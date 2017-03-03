Бундеслига: прогноз на 23-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно двадцать третьего тура футбольного чемпионата Германии сезона 2016/17.

03.03.2017 11:30



"Аугсбург" занимает 13-е место, имея в активе 27 очков. Команда еще не обеспечила себе сохранение прописки в Бундеслиге и поэтому нуждается в пополнении очкового багажа. В прошлом туре выезд в гости к "Дармштадту 98" принес победу со счетом 2:1. Другого от "Аугсбурга" и не ждали, так как соперник находится на последнем месте и наверняка по окончании сезона направится в низший дивизион. "Лейпциг" победил дома "Кельн" со счетом 3:1, продемонстрировав характер и уверенную игру в атаке. У Команды стало 48 очков, и она продолжает находиться на твердом втором месте. Если учесть все сопутствующие факторы, то гости должны побеждать, либо случится ничья. "Лейпциг" уже всех приучил к тому, что прямо сейчас пишет историю, сходную с прошлогодним "Лестером". Главное, сохранить подобную поступь до окончания первенства.

Прогноз: 1-2

04.03.2017 06:30



Один из самых интересных поединков текущего тура. Любой матч, в котором играет "Боруссия", может стать настоящим спектаклем. Напомним, что команда идет на третьем месте, отставая от "Баварии" на 13 очков. Ликвидировать подобный гандикап уже невозможно и остается бороться за третью строчку, надеясь на то, что "Лейпциг" не сдюжит идти победным темпом до окончания чемпионата. В прошлом туре подопечные Тухеля забили 3 безответных гола в ворота "Фрайбурга". Ничего удивительного, так как оборона соперника оказалась слишком слаба против напора форвардов. Но совсем скоро у дортмундцев игра в Лиге чемпионов против "Бенфики", где необходимо обязательно побеждать. Это может сказаться на состоянии команды. "Байер" дома проиграл "Майнцу" - 0:2, заставив многих удивиться. Сейчас команда идет на 8-м месте, имея 30 очков в запасе. По всем раскладам "Боруссия" должна побеждать.

Прогноз: 2-0

04.03.2017 06:30

В прошлом туре "Майнц" несколько удивил, победив в гостях "Байер" со счетом 2:0. Это позволило серьезно отдалиться от опасной зоны, имея в активе 28 очков. Отрыв от "Гамбурга" составляет 8 баллов, что весьма комфортно. "Вольфсбург" принимал "Вердер", но не сумел воспользоваться фактором своего поля. Как итог, поражение со счетом 1:2. Команда идет на 14-м месте, имея 22 очка. То есть, при определенном раскладе рискует после окончания тура оказаться в зоне вылета. Для этого "Гамбург" должен победить. Игра пройдет с преимуществом "Майнца". На текущий момент клуб смотрится гораздо интереснее. Тем более, будет играть дома, что значительно увеличивает шансы на благоприятный исход.

Прогноз: 2-1

04.03.2017 06:30



"Кельн" находится совсем рядом с зоной еврокубков. Для того, чтобы попасть туда, не хватает всего 2 балла. Команде вполне по силам зацепиться за Лигу Европы, что она и старается сделать. В прошлом туре "Кельн" гостил у "Лейпцига". Поначалу удавалось играть более-менее на равных, но затем оборона развалилась, что привело к трем пропущенным мячам. Интересный календарь у клуба, который дважды подряд противостоит лидерам первенства. "Бавария" набрала хороший ход, доказав это в игре против "Арсенала". Что касается внутреннего первенства, то отрыв от "Лейпцига" в 5 очков дает возможность спокойно идти своим ходом. Вряд ли мюнхенцы растранжирят подобное преимущество. В рамках прошлого тура лидер прошелся по "Гамбургу" катком, забив 8 безответных голов. Что будет в этот раз? Вряд ли увидим такой же каскад мячей, но хозяевам поля придется тяжело.

Прогноз: 1-3

04.03.2017 06:30



Встреча двух команд, которые завязли в нижней части таблицы. Но если "Вердер" пока вне зоны вылета, то гости занимают последнее место. Они смогли набрать только 12 очков. С такими показателями и подобным уровнем игры будет сложно играть даже в низшем дивизионе. В прошлом туре "Дармштадт" дома проиграл "Аугсбургу" со счетом 1:2. Была возможность сделать ничью, но несогласованность в защите привела к двум пропущенным мячам. "Вердер" свой поединок победил, играя в гостях у "Вольфсбурга". Это знаковая победа, так как позволила не только выйти из зоны вылета, но и победить прямого конкурента в борьбе за более высокие места. Вероятно, что "Вердер" одержит победу. На его стороне не только фактор своего поля, но и более согласованная игра во всех линиях.

Прогноз: 2-0

04.03.2017 06:30

В прошлом туре "Хоффенхайм" сыграл вничью с "Шальке". Из-за потери двух очков пришлось отпустить вперед "Боруссию" Дортмунд. Теперь команда находится на четвертом месте, опережая "Герту" всего на 1 балл. "Ингольштфдт" ведет борьбу за выживание. Клуб прочно обосновался на предпоследнем месте, набрав только 18 очков. Наверняка по окончании сезона сменит прописку на низший дивизион. В прошлой игре гости уступили "Боруссии" М со счетом 0:2. По всем раскладам в отчетном поединке побеждать должная команда хозяев поля. На их стороне практически все факторы. Главное, выйти на газон в боевом настрое и сделать свое дело.

Прогноз: 2-0

04.03.2017 09:30



Можно сказать, что встреча двух соседей по турнирной таблице. На текущий момент "Шальке" занимает 12-е место, имея 27 очков. У "Боруссии" 29 баллов и 10-е место. Несложно подсчитать, что в случае победы гости опередят своего оппонента, поднявшись на несколько строчек выше. Но победить в гостях "Боруссию" будет сложно. Команда в родных стенах играет уверенно и агрессивно. В прошлом туре "Шальке" принимал дома "Хоффенхайм" и разошелся миром – 1:1. А вот "Боруссия" относительно легко взяла 3 очка с "Ингольштадтом", забив 2 безответных гола. Если бы клубы сошлись на нейтральном поле, то самым вероятным исходом стала бы ничья. Но так как все произойдет на стадионе "Боруссии", можно поставить на победу хозяев.

Прогноз: 2-1

05.03.2017 06:30



"Айнтрахт" идет на 6-м месте, которое дает право на будущий сезон играть в Лиге Европы. Команда наверняка будет бороться за то, чтобы подняться еще выше. Тем более, до 4-й строчки не хватает всего одной победы. Поэтому в каждом отдельном мачте "Айнтрахт" старается выжать максимум. В прошлом туре этого сделать не удалось против "Гурты". Соперник забил 2 безответных гола. Кстати, это позволило "Герте" как раз выйти на пятое место. "Фрайбург" нельзя назвать простым соперником. Сейчас в активе команды 30 очков и 9 место. Борьба за попадание в еврокубки не закончена. В прошлом игре клуб принимал "Боруссию" Дортмунд и проиграл со счетом 0:3. Что будет в этот раз? Оппоненты желают набрать очки, которые нужны для попадания в зону еврокубков. Скорее всего, победит "Айнтрахт".

Прогноз: 2-1

05.03.2017 08:30



По итогам прошлого тура "Гамбург" вновь спустился в зону вылета. Недолго команда радовалась своим безопасным положением. Приходится заново начинать подъем вверх по таблице. Отставание от спасительного места составляет 2 балла, что не является критичным. Только вот против "Герты" сложно набрать очки. Все-таки клуб ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов, расположившись на пятой позиции. До третьего места не хватает лишь 3 пункта. В прошлом туре "Герта" победила "Айнтрахт" со счетом 2:0, что можно рассматривать как большой успех. Все-таки это основной конкурент в борьбе за высокие места. А вот "Гамбург" был раздавлен "Баварией", пропустив 8 безответных мячей. Сможет ли собраться команда и порадовать своих зрителей? В это верится с трудом.

Прогноз: 0-2

"Лейпциг" стойко держится на втором месте, не отпуская "Баварию" слишком далеко. Сейчас между командами разрыв в 5 очков, что позволяет сохранять хоть призрачную, но интригу. Наконец-то твердо вернулась в тройку сильнейших "Боруссия" Дортмунд. Команда показывает красивый, остроатакующий футбол и завоевала сердца многих болельщиков. Но отставание от лидера составляет 13 баллов, что можно расценивать как пропасть.Прошлый тур ознаменовался тем, что "Гамбург" вернулся в зону вылета. Теперь команде необходимо добирать 2 очка, чтобы покинуть болото. Ближайшие клубы, до которых еще можно в скором времени дотянуться – "Вердер" и "Вольфсбург". А вот "Аугсбург", "Шальке" и "Майнц" сделали хороший задел, чтобы особо не беспокоиться о сохранении прописки в элитном дивизионе.