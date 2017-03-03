Динамо – Олимпик: превью

Soccer365 рассказывает о предматчевых раскладах на центральный матч 20-го игрового круга высшей лиги чемпионата Украины.



Фото: soccer365.ru

Турнирное положение

Новости команд

Динамо Киев

Ключевые игроки

Артем Беседин

Ориентировочные составы

72 Рудько 4 Пантич 24 Вида 5 Антунеш 9 Морозюк 8 Шепелев 29 Буяльский 19 Гармаш 25 Гонсалес 10 Ярмоленко 41 Беседин 1 Махарадзе 32 Иллой-Айет 4 Гришко 3 Парцвания 44 Цымбалюк 23 Немчанинов 9 Гошкодеря 90 Богданов 17 Шестаков 11 Моха 20 Матяж

Слова перед матчем

Настроение у всех приподнятое, на дворе весна, есть огромное желание играть в футбол и приносить пользу клубу. Конечно, немного волнуюсь перед первой игрой на таком легендарном стадионе. Но это волнение пройдет после стартового свистка, для футбола это нормально. Должны показать свой уровень игры и победить. Другого результата от нас не ожидают… Условия для игры с "Зарей" были сложными, шел снег с дождем, поле было в плохом состоянии. В самом начале пропустили нелогичный мяч, но быстро смогли перестроиться и выйти вперед. Очень непростая победа против принципиального соперника, который хочет нас догнать в турнирной таблице.

защитник "Динамо"

"Динамо" – это молодая команда, в составе которой много молодых украинских футболистов. Приятно, что им дают шанс. При этом костяк составляют опытные ребята — Ярмоленко, Гармаш и Рыбалка. Вокруг них строится игра. За счет слаженных командных действий. Каждый должен отрабатывать друг за друга, приходить на помощь, если партнер допустил ошибку. Я смотрел видеонарезку моментов, видел, что киевляне здорово владели мячом. Детально игру "бело-синих" разберем вместе с командой. Думаю, Роман Санжар подскажет нам сильные и слабые стороны соперника. Почему еще 4-5 года тому назад приходило на матч по 10-15 тысяч зрителей? Потому что был зрелищный футбол, было много команд, которые составляли конкуренцию "Шахтеру" и "Динамо". Были "Металлист", "Днепр", могли отобрать очки у лидеров тот же "Арсенал" и "Кривбасс", который распался. Все зависит от нас, а Премьер-лига должна содействовать повышению уровня чемпионата.

полузащитник "Олимпика"

Прогноз Soccer365. ru

04.03.2017 07:00

Если говорить о номинальном состоянии команд, подборе игроков и статистических показателях, "Олимпик" киевляне должны уверенно побеждать. Если раньше нередко можно было услышать о том, что "олимпийцы" это исторически неудобный для "Динамо" соперник, то сегодня такие "умозаключения" уже не работают. Не стоит забывать, что в первом круге в Сумах ДК обыграло соперника с "однокалиточным" счетом - 4:0 в пользу действующего чемпиона. Немаловажно и то, что "олимпийцы" за зиму в отношении кадров существенно потеряли и пока не нащупали свою игру. Да, матч, в котором подопечные Романа Санжара в этом сезоне уже показывали героизм и доблесть, уже был – речь об игре с "Шахтером", в которой у "оранжево-черных" эта команда сенсационно отобрала очки. Но на этот раз куда более вероятным видится другое, и намечающийся сценарий – явно не в пользу "олимпийцев". Пожалуй, можно предположить, что "Олимпик" попытается сыграть таким образом, чтобы перед атакующими потугами хозяев то и дело появлялся "автобус". Но с учетом того, что в игре с "Зарей" "динамовцы" явно не были похожи на клуб, который испытывает проблемы с идеями в наступлении, этот "аргумент" "Олимпика" видится весьма сомнительным.



Конечно же, луганская "Заря" практически в любом виде и состоянии сильнее, чем "Олимпик", поэтому уверенная победа "бело-синих", как ни крути, напрашивается. Вопрос только, сколько забьет "Динамо" и появился ли у этой вроде как серьезно обновленной не только "внешне", но и "внутри", омолодившейся и просто во многом новой команды, желания, совпадающие с возможностями. Важно и то, что Киев не обременен еврокубками, поэтому беречь силы на выступление вне внутренней арены теперь не нужно, а следовательно, не нужно и выдумывать те или иные варианты кадрового набора на очередной матч – выйдут сильнейшие. К слову, с учетом того, что у хозяев несколько игроков, которые не играли с "Зарей", на эту игру задействованы быть могут, у Сергея Реброва будет больше приятной головной боли. У его же подопечных, с учетом начала второй части сезона, и не лучшего периода на первом этапе кампании 2016/17, мотивация должна зашкаливать. И в этом, среди прочего, скрытая сила этого "Динамо" еще, как минимум, в двух-трех играх – без твердого места в стартовом составе отдельный игрок, в случае, если ему даст шанс тренер, будет выпрыгивать из штанов, но пытаться доказать, что он и только он достоин выходить в стартовом составе.

Прогноз: 3-0

ТБ 2.5 1.6

Спор киевского и донецкого клубов на фоне высоких результатов обеих команд в турнирной таблице – это всегда интересно. Пусть на месте "полпреда" из Донецка значится имя все же не "Шахтера", а вроде как всего лишь "Олимпика", этот клуб не раз доказывал, как минимум, то, что "Динамо" он бой дать в состоянии.Первые матчи после паузы в высшем дивизионе первенства Украины клубы провели по-разному и с таким же разным результатом. Но при том, что "Олимпик" сыграл вничью с каменской "Сталью" (номинально – на своем поле, но матч проходил во Львове) а "Динамо" на выезде переиграло луганскую "Зарю", в целом у этих команд кое-что общее по итогам выступлений в 19-м игровом круге есть. Так, по итогам игры, которую продемонстрировали эти клубы, оба коллектива своими результатами могут быть довольны.В игре с принципиальным конкурентом "Динамо" выглядело более предпочтительно и сильнее на протяжении практически всего матча. Да, в отдельных моментах "черно-белые" игроки бегали резво, и за счет активных перемещений и движения не раз ставили оборону Киева в тупик. С учетом значительной, по меркам УПЛ, спортивной силы команд, и "заточенности" коллективов на оборону, неудивительно, что большого количества моментов зрители не увидели. Однако благодаря напряжению и приличным скоростям игра смотрелась на одном дыхании и очень легко.В конечном итоге гости относительно легко приобрели три балла и увеличили отрыв от "Зари" уже до шести очков. При этом стоит отметить, что в целом борьба за второе место отнюдь не завершена, ведь впереди у Луганска и Киева будет еще две личные встречи, а очки наверняка потеряют обе команды. Пожалуй, по наполнению и стилю, продемонстрированная "бело-синими" игра с "Зарей" позволяет сказать, что мы увидели осеннее, но – "модернизированное" "Динамо". Привычно для себя, поведя в счете, столичный клуб традиционно засушил игру и разве что изредка пытался упрочить свой игровой перевес. По первому матчу с начала возобновления сезона, не делая глобальных выводов, можно говорить, что сработала ставка наставника "бело-синих" Сергея Реброва на молодых игроков и наиболее мотивированных (о чем внутри команды, судя по всему, был серьезный разговор) опытных исполнителей. Несколько футболистов гостей заслужили того, чтобы их заслуги были отмечены индивидуально. Речь, в первую очередь, о таких игроках, как Денис Гармаш (судя по всему, этот ранее ключевой центрхав "Динамо" делает все для того чтобы вернуться в состав национальной сборной Украины, и приглашение от Андрея Шевченко таки получит). Также стоит отметить дебютанта Владимира Шепелева, который, судя по всему, станет серьезным конкурентом Сергею Рыбалке (также не стоит забывать о еще одном опорном полузащитнике, белорусе Никите Корзуне). Также нельзя не вспомнить и об отсутствии в заявке команды не так давно лучшего центрального защитника Украины Евгения Хачериди, у которого, судя по всему, серьезный конфликт с тренерским штабом.В отношении "Олимпика" стоит говорить скорее не так об игре команды как таковой, а о количественном (и качественном) дефиците игроков под боком у тренера Романа Санжара! Как показал матч против "Стали", ресурсов у "олимпийцев" – с гулькин нос. С кадрами ситуация весьма и весьма сложная: с учетом ряда травм, а также почти незаметной деятельности на трансферном рынке, понятие глубины состава к этому коллективу применять можно только с большими оговорками. Очень неплох был старый-новый игрок "Олимпика", марокканский испанец Моха. В частности, если бы партнер этого парня Виталий Гошкодеря использовал роскошную передачу этого хавбека, то Моха записал бы на свой счет голевой пас… Но в целом… О чем говорить, если "Олимпик" для заявки на матч со "сталеварами" наскреб только 16 человек…На момент начала матча гандикап киевлян перед соперником составляет немалых 11 очков. При этом вне зависимости от результата этого матча, обойти "Динамо" другой клуб не сможет – отрыв ДК, идущего вторым, от третьей позиции, составляет шесть баллов. Но и подняться выше Киев, в случае победы, шанса также не получит – до "Шахтера" 13 очков. А вот "Олимпику" опасаться чего есть – полпред Донецка опережает "Черноморец" на три очка, и если проиграет в Киеве, а Одесса своего визави победит, может опуститься на шестое место.Бывший игрок полтавской "Ворсклы", полузащитник Артем Громов (защищал цвета "Динамо" с лета прошлого года), получил от руководства "бело-синего" клуба статус "вольная птица". Теперь Артем – свободный агент и волен подписывать соглашение с любым клубом. Контрактные обязательства между футболистом и самым титулованным клубом Восточной Европы были расторгнуты по причине общего согласия сторон на прекращение сотрудничества. Напоминаем, что Громов стал игроком столичного украинского клуба в начале первого месяца лета 2016-го года. Подписанное соглашение набрало юридическую силу с первого июля. За время пребывания в "Динамо" этот игрок успел провести за "бело-синих" девять матчей в первенстве УПЛ, одну игру – в рамках Кубка Украины, один поединок пришелся на Суперкубок страны, также одна игра Громовым сыграна в Лиге чемпионов.И вновь попробуем обойтись без банальщины вроде Андрей Ярмоленко – "динамовское "наше все". Нет сомнений, что роль капитана Киева в успехе атак ДК – колоссальна, но при этом необходимость эти самые атаки завершать никто не отменял. Как показала игра с "Зарей", из двух молодых нападающих "бело-синих" Артем Беседин ныне выглядит предпочтительнее, и на матч с "Олимпиком" в стартовом составе, с высокой вероятностью, выйдет именно он. Этот воспитанник ДК хорош в силовой борьбе и в игре на опережение, не теряется также в подыгрыше, выигрывает немало мячей на втором этаже. В этой игре у Беседина шансы забить, несомненно, будут.Легкость, свежесть, молодецкий задор, умение находить нестандартные решения – таким "Динамо" предстало в матче с "Зарей". Нет причин сомневаться, что с "Олимпиком" подопечные Реброва вдруг лишаться текущей игровой формы. С учетом же того, что гости надежной обороной не блещут, вариант более чем двух забитых мячей напрашивается.