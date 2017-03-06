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20:26 07.03
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Сделай репост – выиграй приз!

Сделай репост – выиграй приз!
В апреле среди участников нашей группы ВКонтакте состоится розыгрыш ценных призов.
Сделай репост – выиграй приз!
Всем привет! У нас хорошие новости для посетителей нашего сайта, а также его группы в ВКонтакте.

В апреле мы разыграем среди участников сообщества ценные призы, которые, конечно же, относятся к футбольной тематике. Так, победитель розыгрыша получит комплект футбольной формы (футболка и шорты). Среди призов также кресло-мяч, свитшот, футбольные мячи и кружки.

Принять участие в розыгрыше призов сможет каждый, кто является участником сообщества Soccer365.ru (ссылка) в социальной сети ВКонтакте. Для этого необходимо просто сделать репост одной записи.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться в нашей группе в ВК. Удачи всем участникам!
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06.03.2017
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