Серия А: прогноз на 27-й тур

Soccer365.ru традиционно делится своими ожиданиями от матчей чемпионата Италии. Анализируем поединки 27-го тура первенства.



Фото: soccer365.ru

04.03.2017 09:00

С центрального матча начнется 27-й тур Серии А, в котором "Рома" постарается продлить свою серию побед в родных стенах. В Кубке Италии римляне не сумели отыграть достойно, однако не исключено, что в головах был именно этот матч, который придется играть через два дня после поединка с "Лацио" (0:2). У "волков" очень плотный график и вполне вероятно, что спад может появиться на горизонте. Тем более что "Наполи" на выезде играет вполне достойно в последнее время, хотя кубковый матч также не удалось провести успешно. В целом команда Сарри сейчас не в лучших кондициях, так как выиграла всего три поединка из минувших семи, а у "Ромы" не может победить с ноября 2014 года.



В родных стенах римляне ударно действуют в нападении, что также можно сказать и про "партинопейцев", но на выезде, в ряды которых наконец-то вернулся Аркадиуш Милик. Вполне вероятно, что поляк после восстановления от тяжелой травмы постарается заиграть так, как в первые встречи текущего сезона. В неплохих кондициях Дрис Мертенс, как и Раджа Наингголан, ярко выступающий за римлян. Обе команды настроены на голы и победу в этой встрече, так как мировой исход совсем не подходит ни тем, ни другим, а полностью устроит лишь "Ювентус". Кстати и победа "Наполи" на руку "черно-белым", которые смогут совсем спокойно дышать, находясь на первом месте Серии А.

Прогноз: 2-2

04.03.2017 12:00

"Сампдория" уже поднялась на 10-е место. Это стало возможным благодаря серии из пяти матчей без поражений, в рамках которой удалось набрать 11 очков. Правда, количество набранных баллов могло бы быть и больше, так как к в прошлом туре на выезде против "Палермо" получилось взять лишь одно очко. В родных стенах "Дория" проиграла всего раз с середины сентября, поэтому "Пескаре", полностью проваливающей сезон, вряд ли можно на что-то надеяться. Маловероятно, что назначение новым наставником Земана может оказаться переломным фактором. В первом матче "дельфины" уничтожили "Дженоа" (5:0), но в прошлом туре на выезде ничего не смогли сделать с "Кьево" (0:2), который даже остановил весьма интенсивное нападение "Пескары". В гостях аутсайдер чемпионата как не умел играть, так и вряд ли сотворит сенсацию против достаточной мощной домашней "Сампдории".

Прогноз: 2-1

04.03.2017 14:45

В последнее время веронский клуб несколько приободрился, проиграв всего лишь раз в прошедших пяти поединках. Надежно удалось сыграть и в защите в прошлом туре против "Пескары", однако как бы успешно не играли "летающие ослы" поединки с "Миланом" для них просто прокляты. Уже 20 матчей подряд в чемпионатах Италии "Кьево" не может победить "Милан", уступив в 17 встречах. На своем поле "россонери" выиграли 11 подряд очных матчей, поэтому в данном сражении явным фаворитом являются "красно-черные", тем более что в последних встречах команда Монтеллы показывает ну очень большое рвение к победе и волевой характер. Тогда, когда, казалось бы, наступит спад в игре "дьяволов", потерявших из-за травмы Джакомо Бонавентуру, начали демонстрироваться весьма неожиданные итоги. Даже проснулся Карлос Бакка, поэтому во встрече с "Кьево" стоит ждать набора трех очков хозяевами поля, которые все еще борются за место в еврокубках.

Прогноз: 2-0

05.03.2017 06:30

"Аталанта", выиграв четыре матча подряд, уже взобралась на четвертое место и на полном ходу рвется к тройке. "Боги" вряд ли сумеют выдержать такой темп и оказаться в зоне Лиги чемпионов, но сам факт стабильной игры, особенно в родных стенах дает хорошие шансы оказаться в еврокубковой зоне. Дома "Аталанта" выиграла 9 из 12 матчей и ни разу не сыграла вничью. "Фиалки" на выезде также еще не расписывали мир, поэтому завершение этой серии с обеих сторон вполне возможно. Тем более что "Фиорентина" наверняка будет пытаться прыгнуть выше головы, дабы завершить серию из трех матчей без побед, ведь на выезде в Серии А не удается набрать очков уже два поединка подряд. Бергамцы мощно играют в нападении, а вот оборона у "фиолетовых" хромает на две ноги. Но периодически Бернадески и компания выстреливает мощной атакой, что вполне может произойти и в этот раз, учитывая, что флорентинцы уже в полной мере могут сконцентрироваться исключительно на Серии А. Не будет лишним добавить, что "Аталанта" не может победить "фиалок" уже 10 матчей подряд, проиграв девять из них.

Прогноз: 1-1

05.03.2017 09:00

Это будем месть "Интера" за поражение на своем поле в первом круге. "Кальяри" уже даже дома не показывает ничего путного и победа в прошлом туре на выезде над "Кротоне" совсем не показатель. "Сардинийцы" могут встрепенуться, однако настрой "Интера" наверняка будет запредельным, так как в прошлой игре явно не удалось дать бой "Роме", что значительно ухудшило шансы на попадание в Топ-3. Миланцы на выезде особенно удачно играют в защите, пропустив всего два мяча в последних пяти встречах, четыре из которых оказались победными. "Кальяри" дома забивает регулярно, но в этот раз может и не вскрыть оборону команды Пиоли. В погоне за лидерами миланцам ни в коем случае нельзя терять очки, тем более против одного из аутсайдеров второй половины сезона. Стоит добавить, что дома "островитяне" за последние 19 лет выиграли у "Интера" лишь дважды, тогда как "нерадзурри" были сильнее в пяти встречах.

Прогноз: 0-2

05.03.2017 09:00

В этой встрече, казалось бы, все предопределено. "Кротоне" просто ужасно играет в последнее время, уступив в пяти встречах кряду, в том числе в трех на своем поле, а вот "Сассуоло" своими парадоксальными результатами многих просто шокирует. Именно затяжная серия побед "черно-зеленых" и наводит на мысль о том, что у хозяев поля есть возможность зацепиться за очко. "Сассуоло" выиграл три подряд гостевых поединка, тогда как до этой серии с начала чемпионата не побеждал на выезде. "Нероверди" уже нечего ловить в текущем сезоне. Еврокубки им не светят, а зона вылета также слишком далеко, поэтому команда ди Франческо может играть в свое удовольствие, что чревато сенсационными итогами. "Кротоне" уже мало что спасет в этом сезоне, но подпортить настроение аутсайдер способен.

Прогноз: 1-1

05.03.2017 09:00

Туринцы получат возможность порадовать своих болельщиков в родных стенах и наконец-то миновать ничейный итог, которых было пять в минувших девяти встречах. Дома "быки" играют результативно, мощно, правда, порой забывают про защиту, а при наличии Нестеровски в составе "Палермо" про оборону нужно думать постоянно, хотя сицилийцы сами на выезде не блещут в защите, пропуская порой по четыре мяча. С 2003 года "Палермо" ни разу не победил в Турине, уступив в четырех из семи сражений, но сейчас "быки", обозленные на последние неудачные результаты, могут сделать с "орлами" то же самое, что сделали с "Пескарой" несколько туров назад (5:3). "Торино" забивал в минувших 11 домашних встречах и только в трех меньше двух мячей.

Прогноз: 3-0

05.03.2017 09:00

"Удинезе" опустился на 14-е место. Спад в игре не прошел мимом. В минувших двух матчах "зебры" проиграли, а дома против "Ювентуса" уже почти два десятка лет действуют неудачно, победив всего лишь дважды. "Ювентус" на всех парах мчится к очередному дублю. В Кубке Италии удалось обыграть "Наполи", а всего команда Аллегри выиграла последние 10 матчей, в том числе четыре кряду на выезде, не пропустив ни одного мяча. Возможно, самое время в гостях все же дрогнуть защите туринцев, но итог наверняка будет за ними. Сейчас "Ювентус" постарается увеличить отрыв в Серии А, дабы затем спокойно готовиться к матчам четвертьфинала Лиги чемпионов, так как после 2-0 на выезде против "Порту" "черно-белые" дома не должны повторить провал "Лацио" августа 2016 года.

Прогноз: 1-2

05.03.2017 09:00

Что-то ужасно вытворяет "Дженоа", который не может победить уже 11 матчей подряд с 15 декабря. В гостях серия неудачных матчей растянулась также на 11 сражений, в рамках которых удалось набрать всего два очка. В атаке "грифоны" полностью подсели, а защита порой напоминает решето. Боевой дух в коллективе просто на дне, а играть придется против упрямого "Эмполи", который во второй половине сезона дома показывает вполне приемлемый для аутсайдера футбол. "Синие" проиграли всего раз в минувших пяти встречах, а в прошедших семи очных сражениях капитулировали лишь однажды. О вылете из Серии А "Дженоа" пока не думает, но если кризис не будет преодолен, то риск такого исхода все же имеется, а вот "Эмполи", как раз имеет такую мотивацию, поэтому в данной встрече хозяева проиграть не должны. Пока непонятно, за счет чего "грифоны" вдруг встрепенутся и выиграют на выезде.

Прогноз: 1-1

05.03.2017 14:45

Очередной кризис переживает "Болонья", которая не может победить уже пять матчей подряд, набрав в них всего два очка. Дома "красно-синие" уступили в трех встречах кряду, хотя ранее именно за счет домашних сражений и удерживались в середине турнирной таблицы. В игре с "Лацио" не так то и просто будет прервать серию, так как римляне снова на ходу, победив в пяти из минувших шести матчей во всех турнирах. В гостях команда Индзаги взяла верх в трех подряд сражениях, а борьба за Топ-3 вынуждает коллектива биться за каждое очко, хоть и четыре виктории подряд в гостях - это даже для "орлят" многовато. "Болонья" вполне может упереться, тем более что римляне не будут в оптимальных кондициях, так как на неделе играли полуфинальный поединок Кубка Италии с Ромой" (2:0). Напомним, что минувшие три очные встречи в Болонье завершились мировыми итогами, поэтому и в этот раз такой исход вполне вероятен.

Прогноз: 1-1