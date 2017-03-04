ПСЖ – Нанси: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на поединок 28-го тура чемпионата Франции.



Фото: Soccer365.ru

Турнирное положение

Новости команд

ПСЖ

Нанси

Ключевые игроки

Эдинсон Кавани

Ориентировочные составы

1 Трапп 20 Курзава 2 Силва 3 Кимпембе 19 Орье 4 Крыховяк 14 Матюйди 6 Верратти 23 Дракслер 9 Кавани 7 Моура 1 Черник 14 Кюффо 24 Кабако 4 Дьянь 26 Муратори 6 Аит-Беннассер 13 Нгессан 10 Диа 25 Педретти 23 Кура 15 Хаджи

Прогноз и ставки

04.03.2017 08:00

Субботнюю программу 28-го тура Лиги 1 откроет поединок между ПСЖ и "Нанси". Естественно, действующий чемпион Франции является безоговорочным фаворитом данного противостояния. Соперники находятся в разных весовых категориях. Турнирная таблица – яркое тому доказательство. О чём вообще можно рассуждать, если Эдинсон Кавани в одиночку забил больше, чем все подопечные Пабло Корреа вместе взятые. Кроме того, не стоит забывать о том, что парижане крайне редко оступаются в родных стенах. В этом контексте нельзя не вспомнить, что в День святого Валентина на "Парк де Пренс" капитулировала сама каталонская "Барселона", пропустившая 4 безответных мяча. Кстати, на данный момент безголевая серия "чертополохов" насчитывает 5 матчей. Беря во внимание всё вышесказанное, виктория дружины Унаи Эмери не вызывает сомнений.

Прогноз: 4-0

В первую субботу весны в рамках 28-го тура Лиги 1 будет сыгранно 6 матчей. Один из них состоится в Париже, куда на рандеву к "Пари Сен-Жермен" пожалует "Нанси". Не нужно разбираться в футболе, чтобы предсказать результат поединка между действующим чемпионом Франции и новичком элитного дивизиона. Правда, при этом стоит отметить, что за 9 предыдущих очных сражений красно-синие ни разу не переиграли красно-белых с разницей в более чем один гол. Как бы там ни было, господа букмекеры нисколько не сомневаются в триумфе столичного клуба. Как правило, множитель на викторию дружины Унаи Эмери находится ниже отметки 1.15.После 27-и игровых дней ПСЖ располагается на второй ступени турнирной лестницы, отставая от лидирующего "Монако" на 3 пункта. При этом нельзя не отметить тот факт, что оборона парижан самая надёжная в Лиге 1. В пассиве столичных мастеров 19 пропущенных мячей. Что касается "Нанси", то ему не совсем комфортно в компании лучших коллективов Франции. От зоны вылета "чертополохов" отделяет всего лишь один зачётный балл.К отчётному противостоянию парижане подходят в прекрасном расположении духа. В середине недели ПСЖ на выезде предсказуемо одолел "Ньор" (2:0), квалифицировавшись в четвертьфинал Кубка Франции. Благодаря этой победе столичный клуб установил свой личный рекорд, выиграв 8 матчей кряду в рамках второго по значимости национального турнира.В следующую среду команда Унаи Эмери будет гостить в столице Каталонии, где проведёт повторный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. На своём поле ПСЖ разобрал "Барселону" на запчасти, "отгрузив" в её ворота 4 безответных мяча. Однако Лионель Месси и компания не намерены сдаваться без боя. Таким образом, парижан ожидает жаркий приём.На этой неделе появилась информация о том, что в ближайшее время ПСЖ пролонгирует контракт с Тиагу Моттой. Действующее соглашение 34-летнего хавбека с парижским клубом истекает по окончании нынешнего сезона.В пяти предыдущих турах новичок Лиги 1 набрал всего-навсего одно очко, ни разу при этом не поразив ворота соперника. Стало быть, можно констатировать, что "чертополохи" находятся на приличном расстоянии от своих оптимальных игровых кондиций. Если подопечные Пабло Корреа не прибавят, то им не миновать понижения в классе.Любопытно, что "Нанси" неплохо выступает вдали от дома. Так, по результатам выездных матчей "чертополохи" располагаются в первой половине турнирной таблицы Лиги 1.Уже сейчас можно смело говорить о том, что текущий сезон, вне всяких сомнений, является лучшим в карьере уругвайского форварда. Эдинсон "штампует" голы с завидным постоянством. В настоящий момент он является лучшим снайпером Лиги 1, имея в своём активе 26 забитых мячей. Кроме того, Кавани имеет неплохие шансы на то, чтобы обогнать Лионеля Месси и стать лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. Если Матадор не сбавит обороты, то в его коллекции появится несколько престижных индивидуальных трофеев.Столичный клуб в очередной раз будет вынужден обойтись без Тиагу Мотты. Опытный хавбек по-прежнему пребывает в клубном лазарете. До этого его здорово подменял Адриен Рабио, но, к сожалению, французский талант из-за подхваченной инфекции 3 дня провалялся с температурой, поэтому его участие в субботнем поединке исключено. Так же в заявку на матч не попал Анхель Ди Мария. Унаи Эмери решил поберечь одного из своих ключевых исполнителей накануне вояжа в Каталонию.Главная потеря Пабло Корреа – дисквалификация Алу Диарра, перебравшего жёлтых карточек. Кроме того, не смогу сыграть в Париже травмированный Тобиас Бадила и приболевший Кристоф Манданн.Беря во внимание то, как мощно выступает ПСЖ на глазах родной публики, "Нанси" вряд ли удастся избежать разгрома.