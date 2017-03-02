Примейра-лига: прогноз на 24-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно двадцать третьего тура футбольного чемпионата Португалии сезона 2016/17.

03.03.2017 12:30

"Морейренсе" хоть и опережает обладателя предпоследнего места "Насьонал Фуншал" на 3 очка, но заметно рискует по окончании сезона оказаться низшем дивизионе. Команда в начале календарного года сделала хороший скачок вперед, после чего остановилась. Перестало получаться забивать голы, что привело к приближению к зоне вылета. В прошлом туре "Морейренсе" гостил у "Витории Гимарайнш" и проиграл со счетом 0:1. "Боавишта" набрала 29 очков, что позволяет занимать 10 место. В рамках прошлого тура не получилось улучшить положение, так как дома зафиксировано поражение от "Порту" - 0:1. Предсказуемый результат. Что ждать от данного матча? Здесь будет либо ничья, либо победа гостей. Все-таки гости смотрятся более собранно и ярко.

Прогноз: 0-1

04.03.2017 08:00

"Пушкари" уже отпустили далеко вперед "Спортинг" и вряд ли поборются за место в Лиге чемпионов. Им остается только вести борьбу за Лигу Европы, но и здесь могут случиться трудности. Дело в том, что у команды 39 очков. Это столько же, сколько у "Витории Гимарайнш". Ну а в спишу дышат "Маритиму", "Шавиш"… Вроде бы дуэт оторвался далеко, но последние матчи даются обоим весьма тяжко. Вот и в прошлом туре "Брага" сыграла с "Виторией Сетубал" вничью – 1:1. Все ждали уверенной победы, однако вновь на поверхность вылезла слабая реализация голевых моментов. "Арока" текущий сезон провалила. Если годом ранее команда уверенно взбиралась вверх, то теперь прозябает во втором десятке. На данный момент клуб набрал 27 очков и занимает 12-е место. В прошлой игре дома было допущено поражение от "Белененсеш" со счетом 1:2. Дела у команды в обороне значительно ухудшились за последние несколько месяцев. Этим попробует воспользоваться "Брага".

Прогноз: 2-0

04.03.2017 10:15



"Драконы" стремятся взять титул. Это очень необходимо. Пора свергать с трона "Бенфику", которая засиделась там на протяжении трех последних чемпионатов. Пока отставание от лидера составляет всего 1 балл, а впереди очное противостояние. К нему надо подойти не только в хорошем состоянии, но и с положительными показателями. В прошлом туре удалось победить на выезде "Виторию Сетубал" - 1:0. Было создано много моментов, но лишь один принес долгожданный гол. Конечно, дома будет играться гораздо проще, да и соперник не самый серьезный. "Насьонал Фуншал" расположился на предпоследнем месте, набрав за весь чемпионат только 16 очков. Но на данный момент видна положительная динамика – стало получаться набирать очки, навязывать борьбу соперникам. В прошлом туре клуб разошелся дома миром с "Фейренси" - 0:0. Можно было и победить, но при слабой игре в нападении сложно ожидать обилия мячей. Итак, "Порту" просто обязан побеждать, готовясь к ответственному матчу в Лиге чемпионов против "Ювентуса".

Прогноз: 2-0

04.03.2017 12:30



Интересно будет посмотреть, что сможет предъявить дебютант элиты лидеру и чемпиону. Еще 7 туров назад "Фейренси" был на самом дне, однако потом встрепенулся и начал подниматься вверх по турнирной таблице. Как итог, 26 очков и 13 место. То есть, отрыв от зоны вылета составляет уже 10 баллов. В прошлом туре пришлось на выезде играть с обладателем предпоследнего месте "Насьонал Фуншал". Удалось не пропустить, но и забить не получилось. Боевая ничья 0:0. "Бенфика" свой матч проводила дома против другого дебютанта Примейры "Шавиша". Здесь все проходило по сценарию хозяев поля, которым удалось победить со счетом 3:1. Таким образом, сохранился отрыв от "Порту" в 1 балл и первое место. Вряд ли "Фейренси" победит "Бенфику", но побороться за ничью сможет. У команды будет серьезная мотивация доказать всем свою силу.

Прогноз: 1-2

05.03.2017 03:45

"Тондела" уже привычно борется за выживание. Команда сама загнала себя в угол, хоть начала сезон весьма здоров. Если защитник станут более собранно играть во втором тайме, а нападающие улучшат КПД, тогда можно рассчитывать на добор так необходимых очков. Пока же для выхода из зоны вылета не хватает 4-х баллов. В прошлом туре победа была в руках у "Тонделы", которая принимала "Маритиму", но не удалось воплотить в 3 заветных очка небольшое преимущество. "Пасуш де Феррейра" расположился на 14-м месте с 24-мя баллами. Пока рано говорить об успокоенности. Требуется укрепить позиции, чтобы не бояться вылета в низший дивизион. Если получится обыграть "Тонделу", то это можно считать отличным подспорьем в борьбе за сохранение прописки. В рамках прошлого тура команда поделила очки с "Риу Ави" - 0:0. Несмотря ни на что, здесь может быть ничья.

Прогноз: 1-1

05.03.2017 08:00



Интересный матч, в котором ожидается много борьбы. Обе команды находятся в гонке за место в Лиге Европы. Пока "Маритиму" расположился на 6-м месте, имея в активе 34 очка. До заветной пятой строчки не хватает 5 баллов. Виной тому осечка в прошлом туре, когда не удалось обыграть "Тонделу". Соперники разошлись миром – 0:0. Что касается "Витории Сетубал", то команда принимала "Брагу" и также добыла только 1 балл. Сейчас у клуба 30 очков. То есть, в случае победы, между соперниками останется только 1 пункт. Матч полон интриги, но больше шансов на победу все-таки у хозяев поля.

Прогноз: 1-0

05.03.2017 10:00



"Шавиш" в прошлом туре гостил у "Бенфики" и проиграл со счетом 1:3. Команда старалась навязать борьбу и временами это получалось. Однако не хватает уверенности в себе некоторым игрокам и уровень мастерства стоит подтянуть. Однако для новичка Примейры занимать твердое место в первом десятке – это хороший показатель. Скорее всего, на будущий сезон готовится более серьезная задача по попаданию в зону еврокубков. Пока же идет адаптация к новым скоростям и высокой самоотдаче. "Белененсеш" свой прошлый матч проводит против "Ароки" и сумел на выезде победить со счетом 2:1. Это позволило набрать 29 очков, что на 3 меньше, чем у гостей. Матч будет интересным и наверняка здесь будет ничья.

Прогноз: 1-1

05.03.2017 12:15



Один из самых интересных поединков грядущего тура. "Спортинг" на текущий момент занимает третье место, набрав 47 очков. До лидера не хватает 10 баллов. В принципе, борьба за чемпионство ведется между "Бенфикой" и "Порту", а "львы" будут довольствоваться третьей позицией. "Витория Гимарайнш" делит 4-5 места с "Брагой". У обоих клубов по 39 баллов. Совсем недавно была возможность даже обогнать "Спортинг", но команда попала в яму, начал раздаривать очки даже аутсайдерам. В прошлом туре наконец-то удалось победить "Морейренсе" со счетом 1:0. Не самый слабый соперник, между прочим. Теперь предстоит сдать экзамен со "Спортингом", да еще на выезде. Но оппонент грозен и серьезен. Наверняка будет победа хозяев поля.

Прогноз: 2-0

06.03.2017 12:00



"Эшторил" расположился недалеко от зоны вылета и рискует до последних матчей Примейры бороться за выживание. На данный момент у команды 20 очков, что не 4 больше, чем у представителя предпоследнего места. В прошлом туре "Эшторил" принимал "Спортинг" и предсказуемо проиграл со счетом 2:0. "Риу Ави" сгонял ничью с "Пасуш де Феррейра" - 0:0. Команде в текущем сезоне не везет. Нет стабильности, сыгранности, которая наблюдалась годом ранее. 29 очков и 11 место – совсем не то, на что может рассчитывать "Риу Ави" Наверняка гости едут за победой, чтобы прервать серию из неудач. Здесь можно поставить на их победу.

Прогноз: 0-1

Погоня за лидером продолжается. "Порту" умудряется повторять результаты "Бенфики", не отпуская чемпиона далеко вперед. Уже на протяжении нескольких туров между командами сохраняется разница только в 1 балл. Что касается остальных клубов, то они заметно отстали. Это касается и "Спортинга", который наверняка не помышляет о чемпионстве в текущем сезоне."Брага" и "Витория Гимрайнш" заметно ослабили свои притязания на третье место, растранжирив много очков в феврале. Теперь им остается бороться только за 4-5 места, дающие право выступать в Лиге Европы на будущий сезон.В нижней части таблицы оживились аутсайдеры. "Тондела" и "Насьонал Фуншал" стали набирать баллы. Самое время выбираться из подвала, чтобы не оставлять решение вопроса о сохранении прописки в элите на последние туры.