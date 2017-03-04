Спортинг – Витория Гимарайнш: превью

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно центрального матча 24-го тура чемпионата Португалии.



Фото: soccer365.ru

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Витория Гимарайнш

Ключевые игроки

Бас Дост

Рафаэл Мартинс

Ориентировочные составы

1 Патрисиу 4 Жефферсон 13 Коатес 15 Оливейра 2 Скелотто 66 Пальинья 14 Карвалью 10 Руис 99 Руис 7 Кэмпбелл 28 Дост 1 Дуглас 76 Гашпар 3 Са 2 Энрике 53 Конан 20 Аурелиу 8 Зунгу 21 Марега 13 Менса 71 Стерджен 99 Мартинс

Прогноз и ставки

05.03.2017 12:15

"Спортинг" должен победить "Виторию Гимарайнш", если хочет обезопасить свое третье место и продолжить призрачную погоню за лидерами. По составу команда на голову выше своего будущего оппонента. Да и опыта у каждого игрока намного больше. Главное, чтобы не было недооценки противника, как это уже бывало несколько раз в текущем сезоне.



"Витория" в последних матчах стала выглядеть лучше, нежели в феврале. Особенно это можно сказать про линию обороны. Поэтому ожидается борьба с первых минут. Хозяева постараются быстро распечатать ворота, а гости будут охранять подступы к штрафной площади. Если до перерыва счет сохранится, то во втором тайме станет еще жарче.



Матч пройдет с преимуществом хозяев поля. Они сразу же перехватят инициативу, завладев центром. Начнутся красивые фланговые быстрые атаки, разыграется Бас Дост, что может привести к взятию ворот уже в первом тайме. Не стоит уповать на большое количество голов. Все-таки "Витория" вновь наладила игру в обороне. С другой стороны, дома "Спортинг" неудержим и способен сломить любого соперника.



Мало верится в то, что "Гимарайнш" отберет очки у "Спортинга". Для этого потребуется прыгнуть выше головы. Сейчас хозяевам поля терять нечего и они постараются взять 3 балла в каждом отдельном поединке.

Прогноз: 2-0

П1 1.48

Должно случиться что-то необычное, чтобы лиссабонский "Спортинг" стал чемпионом в нынешнем розыгрыше турнира. Да и второе место по итогам года также станет своего рода сенсацией. Команда успела потерять слишком много очков, да и сама игра после Нового года не впечатляет. Только к весне вновь вернулась уверенность в собственных силах, стало получаться показывать высокий КПД.Напомним, что в определенный период лиссабонцы могли свалиться даже на пятое место, пропустив вперед себя "Брагу" и "Виторию Гимарайнш". На счастье команды, у соперников начался кризис, что позволило сохранить третью позицию. Ну а сейчас и вовсе клуб оторвался от преследователей."Витория" вроде бы стала выбираться из кризисной ситуации, которая затянулась на весь февраль. Как раз выезд в гости к "Спортингу" может стать определенным испытанием на прочность. Хочется надеяться, что гости дадут бой.На текущий момент "Спортинг" идет на третьей позиции, отставая от "Бенфики" на 10 баллов. От "Порту" отставание составляет 9 очков. Приходится надеяться на 100-процентный показатель в оставшихся матчах и на то, что основные конкуренты растеряют свое преимущество.С другой стороны, можно особенно не беспокоиться за свое третье место. Все-таки отрыв от "Браги" и "Витории Гимарайнш" составляет 8 очков. Что касается преследователей "Витории", то самым ближайшим остается "Маритиму". Преимущество над командой составляет 5 пунктов."Спортинг" способен удивить своих болельщиков в любой момент. Данная позиция становится визитной карточкой клуба. В прошлом сезоне лиссабонцы умудрились потерять 5 очков против "Тонделы" - явного аутсайдера. В этом году ситуация повторяется – дома случилась ничья с той же "Тонделой". Зато некоторых соперников команды буквально выносит с поля, заставляя капитулировать еще в первой тайме.Напомним, что в межсезонье был продан Слимани, который на тот момент являлся главным забивалой для клуба. Многие были в растерянности, так как следовало срочно искать замену за адекватную цену. И такая замена нашлась в лице Баса Доста. Он быстро вписался в игровую схему, подняв свои акции на европейском рынке.Вроде бы "Спортинг" играет мощно, широко, быстро атакует, используя фланги. Состав подобрался хороший, глобальных изменений произведено не было, чтобы говорить о каком-то кризисе. Однако клуб лихорадит. По всей видимости, после окончания чемпионата могут произойти определенные изменения в структуре команды.Команда делит 4-5 места с "Брагой". С одной стороны это можно считать хорошим результатом. С другой, если бы не осечки в последних турах, все могло быть гораздо лучше. Нападающие перестали забивать, а защитники в концовках встречи допускают много ошибок. Наверняка игроков не хватает на весь сезон, чтобы сохранять боевой настрой.Если взять 5 последних матчей "Гимарайнш", то одержано 2 победы, допущено 2 поражения при одной ничьей. То есть, половинчатый показатель. При этом, последняя виктория с "Шавишем" оформлена в рамках Кубка страны. Стоит отметить, что в двух крайних поединках команда уходила с поля без пропущенных мячей.Конечно, "Витория Гимарайнш" жаждет вернуть былое величие, но для этого требуется усиление состава. С нынешним подбором исполнителей добиться поставленной задачи будет сложно. Ряд футболистов не готовы в течение всего сезона сохранять кондиции. От этого часто случаются провалы, потери очков.Бас Дост - настоящая находка для своей команды. Нынешний сезон начал столь ударно, что привлек к себе внимание многих клубов из более серьезных чемпионатов. Отлично владеет обеими ногами, что увеличивает его ценность. Провел за "Спортинг" 19 матчей в Примейре, забив 18 голов. Сразу после перехода из "Вольфсбурга" начал доказывать свое превосходство над другими коллегами по амплуа. Предпочитает играть на острие атаки. Именно он призван заменить ушедшего Слимани.Какое-то время ушел в тень, но вновь стал главным орудием своей команды. В последних пяти матчах забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Однозначно выйдет с первых минут. Является лидером в списке бомдардиров местного чемпионата. Его отрыв от Андре Силва составляет 4 гола. При этом, Бас Дост ни разу не забивал с точки, тогда как основной конкурент делал это четырежды.Рафаэл Мартинс совсем недавно появился в своей команде. До этого он защищал цвета испанского "Леванте". Бразильцу 27 лет и его соглашение рассчитано до лета 2020 года. До этого сезон провел в "Морейренсе", став самым настоящим героем клуба. За весь сезон провел 27 матчей и забил 16 голов. К сожалению, подобные показатели пока перенести в "Виторию Гимарайнш" не получается. За 5 проведенных поединков не отличился ни разу. Наверняка форварду нужно хоть единожды распечатать ворота соперника, чтобы начать новую серию из голов.У бразильца хорошая техника, поставленный удар. Стоит отметить, что любит все время быть на острие атаки и зависим от партнеров. Если начнет получать острые пасы, то раскроет весь свой потенциал. Выйдет в стартовом составе против "Спортинга".Для тех, кто не любит рисковать, можно сделать ставку на то, что победят хозяева поля. "Спортинг" вновь вернулся на прежний уровень. Тем более, команда играет дома, что увеличивает шансы на успех. Главное, не пропустить нелепый гол на старте матча, как это иногда бывает.Лиссабонцы дома играют весьма здорово. Они не позволяют своим соперникам много атаковать. Сами же постоянно стараются контролировать мяч. "Витория Гимарайнш" не относится к клубам, которые на данный момент много забивают. Можно поставить на то, что одна из команд не забьет.