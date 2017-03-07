Боруссия Дортмунд - Бенфика: превью
Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов.
Первый матч
В первом матче на своем поле сильнее были "орлы". Единственный гол в начале второго тайма забил греческий нападающий Константинос Митроглу. Всего один удар в створ ворот нанесли футболисты лиссабонского клуба, и Роман Бюрки не смог спасти "Боруссию". Дортмунд мог отыграться, забей пенальти Пьер-Эмерик Обамейянг. Однако переиграть с точки голкипера "орлов" Эдерсона ему не удалось.
Отсутствие гола на чужом поле сильно мешает "Боруссии" Д. Любой пропущенный мяч сильно осложнит им жизнь, вынудив выигрывать с преимуществом в два мяча. Поэтому для "Бенфики" первоначально стоит задача забить гол, а дальше действовать по ситуации.
Новости команд
Боруссия Дортмунд
"Боруссия" Д с момента первого матча в Лиге чемпионов против "Бенфики" сильно изменилась. Это касается количества забитых голов клубом и итоговых результатов. До игры с португальцами у парней Томаса Тухеля наблюдались некоторые проблемы с голами, следствием чего стало поражение от последней команды Бундеслиги. Спустя несколько дней Дортмунд не смог забить в Португалии и дошёл до черты. Дальше проваливаться было нельзя, и команда взяла себя в руки. Последовало два разгрома в чемпионате Германии, по три мяча пропустили "Вольфсбург" и "Фрайбург", а несколько дней назад шесть запустил "Байер". В итоге "шмели" стали соучастниками отставки главного тренера Леверкузена Роджера Шмидта.
Что касается потерь "Боруссии" Д, то в ближайшем матче точно не сыграют Марко Ройс и Марио Гётце, также под вопросом участие в матче Рафаэля Геррейро, хоть официальный сайт Лиги чемпионов и ставит его в основной состав. Для Томаса Тухеля привычное дело иметь проблемы с обоймой, его команда регулярно недосчитывается ведущих футболистов.
Бенфика
"Бенфика" набрала хороший ход. После победы над "Боруссией" Д, в чемпионате Португалии и кубке страны "орлы" только выигрывают. В национальном первенстве лиссабонцы были сильнее "Браги", "Шавиша" и "Фейренсе", а в рамках Кубка Португалии они обыграли "Эшторил". В той встрече победный гол незадолго до финального свистка забил Константинос Митроглу. Всего же с начала февраля "Бенфика" выиграла семь матчей подряд, пропустив всего в двух играх. Так что команде есть чем ответить на атакующий потенциал Дортмунда.
По сравнению с первым матчем место в стартовом составе из-за травмы лишится Любомир Фейса, вместо которого с первых минут должен появиться грек Андреас Самарис. А в атаке прогнозируется выход на поле Жонаса, который пропустил первую встречу в Португалии. Бразильский форвард должен испытывать дополнительную мотивацию, так как совсем недавно руководство "орлов" продлило с ним контракт.
Ключевые футболисты
Пьер-Эмерик Обамеянг
Боруссия Дортмунд
Габонский нападающий долго восстанавливался после участия в Кубке Африки. Форвард не смог помочь своей сборной выйти в плей-офф турнира, да еще и его высказывания относительно своего будущего точно не сыграли ему в плюс. В итоге Томас Тухель получил разобранного нападающего, который совсем не помогал ему и клубу выходить из кризиса. Пиком провала Пьер-Эмерик Обамейянга стал незабитый пенальти в первом матче против "Бенфики".
Дальше вся "Боруссия" Д преобразилась, стала много забивать. Обамейянг за две последние встречи забил по два мяча "Фрайбургу" и "Байеру". Итого на счету габонского нападающего 21 гол в 21 матче Бундеслиги, то есть в среднем один гол в одной игре.
Константинос Митроглу
Бенфика
Перед прошлой игрой мы рассказывали о связи Константиноса Митроглу с Германией, поэтому останавливаться на этом факте еще раз мы не будем. Обратимся же к статистике. На выходных греческий форвард прервал свою длинную голевую серию, которая насчитывала шесть матчей. До игры очередного тура чемпионата "Португалии" против "Фейренсе" Митроглу за шесть матчей забил девять голов, трижды оформляя дубли.
В Германии "Бенфике" важно забить гол, тогда встреча точно обойдется без дополнительного времени, а "Боруссия" Д будет вынуждена забивать, минимум, три гола, для прохода в четвертьфинал. И кому, если не Константиносу Митроглу, становиться автором точного удара?
Ориентировочные составы
38
Бюрки
5
Бартра
25
Папастатопулос
26
Пищек
29
Шмельцер
33
Вайгль
37
Дурм
13
Геррейро
7
Дембеле
21
Шюррле
17
Обамеянг
1
Мораес
4
Луизао
14
Линделёф
34
Альмейда
19
Элизеу
7
Самарис
21
Пицци
18
Сальвио
17
Живкович
11
Митроглу
10
Жонас
Для определения стартовых составов команд обратимся к официальному сайту Лиги чемпионов. Нам предлают следующий расклад:
Боруссия Д: Бюрки; Пищек, Папастатопулос, Бартра; Дурм, Дембеле, Вайгль, Геррейру, Шмельцер; Обамеянг, Шюррле.
Бенфика: Эдерсон; Нелсон Семеду, Луизао, Линделеф, Элизеу; Самарис, Пицци, Сальвио, Живкович; Жонас, Митроглу.
Не сыграют: Ройс (задняя мышца бедра), Роде (пах), Гетце (болезнь), Бендер (голеностоп) – Фейса (голеностоп), Филипе Аугусто (не указывается).
Под вопросом: Геррейру (бедро).
"Висят" на карточке: Шмельцер, Геррейру – Пицци, Фейса, Самарис.
Слова перед матчем
"Будь я тренером "Челси", "Ювентуса" или "Атлетико", я бы, вероятно, ответил бы иначе, но завтра, когда зажгутся огни на нашем стадионе и его заполнят наши болельщики, мы будем атаковать. Мы должны забыть о первом матче. Мы бы настраивались на атакующий футбол и в случае победы. Чувствуем, что готовы пройти дальше. Настал подходящий момент. Командный дух на высоте, а игроки знают, что способны забить много мячей. Не могу сказать, кто завтра заменит Марко Ройса. Это большая потеря, ведь он находился в потрясающей форме".Томас Тухель
Главный тренер "Боруссии" Д
"Сейчас команды знают друг друга лучше. Это повлияет на тактику, равно как и то, что счет 1:0 в нашу пользу. Мы выиграли первый матч и где-то могли сыграть лучше, но во многих аспектах действовали хорошо. "Боруссия" – соперник не рядовой. У нас случались матчи, в которых мы создавали много моментов, но не побеждали. Бывает и такое. Выигрывать хочется всегда, но мы знаем, что соперник такого уровня поставит перед нашей обороной определенные задачи. Здесь потрясающая атмосфера, мы такое любим. На нашем стадионе что-то похожее".Руи Витория
Главный тренер "Бенфики"
Прогноз и ставки
08.03.2017 11:45
"Боруссия" Д и Томас Тухель сделали выводы после плохого старта второй части сезона. Немецкая команда одержала три победы подряд в Бундеслиге, забив в общей сложности 12 голов. Теперь клуб идёт на третьем месте, оторвавшись от преследователей, до второй строчки осталось совсем немного. Теперь можно переключиться и на дела в Лиге чемпионов. Минимальное поражение в Португалии осложняется отсутствием забитого гола на поле соперника. Так что "шмелям" желательно сыграть на ноль, чтобы выйти в следующий раунд (в крайнем случае соперников ждёт дополнительное время). Для "Бенфики" же задача напротив, достаточно проста: надо найти свой момент и забить гол, тогда даже два пропущенных гола выведут португальцев в четвертьфинал турнира. За семь последних матчей португальский клуб пропустил всего дважды, так что за крепость обороны главный тренер клуб может сильно не переживать. Трещать по швам она не должна. "Боруссия" Д будет ослаблена отсутствием Марко Ройса, но к постоянным травмам Тухель уже привык. Давно наставник немецкого клуба не может рассчитывать на полную обойму игроков, что вынуждает его иметь сразу несколько запасных вариантов игры.
|11.38
|X5.60
|29.20
|ТБ 2.51.53
|ТМ 2.52.79
|ОЗ да1.77
|ОЗ нет2.14
Прогноз: 2-1
"Боруссия" Д будет вынуждена держать в голове тот факт, что пропущенный гол заставит их забивать не меньше трёх, поэтому Дортмунду придётся атаковать много. А с обороной в этом сезоне у немецкой команды не всё гладко, соперники достаточно часто находят возможность забить гол. В Португалии, например, "Бенфика" забила гол, нанеся всего один удар в створ ворот. Обмен голами в нашей игре – логичный вариант.
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