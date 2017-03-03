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Серия А: прогноз на 27-й тур

Серия А: прогноз на 27-й тур
Soccer365.ru традиционно делится своими ожиданиями от матчей чемпионата Италии. Анализируем поединки 27-го тура первенства.
Серия А: прогноз на 27-й тур
Фото: soccer365.ru
Рома 
  vs  
 Наполи
04.03.2017 09:00
С центрального матча начнется 27-й тур Серии А, в котором "Рома" постарается продлить свою серию побед в родных стенах. В Кубке Италии римляне не сумели отыграть достойно, однако не исключено, что в головах был именно этот матч, который придется играть через два дня после поединка с "Лацио" (0:2). У "волков" очень плотный график и вполне вероятно, что спад может появиться на горизонте. Тем более что "Наполи" на выезде играет вполне достойно в последнее время, хотя кубковый матч также не удалось провести успешно. В целом команда Сарри сейчас не в лучших кондициях, так как выиграла всего три поединка из минувших семи, а у "Ромы" не может победить с ноября 2014 года.

В родных стенах римляне ударно действуют в нападении, что также можно сказать и про "партинопейцев", но на выезде, в ряды которых наконец-то вернулся Аркадиуш Милик. Вполне вероятно, что поляк после восстановления от тяжелой травмы постарается заиграть так, как в первые встречи текущего сезона. В неплохих кондициях Дрис Мертенс, как и Раджа Наингголан, ярко выступающий за римлян. Обе команды настроены на голы и победу в этой встрече, так как мировой исход совсем не подходит ни тем, ни другим, а полностью устроит лишь "Ювентус". Кстати и победа "Наполи" на руку "черно-белым", которые смогут совсем спокойно дышать, находясь на первом месте Серии А.
12.13X3.8423.52ТБ 2.51.64ТМ 2.52.50ОЗ да1.51ОЗ нет2.69
Прогноз: 2-2


Сампдория 
  vs  
 Пескара
04.03.2017 12:00
"Сампдория" уже поднялась на 10-е место. Это стало возможным благодаря серии из пяти матчей без поражений, в рамках которой удалось набрать 11 очков. Правда, количество набранных баллов могло бы быть и больше, так как к в прошлом туре на выезде против "Палермо" получилось взять лишь одно очко. В родных стенах "Дория" проиграла всего раз с середины сентября, поэтому "Пескаре", полностью проваливающей сезон, вряд ли можно на что-то надеяться. Маловероятно, что назначение новым наставником Земана может оказаться переломным фактором. В первом матче "дельфины" уничтожили "Дженоа" (5:0), но в прошлом туре на выезде ничего не смогли сделать с "Кьево" (0:2), который даже остановил весьма интенсивное нападение "Пескары". В гостях аутсайдер чемпионата как не умел играть, так и вряд ли сотворит сенсацию против достаточной мощной домашней "Сампдории".
11.71X4.3225.10ТБ 2.51.52ТМ 2.52.82ОЗ да1.52ОЗ нет2.67
Прогноз: 2-1


Милан 
  vs  
 Кьево
04.03.2017 14:45
В последнее время веронский клуб несколько приободрился, проиграв всего лишь раз в прошедших пяти поединках. Надежно удалось сыграть и в защите в прошлом туре против "Пескары", однако как бы успешно не играли "летающие ослы" поединки с "Миланом" для них просто прокляты. Уже 20 матчей подряд в чемпионатах Италии "Кьево" не может победить "Милан", уступив в 17 встречах. На своем поле "россонери" выиграли 11 подряд очных матчей, поэтому в данном сражении явным фаворитом являются "красно-черные", тем более что в последних встречах команда Монтеллы показывает ну очень большое рвение к победе и волевой характер. Тогда, когда, казалось бы, наступит спад в игре "дьяволов", потерявших из-за травмы Джакомо Бонавентуру, начали демонстрироваться весьма неожиданные итоги. Даже проснулся Карлос Бакка, поэтому во встрече с "Кьево" стоит ждать набора трех очков хозяевами поля, которые все еще борются за место в еврокубках.
11.65X4.2025.95ТБ 2.51.89ТМ 2.52.08ОЗ да1.90ОЗ нет1.99
Прогноз: 2-0



Аталанта 
  vs  
 Фиорентина
05.03.2017 06:30
"Аталанта", выиграв четыре матча подряд, уже взобралась на четвертое место и на полном ходу рвется к тройке. "Боги" вряд ли сумеют выдержать такой темп и оказаться в зоне Лиги чемпионов, но сам факт стабильной игры, особенно в родных стенах дает хорошие шансы оказаться в еврокубковой зоне. Дома "Аталанта" выиграла 9 из 12 матчей и ни разу не сыграла вничью. "Фиалки" на выезде также еще не расписывали мир, поэтому завершение этой серии с обеих сторон вполне возможно. Тем более что "Фиорентина" наверняка будет пытаться прыгнуть выше головы, дабы завершить серию из трех матчей без побед, ведь на выезде в Серии А не удается набрать очков уже два поединка подряд. Бергамцы мощно играют в нападении, а вот оборона у "фиолетовых" хромает на две ноги. Но периодически Бернадески и компания выстреливает мощной атакой, что вполне может произойти и в этот раз, учитывая, что флорентинцы уже в полной мере могут сконцентрироваться исключительно на Серии А. Не будет лишним добавить, что "Аталанта" не может победить "фиалок" уже 10 матчей подряд, проиграв девять из них.
11.99X3.6824.20ТБ 2.51.92ТМ 2.52.05ОЗ да1.73ОЗ нет2.22
Прогноз: 1-1


Кальяри 
  vs  
 Интер
05.03.2017 09:00
Это будем месть "Интера" за поражение на своем поле в первом круге. "Кальяри" уже даже дома не показывает ничего путного и победа в прошлом туре на выезде над "Кротоне" совсем не показатель. "Сардинийцы" могут встрепенуться, однако настрой "Интера" наверняка будет запредельным, так как в прошлой игре явно не удалось дать бой "Роме", что значительно ухудшило шансы на попадание в Топ-3. Миланцы на выезде особенно удачно играют в защите, пропустив всего два мяча в последних пяти встречах, четыре из которых оказались победными. "Кальяри" дома забивает регулярно, но в этот раз может и не вскрыть оборону команды Пиоли. В погоне за лидерами миланцам ни в коем случае нельзя терять очки, тем более против одного из аутсайдеров второй половины сезона. Стоит добавить, что дома "островитяне" за последние 19 лет выиграли у "Интера" лишь дважды, тогда как "нерадзурри" были сильнее в пяти встречах.
16.20X4.3021.62ТБ 2.51.77ТМ 2.52.25ОЗ да1.76ОЗ нет2.16
Прогноз: 0-2


Кротоне 
  vs  
 Сассуоло
05.03.2017 09:00
В этой встрече, казалось бы, все предопределено. "Кротоне" просто ужасно играет в последнее время, уступив в пяти встречах кряду, в том числе в трех на своем поле, а вот "Сассуоло" своими парадоксальными результатами многих просто шокирует. Именно затяжная серия побед "черно-зеленых" и наводит на мысль о том, что у хозяев поля есть возможность зацепиться за очко. "Сассуоло" выиграл три подряд гостевых поединка, тогда как до этой серии с начала чемпионата не побеждал на выезде. "Нероверди" уже нечего ловить в текущем сезоне. Еврокубки им не светят, а зона вылета также слишком далеко, поэтому команда ди Франческо может играть в свое удовольствие, что чревато сенсационными итогами. "Кротоне" уже мало что спасет в этом сезоне, но подпортить настроение аутсайдер способен.
13.50X3.4222.30ТБ 2.52.06ТМ 2.51.90ОЗ да1.80ОЗ нет2.10
Прогноз: 1-1


Торино 
  vs  
 Палермо
05.03.2017 09:00
Туринцы получат возможность порадовать своих болельщиков в родных стенах и наконец-то миновать ничейный итог, которых было пять в минувших девяти встречах. Дома "быки" играют результативно, мощно, правда, порой забывают про защиту, а при наличии Нестеровски в составе "Палермо" про оборону нужно думать постоянно, хотя сицилийцы сами на выезде не блещут в защите, пропуская порой по четыре мяча. С 2003 года "Палермо" ни разу не победил в Турине, уступив в четырех из семи сражений, но сейчас "быки", обозленные на последние неудачные результаты, могут сделать с "орлами" то же самое, что сделали с "Пескарой" несколько туров назад (5:3). "Торино" забивал в минувших 11 домашних встречах и только в трех меньше двух мячей.
11.53X4.6427.00ТБ 2.51.63ТМ 2.52.49ОЗ да1.73ОЗ нет2.21
Прогноз: 3-0


Удинезе 
  vs  
 Ювентус
05.03.2017 09:00
"Удинезе" опустился на 14-е место. Спад в игре не прошел мимом. В минувших двух матчах "зебры" проиграли, а дома против "Ювентуса" уже почти два десятка лет действуют неудачно, победив всего лишь дважды. "Ювентус" на всех парах мчится к очередному дублю. В Кубке Италии удалось обыграть "Наполи", а всего команда Аллегри выиграла последние 10 матчей, в том числе четыре кряду на выезде, не пропустив ни одного мяча. Возможно, самое время в гостях все же дрогнуть защите туринцев, но итог наверняка будет за ними. Сейчас "Ювентус" постарается увеличить отрыв в Серии А, дабы затем спокойно готовиться к матчам четвертьфинала Лиги чемпионов, так как после 2-0 на выезде против "Порту" "черно-белые" дома не должны повторить провал "Лацио" августа 2016 года.
18.70X4.2421.51ТБ 2.52.10ТМ 2.51.87ОЗ да2.19ОЗ нет1.74
Прогноз: 1-2


Эмполи 
  vs  
 Дженоа
05.03.2017 09:00
Что-то ужасно вытворяет "Дженоа", который не может победить уже 11 матчей подряд с 15 декабря. В гостях серия неудачных матчей растянулась также на 11 сражений, в рамках которых удалось набрать всего два очка. В атаке "грифоны" полностью подсели, а защита порой напоминает решето. Боевой дух в коллективе просто на дне, а играть придется против упрямого "Эмполи", который во второй половине сезона дома показывает вполне приемлемый для аутсайдера футбол. "Синие" проиграли всего раз в минувших пяти встречах, а в прошедших семи очных сражениях капитулировали лишь однажды. О вылете из Серии А "Дженоа" пока не думает, но если кризис не будет преодолен, то риск такого исхода все же имеется, а вот "Эмполи", как раз имеет такую мотивацию, поэтому в данной встрече хозяева проиграть не должны. Пока непонятно, за счет чего "грифоны" вдруг встрепенутся и выиграют на выезде.
12.80X3.1422.97ТБ 2.52.19ТМ 2.51.81ОЗ да1.85ОЗ нет2.04
Прогноз: 1-1


Болонья 
  vs  
 Лацио
05.03.2017 14:45
Очередной кризис переживает "Болонья", которая не может победить уже пять матчей подряд, набрав в них всего два очка. Дома "красно-синие" уступили в трех встречах кряду, хотя ранее именно за счет домашних сражений и удерживались в середине турнирной таблицы. В игре с "Лацио" не так то и просто будет прервать серию, так как римляне снова на ходу, победив в пяти из минувших шести матчей во всех турнирах. В гостях команда Индзаги взяла верх в трех подряд сражениях, а борьба за Топ-3 вынуждает коллектива биться за каждое очко, хоть и четыре виктории подряд в гостях - это даже для "орлят" многовато. "Болонья" вполне может упереться, тем более что римляне не будут в оптимальных кондициях, так как на неделе играли полуфинальный поединок Кубка Италии с Ромой" (2:0). Напомним, что минувшие три очные встречи в Болонье завершились мировыми итогами, поэтому и в этот раз такой исход вполне вероятен.
14.84X3.7421.86ТБ 2.52.01ТМ 2.51.95ОЗ да1.86ОЗ нет2.02
Прогноз: 1-1
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03.03.2017
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