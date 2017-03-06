Наполи - Реал: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов.



Фото: soccer365.ru

Новости команд

Наполи

Реал Мадрид

Ключевые игроки

Хосе Кальехон

Серхио Рамос

Карим Бензема

Ориентировочные составы

25 Рейна 31 Гулам 26 Кулибали 33 Альбиоль 2 Хюсай 17 Гамшик 42 Диавара 5 Аллан 24 Инсинье 14 Мертенс 7 Кальехон 1 Навас 12 Марсело 5 Варан 4 Рамос 2 Карвахаль 19 Модрич 14 Каземиро 8 Кроос 11 Бейл 9 Бензема 7 Роналду

Слова перед матчем

Матчи в Лиге чемпионов всегда тяжелые. Мы встречаемся с командой, которая мало проигрывает, особенно дома. Я знаю, какая здесь атмосфера на стадионе, это мне известно еще с игровой карьеры. Было нелегко находиться здесь. Болельщики отлично поддерживают свою команду, мне нравится это. Это хорошо для домашней команды, но и для противника, потому что это дополнительная мотивация. Даже когда мы меняем схему игры, мы не должны менять нашу психологию. Нет большой разницы, играешь ты в два или три форварда, отношение должно быть одинаковым всегда. Всегда бывают сложные моменты в сезоне, так что я концентрируюсь на том, что у нас хорошо получалось в прошлом матче, и на завтрашней игре. Я не переживаю. Знаю, мы встречаемся с сильной командой, но мы привыкли к этому. Уверен, мы увидим отличный матч. Думаю, что "Наполи" начнет матч с высокой интенсивностью, потому что им нужно забивать. Однако я считаю, что они могут действовать в разных стилях, например, атаковать с контролем мяча или использовать контратаки. Лига чемпионов очень важная для "Реала", как и испанская примера. Завтра на протяжении всех 90 минут нам необходимо показывать лучший футбол.

ГЛавный тренер "Реала"

Прогноз и ставки

07.03.2017 14:45



Если брать имена и статистику выступлений последних матчей, то "Реал" смотрится гораздо сильнее. На самом деле, мало кто из современных клубов способен противостоять этой машине. Мадридцы особенно хороши в концовках встреч, когда включают дополнительные резервы. Благодаря этому набрано немало очков.



С другой стороны, постепенно "Барселона" приближается в Примейре, пользуясь осечками лидера. Да и в ряде эпизодов мастера "Реала" допускают ошибки. Налицо недооценка соперника, либо легкая усталость. Тем более, недавно Роналду высказал недовольство своими партнерами по команде, которые якобы играют не в тот футбол. Внутренние недомолвки могут привести к негативным последствиям на зеленой поляне.



"Наполи" нечего терять, кроме чести. Команда наверняка постарается сыграть в свой футбол, не боясь идти вперед. Мы увидим немало атак как с одной, так и другой стороны. Как показали последние игры, с обороной "Реала" иногда случаются неприятные ошибки. Поэтому неаполитанцы вполне могут забить.



Матч пройдет в равной борьбе. Даже если хозяева забьют быстрый гол, все равно у них мало шансов на продолжение борьбы. Самый ожидаемый исход – ничья, которая вполне устроит мадридцев.

Прогноз: 1-1

Ничья 3.77

ОЗ 1.75

Действующий обладатель трофея мадридский "Реал" отправляется в гости к "Наполи", чтобы оформить путевку в ¼ финала Лиги чемпионов. Для этого даже можно проиграть с разницей в один мяч. Напомним, что в Мадриде подопечные Зидана победили со счетом 3:1.Все началось с гола Лоренцо Инсинье в самом начале встречи. Гости встрепенулись, почувствовав уверенность в своих силах. Однако уже на 19-й минуте Карим Бензема выровнял ситуацию. Сразу после перерыва Тони Кроос вывел хозяев поля вперед. Ну а победную точку поставил Каземиро. В последние 20 минут мадридцы могли и вовсе сделать счет разгромным. С другой стороны, судья принял пару спорных решений, которые повлияли на исход противостояния. Об этом не раз говорил голкипер гостей Рейна.Есть интересный факт – ранее "Реал" и "Наполи" еще ни разу не играли друг против друга. Это несмотря на то, что регулярно являются участниками еврокубков. Теперь статистика личных встреч на стороне "Королевского клуба", который захочет ее улучшить.Неаполитанцы подходят к матчу собранными, и с хорошим настроением. Дело в том, что удалось обыграть "Рому" со счетом 2:1 в рамках чемпионата Италии. В самой концовке римляне провели ряд мощных атак, пытаясь вырвать ничью, но "Наполи" устоял. Получилась своего рода проверка лигочемпионского матча. Вдруг получится забить гостям первые пару десятков минут. Тогда придется сдерживать штурм со стороны испанцев, которые особенно хороши под занавес поединка.Для того, чтобы пройти дальше, итальянцам необходимо побеждать со счетом 2:0 или с разницей в 3 мяча. Конечно, можно надеяться на 3:1 и дополнительное время. Специалисты считают, что подобное возможно при вмешательстве счастливого случая.Если взять Лигу чемпионов, групповой турнир, то в своем квартете удалось занять первое место, опередив "Бешикташ" "Динамо" Киев, "Бенфику". Аналитики отмечают, что неаполитанцы дома в рамках евротурнира действуют лучше, нежели на выезде.Подопечные Зидана свой последний матч провели весьма уверенно, обыграв со счетом 4:1 "Эйбар". По разным причинам отсутствовали Роналду, Гарет Бэйл, Альваро Мората. Даже без этой троицы получилось наколотить 4 гола. Напомним, что Бэйл отбывал дисквалификацию, а Роналду был травмирован. Однако португалец уже в понедельник тренировался в общей группе и готов выйти на поле с первых минут.Лига чемпионов. В своем квартете мадридцы по три раза побеждали и добивались ничьей с "Боруссией", "Легией" и "Спортингом". Всего же было забито 26 мячей – 4,3 в среднем за поединок. С другой стороны, мадридцы не проигрывают дома в Лиге чемпионов с марта 2015 года, когда "Шальке" умудрился победить 4:3. С тех пор проведено 12 встреч и одержано 10 побед. Но в гостях играть всегда тяжелее.Футболист является воспитанником мадридского клуба. В нынешнем сезоне показывает хороший футбол, стал настоящим лидером своей команды. К сожалению, его бомбардирские качества немного утихли. В последних пяти встречах отличился только 1 раз, хотя часто угрожал воротам соперника. Всего в текущем сезоне за "Наполи" провел 36 матчей и забил 11 мячей. Конечно, он способен на большее. Наставник может выпустить его как на правом, так и на левом фланге, так как испанец отличается универсализмом в данном вопросе. Выйдет на поле с первых минут.Серхио Рамос - один из лучших защитников мирового футбола. Его отличает не только умелая игра в защите, но и умение забивать самые важные голы на последних минутах. Это своего рода палочка-выручалочка для команды, когда мяч никак не идет в ворота соперника.В обороне практически не допускает ошибок, очень мощен и быстр. Всегда правильно выбирает позицию, отличается прыгучестью. Однако есть у Рамоса одна отрицательная черта, которая не красит его, как футболиста. Дело в том, что защитник грешит грязной игрой, когда может незаметно ударить соперника, плюнуть в него, обозвать. Также часто играет откровенно грубо, даже жестоко.Бензема успевает не только попадать в крупные скандалы, но и забивать голы. Этот форвард придется ко двору в любой современной команде. Он умеет на поле практически все. У него и поставленный удар, и хорошая техника, и мощь, и скорость, и видение поля. В последних пяти матчах трижды отличился голом и дважды ассистировал партнерам. Всего в сезоне провел 32 матча, в которых забил 15 голов. Наверняка выйдет в стартовом составе, так как хорошо готов физически. Вполне вероятно, во втором тайме будет заменен. Несмотря на это именно француз является основным претендентом на то, чтобы отличиться в гостях.Все-таки "Наполи" - это мощная команда, способная преподнести сюрприз. С другой стороны, "Реал" умеет играть с любым соперником. Сейчас команда на хорошем ходу, даже с учетом небольшого спада. Беря во внимание фактор своего поля для итальянцев, можно поставить на ничью.Обе команды любят атаковать и много забивать. Вряд ли гости сядут в оборону. Это не в их стиле. Можно рискнуть и поставить на то, что обе забьют.