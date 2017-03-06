Чемпионшип: прогноз на 36-й тур

Soccer365.ru продолжает знакомить своих читателей со вторым по силе дивизионом Англии, под обзором 36-й тур.

07.03.2017 14:45

Приход Тони Моубрея положительно сказался на игре и результатах "бродяг". Под его руководством они набрали семь очков в трех матчах и выбрались из зоны вылета. Еще рано говорить, что что-то изменилось в их игре, но результаты появились. Вот и в этом матче у них появились шансы на успех, которые было бы трудно найти пару месяцев назад.



После трех фееричных побед результаты валлийцев пошли по нисходящей и докатились до поражения от "КПР". По игре, правда, "Кардифф" ни в чем не уступал своему сопернику. Дома "бродяги" перестали быть мальчиками для битья и имеют в своем активе три домашние победы подряд на "Ивуд Парк" даже лидерам приходится нелегко. Этот матч с абсолютно равными шансами обеих команд и я бы не рискнул кому-то из них отдать предпочтение.

Прогноз: 1-1

07.03.2017 14:45

Три последних матча между этими командами завершились вничью с одинаковым счетом 1–1. Матч в первом круге был невероятно драматичным, "дачники" забили в свой гол в конце матча, но не смогли удержать преимущество, уже в добавленное время Крис Вуд счет сравнял. Тогда по игре дачники значительно превзошли гостей и вполне могли сетовать на потерю очков. Сейчас мы видим, что "Лидс" почти перестал действовать с позиции силы, особенно это касается выездных матчей. Тем не менее, это позволяет им стабильно набирать очки даже там, где их буквально возят по газону. Это не удивительно, ведь атаки "Лидса" хоть и малочисленны, но очень эффективны. Для того, чтобы забить гол команде Гарри Монка, в среднем, достаточно 2.45 ударов в створ и это наилучший результат в чемпионате.



"Крейвен Коттедж" страшное место для команд первой шестерки. Никто из них не ушел отсюда без пропущенного гола, "Рединг" и "Хаддерсфилд" были биты жестко биты со счетом 5–0. "Ньюкасл" и "Шеффилд" отделались легким испугом, но первые все же остались без очков. Только "Брайтон" смог здесь победить, но и им пришлось очень несладко. Выездной же "Лидс" это не самая лучшая команда. Из более-менее серьезных соперников, на выезде они смогли одолеть "Норвич" и "Шеффилд", но именно в тот период, когда эти команды были не в лучшей форме. Нельзя сказать, что этот поединок так уж однозначен, как выглядят букмекерские котировки, повозиться хозяевам придется изрядно, но положение обязывает их выложиться на все 200% и, я думаю, они это сделают.

Прогноз: 2-1

07.03.2017 14:45

"Барнсли" уже перестал чувствовать турнирную мотивацию. В этом сезоне их уже ничего не ждет, но и ничего не угрожает. Они одержали только одну победу в последних пяти матчах. Справедливости ради стоит сказать, что последние три матча они провели против сильных команд и одно добытое очко нельзя считать провальным результатом, но все же в игре команды уже нет того задора и боевого настроя, который принес им немало очков.



В последнее время "КПР" ожил, одержал три победы в четырех матчах и значительно улучшил турнирное положение. От зоны вылета они отдалились на девять пунктов и могут немного расслабиться. С другой стороны их игра все еще вызывает немало нареканий и не совсем ясно, за счет чего, кроме ошибок соперника, они одержали эти победы. В этом матче я бы отдал преимущество гостям, которые просто показывают более интересную игру.

Прогноз: 0-1

07.03.2017 14:45

Отставка Дзолы была отсрочена победой над "Вулверхэмптоном" и прошлый матч с "Лидсом", хоть и проигранный, заставил руководство поверить в то, что они, может быть, ждут не зря. Моментами "Бирмингем" показывает действительно хорошую игру, но она не всегда приносит ему очки. И если против одного из лидеров чемпионата этого оказалось мало, то против аутсайдера должно хватить с головой.



Снова начал разочаровывать "Уиган", в трех матчах с такими же аутсайдерами и командами находящимися вблизи зоны вылета, они набрали всего одно очко, что просто непозволительно в их ситуации. И самое главное, что все эти результаты заслужены, мы снова видим унылый "Уиган", который рожает голы с большим трудом, а пропускает с легкостью. При таком раскладе даже кризисный "Бирмингем" будет им не по зубам.

Прогноз: 1-0

07.03.2017 14:45

"Лесникам" наконец удалось прервать свою безвыигрышную серию, но удивило не это, а результата, который лишний раз доказал, что в Чемпионшипе возможно все. Безусловно, они постепенно набирали форму, но такой прорыв в матче с лидером стал неожиданностью, даже не смотря на то, что до этого они и другим более сильным командам показывали зубы.



"Пчёлы" продолжают набирать очки, они почти обезопасили себя от вылета и хотят мирно осесть где-то в середине таблицы, чтобы не ударить в грязь лицом в конце сезона и продать кого-то из лидеров за хорошие деньги. Крепкий сбалансированный состав позволяет "пчёлам" держаться на плаву, но решать серьезные задачи не способен. Матч с набирающими форму "лесниками" станет для них серьезным испытанием и, возможно, повторением матча с "Ипсвичем".

Прогноз: 1-1

07.03.2017 14:45

Наконец "бараны" прервали свою серию неудач, но за это время из претендента на повышение они превратились в середняка, отстав от вожделенного шестого места на десять очков. Конечно, за одиннадцать матчей это отставание можно отыграть, все мы помним, как могут выступать "бараны", когда у них идет игра, но в повторение еще одной победной серии не слишком верится.

В "Престоне" же свои силы оценивали адекватно и задач с повышением никто не ставил. Весь сезон "Престон" был в середине таблицы без ощутимых подвижек вверх или вниз. Сил удержаться на этих позициях должно хватить, и команда продолжает играть в свою силу. Но вот хватит ли сил, чтобы отнять очки у "баранов", здесь я сомневаюсь. В последних выездных матчах "Престон" играл очень плохо, у них пропадал кураж, который они ловили в родных стенах, а следом за ним и результат.

Прогноз: 2-0

07.03.2017 14:45

После двух подряд осечек "совы" были предельно собраны и настроены на победу. На их пути не повезло стать "Норвичу", который и вынул из своей сетки пять мячей. Сейчас "Шеффилд" очень неплох и смотрится лучше некоторых конкурентов за путевку в АПЛ. Они стараются удержать на расстоянии от себя "Фулхэм", а по возможности догнать "Рединг" или "Лидс" и шансы на это у них есть, но чтобы воспользоваться ними, нужно брать все "свои" очки, в матчах против таких команд, как "Бертон".



Стабильно набирающие очки "пивовары", демонстрируют весь свой арсенал приемов и тактических схем. Они отбиваются от масштабных атак соперника, контратакуют, стараются наладить игру в обороне и самое главное – не проигрывать конкурентам. Пока им это удается, но против команд, которые значительно выше классом, настроены на победу, да еще и играют дома шансов у них немного.

Прогноз: 2-0

07.03.2017 14:45

В этом матче у обеих команд дела идут не ахти. У "Бристоля" снова началась черная полоса, они уже шесть матчей не знают радости побед и засели в зоне вылета. При этом они демонстрируют не самую плохую игру, лучше некоторых своих соперников в борьбе за выживание.



"Канарейки" же в важнейшем с турнирной точки зрения матче, были просто растоптаны "Шеффилдом", да и вообще, одна победа в пяти матчах это не уровень претендента на повышение. "Норвич" команда парадоксов, они обладают второй по силе атакой чемпионата и второй самой худшей защитой. Очевидно, что проблемы именно в задней линии команды Алекса Нила, но вот решить он их не может. В такой ситуации будет странно, если умеющий атаковать и много бьющий по воротам "Бристоль" не сможет им забить. Наиболее вероятный вариант развития событий это то, что обе команды продлят свои неприятные серии.

Прогноз: 2-2

07.03.2017 14:45

"Терьеры" после очного матча почти потеряли все шансы догнать "Ньюкасл", но взамен появился шанс догнать и сбросить со второго места тормозящий "Брайтон". Одно очко в двух матчах не совсем отображает игру и форму "терьеров", у них были реальные шансы на две победы, но немного не получилось. Теперь им снова предстоит играть с командами ниже рангом и очки должны попадать в копилку исправно.



"Вилланы" одержали три сухих победы и это очень хороший знак после длиннющей серии поражений, во время которой болельщики явно не раз вспоминали Стива Брюса и всех игроков самыми последними словами. Сейчас для них будет настоящая проверка, ведь "Хаддерсфилд" гораздо сильнее их предыдущих соперников. Эту проверку обескровленная потерями "Астон Вилла" может не пройти, скорее всего, так и будет.

Прогноз: 2-1

07.03.2017 14:45

Сейчас "волки" обладатели самой длинной серии поражений в чемпионате и для них уже запахло жаренным. Хоть они и имеют две игры в запасе, но зависать над зоной вылета это очень сомнительное удовольствие и Пол Ламберт делает все, чтобы вырваться из череды неудач.



"Ипсвич" сейчас является чуть ли не главным признаком стабильности, выдав четыре ничьи подряд со счетом 1–1. Все их соперники были достаточно сильными и казалось бы с аутсайдерами в лице "волков" они должны справиться, но у меня это вызывает сомнения. Да и завышенные коэффициенты на хозяев намекают, что в этой игре не все так просто и стоит ожидать сюрприз.

Прогноз: 0-1

07.03.2017 14:45

После позора в прошлом туре "Брайтон" просто обязан исправиться, ведь ситуация становится похожей на ту, в которую они вляпались в прошлом сезоне, когда неожиданно вывалились в плей-офф и потерпели фиаско. Здесь же нужно напрячься и не подпустить к себе "Хаддерсфилд".



Все аргументы, что "Ротерхэм" не совсем мертв дома и может дать бой должны сразу отметаться, ведь для "Брайтона" сейчас слишком много поставлено на карту и Крис Хьютон постарается правильно настроить своих футболистов на этот матч.

Прогноз: 1-3

07.03.2017 15:00

Наконец "сороки" проснулись и вспомнили, что они фаворит в этой лиге и должны перестать позориться. Им хватило двух матчей, чтобы поставить все на свои места и победив двух главных конкурентов выйти на чистое первое место, еще и оторваться от преследователей. Похоже, немного оклемался от травм и снова начинает забивать Дуайт Гэйл, а это серьезный козырь в колоде Рафы Бенитеса.



В последнее время "Рединг" притормозил и это очень заметно. Они уже начинают мучиться в домашних матчах и это первый звоночек того, что в их форме что-то не то, ведь раньше именно домашние игры были их сильной стороной. О двух последних матчах и говорить не приходится, два других лидера разделали их под орех. Похоже, что и здесь их ждет такая же судьба. Если более сильные "Брайтон" и "Хаддерсфилд" не смогли ничего противопоставить лидеру, то и "роялистам" это не удастся.

Прогноз: 0-2