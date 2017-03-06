Сделай репост – выиграй приз!
В апреле среди участников нашей группы ВКонтакте состоится розыгрыш ценных призов.
В апреле мы разыграем среди участников сообщества ценные призы, которые, конечно же, относятся к футбольной тематике. Так, победитель розыгрыша получит комплект футбольной формы (футболка и шорты). Среди призов также кресло-мяч, свитшот, футбольные мячи и кружки.
Принять участие в розыгрыше призов сможет каждый, кто является участником сообщества Soccer365.ru (ссылка) в социальной сети ВКонтакте. Для этого необходимо просто сделать репост одной записи.
Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться в нашей группе в ВК. Удачи всем участникам!
Показывать сверху
старыеновыепопулярныеОставить комментарий
07.03.2017, 06:39 0
06.03.2017, 17:11 11
06.03.2017, 16:07 0
06.03.2017, 12:51 7
06.03.2017, 12:14 0