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Бундеслига: прогноз на 23-й тур

Бундеслига: прогноз на 23-й тур
Soccer365.ru представляет свои размышления относительно двадцать третьего тура футбольного чемпионата Германии сезона 2016/17.
Бундеслига: прогноз на 23-й тур
"Лейпциг" стойко держится на втором месте, не отпуская "Баварию" слишком далеко. Сейчас между командами разрыв в 5 очков, что позволяет сохранять хоть призрачную, но интригу. Наконец-то твердо вернулась в тройку сильнейших "Боруссия" Дортмунд. Команда показывает красивый, остроатакующий футбол и завоевала сердца многих болельщиков. Но отставание от лидера составляет 13 баллов, что можно расценивать как пропасть.

Прошлый тур ознаменовался тем, что "Гамбург" вернулся в зону вылета. Теперь команде необходимо добирать 2 очка, чтобы покинуть болото. Ближайшие клубы, до которых еще можно в скором времени дотянуться – "Вердер" и "Вольфсбург". А вот "Аугсбург", "Шальке" и "Майнц" сделали хороший задел, чтобы особо не беспокоиться о сохранении прописки в элитном дивизионе.

Аугсбург 
  vs  
 РБ Лейпциг
03.03.2017 11:30

"Аугсбург" занимает 13-е место, имея в активе 27 очков. Команда еще не обеспечила себе сохранение прописки в Бундеслиге и поэтому нуждается в пополнении очкового багажа. В прошлом туре выезд в гости к "Дармштадту 98" принес победу со счетом 2:1. Другого от "Аугсбурга" и не ждали, так как соперник находится на последнем месте и наверняка по окончании сезона направится в низший дивизион. "Лейпциг" победил дома "Кельн" со счетом 3:1, продемонстрировав характер и уверенную игру в атаке. У Команды стало 48 очков, и она продолжает находиться на твердом втором месте. Если учесть все сопутствующие факторы, то гости должны побеждать, либо случится ничья. "Лейпциг" уже всех приучил к тому, что прямо сейчас пишет историю, сходную с прошлогодним "Лестером". Главное, сохранить подобную поступь до окончания первенства.
14.46X3.6421.94ТБ 2.52.21ТМ 2.51.78ОЗ да1.98ОЗ нет1.90
Прогноз: 1-2


Боруссия Дортмунд 
  vs  
 Байер
04.03.2017 06:30

Один из самых интересных поединков текущего тура. Любой матч, в котором играет "Боруссия", может стать настоящим спектаклем. Напомним, что команда идет на третьем месте, отставая от "Баварии" на 13 очков. Ликвидировать подобный гандикап уже невозможно и остается бороться за третью строчку, надеясь на то, что "Лейпциг" не сдюжит идти победным темпом до окончания чемпионата. В прошлом туре подопечные Тухеля забили 3 безответных гола в ворота "Фрайбурга". Ничего удивительного, так как оборона соперника оказалась слишком слаба против напора форвардов. Но совсем скоро у дортмундцев игра в Лиге чемпионов против "Бенфики", где необходимо обязательно побеждать. Это может сказаться на состоянии команды. "Байер" дома проиграл "Майнцу" - 0:2, заставив многих удивиться. Сейчас команда идет на 8-м месте, имея 30 очков в запасе. По всем раскладам "Боруссия" должна побеждать.
11.54X4.6026.90ТБ 2.51.58ТМ 2.52.66ОЗ да1.65ОЗ нет2.36
Прогноз: 2-0


Майнц 
  vs  
 Вольфсбург
04.03.2017 06:30
В прошлом туре "Майнц" несколько удивил, победив в гостях "Байер" со счетом 2:0. Это позволило серьезно отдалиться от опасной зоны, имея в активе 28 очков. Отрыв от "Гамбурга" составляет 8 баллов, что весьма комфортно. "Вольфсбург" принимал "Вердер", но не сумел воспользоваться фактором своего поля. Как итог, поражение со счетом 1:2. Команда идет на 14-м месте, имея 22 очка. То есть, при определенном раскладе рискует после окончания тура оказаться в зоне вылета. Для этого "Гамбург" должен победить. Игра пройдет с преимуществом "Майнца". На текущий момент клуб смотрится гораздо интереснее. Тем более, будет играть дома, что значительно увеличивает шансы на благоприятный исход.
12.31X3.5023.36ТБ 2.52.03ТМ 2.51.93ОЗ да1.77ОЗ нет2.12
Прогноз: 2-1


Кёльн 
  vs  
 Бавария
04.03.2017 06:30

"Кельн" находится совсем рядом с зоной еврокубков. Для того, чтобы попасть туда, не хватает всего 2 балла. Команде вполне по силам зацепиться за Лигу Европы, что она и старается сделать. В прошлом туре "Кельн" гостил у "Лейпцига". Поначалу удавалось играть более-менее на равных, но затем оборона развалилась, что привело к трем пропущенным мячам. Интересный календарь у клуба, который дважды подряд противостоит лидерам первенства. "Бавария" набрала хороший ход, доказав это в игре против "Арсенала". Что касается внутреннего первенства, то отрыв от "Лейпцига" в 5 очков дает возможность спокойно идти своим ходом. Вряд ли мюнхенцы растранжирят подобное преимущество. В рамках прошлого тура лидер прошелся по "Гамбургу" катком, забив 8 безответных голов. Что будет в этот раз? Вряд ли увидим такой же каскад мячей, но хозяевам поля придется тяжело.
18.40X4.9021.45ТБ 2.51.89ТМ 2.52.06ОЗ да2.06ОЗ нет1.83
Прогноз: 1-3


Вердер 
  vs  
 Дармштадт 98
04.03.2017 06:30

Встреча двух команд, которые завязли в нижней части таблицы. Но если "Вердер" пока вне зоны вылета, то гости занимают последнее место. Они смогли набрать только 12 очков. С такими показателями и подобным уровнем игры будет сложно играть даже в низшем дивизионе. В прошлом туре "Дармштадт" дома проиграл "Аугсбургу" со счетом 1:2. Была возможность сделать ничью, но несогласованность в защите привела к двум пропущенным мячам. "Вердер" свой поединок победил, играя в гостях у "Вольфсбурга". Это знаковая победа, так как позволила не только выйти из зоны вылета, но и победить прямого конкурента в борьбе за более высокие места. Вероятно, что "Вердер" одержит победу. На его стороне не только фактор своего поля, но и более согласованная игра во всех линиях.
11.71X3.9825.65ТБ 2.51.86ТМ 2.52.12ОЗ да1.79ОЗ нет2.12
Прогноз: 2-0


Хоффенхайм 
  vs  
 Ингольштадт 04
04.03.2017 06:30
В прошлом туре "Хоффенхайм" сыграл вничью с "Шальке". Из-за потери двух очков пришлось отпустить вперед "Боруссию" Дортмунд. Теперь команда находится на четвертом месте, опережая "Герту" всего на 1 балл. "Ингольштфдт" ведет борьбу за выживание. Клуб прочно обосновался на предпоследнем месте, набрав только 18 очков. Наверняка по окончании сезона сменит прописку на низший дивизион. В прошлой игре гости уступили "Боруссии" М со счетом 0:2. По всем раскладам в отчетном поединке побеждать должная команда хозяев поля. На их стороне практически все факторы. Главное, выйти на газон в боевом настрое и сделать свое дело.
11.79X3.7625.30ТБ 2.52.09ТМ 2.51.88ОЗ да1.96ОЗ нет1.92
Прогноз: 2-0


Боруссия М 
  vs  
 Шальке
04.03.2017 09:30

Можно сказать, что встреча двух соседей по турнирной таблице. На текущий момент "Шальке" занимает 12-е место, имея 27 очков. У "Боруссии" 29 баллов и 10-е место. Несложно подсчитать, что в случае победы гости опередят своего оппонента, поднявшись на несколько строчек выше. Но победить в гостях "Боруссию" будет сложно. Команда в родных стенах играет уверенно и агрессивно. В прошлом туре "Шальке" принимал дома "Хоффенхайм" и разошелся миром – 1:1. А вот "Боруссия" относительно легко взяла 3 очка с "Ингольштадтом", забив 2 безответных гола. Если бы клубы сошлись на нейтральном поле, то самым вероятным исходом стала бы ничья. Но так как все произойдет на стадионе "Боруссии", можно поставить на победу хозяев.
12.38X3.4023.36ТБ 2.52.10ТМ 2.51.86ОЗ да1.85ОЗ нет2.04
Прогноз: 2-1


Айнтрахт 
  vs  
 Фрайбург
05.03.2017 06:30

"Айнтрахт" идет на 6-м месте, которое дает право на будущий сезон играть в Лиге Европы. Команда наверняка будет бороться за то, чтобы подняться еще выше. Тем более, до 4-й строчки не хватает всего одной победы. Поэтому в каждом отдельном мачте "Айнтрахт" старается выжать максимум. В прошлом туре этого сделать не удалось против "Гурты". Соперник забил 2 безответных гола. Кстати, это позволило "Герте" как раз выйти на пятое место. "Фрайбург" нельзя назвать простым соперником. Сейчас в активе команды 30 очков и 9 место. Борьба за попадание в еврокубки не закончена. В прошлом игре клуб принимал "Боруссию" Дортмунд и проиграл со счетом 0:3. Что будет в этот раз? Оппоненты желают набрать очки, которые нужны для попадания в зону еврокубков. Скорее всего, победит "Айнтрахт".
12.20X3.4023.80ТБ 2.52.25ТМ 2.51.77ОЗ да1.96ОЗ нет1.92
Прогноз: 2-1


Гамбург 
  vs  
 Герта
05.03.2017 08:30

По итогам прошлого тура "Гамбург" вновь спустился в зону вылета. Недолго команда радовалась своим безопасным положением. Приходится заново начинать подъем вверх по таблице. Отставание от спасительного места составляет 2 балла, что не является критичным. Только вот против "Герты" сложно набрать очки. Все-таки клуб ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов, расположившись на пятой позиции. До третьего места не хватает лишь 3 пункта. В прошлом туре "Герта" победила "Айнтрахт" со счетом 2:0, что можно рассматривать как большой успех. Все-таки это основной конкурент в борьбе за высокие места. А вот "Гамбург" был раздавлен "Баварией", пропустив 8 безответных мячей. Сможет ли собраться команда и порадовать своих зрителей? В это верится с трудом.
12.66X3.2223.06ТБ 2.52.46ТМ 2.51.66ОЗ да2.04ОЗ нет1.85
Прогноз: 0-2
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03.03.2017
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