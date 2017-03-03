Эредивизия: прогноз на 25-й тур

Soccer365.ru делится ожиданиями от поединков чемпионата Голландии. Анализируем двадцать пятый тур.

03.03.2017 11:00

В прошлые выходные "Херенвен" разбил своего очередного оппонента в пух и прах, чем наконец-то сумел прервать свою безвыигрышную серию, которая, кстати, насчитывала уже шесть поединков кряду. Тогда под горячую руку "суперфризов" попал один из аутсайдеров лиги "Рода". Предстоящий соперник вроде как ничем не лучше прошлого, поэтому Юрген Стреппел и компания постараются повторить свой недавний успех.



По идее, "Херенвен" должен без проблем перепрыгивать через барьер в виде "Гоу Эхед Иглс". Во-первых, на сегодняшний день уровни этих команд несопоставимы, а во-вторых, игра пройдёт на привычной арене "Абе Ленстра", которая для многих приезжих в этом игровом году становится настоящим адом.

Прогноз: 2-1

04.03.2017 09:30

Совсем незаметно "Виллем II" подкрался к зоне еврокубков, за которую уже давным-давно ведётся настоящая борьба в верхушке таблицы. Готов ли "Виллем II" всерьёз претендовать на место под солнцем? Мне кажется, что нет. Если же клуб думает иначе, то это, в первую очередь, нужно подтвердить на деле. По крайней мере, надо хотя бы обыграть "Твенте", находящийся чуть выше.



Что касается хозяев поля, то парни, несмотря на давление конкурентов со всех сторон, всё также продолжают вести упорную борьбу. Какого-то постоянного места у подопечных Рене Хека сейчас нет, парни то попадают в топ-7, то выпадают из него.



Как известно, "Твенте" любит придумывать себе проблемы на ровном месте, но нельзя не отметить, что большинство таких проблем создаётся за пределами родного города. Дома же "лошади" выступают куда более ответственно. Думаю, предстоящая встреча не станет исключением.

Прогноз: 1-0

04.03.2017 10:45

Уступив в прошлом туре "Фейеноорду", ПСВ практически лишил себя шансов на золотые медали. Теоретически, конечно, ещё всё возможно, но если оценивать ситуацию адекватно, сняв розовые очки, то можно понять, что роттердамцев уже не догнать. Наверное, все оставшиеся туры "красно-белые" посвятят исключительно погоне за "Аяксом", занимающим пока второе и последнее место Лиги Чемпионов.



Для "Роды" ПСВ один из последних таких серьёзных соперников в этом сезоне. Дальше у парней будут поединки куда попроще, но зато намного ответственнее. Как-никак, а нужно будет набирать важные пункты, и это всё при том, что уже поджимает время. Если говорить конкретно об этом туре, то тут, как по мне, "жёлто-чёрным" ничего не светит. Помешать ПСВ победить здесь может только сам ПСВ.

Прогноз: 2-0

04.03.2017 11:45

Коллектив Хенка Фрэзера уже можно поздравить хоть и не с идеальным, но зато очень продуктивным сезоном. Главное то, что его ещё можно сделать идеальным, если не оступиться в самый решающий момент. Речь, конечно же, идёт о кубке страны, где "жёлто-чёрные" на днях завоевали путёвку в финал. В чемпионате, кстати, у ребят тоже дела обстоят довольно неплохо.



А вот "Зволле", к сожалению, похвастаться такими результатами не может. Дружина Рона Янса в двух шагах от подвала, поэтому в следующих турах им любой ценой нужно будет выигрывать. В принципе, сделать это можно уже и в эту субботу, но для этого нужно сыграть в свой лучший футбол. К тому же, можно попытаться воспользоваться кое-какой усталостью основных исполнителей "Витесса", ведь они посреди недели проводили дополнительный поединок. На словах, конечно, это звучит очень красиво, но посмотрим как это будет на практике.

Прогноз: 1-1

05.03.2017 03:30

АЗ, как и "Витессу", на неделе тоже пришлось побороться за путёвку в финал местного кубка. Как итог, "фермеры" с огромнейшим трудом переиграли "Камбюр" только в серии послематчевых пенальти. Этот турнир, конечно, настоящая находка для Йон ван ден Брома, особенно после недавнего шквала критики в его сторону. Речь идёт не только о Лиге Европы, где его команда прекратила выступление на стадии 1/16, показав там бесхарактерную игру, но ещё и о "Эредивизи", где трудности всё чаще и чаще выходят на первый план.



"Эксельсиор" же продолжает верить в лучшее, но одной веры, как мы понимаем, недостаточно. Пока клуб ещё имеет все шансы на сохранение прописки, но с каждым туром этих шансов становится всё меньше. Учитывая трудное расписание роттердамцев, один балл в предстоящих трёх турах уже можно будет считать прекрасным успехом. А вообще, если забегать наперёд, то дуэлей, из которых "Эксельсиор" реально ещё может выйти победителем, не очень-то и много. Мягко говоря, с календарём немного не повезло.

Прогноз: 3-1

05.03.2017 03:30

До долгожданного чемпионства "Фейеноорду" осталось всего ничего, поэтому к финальному отрезку сезона Джованни ван Бронкхорст обязан отнестись очень и очень серьёзно. Например, нежелательно терять очки там, где команда без особых проблем набирала их в первом круге. Это, в принципе, касается и роттердамского дерби. Нужно прекрасно понимать, что одно дело громить "Спарту" на родном стадионе (6:1), а другое дело выезжать на "Хет Кастел", где "Фейеноорд" проиграл все три свои последние встречи с общим счётом 7:4.



Думаю, "лорды" могли бы неплохо пободаться с гостями, если бы не проводили в среду кубковую игру. А так, навязать борьбу главному претенденту на чемпионство, находясь при этом не в идеальном состоянии, будет очень трудно. Скорее всего, сделать это будет даже нереально, учитывая то, какую сумасшедшую форму набрали гости.

Прогноз: 1-2

05.03.2017 05:30

ПСВ не смог помочь "аяксидам" приблизиться к "Фейеноорду", поэтому дистанция в пять очков до сих пор сохраняется. Теперь вся надежда только на собственные силы и, возможно, на какие-то ошибки роттердамцев. Интересно, а будут ли они?



В первой половине сезона у "Аякса" была серия из двадцати не проигранных матчей подряд (во всех турнирах), которая потом, естественно, нашла свой конец. Сейчас подопечные Петера Боша тоже имеют подобную серию, но только достигает она пока отметки в десять поединков.



После нелепых осечек на старте сезона, в арсенале амстердамцев появилась не только игра, приносящая отличные результаты, но и стабильность. Стабильность, которой точно может позавидовать даже "Гронинген". Как бы там ни было, "Аяксу" всё равно нужно быть очень осторожным, ведь "бело-зелёные" одни из тех, кто может отобрать у них важные пункты.

Прогноз: 0-2

05.03.2017 05:30

В этом сезоне выше четвёртого места "Утрехт" уже вряд ли заберётся. Главное сейчас, чтобы Эрик тен Хаг подумал над тем, как экономно провести решающий отрезок чемпионата, да при этом не вылететь из зоны, позволяющей побороться за Лигу Европы. Вот как раз на этот раунд "Утрехту" силы бы и пригодились, потому как конкуренты там будут не из простых.



К счастью, впервые за долгое время "Ден Хаагу" удалось взять хоть какие-то очки. До прошлой пятницы парни радовали себя турнирными очками ещё в декабре. Сейчас такой подарок "цаплям" преподнёс "Твенте", с которым и были разделены баллы. Вот от "Утрехта", наверное, таких подарков ждать не стоит. При своих болельщиках игроки сделают всё, чтобы не просто обыграть последнее место лиги, но ещё и укрепиться на четвёртой строчке.

Прогноз: 2-0

05.03.2017 07:45

И "Хераклес", и НЕК довольно-таки далеки от зоны вылета, но нельзя сказать, что они застрахованы от попадания в неё. Тем более, с результатами, которые демонстрируют коллективы, идеальным вариантом будет добыть ещё хотя бы по одной победе, чтобы хоть как-то обезопасить себя. Тот же НЕК, например, проиграл аж пять последних матчей. Если всё будет продолжаться в том же духе, то ещё пару таких туров и можно смело бронировать себе место в "Эрстедивизи", а это, как мы знаем, не является целью ни неймегенцев, ни "гераклидов".



Победителем этой пары может стать абсолютно любая сторона. Да, в последнее время НЕК как-то плох и именно этим "Хераклес" постарается воспользоваться. Нынешняя игра гостей действительно заставляет поверить в то, что здесь они точно не проиграют.

Прогноз: 0-1