные составы

38 Бюрки 5 Бартра 25 Папастатопулос 26 Пищек 29 Шмельцер 33 Вайгль 37 Дурм 13 Геррейро 7 Дембеле 21 Шюррле 17 Обамеянг 1 Мораес 4 Луизао 14 Линделёф 34 Альмейда 19 Элизеу 7 Самарис 21 Пицци 18 Сальвио 17 Живкович 11 Митроглу 10 Жонас

Слова перед матчем

"Будь я тренером "Челси", "Ювентуса" или "Атлетико", я бы, вероятно, ответил бы иначе, но завтра, когда зажгутся огни на нашем стадионе и его заполнят наши болельщики, мы будем атаковать. Мы должны забыть о первом матче. Мы бы настраивались на атакующий футбол и в случае победы. Чувствуем, что готовы пройти дальше. Настал подходящий момент. Командный дух на высоте, а игроки знают, что способны забить много мячей. Не могу сказать, кто завтра заменит Марко Ройса. Это большая потеря, ведь он находился в потрясающей форме".

Главный тренер "Боруссии" Д

"Сейчас команды знают друг друга лучше. Это повлияет на тактику, равно как и то, что счет 1:0 в нашу пользу. Мы выиграли первый матч и где-то могли сыграть лучше, но во многих аспектах действовали хорошо. "Боруссия" – соперник не рядовой. У нас случались матчи, в которых мы создавали много моментов, но не побеждали. Бывает и такое. Выигрывать хочется всегда, но мы знаем, что соперник такого уровня поставит перед нашей обороной определенные задачи. Здесь потрясающая атмосфера, мы такое любим. На нашем стадионе что-то похожее".

Главный тренер "Бенфики"

Прогноз и ставки

08.03.2017 11:45

"Боруссия" Д и Томас Тухель сделали выводы после плохого старта второй части сезона. Немецкая команда одержала три победы подряд в Бундеслиге, забив в общей сложности 12 голов. Теперь клуб идёт на третьем месте, оторвавшись от преследователей, до второй строчки осталось совсем немного. Теперь можно переключиться и на дела в Лиге чемпионов. Минимальное поражение в Португалии осложняется отсутствием забитого гола на поле соперника. Так что "шмелям" желательно сыграть на ноль, чтобы выйти в следующий раунд (в крайнем случае соперников ждёт дополнительное время). Для "Бенфики" же задача напротив, достаточно проста: надо найти свой момент и забить гол, тогда даже два пропущенных гола выведут португальцев в четвертьфинал турнира. За семь последних матчей португальский клуб пропустил всего дважды, так что за крепость обороны главный тренер клуб может сильно не переживать. Трещать по швам она не должна. "Боруссия" Д будет ослаблена отсутствием Марко Ройса, но к постоянным травмам Тухель уже привык. Давно наставник немецкого клуба не может рассчитывать на полную обойму игроков, что вынуждает его иметь сразу несколько запасных вариантов игры.

Прогноз: 2-1

Обе забьют 1.65

В Международный женский день мы увидим ответный матч немецкой "Боруссии" Д и португальской "Бенфики". Накануне "Реал" и "Бавария" не дали интриге дожить хотя бы до середины второй тайма, а в противостоянии "ПСЖ" и "Барселоны" победитель уже известен. Так что встреча Дортмунда и "Бенфики" единственная, где есть реальная борьба за путевку в четвертьфинал.В первом матче на своем поле сильнее были "орлы". Единственный гол в начале второго тайма забил греческий нападающий Константинос Митроглу. Всего один удар в створ ворот нанесли футболисты лиссабонского клуба, и Роман Бюрки не смог спасти "Боруссию". Дортмунд мог отыграться, забей пенальти Пьер-Эмерик Обамейянг. Однако переиграть с точки голкипера "орлов" Эдерсона ему не удалось.Отсутствие гола на чужом поле сильно мешает "Боруссии" Д. Любой пропущенный мяч сильно осложнит им жизнь, вынудив выигрывать с преимуществом в два мяча. Поэтому для "Бенфики" первоначально стоит задача забить гол, а дальше действовать по ситуации."Боруссия" Д с момента первого матча в Лиге чемпионов против "Бенфики" сильно изменилась. Это касается количества забитых голов клубом и итоговых результатов. До игры с португальцами у парней Томаса Тухеля наблюдались некоторые проблемы с голами, следствием чего стало поражение от последней команды Бундеслиги. Спустя несколько дней Дортмунд не смог забить в Португалии и дошёл до черты. Дальше проваливаться было нельзя, и команда взяла себя в руки. Последовало два разгрома в чемпионате Германии, по три мяча пропустили "Вольфсбург" и "Фрайбург", а несколько дней назад шесть запустил "Байер". В итоге "шмели" стали соучастниками отставки главного тренера Леверкузена Роджера Шмидта.Что касается потерь "Боруссии" Д, то в ближайшем матче точно не сыграют Марко Ройс и Марио Гётце, также под вопросом участие в матче Рафаэля Геррейро, хоть официальный сайт Лиги чемпионов и ставит его в основной состав. Для Томаса Тухеля привычное дело иметь проблемы с обоймой, его команда регулярно недосчитывается ведущих футболистов."Бенфика" набрала хороший ход. После победы над "Боруссией" Д, в чемпионате Португалии и кубке страны "орлы" только выигрывают. В национальном первенстве лиссабонцы были сильнее "Браги", "Шавиша" и "Фейренсе", а в рамках Кубка Португалии они обыграли "Эшторил". В той встрече победный гол незадолго до финального свистка забил Константинос Митроглу. Всего же с начала февраля "Бенфика" выиграла семь матчей подряд, пропустив всего в двух играх. Так что команде есть чем ответить на атакующий потенциал Дортмунда.По сравнению с первым матчем место в стартовом составе из-за травмы лишится Любомир Фейса, вместо которого с первых минут должен появиться грек Андреас Самарис. А в атаке прогнозируется выход на поле Жонаса, который пропустил первую встречу в Португалии. Бразильский форвард должен испытывать дополнительную мотивацию, так как совсем недавно руководство "орлов" продлило с ним контракт.Габонский нападающий долго восстанавливался после участия в Кубке Африки. Форвард не смог помочь своей сборной выйти в плей-офф турнира, да еще и его высказывания относительно своего будущего точно не сыграли ему в плюс. В итоге Томас Тухель получил разобранного нападающего, который совсем не помогал ему и клубу выходить из кризиса. Пиком провала Пьер-Эмерик Обамейянга стал незабитый пенальти в первом матче против "Бенфики".Дальше вся "Боруссия" Д преобразилась, стала много забивать. Обамейянг за две последние встречи забил по два мяча "Фрайбургу" и "Байеру". Итого на счету габонского нападающего 21 гол в 21 матче Бундеслиги, то есть в среднем один гол в одной игре.Перед прошлой игрой мы рассказывали о связи Константиноса Митроглу с Германией, поэтому останавливаться на этом факте еще раз мы не будем. Обратимся же к статистике. На выходных греческий форвард прервал свою длинную голевую серию, которая насчитывала шесть матчей. До игры очередного тура чемпионата "Португалии" против "Фейренсе" Митроглу за шесть матчей забил девять голов, трижды оформляя дубли.В Германии "Бенфике" важно забить гол, тогда встреча точно обойдется без дополнительного времени, а "Боруссия" Д будет вынуждена забивать, минимум, три гола, для прохода в четвертьфинал. И кому, если не Константиносу Митроглу, становиться автором точного удара?Для определения стартовых составов команд обратимся к официальному сайту Лиги чемпионов. Нам предлают следующий расклад:Боруссия Д: Бюрки; Пищек, Папастатопулос, Бартра; Дурм, Дембеле, Вайгль, Геррейру, Шмельцер; Обамеянг, Шюррле.Бенфика: Эдерсон; Нелсон Семеду, Луизао, Линделеф, Элизеу; Самарис, Пицци, Сальвио, Живкович; Жонас, Митроглу.Не сыграют: Ройс (задняя мышца бедра), Роде (пах), Гетце (болезнь), Бендер (голеностоп) – Фейса (голеностоп), Филипе Аугусто (не указывается).Под вопросом: Геррейру (бедро)."Висят" на карточке: Шмельцер, Геррейру – Пицци, Фейса, Самарис."Боруссия" Д будет вынуждена держать в голове тот факт, что пропущенный гол заставит их забивать не меньше трёх, поэтому Дортмунду придётся атаковать много. А с обороной в этом сезоне у немецкой команды не всё гладко, соперники достаточно часто находят возможность забить гол. В Португалии, например, "Бенфика" забила гол, нанеся всего один удар в створ ворот. Обмен голами в нашей игре – логичный вариант.