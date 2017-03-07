АПЛ: прогноз на 28-й тур

Soccer365.ru поделился своими размышлениями относительно матчей 28-го тура чемпионата Англии.

08.03.2017 15:00

Хосеп Гвардиола вывел на пик формы свою команду в решающий момент сезона. В последних играх горожане показывают качественный футбол в атаке, много забивая и побеждая одного соперника за другим. В обороне у "Манчестер Сити" конечно ещё достаточно проблем, но за счёт агрессии и напора впереди, у защитников меньше работы в последних встречах. В чемпионате "горожане" уверенно занимают третье место, а в домашних матчах очки теряют крайне редко, в 12 играх набрав 25 очков, не проигрывая дома с 3 декабря.



"Сток Сити" быстро отошёл от разгрома в матче с "Тоттенхемом" 0:4, выиграв дома в прошлом туре 2:0 у "Мидлсбро" и продолжает занимать 9 место в Премьер-лиге с 35 очками в активе. Однако дома и на выезде "гончары" совершенно разные команды, если в родных стенах подопечные Хьюза не проигрывают 8 матчей подряд, то в гостях в 13 играх набрали всего 12 очков, уступив в 4 из 5 последних матчах.



"Манчестер Сити" сейчас в отличной форме, плюс играет дома, где очки теряет редко. В то время как "Сток Сити" на выезде играет нестабильно и в большинстве матчей не показывает свой лучший футбол, так что итог матча предсказуем.

Прогноз: 3-1

11.03.2017 10:00

"Борнмут" в прошлом туре прервал свою 4 матчевую серию поражений, в боевом матче на выезде остановив "Манчестер Юнайтед", поделив с ним очки 1:1. Правда серия "вишенок" без побед продлилась до 9 матчей, но если хозяева с таким желанием и самоотдачей продолжат играть в чемпионате, то победы обязательно придут. С учётом поражений всех команд из зоны вылета в прошлом туре, подопечные Эдди Хау увеличили отрыв от опасной зоны на 5 баллов. Дома показатели "Борнмута" в последних турах не впечатляют, серия без побед составляет 5 матчей, в которых набрано 2 очка, и доится с 13 декабря.



"Вест Хэм" как не старался, проиграл в прошлом туре "Челси" 1:2. Несмотря на поражение "молотобойцы" оставили хорошее впечатление и закономерно занимают 11 строчку в таблице АПЛ. Подопечные Славена Билича хорошо играют на выезде, в 13 матчах набрав 15 очков, не проигрывая в 2017 году. В трёх последних встречах в гостях набрав 7 очков, "Мидлсбро" 3:1, "Саутгемптон" 3:1 и "Уотфорд" 1:1.



"Борнмут" сильно сыграл в прошлом туре в гостях, проявив характер, дома "вишенки" играют сильнее, чем на выезде, поэтому и в субботу должны пополнять свой очковый запас.

Прогноз: 1-1

11.03.2017 10:00

"Халл Сити" после сенсационной победы над "Ливерпулем" 2:0 4 февраля, в трёх следующих играх чемпионата набрал всего 1 очко. В минувший уик-энд "тигры" предсказуемо уступили на выезде "Лестеру" 1:3. Несмотря на последние неудачи игра "Халл Сити" под руководством Марко Силвы заметно улучшилась, особенно в родных стенах. Дома "тигры" не проигрывают с 26 декабря 2016 года, набрав 8 очков в 4 матчах, и намерены продлить удачную серию.



"Суонси" как и хозяева, сильно прибавили в последние месяцы и уже не только вырвались из зоны вылета, но создали отрыв от неё в 5 баллов, с 27 очками занимая 16 позицию в АПЛ. Команда Пола Клемента в основном очки набирает на своём поле, на выезде "лебеди" в 13 встречах набрали 10 очков, к игре в Халле подходят с двумя поражениями в гостевых матчах.



"Халл Сити" выиграл три последние игры у "Суонси" с общим счётом 5:0. Учитывая то, что обе команды набрали сейчас наверно свою лучшую форму в сезоне, плюс статистику очных матчей и нынешнего сезона, игра должна получиться результативной, и завершиться победой "тигров".

Прогноз: 2-1

11.03.2017 10:00

Встреча двух неудачников прошлого тура, прервавших свои беспроигрышные серии. "Эвертон" на выезде показав классную игру, проиграл "Тоттенхэму" 2:3, цепляясь за результат до последней секунды матча, но всё же на отметке в 9 игр "ириски" остановили свою серию матчей без поражений. У команды Кумана продолжается другая серия, победная в родных стенах, она состоит из 4 игр, выигранных с общим счётом 15:3. Да и вообще "Эвертон" в родных стенах в этом сезоне проиграл только 1 раз.



"Вест Бромвич" остановился на 5 матчах без поражений в чемпионате, сенсационно уступив в прошлом туре на своём поле "Кристал Пэлас" 0:2. На турнирном положении подопечных Тони Пьюлиса эта неудача не сказалась, однако настроение в команде от него точно не стало лучше. Тем более что в гостях "дрозды" играют не всегда сильно, набрав 14 очков в 13 матчах, а в 2017 году на выезде ещё не выигрывали ни разу, что перед визитом в Ливерпуль минимум заставляет задуматься.



"Эвертон" хоть и проиграл в Лондоне в прошлом туре, играл сильно, а при своих болельщиках "ириски" действуют с удвоенной энергией, и не думаю что "дрозды" смогут их остановить.

Прогноз: 2-1

12.03.2017 12:00

"Ливерпуль" уверенно переиграл "Арсенал" в минувшую субботу на своём поле 3:1 и опередив лондонцев занял 4 место в таблице АПЛ. Та победа стала всего лишь третьей для мерсисайдцев в 13 матчах 2017 года. Подопечные Клоппа не отличаются стабильностью в последние месяцы, но дома всё же способны собраться и показать игру и результат. В этом чемпионате "красные" в родных стенах потерпели всего 1 поражение, набрав 30 очков в 13 поединках.



"Бернли" волею календаря проводит третий выездной матч подряд, сначала подопечные Шона Дайча сыграли вничью с "Халл Сити" 1:1, а в прошлом туре уступили 2:3 "Суонси". Неплохие результаты с учётом того что в 13 гостевых матчах сезона "Бернли" набрал всего 2 очка, при 8 забитых мячах и 28 пропущенных. Все свои очки команда набирает дома, играя очень сильно, в отличие от гостевых поединков.



В первом круге "Бернли" дома сенсационно победил "Ливерпуль" 2:0. Так что в этой игре хозяева должны брать реванш, иной результат будет катастрофой, учитывая статистику команд в этом чемпионате, и разницу в классе команд.

Прогноз: 3-1

"Кристал Пэлас" - "Тоттенхэм", "Мидлсбро" - "Сандерленд", "Арсенал" - "Лестер", "Саутгемптон" - "Манчестер Юнайтед" и "Челси" - "Уотфорд".



Отметим что сразу 5 матчей 28 тура Премьер-лиги перенесены из–за участия команд в четвертьфинале Кубка Англии. Позже будут сыграны матчи: