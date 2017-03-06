Арсенал - Бавария: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, который пройдет в Лондоне.



Фото: soccer365.ru

Новости команда

Арсенал

Бавария

Ключевые игроки

Роберт Левандовски

Алексис Санчес

Ориентировочные составы

13 Оспина 18 Монреаль 6 Косельни 20 Мустафи 24 Беллерин 29 Джака 34 Коклен 7 Санчес 17 Айуоби 15 Окслейд-Чемберлен 12 Жиру 1 Нойер 13 Рафинья 8 Мартинес 5 Хуммельс 18 Бернат 6 Алкантара 14 Алонсо 32 Киммих 10 Роббен 9 Левандовски 25 Мюллер

Слова перед матчем

У нас есть преимущество. Игроки полностью сосредоточены на матче. Они знают, что начало игры будет очень непростым, но слишком сильно заморачиваться на этом не стоит. Нужно думать о том, как играть на поле. Мы сейчас в отличном физическом состоянии. Все полны энергии, могу только похвалить ребят за профессиональное отношение к делу. Мы хотим выдать хороший матч. Фирменный стиль и мастерство должны помочь нам победить.

главный тренер Баварии

Единственное преимущество в такой ситуации заключается в том, что у нас нет выбора. Мы должны атаковать и забивать. Мы играли против „Баварии“ четыре раза, и мюнхенцы всегда были главным или вторым фаворитом на победу в турнире. Очевидно, нам было очень тяжело. Мы хотим получить шанс. На кону наша честь, и мы будем играть на максимуме все 90 минут.

главный тренер Арсенала

Не всегда виноват наставник. Сейчас ему трудно определиться с составом, но он старается сделать это как можно лучше, опираясь на свой богатый опыт. Мы ему верим. И выбор у Венгера сейчас большой. Мы не раз доказывали, что способны быстро оправиться от любых неудач. И мы хотим сыграть за своего тренера.

защитник Арсенала

Прогноз и ставки

07.03.2017 14:45

Подобные матчи не так то и просто прогнозировать. Хозяева вне всяких сомнений пойдут вперед и в любом случае оголят тылы, однако важна продолжительность удержания атаки "Баварии" на сухом пайке. Если гости быстро забьют, то запал "Арсенала" сойдет на нет моментально. Если же команда Венгера действительно сможет оформить быстрый гол, то игра может получить интригу. В любом случае "Арсенал" дома забивает регулярно и порой больше, чем один мяч. С другой стороны защита при таких задачах, как забить четыре гола и не пропустить, вряд ли сможет сыграть грамотно и внимательно на протяжении всего матча, особенно против команды, которая сейчас просто в атакующем кураже. Гостям нет никакого резона диктовать темп и продолжать разрывать на части соперника. "Бавария" будет выжидать. Хотя желание владеть инициативой наверняка скажется. Все же не тот состав у мюнхенцев, чтобы играть в отбивание мяча. Такие профессионалы могут постараться выиграть и во второй раз. В свою очередь Венгер и его коллектив, который уже успел заявить о поддержке действующего рулевого, просто не имеет права уступать в очередной раз. Хотя бы ради болельщиков будут попытки сыграть достойно. В таком сражении англичане проиграть не должны, но и гости наверняка не позволят зародиться интриге.

Прогноз: 2-2

1-й гол с 1-22 минуты 2.03

ИТБ1 (1,5) 2.28

Первый поединок в Германии в очередной раз оказался роковым для "Арсенала", который снова почти наверняка не сможет преодолеть стадию 1/8 финала. Провал в обороне и пять пропущенных мячей делают невозможным выход "канониров" в следующий раунд. Стоит сказать, что за всю историю еврокубков 80 раз первый матч завершался с таким счетом и только "Реал" в 1986 году против менхенгладбахской "Боруссии" сумел выиграть в ответной встрече со счетом 4:0 и пройти дальше.Сейчас ни "Арсенал" со всеми его проблемами, ни "Баварии" при текущей очень приличной форме не дают возможности предположить подобное развитие событий, однако, как и в прошлые сезоны "канониры" наверняка пойдут вперед и постараются сотворить чудо. Хотя в данной ситуаций, возможно, резонней было полностью переключиться на чемпионат Англии, где дела также в очень печальном состоянии."Арсенал" переживает, пожалуй, самый сложный период в сезоне. Мало того, что на Венгера в очередной раз оказывается мощнейшее давление за негативные результаты, так еще и в чемпионате Англии ничего не получается. Лондонцы после поражения в принципиальной игре с "Ливерпулем" (1:3) опустились на пятое место и всю весну наверняка придется биться за место в Лиге чемпионов, а текущий розыгрыш самого престижного турнира уже почти наверняка остался в прошлом, хотя наставник отмечал необходимость идти вперед и забивать. Свои голы британцы наверняка оформят, но вряд ли их хватит даже для какой-то интриги. Однако "Бавария" в прошлом оказывалась в сложном положении, и бывали серьезные провалы в обороне. Негатива в атмосферу внутри коллектива добавляет еще и ситуация с Санчесом, который не получил место в основе против "Ливерпуля", хотя против "Баварии" он наверняка окажется в стартовом составе. Дома "Арсенал" выиграл шесть из последних семи сражений и только против "Уотфорда" случился провал."Бавария" находится в отличном расположении духа. Причиной тому не только уверенная победа в первой игре, но и продолжительная серия без поражений. Уже 16 матчей подряд команда Карло Анчелотти не знает горечи поражений, выиграв 12 поединков. В чемпионате Германии отрыв от ближайшего преследователя уже семь очков, поэтому комфорт и уверенность есть и во внутреннем первенстве. В последнем матче на выезде мюнхенцы расправились с "Кельном", забив три безответных мяча. В целом с нападением у "Баварии" в последнее время все достаточно продуктивно. В минувших пяти встречах было забито 20 голов, поэтому сложно представить себе, чтобы вдруг "Бавария" не отметилась на "Эмирэйтс", тем более что на выезде немцы не сумели забитья лишь в двух встречах.В ударной форме находится Роберт Левандовски. Поляк в 23 матчах чемпионата Германии забил 19 голов и отдал две передачи, а в семи встречах Лиги чемпионов на его счету 6 голов. Сезон проходит просто на ура, а сейчас он чуть ли не на пике своей формы, так как в прошедших пяти встречах записал на свой счет семь голов, хотя в игре с "Кельном" отметиться не смог, но отыграл все 90 минут. Не исключено, что Роберт проведет не весь матч против "Арсенала", но в старте появиться должен. Напомним, что в первой игре против "канониров" поляк отметился голом и передачей.В стане "Арсенала" сейчас не так то и просто кого-то отметить. Лидером на протяжении всего сезона был Алексис Санчес, но чилиец попал в немилость во многом и по своей вине. Однако перед ответной встречей с "Баварией" он в своем Инстаграмм опубликовал сообщение, дав понять, что собирается биться за своих товарищей по команде и выложиться в этой игре по полной программе. В текущем сезоне Санчес провел 26 матчей в чемпионате Англии, записав на свой счет 17 голов и девять передач. В Лиге чемпионов он провел семь игр, отметившись тремя голами и тремя передачами. Именно он стал автором единственного гола "канониров" в Мюнхене, хоть и с пенальти.Венгер перед матчем отметил, что никаких интриг в плане подбора состав не будет. Наверняка "канониры" будут присутствовать на поле в боевой компании, хотя шансы на успех почти мизерные. На острие атаки стоит ждать появление Оливье Жиру. В средней линии и с первых минут сыграют Санчес, Айоуби, и Окслэйд-Чемберлен. Месут Озил, по словам Венгера, еще не готов играть в таких встречах. Также травмированы Мартезакер и Эль-ненни. В опорной зоне распложаться Коклен и Джака, а в защите сыграют Монреаль, Косьельни, Мустафи и Беллерини. На воротах снова окажется Давид Оспина, играющий в матчах Лиги чемпионов.Казалось бы, Анчелотти имеет возможность поберечь лидеров и не выставлять на этот матч самый боевой состав, но, видимо, наставник "Баварии" хочет исключить все возможности, даже минимальные, сенсационного исхода, поэтому в нападении сыграют Роберт Левандовски, Роббен и Мюллер. В полузащите - Алькантара, Алонсо и Киммих. В защите увидим Рафинью, Берната, Хуммельса и Мартинеса. Напомним, что Лам не играет из-за перебора желтых карточек. На воротах предполагалось, что не будет Нойера, но Анчелотти подчеркнул, что именно Мануэль завтра сыграет с первых минут.Учитывая, что "Арсеналу" нужно отыгрывать четыре мяча, то с первых же минут лондонцы пойдут вперед. Либо получится у них оформить быстрый гол, либо "Бавария" поймает соперника на контратаке. Вероятность быстрого гола в этом матче весьма велика.От обороны хозяевам играть нет никакого резона. Любой счет, при котором "Бавария" забьет максимум один гол, будет вынуждать идти "Арсенал" вперед. Коэффициент на "обе забьют" слишком мал, а вот комбинированная ставка на "обе забьют + ТБ2,5" рассмотреть стоит, так как кто-то да должен забить как минимум два мяча.У гостей уж очень большой запас прочности. "Арсеналу" будет позволено сыграть в нападении и даже два гола "Бавария" может позволить себе пропустить. Тотал на "канониров" больше 1,5 мяча выглядит очень привлекательно, учитывая, что во всех случаях, пока немцы не забили два мяча, нужно будет идти вперед и рисковать.