Атлетико - Валенсия: превью

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно матча 26-го тура чемпионата Испании.

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Ключевые игроки

Антуан Гризманн

Симоне Заза

Мунир Эль-Хаддади

Фабиан Орельяна

Ориентировочные составы

13 Облак 3 Луис 24 Хименес 15 Савич 16 Врсалько 10 Карраско 14 Габи 6 Коке 8 Ньигес 7 Гризманн 21 Гамейро 1 Алвес 2 Консело 21 Монтойа 24 Гарай 14 Гайа 8 Перес 10 Парехо 9 Эль-Хаддади 28 Солер 15 Орельяна 12 Заза

Прогноз и Ставки

05.03.2017 10:15

Добротная вывеска, несмотря на то, что играют 4-я и 13-я команды чемпионата. "Атлетико" разбазарил немало очков по ходу чемпионата, из-за чего не только "Реал" с "Барсой" смогли убежать на десяток очков от него, но и "Севилья". Проигран принципиальный матч "Барселоне", потеряны очки в игре с "Депортиво" - уже впору опасаться и за четвертую строчку, на которую посматривает "Реал Сосьедад". А речь, говоря о четвертом месте, как мы помним, идет о Лиге чемпионов. "Валенсия" переживает очередной подъем – выиграно три матча из четырех последних, в т.ч. у "Реала". Однако, стоит отметить, что все успехи пришли к команде на "Месталье", а вот на чужих аренах в последнее время команда выглядит неважно. Пропускать "летучие мыши" стали значительно меньше, но "матрасники" должны отыскать оставшиеся огрехи в обороне и воспользоваться ими.

Прогноз: 2-1

ОЗ 1.66

Валенсия забьет 1.86

Несмотря на то, что встречаются команды, которых в турнирной таблице разделяют десяток мест, вывеска довольно интересная. Конечно, по большей части она отдает дань былым подвигам "Валенсии", а не нынешним, но стоит заметить, что в последнее время "летучие мыши" все же потихоньку начали расправлять свои крылья, так что игра обещает быть боевой.Мы привыкли в последние несколько сезонов видеть команду Диего Симеоне в числе первых трех на вершине турнирной таблицы, однако, на данный момент главным конкурентом "Барселоны" и "Реала" являются не "матрасники", а "Севилья", которая поддерживает их темп набора очков, а вот мадридцы отстали, причем, по меркам Примеры на почтительное расстояние – 9 очков от "Севильи", 10 – от "Реала", а потенциально и все 12, 11 – от "Барселоны". Более того, после вчерашней победы "Реал Сосьедада" над "Бетисом", баски смогли обогнать "Атлетико" на 2 очка. Таким образом, в данной игре хозяевам предстоит отвоевывать четвертую позицию, так как они на данный момент уже пятые.Что касается "Валенсии", то благодаря трем победам в четырех последних турах команда смогла несколько оторваться от зоны вылета, с которой она одно время плотно граничила, но о передвижении в первую часть турнирной таблицы говорить пока рано, ведь только до ее экватора еще 6 очков. Лучшее на что могут рассчитывать "летучие мыши", так это по итогам тура обойти "Лас-Пальмас", но и это будет проблематично, так как "островитяне" на своем поле принимают "Осасуну", и с большой долей вероятности наберут максимум очков в этом поединке. А вот сколько сможет добыть "Валенсия"? Давайте разбираться.Пожалуй, главной новостью на неделе стала информация о том, что наставник "Атлетико" Диего Симеоне продолжит работу в мадридском клубе вне зависимости от успехов команды в нынешнем сезоне. Сообщается, что аргентинец проработает в мадридском клубе еще минимум год, о чем поведал руководству клуба. Определенность – это всегда хорошо, по крайней мере, команда не будет отвлекаться на шумиху и различные спекуляции в прессе.Однако, наверняка от Симеоне будут ждать более впечатляющих результатов, нежели те, которые демонстрирует команда в нынешнем сезоне вообще, и в последних турах в частности. Проигран принципиальный матч "Барселоне", которая сейчас пребывает не в лучших кондициях, потеряны очки в матче с "Депортиво". В чемпионате борьба ведется за четвертое место – от такого фаны "Атлетико" уже успели отвыкнуть и явно не хотят привыкать снова. Впрочем, все может скрасить успешное выступление в Лиге чемпионов, где команда уже сделала уверенный шаг в четвертьфинал, обыграв в гостях "Байер". Кстати, официальный сайт УЕФА оценил шансы всех команд на выход в следующую стадию плей-офф Лиги чемпионов. Так вот, в паре "Атлетико" - "Байер" расклад такой - 96,6% против 3,4% в пользу мадридцев.Но вернемся в Испанию. В матче с "Депортиво" среди недели команда потеряла не только очки, но и свою легенду Фернандо Торреса. В концовке матча на "Риасоре" Фернандо получил травму головы, потерял сознание, но перед тем как его привели в чувства, все успели пережить ряд неприятных эмоций.Смотрелось жутко, но в итоге все закончилось благополучно. Травма нападающего оказалась несерьезной, его на следующей день выписали из больницы, и он может тренироваться без всяких ограничений, т.е. его вполне можно будет увидеть и в предстоящей встрече.У "Валенсии" главная новость состоит в том, что команда стала побеждать, по крайней мере на своем поле. Так, из последних четырех игр она выиграла три, причем, если победу над "Леганесом" можно отнести к разряду обязательных, то виктории над "Атлетиком" и "Реалом" наверняка подняли боевой дух "летучих мышей". Другое дело, что на чужих полях команд играет недостаточно уверенно, в особенности речь идет о сильных соперниках. На ум, чтобы занести команде что-то в актив, приходит относительно недавняя (21 января) гостевая победа над "Вильярреалом". Еще две выездные виктории датированы сентябрем-октябрем прошлого года, так что воспоминания о них затерлись в памяти. Что касается матчей на "Висенте Кальдерон", то в эпоху Диего Симеоне "Валенсия" еще не побеждала "Атлетико" - 2 ничьи и 5 поражений, так что рассчитывать на 3 очка будет крайне сложно.Зато в "Валенсии" работают креативные люди. Так, клуб сообщил, что на предстоящий матч с "Атлетико" игроки команды выйдут в новой форме, посвященной 8 марта. На футболке будет надпись в поддержку прав женщин, а также логотип организации, которая борется за эти права. Вот так – да здравствуют феминистки!Как ни крути, а в данную категорию никого, кроме Гризманна у "Атлетико" рука не поворачивается написать. Очередной повод для этого он дал в прошлом туре, когда его шикарный дальний удар помог команде избежать поражения в крайне непросто складывающемся для нее матче. Если взять и сравнить статистику француза, например, с его партнером по нападению в клубе и сборной Кевином Гамейро, то какого-то большого превосходства Антуана мы не обнаружим, однако стабильность результатов бросается в глаза. Если Гамейро может выстрелить в двух-трех матчах, а потом уйти в тень на столько же или даже больше, то Гризманн в 2017 году отличается голом или результативной передачей практически в каждой игре. На его счету 9 голов и 4 результативные передачи в 15 играх текущего года. Вполне вероятно, что по итогам этого поединка статистика может улучшиться.У "Валенсии", которая в нынешнем сезоне довольно много пропускает, на передних ролях тоже игроки атаки, так как защитников хвалить банально не за что, разве что за недавние три матча, где они не позволили сопернику пробить свои ворота. Но и впереди выделить кого-то одного сложно. То Мина забьет в трех матчах подряд, то Мунир вспомнит чему его учили в "Барсе", то Нани подхватит от них эстафету, Орельяна открыл счет своим голам и передачам в новой команде, да и взятый в аренду у "Юве" Симоне Заза тоже начал отрабатывать свой хлеб. Словом, от игроков атаки гостей будет многое зависеть в этом матче, так как забивать, чтобы добывать какие-то очки, наверняка придется.Не все из перечисленных выше футболистов смогут сыграть в предстоящем поединке. У гостей травмирован Нани, уже давненько лечится форвард Родриго, да и участие Санти Мины под вопросом. У хозяев потери тоже есть. Пропустит игру из-за дисквалификации основной центральный защитник Диего Годин. Аугусто Фернандес и Тьяго давно не играют из-за травм, под вопросом появление на поле Хуанфрана и Торреса.Гости на данный момент находятся в неплохой форме, можно сказать, что в очередной раз "ожили". "Валенсия" забивала в 11 из 13 выездных поединков в текущем чемпионате, а "Атлетико" немало пропускает в последнее время, поэтому есть смысл поставить на гол гостей, а учитывая, что огрехов в обороне "летучих мышей" все еще достаточно, то из этой ставки вытекает и вторая – обе забьют.