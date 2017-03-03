Ливерпуль - Арсенал: превью

Soccer365.ru представляет прогноз на один из матчей 27-го тура английской Премьер-лиги.



Турнирное положение



Новости команд

Ливерпуль

Арсенал

Ключевые игроки

Роберто Фирмино

Тео Уолкотт

Ориентировочные составы

22 Миньоле 7 Милнер 17 Клаван 32 Матип 2 Клайн 20 Лаллана 23 Джан 14 Хендерсон 10 Коутиньо 19 Мане 11 Фирмино 33 Чех 24 Беллерин 6 Косельни 20 Мустафи 18 Монреаль 29 Джака 34 Коклен 14 Уолкотт 11 Озил 17 Айуоби 7 Санчес

Слова перед матчем

Мы возвращаемся на "Энфилд". Последняя игра, которую мы провели на домашнем стадионе, была фантастической. Мы хотим почувствовать это снова. Я не клоун, пускай даже некоторые люди думают, что это так. Я не всегда смеюсь как безумец. Я - нормальный человек.

Моя работа заключается в том, чтобы игроки чувствовали, что у них большие шансы выиграть следующий матч. Мы не можем игнорировать проблемы, которые у нас есть, но я на 100 процентов в оптимистичном настроении перед матчем с "Арсеналом" в субботу, хотя и не в таком же настроении, как на старте сезона.

Не думаю, что попадание в Лигу Европы можно будет расценивать как успех. Но это будет нормальным результатом, шагом в верном направлении. Однако пока рано говорить на эту тему. Сперва нам стоит убедиться в том, что мы хорошо сыграем в матче с "Арсеналом". Если мы хотим остаться в верхней части турнирной таблицы, нам необходимо добиваться результата.

тренер Ливерпуля

Мои игроки задолжали сами себе качественную игру. Это гораздо важнее еще и потому, что в последнее время в подобных играх мы были не очень хороши. Матч с "Ливерпулем" — это та возможность, которой мы хотим воспользоваться. Результат придет, если вы выйдете с настроем на атаку, — для меня это самое главное. Этот матч может стать важной позитивной точкой, которая будет иметь жизненно важное значение в оставшемся отрезке сезона.

Игры против "Ливерпуля" всегда очень интенсивны. "Энфилд" - особенное место, где болельщики гонят свою команду вперёд, и она играет в быстром темпе. После небольшого перерыва важно показать свою готовность. Мы отошли от ритма соревнований, поэтому нужно хорошо сыграть в Ливерпуле.

тренер Арсенала

Прогноз и ставки

04.03.2017 12:30

"Ливерпуль" не похож на себя первой половины сезона, в 2017 году "красные" выиграли только 2 матча из 12 являясь по показателям текущего года одним из аутсайдеров Премьер-лиги. Казалось победа над "Тоттенхэмом" 2:0 вернёт команду Клоппа к жизни, но в матче с "Лестером" последовал очередной оглушительный провал 1:3. Дома конечно мерсисайдцы стабильно набирают очки, но этого мало даже для попадания в ТОП-4 по итогам сезона, из которой они уже выпали.



"Арсенал" также разочаровывает вместо борьбы за чемпионство "канониры" очередной год подряд борются за место в ТОП-4, в Лиге Чемпионов подопечные Венгера опозорились по полной в Мюнхене 1:5, несмотря на наличие ответного матча уже всё предельно ясно в этой паре. В чемпионате Англии "Арсенал", как и "Ливерпуль" дома очки набирает регулярно, а вот на выезде 1 победа в 5 последних встречах.



Предстоящая игра, "матч подбитых лётчиков", которые осенью поражали своей игрой и результатами, но смогли держать такой тем только на протяжении первого круга, а в решающий момент сезона "поплыли". Учитывая сильную игру "красных" дома, и последние неудачи "канониров" на выезде, хозяева порадуют своих фанов в субботу.

Прогноз: 2-1

Центральная игра 27 тура английской Премьер-Лиги начнётся в субботу 4 марта в 20:30 в Ливерпуле на стадионе "Энфилд", "Ливерпуль" Юргена Клоппа примет в гости "Арсенал" Арсена Венгера.Предстоящий матч станет 222 в истории взаимоотношений клубов, первый раз они сыграли 28 октября 1893 года и тогда мерсисайдцы победили со счётом 5:0. Перед 222 встрече команд исторический перевес на стороне "Ливерпуля", одержавшего 84 победы, при 59 ничьих и 78 викториях "канониров". По разнице мячей также впереди "красные": 312 точных ударов против 287 у "Арсенала"."Ливерпуль" проваливает календарный 2017 год, за два месяца нынешнего года превратившись из борца за титул, в команду оказавшуюся вне ТОП-4 Премьер-лиги. После 26 туров мерсисайдцы с 49 очками в активе и разницей мячей 55-33, располагаются на 5 строчке в таблице чемпионата. В родных стенах "Ливерпуль" в 12 встречах набрал 27 очков, забив 31 мяч и пропустив 11 раз в свои ворота, потерпев всего одно поражение в сезоне."Арсенал", в прошлом туре не играл по причине переноса своего матча, в итоге после 25 сыгранных матчей "канониры" с 59 очками занимают 4 место в таблице АПЛ. Разность мячей у "Арсенала" 54-28. В гостях подопечные Арсена Венгера провели 12 игр и набрали 21 очко, забили 28 мячей и пропустили 15. Отметим что в 5 крайних матчах на выезде "Арсенал" смог одержать всего 1 победу, и набрать 4 очка проиграв три матча.Встреча первого круга между "Ливерпулем" и "Арсеналом" завершилась победой "красных" на выезде со счётом 4:3. Голами в той игре отметились Мане, Лаллана и дважды Коутиньо у "Ливерпуля", у "Арсенала" забивали Уолкотт, Окслейд-Чемберлен и Чемберс."Ливерпуль" определился, кто станет исполнительным директором клуба. В июне эту должность займёт 61-летний Питер Мур. Задачей Мура в клубе станет то что бы команда ежегодно давала прибыль, а не так как в прошлом сезоне, когда клуб понес убытки в 19,8 млн. фунтов, о чём было объявлено на этой недели. Клопп потихоньку определяется со списком игроков, на которых он не рассчитывает, на данный момент туда входят: Старридж, Лукас Лейва и Альваро Морено. Все трое в нынешнем сезоне не являются игроками основы. В эти выходные "Ливерпуль" заключит инвестиционный договор с принцем Саудовской Аравии, что обещает клубу большие финансовые вливания в будущем.В "Арсенале" в последнее время много трансферных новостей. "Канониры" не смогли договориться с Алексисом Санчесом о новом контракте и тут же получили предложение от "Ювентуса" в размере 30 миллионов евро за чилийца. На смену Санчесу в Лондон сватают Ройса, Ляказета и Беллоти, игроков "Боруссии Д", "Лиона" и "Торино". Венгер отказался покинуть "Арсенал" зимой и возглавить китайский клуб, предлагавший французу зарплату в 30 млн.кевро.Роберто Фирмино проводит второй сезон в "Ливерпуле" и в Англии вообще и уже стал незаменимым игроком в построениях Клоппа. Бразилец не сыграл в этом сезоне только в одной игре мерсисайдцев в АПЛ. На счету Роберто 8 голов и 3 ассиста в сезоне, бразилец может сыграть как наконечника атак команды, так и из глубины позади центрфорварда. Фирмино быстрый техничный нападающий, который неплох и в развитии атаки, а не только как наконечник. Правда не забивает Роберто уже 6 матчей с 21 января, так что пора ему отметиться результативным ударом.Тео Уолкотту только 27 лет, а он ветеран "Арсенала" за который игрет уже 10 лет, кажется он играет вечно. Тео заявил о себе в 16 лет и с тех пор всё время на виду в мировом футболе. Единственная слабость и недостаток Уолкотта его частые травмы. В нынешнем сезоне англичанина обходят стороной тяжёлые травмы и результат его игры просто отличный. В 19 матчах АПЛ Тео отличился 8 голами и сделал два результативных паса. Скорость Уолкотта феноменальна, дриблинг видение поля, точность паса и голевое чутьё всё это есть и быстроногого британца.У "Ливерпуля" в лазарете привычные всё лица, давно травмированы Данни Ингс и Марко Груич, но они не являются даже футболистами ротации. Плюс не здоровы Даниел Старридж и Джордан Хендерсон, а также только в субботу решится судьба Деяна Ловрена.У "Арсенала" список травмированных игроков и того меньше: Мохамед Эль-Ненни, Аарон Рэмси и давно травмированный Санти Касорла.