АПЛ: прогноз на 27-й тур

Soccer365.ru поделился своими размышлениями относительно матчей 26-го тура чемпионата Англии.

04.03.2017 04:30

"Манчестер Юнайтед" проведёт свой первый матч в ранге самого титулованного клуба Англии. Победа в финале кубка лиги над "Саутгемптоном" со счетом 3:2 в прошлое воскресенье принесла клубу 42 трофей в истории. На один меньше титул у "Ливерпуля" долгое время остававшегося самым титулованным клубом 41. Что касается предстоящего матча, "красные дьяволы" в отличной форме не проигрывают 8 матчей подряд, выиграв 6 крайних встреч во всех турнирах, и не намерены останавливаться на достигнутом, тем более дома, где проиграли только 1 из 13 матчей Премьер-лиги в этом сезоне.



"Борнмут" в отличие от хозяев поля не побеждает в 8 матчах подряд во всех турнирах с 31 декабря 2016 года, дважды сыграв вничью и проиграв 6 матчей, причём 4 крайние встречи подряд с общим счётом 4-12. От зоны вылета "вишенок" отделяет всего 4 балла, и после ближайшего тура это расстояние вероятнее всего сократится, а если команда Эдди Хау не прибавит до конца сезона, то вылет в Чемпионшип ей гарантирован.



"Манчестер Юнайтед" в отличной форме, команда наслаждается игрой на поле, неподражаем Златан Ибрагимович, плюс играет на своём поле против развалившегося "Борнмута", регулярно проигрывающего в последнее время и пропускающего по 2-3 мяча. Итог матча очевиден.

Прогноз: 2-0

04.03.2017 07:00

"Вест Бромвич" не проигрывает в АПЛ 5 матчах подряд, набрав в них 11 очков, закрепившись на 8 строчке таблицы, ниже которой в этом сезоне с такой игрой не опустится, а вот выше ещё может подняться. На своём поле команда Тони Пьюлиса выиграла 4 крайние матча с общим счётом 8:2, а всего набрала 26 очков в 13 матчах, показывая сильную и стабильную игру.



Лазарет "Кристал Пэлас" постепенно пустеет, и это сказывается на результатах команды. В прошлом туре "стекольщики" дома победили "Мидлсбро" 1:0 и догнали "речников" в таблице чемпионата деля с ними 17-18 место. В гостях "орлы" набрали даже больше очков, чем дома 12 против 10 в этом сезоне, но играют нестабильно, большинство игр проигрывая.



"Дрозды" набрали отличный ход в чемпионате, а дома так и вовсе обыгрывают одного соперника за другим, поэтому у "Кристал Пэлас" с его дырявой обороной минимум шансов даже на ничью в этой встрече.

Прогноз: 2-1

04.03.2017 07:00

"Лестер" в первой игре после отставки Раньери на своём поле вполне закономерно и заслуженно победили "Ливерпуль" 3:1, прервав серию из 9 матчей без побед во всех турнирах. Клуб ещё не определился с новым тренером, на игру в субботу "лис" выведет Крейг Шекспир, и если хозяева сыграют также как в минувший понедельник, то вполне рационально можно будет прекратить поиск нового наставника и доверить команду именно Крейгу.



"Халл Сити" также прибавил после зимнего трансферного окна и в последних играх выглядит прилично, набирая очки с завидной регулярностью. Правда пока это не помогло "тиграм" выйти из зоны вылета, но одна победа и команда Марко Силвы будет уже вне опасной зоны. Правда очки "Халл" в основном набирает на своём поле, на выезде в 13 встречах заработав только 5 баллов, а первую и единственную победу одержал ещё 20 августа 2016 года.



"Лестер" в родных стенах играет намного сильнее, чем в гостях, что и показал недавний матч с "Ливерпулем". "Халл Сити" на выезде играет просто катастрофично, поэтому Крейг Шекспир должен одержать вторую победу с "лисами" подряд в АПЛ.

Прогноз: 2-1

04.03.2017 07:00

"Сток Сити" в прошлом туре получил существенный удар по самолюбию, проиграв "Тоттенхэму" 0:4. Поражение "гончаров" можно объяснить легко, игра на выезде в нынешнем сезоне это слабое место команды Хьюза. Дома "Сток Сити" не проигрывает в 7 матчах чемпионата подряд с 19 ноября, а всего в 13 встречах набрал 20 очков из 32 в сезоне, являясь командой своего поля.



Серия "Мидлсбро" без побед в АПЛ достигла уже 9 матчей. Главной причиной таких плачевных результатов является игра команды Каранки в атаке, всего 19 забитых мячей, и это притом что оборона одна из лучших в лиге только 28 раз команда пропускала. Плюс "речники" не умеют играть на выезде, выиграв только 1 матч из 13 и набрав 9 очков, не выигрывая в гостях с лета 2016 года.



Статистика "Сток Сити" в играх на своём поле, и "Мидлсбро" в последние месяцы красноречиво говорит кто в этой паре фаворит, а кто аутсайдер.

Прогноз: 1-0

04.03.2017 07:00

"Суонси" несмотря на поражение в прошлом туре от "Челси" 1:3, набрали хорошую форму на финишном отрезке сезона, ещё в феврале покинули зону вылета и уже в этом чемпионате не должны туда вернуться. "Лебеди" провалили первый круг, сменяя тренеров игроков и расстановку, но в последних играх валлийцы стабилизировали свою игру и начали набирать очки. Два последних матча в родных стенах команда Пола Клемента выиграли: "Саутгемптон" 2:1 и "Лестер" 2:0.



"Бернли" домашняя команда, ничья в прошлом туре на выезде с "Халл Сити" 1:1 это успех для подопечных Шона Дайча, ведь они смогли набрать только 2 очко в гостях в этом сезоне, сыграв на выезде 12 раз. При этом "Бернли" крепкий середняк АПЛ с 31 очком в активе.



"Суонси" начал побеждать дома, "Бернли" в гостях в этом сезоне не выигрывал ни разу, да и в ничью сыграл только 2 раза в 12 матчах, и в то что во втором матче подряд на выезде подопечные Шона Дайча наберут очки верится с трудом.

Прогноз: 2-1

04.03.2017 07:00

"Уотфорд" крепкий середняк Премьер-лиги неплохо играющий на своём поле, в 13 встречах "шершни" набрали 18 очков, не проигрывая в трёх последних матчах на своём поле. А всего в активе "Уотфорда" 31 очко и 12 позиция в таблице.



"Саутгемптон" уступил в главном матче сезона "Манчестер Юнайтед" 2:3 в минувшее воскресенье. В чемпионате "святые" играли "спустя рукава" в расчёте на кубковый титул. В итоге они остались без трофея и занимают только 13 место в АПЛ с 30 очками в активе. В гостях "святые" играют не совсем удачно, набрав 12 очков в 13 играх.



"Саутгемптон" не проигрывает "Уотфорду" с 2008 года. Учитывая тот факт, что команда Пюэля сейчас может полностью сосредоточиться только на Премьер-лиге, реально, что эту серию "святые" могут продлить, уж точно они не слабее "шершней" в этом сезоне.

Прогноз: 1-1

04.03.2017 09:30

"Ливерпуль" не похож на себя первой половины сезона, в 2017 году "красные" выиграли только 2 матча из 12, являясь по показателям текущего года одним из аутсайдеров Премьер-лиги. Казалось победа над "Тоттенхэмом" 2:0 вернёт команду Клоппа к жизни, но в матче с "Лестером" последовал очередной оглушительный провал 1:3. Дома конечно мерсисайдцы стабильно набирают очки, но этого мало даже для попадания в ТОП-4 по итогам сезона, из которой они уже выпали.



"Арсенал" также разочаровывает вместо борьбы за чемпионство "канониры" очередной год подряд борются за место в ТОП-4, в Лиге Чемпионов подопечные Венгера опозорились по полной в Мюнхене 1:5, несмотря на наличие ответного матча уже всё предельно ясно в этой паре. В чемпионате Англии "Арсенал", как и "Ливерпуль" дома очки набирает регулярно, а вот на выезде 1 победа в 5 последних встречах.



Предстоящая игра, "матч подбитых лётчиков", которые осенью поражали своей игрой и результатами, но смогли держать такой тем только на протяжении первого круга, а в решающий момент сезона "поплыли". Учитывая сильную игру "красных" дома, и последние неудачи "канониров" на выезде, хозяева порадуют своих фанов в субботу.

Прогноз: 2-1

05.03.2017 05:30

"Тоттенхэм" выместил всю злость за вылет из Лиги Европы в прошлом туре на "Сток Сити", разгромив "гончаров" 4:0. Эта победа подняла команду Почеттино на 2 место в чемпионате, правда отставание от лидера "Челси" составляет уже 10 очков и о титуле "шпорам" остаётся только мечтать. Ну и отметим, что лондонцы остаются единственной командой Премьер-лиги не проигрывающей дома в этом сезоне, в 13 матчах 11 побед и только 2 ничьи.



"Эвертон" в свою очередь подходит к матчу с серией из 9 встреч без поражений в чемпионате. В прошлом туре уверенно переиграв "Сандерленд" 2:0. На выезде "ириски" в 13 играх набрали 16 очков, не проигрывая на чужих полях в 2017 году, а последний раз не набирали очки ещё 10 декабря, после чего провели уже 5 матчей в гостях.



"Тоттенхэм" не проигрывает "Эвертону" с 2012 года, а три последние встречи команд неизменно завершались вничью. Предстоящий матч обещает стать украшением тура и в нём команды вполне могут разделить очки, уж очень они обе сейчас хороши.

Прогноз: 1-1

05.03.2017 08:00

Лазарет "Сандерленда" никак не опустеет, сейчас в нём находятся 9 футболистов. Такие кадровые проблемы не позволяют Дэвиду Мойесу сыграть оптимальным составом, из-за чего команда часто теряет очки и никак не может выбраться из зоны вылета. Даже дома "чёрные коты" не выигрывают уже 4 матча с 17 декабря, а всего в сезоне в 13 матчах набрали 12 очков.



"Манчестер Сити" поражает своей результативностью в последних матчах, после победы 5:3 над "Монако" в Лиге Чемпионов, в минувшую среду команда Гвардиолы выиграла 5:1 у "Хаддерсфилда" в матче Кубка Англии. В чемпионате у "горожан" также всё в порядке, серия побед насчитывает три матча, и при такой игре в их исполнении будет только увеличиваться.



"Сандерленд" не блещет стабильностью в этом сезоне, плюс обилие травмированных игроков, да и разница в классе между "чёрными котами" и "горожанами" сейчас существенна, поэтому даже игра при родных трибунах вряд ли поможет хозяевам.

Прогноз: 1-3

06.03.2017 12:00

"Вест Хэм" проиграл только 1 матч из 6 последних в чемпионате и после 26 туров с 33 очками занимает уже 9 место в таблице АПЛ. При этом "молотобойцы" не блещут в игре на своём поле, в 13 встречах набрав 18 очков, выиграв только 1 раз в 4 последних поединках.



"Челси" в качестве безоговорочного лидера Премьер-лиги подходит к очередному туру. В активе команды Антонио Конте 63 очка, и преимущество в 10 баллов над ближайшим преследователем, при отличной игре в нынешнем сезоне. "Аристократы" здорово действуют как в атаке, так и в обороне, в 13 играх на выезде в этом сезоне набрав 27 очков.



"Челси" близок к чемпионскому титулу, "пенсионерам" главное не терять очки в матчах, где им по силам выиграть, а на данном этапе, они способны одержать победу над любой командой. Даже на выезде в лондонском дерби.

Прогноз: 0-1