Боруссия Дортмунд – Байер: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на центральный поединок 23-го тура чемпионата Германии.



Фото: Soccer365.ru

Турнирное положение

Новости команд

Боруссия Дортмунд

Байер

Ключевые игроки

Пьер-Эмерик Обамеянг

Эмер Топрак

Ориентировочные составы

38 Бюрки 29 Шмельцер 25 Папастатопулос 26 Пищек 33 Вайгль 27 Кастро 13 Геррейро 22 Пулишич 11 Ройс 7 Дембеле 17 Обамеянг 1 Лено 39 Хенрихс 21 Топрак 6 Драгович 18 Венделл 44 Кампль 8 Бендер 38 Беллараби 19 Брандт 29 Хавец 7 Эрнандес

Слова перед матчем

Матч в Дортмунде будет сложной задачей. "Боруссия" долго не проигрывала дома и стабильна в защите

Главный тренер "Байера"

Дома мы хотим выступить так, как мы сделали это во Фрайбурге".

Полузащитник "Боруссии"

Из-за отмены матча Кубка Германии мы получили дополнительное время для тренировок, которое провели с высокой продуктивностью, команда заслуживает похвалы. Мы чувствуем, что находимся в прекрасной физической форме и готовы к выполнению поставленных задач

Главный тренер "Боруссии"

Прогноз и ставки

04.03.2017 09:30

Один из самых интересных поединков текущего тура. Любой матч, в котором играет "Боруссия", может стать настоящим спектаклем. Напомним, что команда идет на третьем месте, отставая от "Баварии" на 13 очков. Ликвидировать подобный гандикап уже невозможно и остается бороться за третью строчку, надеясь на то, что "Лейпциг" не сдюжит идти победным темпом до окончания чемпионата. В прошлом туре подопечные Тухеля забили 3 безответных гола в ворота "Фрайбурга". Ничего удивительного, так как оборона соперника оказалась слишком слаба против напора форвардов. Но совсем скоро у дортмундцев игра в Лиге чемпионов против "Бенфики", где необходимо обязательно побеждать. Это может сказаться на состоянии команды. "Байер" дома проиграл "Майнцу" - 0:2, заставив многих удивиться. Сейчас команда идет на 8-м месте, имея 30 очков в запасе. По всем раскладам "Боруссия" должна побеждать.

Прогноз: 2-0

П1 1.50

Поединок между "Боруссией" и "Байером", который состоится в субботу вечером в Дортмунде, небезосновательно считается центральным в 23-м туре Бундеслиги. Обе команды представляют Германию в Лиге чемпионов. В первом круге "фармацевты", благодаря голам Адмира Мехмеди и Хавьера Эрнандеса, переиграли "шмелей" со счётом 2:0. На сей раз, по мнению букмекеров, победу одержат дортмундцы, которые традиционно здорово выступают на глазах своих поклонников.До этого "Боруссия" и "Байер" встречались 75 раз. Обе команды одержали по 27 побед, ещё 21 матч завершился паритетом. Голевая разница на стороне представителя Леверкузена - 110:107.После 22-х игровых дней "Боруссия" располагается на нижней ступени пьедестала, отставая от "Лейпцига" на 8 очков, а от "Баварии" – на 13. Что касается "Байера", то он обитает на восьмой строчке турнирной таблицы, опережая "Фрайбург" лишь по дополнительным показателям."Шмели" традиционно здорово вошли в сезон, но, к сожалению, надолго их не хватило. Виной сему нестабильность дортмундских "кудесников мяча". Кроме того, не стоит забывать о том, что "Боруссия" выступает в главном клубном турнире Старого Света, где не бывает проходных матчей.Для подопечных Томаса Тухеля субботнее противостояние – генеральная репетиция повторного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бенфики". В Лиссабоне "шмели" были биты "орлами" – 0:1. Таким образом, дабы квалифицироваться в следующий раунд, парням из Дортмунда нужно будет в ответном матче сыграть на максимуме возможностей. Значит ли это, что против "Байера" "Боруссия" сыграет без своих ключевых исполнителей? Думается, нет. Победа над сильным оппонентом положительно скажется на психологическом состоянии "шмелей"."Байер" рискует по итогам нынешнего сезона остаться без еврокубков. Бронзовый призёр предыдущего розыгрыша Бундеслиги частенько теряет очки там, где от него этого не ждут. Помимо того, стоит отметить, что оборона "фармацевтов" не отличается надёжностью. Так, например, "Шальке" и "Аугсбург", обитающие во второй половине турнирной таблицы пропустили меньше коллектива из Леверкузена.К рассматриваемому противостоянию "Байер" подходит после двух поражений кряду. 21-го февраля дружина Роджера Шмидта на своём поле была разбита мадридским "Атлетико" (2:4), из-за чего практически лишилась шансов квалифицироваться в четвертьфинал Лиги чемпионов, а спустя 4 дня уступила "Майнцу" (0:2) в рамках национального первенства. Таким образом, можно констатировать, что перед сражением в Дортмунде "фармацевты" пребывают в не оптимальной игровой форме и далеко не лучшем настроении.Кстати, на этой неделе в немецких СМИ появилась информация о том, что летом на тренерском мостике "Байера" произойдут кадровые изменения. Руководство клуба уже находится в поисках замены Роджеру Шмидту.Скорее всего, Обамеянг по окончании нынешнего сезона сменит клубную прописку. Этот форвард, обладающий крейсерской скоростью, уже не первый год находится под прицелом скаутов "Реала" и "Манчестер Юнайтед". Пока же все мысли уроженца Парижа связаны с "Боруссией". На данный момент Пьер-Эмерик является лучшим бомбардиром первенства Германии, имея в своём активе 19 результативных ударов. Защитникам "Байера" придётся хорошенько попотеть, дабы сдержать лидера атак "шмелей".Эмер Топрак – один из ключевых игроков "Байера". Примечательно, что летом этот 27-летний защитник переберётся в Дортмунд. В субботу у него будет возможность продемонстрировать будущим одноклубникам и тренеру свои лучшие качества. Во многом от игры воспитанника "Фрайбурга" и будет зависеть исход битвы на "Сигнал Идуна Парк".В субботнем поединке Томас Тухель не сможет задействовать троих футболистов. Курс реабилитации проходит Марио Гётце. Голеностоп залечивает уже довольно давно Свен Бендер. После операции на связках восстанавливается Себастьян Роде. Есть кадровые потери и у "Байера". В Дортмунде не сыграют Джонатан Та и Хакан Чалханоглу.В текущем сезоне "Боруссия" ни разу не проиграла на своём поле, выигрывая практически каждый матч. Думается, дортмундский клуб отпразднует победу и на этот раз.