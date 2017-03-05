Краснодар - Спартак: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на матч восемнадцатого тура чемпионата России по футболу.

Турнирное положение

Новости команд

Краснодар

Спартак

Ключевые игроки

Виктор Клаессон

Луис Адриано

Ориентировочный состав

1 Крицюк 12 Рамирес 6 Гранквист 3 Перейра Шишкин 8 Газинский 5 Торбинский 16 Клаессон 11 Подберёзкин 21 Лаборде 90 Смолов 32 Ребров 38 Ещенко 18 Кутепов 16 Боккетти 23 Комбаров 8 Глушаков 11 Фернандо Самедов 71 Попов 47 Зобнин Адриано

Слова перед матчем

Луис Адриано — хороший парень и говорит со мной на одном языке. Это уже залог того, что мы могли бы хорошо взаимодействовать на поле. Но самое важное, что он не просто хороший парень, который говорит по-португальски, а ещё и отличный игрок. Взаимодействовать с отличным игроком на поле всегда гораздо проще.

Нападающий "Спартака"

Прогноз и ставки

05.03.2017 08:30

ТОП-встреча №2 в нынешнем туре. "Быки" на своем поле принимают лидера чемпионата страны. "Спартак", в который начали верить даже те, кто не верил в чемпионство с рождения из-за юного возраста, может оправдать надежды. Сказка "Лестера" в нынешнем сезоне уже не повторится, но если "Спартак" вернет себе чемпионский титул, то обсуждать это все будут (по крайней мере в России) ничуть не меньше. Бомба, а не новость! Ждем!



"Краснодар" в нынешнем году уже показал, что весьма неплохо готов к чемпионату, пройдя в Лиге Европы в следующий круг. Потом, правда, произошел срыв в матче Кубка России, где команда уступила, ведя по ходу встречи 3-0, да и Смолов начудил с пенальти. Тем не менее, "Краснодар" грозен. А уж на собственном поле и подавно.



Трансферную компанию команды провели успешно: "Краснодар" заработал на Китае и восполнил потери Рамиресом и Клаессон, "Спартак" вернул Самедова, обескровил "Амкар" и "вложился" в латентное чемпионство на 9 с небольшим миллионов евро. И интереснее всего будет посмотреть на Луиса Адриано из "Милана", который перешел в команду свободным агентом.

Прогноз: 1-1

Т1Б(1) 1.56

Третий игровой день чемпионата России в 2017 году представляет уже вторую игру из разряда ТОП встреч чемпионата. "Краснодар" принимает на своем поле "Спартак". Лидер чемпионата будет отстаивать лидерское положение в чемпионате против крайне неуступчивых на своем поле "быков"."Спартак" встретил Новый Год в статусе лидера. И сразу же после возобновления чемпионата имеет шансы на увеличение отрыва. Дело в том, что преследователи, ЦСКА и "Зенит", поделили очки между собой. А значит, в случае победы "Спартак" оторвется еще немного вперед.Но и хозяева поля не планируют отступать. И те же очки, которые потеряли соперники в вышеуказанном матче, могут помочь "Краснодару" подтянуться к тройке."Спартак" - лидер чемпионата. Тринадцать матчей из семнадцати завершались победой "красно-белых" в нынешнем чемпионате. Да, без везения в нескольких случаях не обошлось, да и пушка имени Глушакова пару раз спасала, но факт остается фактом - "Спартак" один из главных претендентов на чемпионство."Краснодар" на данный момент занимает шестую строчку в чемпионате страны. Но плотность в середине таблицы зашкаливает. "Терек", "Ростов" (после победы над "Томью), "Краснодар" имеют по 28 очков, "Амкар" на одно очко меньше, далее следует "Уфа" с 25-ю очками, а еще ниже "Рубин" и "Локомотив" - по 23. Несколько побед и ситуация в турнирной таблице перевернется наизнанку. И "Краснодар" был бы не против, если бы эти победы достались бы им.Хозяева поля уже провели две официальные встречи в этом году. Непростое соперничество с "Фенербахче" в Лиге Европы завершилась победой российского клуба. Однако в Кубке России "Краснодар" не справился с менее именитым соперником. Выигрывая к исходу получаса встречи со счетом 3-0, "Краснодар" раcтерял преимущество, а в итоге и вовсе уступил "Уралу" по пенальти.С другой стороны, "Краснодару" не стоит огорчаться по этому поводу. Продолжать игру на три фронта в конце чемпионата весьма непросто. Тем более в Лиге Европы у команды весьма неплохие шансы. "Сельта", с которой команда встречается в будуший четверг, в последней встрече потерпели разгромное поражение от "Барселоны".В межсезонье команда провела неплохую работу, подписав Клаессона и Рамиреса, а также усилившись Шишкиным. Потеря в лице Ари, который отправился в "Локомотив, ощутимая. Но уже ясно, что новички вполне могут закрыть эту потерю.Московский "Спартак" в зимний перерыв тоже не сидел сложа руки. Приглашения Луиша Адриану и полузащитника сборной России Александра Самедова как минимум интересны. А тот факт, что Промес, пробуждает интерес у многих команд, то "Спартаку" надо быть готовым к тому, что футболист сборной Голландии может покинуть команду. И в этом случае лишний полузащитник команде не помешает.Виктор Клаессон, шведский полузащитник, присоединившийся к команде в зимний перерыв уже показал, чего он стоит. Его игра в Лиге Европы, два мяча в Кубке России если не заставили болельщиков забыть об Ари, то подняли уважение к шведскому футболу.Говорить о том, что Виктор тут же стал лидером команды преждевременно, но не отметить его было бы неправильно. Ближайшие матчи в рамках чемпионата России болельщики и специалисты будут внимательно смотреть за приобретением "Краснодара".В то время, пока появление Промеса на поле в матче с "Краснодаром" остается под вопросом, также устремим свои взоры к новичкам команды. И если Самедовым ни в "Спартаке", ни в чемпионате России никого не удивить, то вот нападающий итальянского "Милана" вызывает неподдельный интерес.Как себя будет чувствовать футболист, который не так давно выходил на поле в Серии А, на российских полях с нашими реалиями и своеобразным судейством - вопрос. На который уже в ближайшее время мы получим ответ. Отметим, что в двух товарищеских матчах, в которых бразилец принимал участие, он отметился двумя мячами.Делать прогнозы и идти с солидными суммами к букмекерам в первых турах после перерыва весьма рискованное дело. В данный момент только "Краснодар" видели в официальных матчах. На что способен "Спартак" с его обновленным нападением пока вопрос. Все же товарищеские встречи сложно рассматривать, как пример состояния команды.Букмекеры предполчитают аккуратно подходить к данной встрече. Небольшое преимущество, если судить по коэффициентам, имеют хозяева. За победу "Краснодара" букмекеры выплатят 2.5 ставки, за победу "Спартака" - чуть больше трех.Обе команды предпочитают играть в атакующий футбол, и даже не смотря на то, что нынче весна, сомнительно, что матч обойдется без голов.Наш выбор упадет на хозяев поля. "Краснодар" редко уходит с поля без забитых мячей. И если один гол не очень интересует своим коэффициентом, то подождать нескольких мячей от "Краснодара" стоит.