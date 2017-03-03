ЦСКА - Зенит: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на матч восемнадцатого тура чемпионата России по футболу.

Турнирное положение

Новости команд

ЦСКА М

Зенит

Ключевые игроки

Виктор Гончаренко

Жулиано

Ориентировочный состав

35 Акинфеев Васин 24 Березуцкий 4 Игнашевич 7 Тошич 10 Дзагоев 66 Натхо 17 Головин 14 Набабкин 11 Ионов 63 Чалов 1 Лодыгин 2 Анюков 4 Кришито 13 Нету 81 Жирков 8 Маурисио 21 Гарсия 7 Жулиано 9 Кокорин 10 Данни 22 Дзюба

Слова перед матчем

Естественно, это не совсем рабочие моменты, относящиеся именно к футболу. Больше, наверное, это личная жизнь Александра Кокорина. Но ничего, кроме шуток, у нас это не вызвало. Если мы будем на каждые такие заявления со стороны прессы реагировать очень серьёзно, тогда, наверное, меньше будет концентрация на предстоящий матч

Нападающий "Зенита"

Мы встретимся с очень сильным соперником и сумеем добиться победы только с вашей помощью. Команда и болельщики, все вместе, мы должны подтвердить статус самого успешного клуба страны последних лет и свой высокий уровень. Нам нужна ваша поддержка! Вперед, сине-бело-голубые!

Официальный сайт "Зенита"

Только попробуйте не прийти (болельщикам, о поддержке на стадионе)

Полузащитник ЦСКА

Две команды будут играть на победу, победит тот, кто лучше готов физически. Возможно, у нас есть преимущество, что мы сыграли два официальных матча. Тренер подошёл, позвал меня, у нас рабочие отношения, проблем нет

Полузащитник "Зенита"

Прогноз и ставки

04.03.2017 08:30

Первый тур после зимнего перерыва дарит первую "зарубу" всероссийского масштаба. "Зенит", потерпевший неудачу в Лиге Европы, сосредоточит внимание на внутреннем чемпионате. ЦСКА должен исправлять ситуацию прошлого года, возвращаться к победным настроениям. Хозяева поля провели аккуратную работу в трансферное окно, а вот "Зенит", по обыкновению, разошелся ни на шутку.



Иванович, Эрнани, Лунев, Молло, Цаллагов - не полный список футболистов, кто присоединился к команде в перерыве. При этом команда сумела заработать. Китайцы приобрели Витселя за мешок денег, на который "сине-бело-голубые" сумели ослабить "Крылья Советов" и омолодить "Челси".



Перед встречей неприятная новость приехала из Москвы от нападающего Кокорина. Нарушал, употреблял и, вероятно, останется без прав. Своенравный нападающий никак не может успокоиться и понять, что лучше быстро передвигаться по полю, нежели по дорогам Москвы на машинах премиум-класса.



"Зенит" крайне озлоблен вылетом из Еврокубка и будет стараться исправить ситуацию как можно быстрее. Луческу накачает своих футболистов сверх меры, заставит исправлять свои ошибки с первых же туров после возобновления. В конце концов, "Спартак" на первой строчке с пяти очковым преимуществом.

Прогноз: 1-3

Т2Б(1) 1.71

На календаре весна, а значит, и чемпионат России вновь возвращается на российские поля. Некоторые команды уже опробовали собственные силы в Лиге Европы, некоторые в Кубке России. Но болельщики ждут самого главного "блюда" - чемпионата России по футболу.ЦСКА и "Зенит" проведут первую встречу с приставкой "супер" в нынешнем году. "Зенит" будет стараться замолить грехи за вылет из Лиги Европы, а ЦСКА будет показывать собственным болельщикам то, что команда вполне боеспособна и может не только нагнать "Спартак" до конца чемпионата, но и перегнать его.В перерыве команды весьма удачно провели трансферные игры, ЦСКА даже поправил бела в обороне. "Зенит" так и вовсе вернул в Россию Ивановича из "Челси", так еще и заработал на продаже Витселя в Китай. Обеим клубам можно поставить высокий балл за проведение трансферного окна.Но обо всем по порядку. Одно можно сказать с уверенностью уже прямо сейчас. Вторая половина чемпионата России будет весьма интересной. А значит... Прильнем к экранам!"Зенит" и ЦСКА занимают второе и третье место соответственно. Три очка отделяет команды друг от друга. Статистика говорит о том, что гости этого матча чаще забивают. Но брать во внимание статистику, когда команды несколько месяцев отдыхали, опрометчиво. Посему отнесемся к данным цифрам просто как к факту.ЦСКА провел серьезную подготовку к второй части сезона. Команда изменила тактику, Гончаренко всю предсезонку наигрывал схему 3-5-2. Товарищеские матчи, конечно, не показатель, но в принципе похоже, что команда привыкла к таким требованиям тренера.Предсказать, как пройдет экзамен в виде "Зенита" для Виктора Гончаренко с новой командой - трудно. Одно можно сказать. ЦСКА на вторую часть сезона поставил цель догнать соперников. Семь очков до первой строчки не такая уж немыслимая цифра, особенно при условии, что соперникам тоже не будут доставаться очки просто так.Последняя новость из стана "Зенита" совершенно не касается футбола как такового. Александр Кокорин, нападающий команды, был задержан за гонки по встречной полосе на своем супер-каре. Информацию восприняли с легкой улыбкой. Уже не первый раз футболист попадает в неприятную историю и Александру уже давно надо встретиться с Баллотели и взять поносить знаменитую майку итальянского футболиста.Но вернемся к футбольным новостям. Во время матчей Лиги Европы на поле в составе "Зенита" вышел Данни. Лидер, капитан, символ "Зенита" последних лет оправился от очередной сложнейшей травмы, и не просто вышел на поле отбывать номер, а был едва ли не самым главным действующим лицом в ответной встрече против "Андерлехта".У ЦСКА в данный момент трудно выделить какого-то определенного футболиста, чтобы поставить его во главе всей команды. А уж после перестроения схем на поле и вовсе судить о том, кто в команде Гончаренко станет лидером, трудно.Посему во главу угла перед этой встречей поставим именно главного тренера команды. По предсезонным матчам видно, что работа в клубе провелась обширная. И многое в будущем ЦСКА зависит именно от главного тренера. Причем не только в данном конкретном матче, но и в целом до конца чемпионата.Дубль бразильского футболиста в матче 1\16 финала Лиги Европы против "Андерлехта" хоть и не помог команде выйти в следующую стадию, но показал то, что футболист весьма неплохо готов к возобновлению чемпионата.По ходу встречи было видно, что футболист не растерял навыков взаимопонимания с партнерами. Да и с техникой проблем как не было, так и нет. Сейчас Жулиано является едва ли не половиной залога успеха команды. А посему ЦСКА стоит уделить полузащитнику несколько больше внимания.Букмекеры предпочитают не отдавать звание фаворита ни одному из соперников. Победа ЦСКА оценивается коэффициентом 2.90, победа "Зенита" - 2.6. Ничья около 3.5.Из всего вышесказанного трудно вывести победителя встречи. С одной стороны у "Зенита" и практики побольше перед встречей, да и настроение более победное. С другой - ЦСКА здорово подготовился к чемпионату, да и не будет команда просто так отдавать победу.Если вновь посмотреть на матч с точки зрения "Зенита", то всего одна победа отделяет команду из Санкт-Петербурга от "Спартака". А перед началом второй части турнира было бы весьма неплохо для дружины Луческу поднять градус волнения у лидера чемпионата.Несмотря на то, что данный матч можно отнести к категории "весенний футбол", который отличается низкой результативностью, во встрече лидеров нулей на табло сохраняться не должно. "Зенит" показал свою голевую мощь. А значит ждать гола от "Зенита" во встрече с "армейцами", особенно когда болельщики мечтают о победе, стоит.