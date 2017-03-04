Спарта - Фейеноорд: превью

Soccer365.ru анализирует предматчевые расклады центральной встречи 25-го тура чемпионата Нидерландов.

Турнирное положение

Новости команд

Спарта Роттердам

Фейеноорд

Ключевые игроки

Пако ван Моорсель

Спарта Роттердам

Ориентировочные составы

1 Кортсмит 6 ван Дронгелен 5 Брейер 2 Флоранус 2 Думфрис ван Моорсель 4 Сануси 8 Дейкстра 11 Калеро 18 Эль-Аззузи 7 Кабрал 25 Джонс 33 Боттегин 6 Ян-Ари ван дер Хейден 2 Карсдорп 4 Конголо 8 Аль-Ахмади 28 Торнстра 7 Кёйт 19 Бергёйс 9 Йоргенсен 14 Басаджикоглу

Слова перед матчем

Да, было время, когда я выступал за "Фейеноорд", но сейчас всё это в прошлом, в данный момент я игрок "Спарты". Каждый день мы с товарищами по команде тяжело работаем, чтобы сохранить клуб в высшем дивизионе. Для этого у нас есть всё: и ресурсы, и характер.

Полузащитник "Спарты"

В дерби совсем не важно на каком месте находятся встречающиеся клубы, здесь на это никто не обращает внимания. Болельщики просто хотят, чтобы в этот день их команда была лучшей в городе, и всё. Такие матчи всегда хочется выигрывать, независимо от положения в турнире. Но, конечно, учитывая нашу нынешнюю позицию в чемпионате, перед этим матчем мы имеем двойную мотивацию, а значит проигрывать не имеем права.

Главный тренер "Фейеноорда"

Результат игры зависит от того, как быстро здесь будет забит гол. В таких матчах чем дольше держится счёт 0:0, тем труднее в итоге победить. Как-никак, а противостоять нам будет очень хорошая и слаженная команда.



У нас осталось не десять туров, а десять финалов. Каждую неделю мы должны проводить на идеальном уровне, чтобы не терять такие важные очки. В этом плане встреча со "Спартой" для нас такая же важная, как и встреча с ПСВ.

Полузащитник "Фейеноорда"

Прогноз и Ставки

05.03.2017 03:30

До долгожданного чемпионства "Фейеноорду" осталось всего ничего, поэтому к финальному отрезку сезона Джованни ван Бронкхорст обязан отнестись очень и очень серьёзно. Например, нежелательно терять очки там, где команда без особых проблем набирала их в первом круге. Это, в принципе, касается и роттердамского дерби. Нужно прекрасно понимать, что одно дело громить "Спарту" на родном стадионе (6:1), а другое дело выезжать на "Хет Кастел", где "Фейеноорд" проиграл все три свои последние встречи с общим счётом 7:4.



Думаю, "лорды" могли бы неплохо пободаться с гостями, если бы не проводили в среду кубковую игру. А так, навязать борьбу главному претенденту на чемпионство, находясь при этом не в идеальном состоянии, будет очень трудно. Скорее всего, сделать это будет даже нереально, учитывая то, какую сумасшедшую форму набрали гости.

Прогноз: 1-2

ТБ2,5 1.60

Обе Забьют 1.91

Схватки "Спарты" и "Фейеноорда" всегда были интересны не только местным голландским болельщикам, но и зрителям за бугром. В основном, конечно, эта дуэль привлекает обилием забитых мячей и вечной подписью "дерби".До нынешнего сезона команды последний раз официально пересекались ещё в середине 2010 года. Как раз в тот сезон "Спарта" вылетела в низший дивизион, где и пробыла шесть долгих лет. За это время команда успела провести чистку, перезагрузиться и по-настоящему окрепнуть. Сохранение прописки в "Эредивизи" - это только первый шаг клуба. Главная задача - возвращение в еврокубки.В турнирной таблице чемпионата "Фейеноорд" самое настоящее небо, а вот "Спарта" - всего лишь земля. Расстояние между этими представителями Роттердама составляет 41 очко, поэтому о каких-то одинаковых целях и, соответственно, безумной конкуренции здесь речи даже не идёт. Цель "Фейеноорда" - не упустить первое место, цель же "Спарты" - не опуститься в зону вылета. На выполнение этих задач у команд есть ещё по десять матчей, но не факт, что даже этих матчей им будет достаточно.На неделе "Спарта" могла переписать собственную историю, если бы вышла в финал кубка страны впервые с 1996 года. Однозначно, для них это был самый важный матч в этом сезоне. К слову, в полуфинале турнира роттердамцы принимали "Витесс", которому в конечном итоге и уступили (1:2). По сути, даже такой результат команда может считать невероятным успехом, ведь последние четыре года у парней не получалось пройти даже стадию 1/16. Обидно, конечно, останавливаться в шаге от финала, но зато теперь коллектив сможет сосредоточиться исключительно на чемпионате, где очки необходимы клубу как воздух.Игру со "Спартой" "Фейеноорду" очень важно выиграть, так как этот матч, по сравнению со следующими, один из самых простых, если судить по вывеске. Уже после него роттердамцев будут ждать АЗ, "Херенвен" и "Аякс". Сюда же, при большом желании, можно добавить и встречу с "Гоу Эхед Иглс" - пока единственной командой, которая смогла обыграть "Фейеноорд" в "Эредивизи".В последнее время Пако ван Моорселю начали больше доверять место в стартовом составе, за что тот начал благодарить весь тренерский штаб своей уверенной игрой на поле. Самое главное, что эта игра улучшает не только его личную статистику, но и помогает команде набирать очки.В новом году полузащитник провёл всего четыре поединка в рамках чемпионата, но даже за это время он успел записать на свой счёт несколько результативных действий - один ассист и два гола.Перед этим противостоянием Алекс Пастор абсолютно точно не рассчитывает на Вриндса, Бредейка и Мендеса. Потери, конечно, огромные, но не незаменимые. Достойно представить свой клуб здесь всё же есть кому, поэтому как-то серьёзно ощущаться замены не будут.Джованни ван Бронкхорст тоже, скорее всего, не сможет использовать одного из своих основных игроков. Потеря хоть и одна, но зато какая важная! Речь идёт о Элии, выход которого пока находится под большим вопросом. В любом случае, даже если футболист будет отсутствовать, рисунок игры гостей никак не изменится.Практически во всех домашних встречах "Спарты" пробивается ТБ2,5. Здесь, при своих фанатах, команда всем приезжим пытается дать отпор, и воскресная дуэль вряд ли станет исключением. Если хозяева сразу же укусят гостей, то, будьте уверены, голов мы увидим очень много.Определённо, эта ставка только для тех, кто любит риск. Дело в том, что защита "Фейеноорда" - лучшая в лиге, поэтому иметь море моментов "Спарта" уж точно не будет. С другой стороны, ей много моментов и не нужно, свой один единственный шанс она вполне может превратить в гол. Плюс не забываем, что уже пять поединков кряду на этом стадионе команды обязательно обмениваются голами.