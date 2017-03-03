Рома - Наполи: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на поединок 27-го тура чемпионата Италии.



Фото: soccer365.ru

Турнирное положение

Новости команд

Рома

Наполи

Ключевые игроки

Раджа Наингголан

Дрис Мертенс

Ориентировочные составы

1 Щенсный 44 Манолас 20 Фасио 2 Рюдигер 33 Эмерсон 6 Стротман 16 Де Росси 13 Перес 11 Салах 4 Наингголан 9 Джеко 25 Рейна 2 Хюсай 26 Кулибали 33 Альбиоль 31 Гулам 20 Зилиньски 42 Диавара 17 Гамшик 7 Кальехон 99 Милик 14 Мертенс

Слова перед матчем

Думаю, что нас ждет очень интересная игра двух сильных команд. Наш соперник постарается победить, поэтому будет играть в открытый футбол, однако я не думаю, что "Наполи" в чем-то нас превосходит. В таком матче может выиграть самая устойчивая команда. На первый план выйдет психологическая составляющая.

вратарь Ромы

Прогноз и ставки

04.03.2017 09:00

С центрального матча начнется 27-й тур Серии А, в котором "Рома" постарается продлить свою серию побед в родных стенах. В Кубке Италии римляне не сумели отыграть достойно, однако не исключено, что в головах был именно этот матч, который придется играть через два дня после поединка с "Лацио" (0:2). У "волков" очень плотный график и вполне вероятно, что спад может появиться на горизонте. Тем более что "Наполи" на выезде играет вполне достойно в последнее время, хотя кубковый матч также не удалось провести успешно. В целом команда Сарри сейчас не в лучших кондициях, так как выиграла всего три поединка из минувших семи, а у "Ромы" не может победить с ноября 2014 года.



В родных стенах римляне ударно действуют в нападении, что также можно сказать и про "партинопейцев", но на выезде, в ряды которых наконец-то вернулся Аркадиуш Милик. Вполне вероятно, что поляк после восстановления от тяжелой травмы постарается заиграть так, как в первые встречи текущего сезона. В неплохих кондициях Дрис Мертенс, как и Раджа Наингголан, ярко выступающий за римлян. Обе команды настроен на голы и победу в этой встрече, так как мировой исход совсем не подходит ни тем, ни другим, а полностью устроит лишь "Ювентус". Кстати и победа "Наполи" на руку "черно-белым", которые смогут совсем спокойно дышать, находясь на первом месте Серии А.

Прогноз: 2-2

Х2 1,80

ИТБ2 (1,5) 2.32

"Рома" по-прежнему занимает второе место в чемпионате Италии, уступая "Ювентусу" семь очков, также опережая "Наполи" на пять баллов. Если команде Лучано Спаллетти удастся обыграть неаполитанцев, то в ближайшие месяцы расклады в Серии А не изменятся, так как перевес римлян над третьим местом увеличится значительно, а сократить отставание от туринцев будет не так то и просто. "Волки" дома выиграли все 12 матчей, пропустив всего восемь голов, что является вторым показателем в домашних встречах всей лиги, а по части нападения "Роме" дает бой лишь "Ювентус", который также забил 36 мячей, но в 14 домашних встречах."Наполи", как мы уже отметили, занимает третье место, но в целом имеет более мощное нападение, забив 60 голов за 26 туров против 57 у "Ромы". В прошлом туре неаполитанцы оступились в родных стенах, хотя до этого выиграли три матча подряд. На выезде "партинопейцы" могут похвастаться лучшими показателями в чемпионате, проиграв всего два матча на чужих стадионах. В 12 встречах команда Маурицио Сарри выиграла семь раз, в том числе последние три. "Наполи" имеет лучшую в лиге гостевую атаку и вторую защиту, поэтому постарается дать бой столичному клубу, хотя в последних шести выездных очных встречах неаполитанцы проигрывали.Начался трансферный прессинг на "Рому". Поговаривают, что Лучано Спаллетти не собирается подписывать новый контракт с римлянами, а может перебраться в "Тоттенхэм", наставник которого Маурисио Почеттино называется одним из кандидатов на место рулевого "Барселоны". Как бы там ни было, но подобные разговоры ни к чему положительному не приводят. По крайне мере игра против "Лацио" в Кубке Италии была просто ужасна, если сравнивать ее с поединком против "Интера" в прошлом туре. Надо признать, что плотность матчей у "Ромы" просто зашкаливает. За 15 дней придется провести 9 матчей, а пауза между игрой в Риме и встречей с "Наполи" совсем ничтожна (2 полных дня). При таком давлении вполне может закончиться и яркая домашняя серия побед, а это чревато потерей всяких шансов на столь желанное чемпионство в Италии. Не стоит забывать еще и про участие "волков" в Лиге Европы. Попытки достичь успеха во всех турнирах могу обернуться фиаско для "Ромы", а ведь титула у команды не было с 2008 года."Наполи" также находится в плотном графике. На неделе случилось поражение на выезде от "Ювентуса" в первом матче полуфинала кубка Италии, на прошлой неделе не удалось дать бой дома "Аталанте", которая доигрывала в меньшинстве тот матч, а после важнейшей игры с "Ромой" нужно пытаться сотворить чудо на "Сан-Пауло" в ответной встрече Лиги чемпионов против "Реала". При такой плотности матчей также стоит ждать признаки кризиса, а ведь третье место в Серии А от четвертого находится всего на расстоянии трех очков, поэтому спокойно дышать "неаполитанцам" не получится. Радует то, что наконец-то восстановился Милик, который может выйти в стартовом составе на эту игру. Есть надежды у "Наполи" и на свои успешные поединки на выезде. В прошлом сезоне команда Сарри не играла так уверенно в гостях, однако в целом сложный календарь может сказаться.В стане "Ромы" на сегодняшний день сложно выделить одного ключевого исполнителя. В любом из матчей против любого из соперников может забить Раджа Наингголан, который в текущем сезоне уже отметился девятью голами и двумя передачами, причем в последних семи встречах он забил пять голов и отдал один пас. Но может снова начать расстреливать соперников и Эдин Джеко, на счету которого 19 голов в Серии А. Босниец не забил в последних двух поединках, но до этого у него была серия из восьми матчей с голами. Оборону "Наполи" ему по силам вскрыть не без помощи того же Салаха, отменно проводящего сезон.Несмотря на большой шанс возвращения Милика в стартовый состав, ключевой фигурой остается тот же Дрис Мертенс, если не считать умение Марека Гамшика забивать голы в важных встречах. Все же бельгиец после хет-трика в ворота "Болоньи" притих на четыре матча, правда, не во всех он выходил на поле с первых минут. В игре с "Ромой" он наверняка попадет в стартовый протокол и постарается пополнить свой баланс забитых мячей, который на сегодняшний день в его активе 16. Кстати, Мертенс очень неплохо играет на выезде. В минувших шести гостевых встречах он забил восемь голов и отдал две передачи.Понятно, что в таком ключевом сражении Спаллетти на поле выставит исключительно боевой состав, и вряд ли будет менять успешную расстановку. "Рома" по-прежнему не может рассчитывать на Флоренци, но все остальные ведущие исполнители в строю. В защите сыграют Манолас, Фасио и Рюдигер. В средней линии с первых минут на поле появятся Эмерсон, Стротман, де Росси и Перес, а в нападении вопросами оформления голов будут заниматься Наингголан, Салах и Джеко, который расположится на острие нападения.Сарри не может рассчитывать на травмированного Аллана, поэтому в средней линии сыграет Зелински, Диавара и Гамшик, а в нападении помимо Мертенса и Кальехона наверняка увидим Милика. Лоренцо Инсинье усилит "Наполи" со скамейки запасных. В защите оборонять подступы к штрафной площадке будут Хюсай, Гулям, Альбиоль и Кулибали, хотя последний не особенно впечатлял в минувших встречах. На воротах расположится Рейна, записавший на свой счет в текущем сезоне всего шесть "сухих" матчей.Пора уже "Роме" оступиться на своем поле. Нет, речь идет не о поражении, хотя и такой исход вполне реален, но при таком серьезном графике и неприятных слухах о Спаллетти вполне может начаться кризис, а это означает, что гостям, имеющим лучший показатель по игре на выезде в Серии А, вполне по силам добыть как минимум очко."Рома" давно не пропускала дома больше одного мяча, вернее с конца ноября. Эта серия растянулась на восемь сражений, но "Наполи" на выезде меньше двух голов забили лишь в двух из прошедших девяти поединков. Если пойдет открытая игра, а это вполне возможно и усталость римлян, которые отдыхают на день меньше своих соперников, даст о себе знать, то атака неаполитанцев может сообразить два мяча.