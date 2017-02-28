11 лучших "девяток" в истории футбола

Soccer365 представляет вашему вниманию перевод материала авторитетного британских ресурсов FourFourTwo.



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В нашем материал речь пойдет не просто об одном из самых не только запоминающихся, но и уважаемых и желанных номеров на футболках игроков, а о тех, кто заслужил носить "девятку" на спине как никто. Нередко между желающими выступать под этой цифрой разворачивались настоящие масштабные споры, стыки и даже драки! Но самые достойные всегда цифре на футболке соответствовали. Не всегда выступая под №9, но всегда играя в стиле, который невозможно перепутать с каким-либо другим.Матчи: 709, голы: 519Он много забивал (307 голов в 396-ти официальных играх за "Реал"), но при этом Ди Стефано также был мечтой любого тренера. Он мог, как успешно защищаться, так и придавать атакам команды решительности, а также отлично взаимодействовал с полузащитой и завершал атаки.Он был настолько хорош, что пребывал среди лучших игроков прошлого века, и в целом мог сравниться даже с двумя лучшими. “Я действительно не знаю, был ли я лучше, чем Пеле", - сказал как-то Диего Марадона. “Но Ди Стефано – был". Бразильский футболист "ударил по воротам" в ответ, утверждая, что Ди Стефано превосходил Диего. Как бы то ни было, и если отбросить всю эту "теорию" в сторону, очевидно, что этот человек был безжалостно эффективным № 9.Получивший прозвище "Белокурая Стрела" за его прямой, проницательный стиль, за счет осведомленности аргентинского испанца в делах тактики, он опережал свое время. Его забитые мячи за "бланкос" имели фундаментальное значение для господства "Реала" на европейской арене. Он играл (и забивал) во всех пяти финалах Кубка европейских чемпионов, которые "короли" выиграли в 50-х. При этом его резкие перемещения по полю способствовали формированию, в том числе, современной тактики.Его стиль был, пожалуй, наиболее похож на игру знаменитой французской "десятки" Зинедина Зидана.Матчи: 505, голы: 443Его показатели впечатляют: 425 голов в 489-ти матчах, а также невероятные 60 голов в лиге за один сезон (1927/28).“Дикси Дин относится к компании в высшей степени великих – таких, как Бетховен, Шекспир и Рембрандт," - считал Билл Шенкли. Босс "Ливерпуля" выразился об игре этого футболиста с помощью такой гиперболы. При этом услышать от этого великого тренера похвалу в адрес игрока "Эвертона" приходилось нечасто, поэтому налицо очень любопытный и неожиданный исторический факт.Дикси – известный как Уильям по линии мамы – был величайшим английским бомбардиром всех времен.Он был достаточно хорош в игре внизу, но в воздухе он был гением. Несмотря на то, что его рост составлял всего 180 сантиметров, Дин был лучшим из "пиратов в воздухе". Получая мяч в ноги, он любил остановиться, выбрать вариант обыгрыша соперника и сделать свое черное дело для вратаря таким же неожиданным ударом. Получая навесную подачу от партнеров по команде, Дин также предпочитал пробивать по воротам сразу. Дикси ни разу не удалялся с поля. Более того, он никогда не видел перед собой даже желтый цвет! При этом он косвенно сравнивал себя… с Иисусом. “Люди спрашивают меня, будет ли когда-либо побит мой рекорд в 60 голов", - говорил он. “Я думаю, что это случится. Но есть только один человек, кто сделает это – тот парень, что ходит по воде".Матчи: 836, голы: 262Йоркширский Джордж Бест, у этого парня был только один путь – к славе и… скандальности.Уортингтон был необычайно одаренной "девяткой". Его видение поля и прогрессивная манера игры (Фрэнк не только оказывался первым на мяче при прострелах и подачах, но частенько отходил в поисках лучшего решения в глубину). Он был гораздо лучше, чем те "рабочие лошадки", которые играли в атаке "Хаддерсфилда" и "Лестера" – его первых двух клубов. Он стал выделяться на поле с первых матчей. “Другие игроки контролировали мяч так долго, что в конечном итоге я уставал его ждать,"- с издевкой говорил он, прежде чем признался: “Я играл гораздо более важную роль в победах команды, чем другие…"Увы, в конечном итоге Уортингтон собственноручно приобрел злейшего врага: призванный в стан "трех львов", Фрэнк получил дозу ярости от менеджера команды Альфа Рамсея, когда прибыл в лагерь коллектива в высоких ковбойских сапогах с каблуком. В общей сложности он отыграл за сборную Англии восемь матчей, в которых отличился два раза. Билл Шенкли пытался подписать его в "Ливерпуль", но он не прошел медосмотр (“я наслаждался плодами молодости…"). Множество выходок Дина ярко описаны в его автобиографии. Среди прочего, он изменял Мисс Великобритания, занимался групповым сексом со шведками, мамой и ее дочкой, а также устраивал вечеринки на Карибских островах с Омаром Шарифом.Матчи: 881, голы: 516Сделав себе имя еще в Мексике, в матчах за УНАМ, он стал легендой обоих "больших" мадридских клубов. Сначала он победил с "Атлетико" в Кубке Испании, а затем завоевал пять титулов с "Реалом".Говоря о Санчесе, нужно знать совершенно фантастическую статистику, которая скажет вам все, что нужно помнить об Уго-футболисте. В сезоне 1989/90 он забил 38 голов в 35-ти матчах. Инстинкт кучерявого мексиканского маэстро был настолько острым, что ему не нужно было заниматься чем-то другим, кроме как контролировать мяч: он просто применял свой отточенный до автоматизма навык "убийцы", и направлял мяч в сетку. Кроме того, нельзя не отметить то, что в его "крови" были разного рода "акробатические" приемы, которые ставили визави в тупик.Его 234 гола в Ла Лиге были сравнительно недавно "перебиты" достижениями Лионеля Месси и несколькими другими лучшими "снайперами" в истории Примеры. Многие аналитики отмечают, что игра Санчеса захватывает дух так же, как и действия на поле того же Месси. Один из его бывших тренеров, Лео Беенхаккер, однажды, после очередного шикарного матча в исполнении Уго Санчеса, сказал следующее: “…Когда забивает Уго, кажется, что, игра должна быть приостановлена, а болельщикам должен быть предложен бокал шампанского – чтобы все могли отпраздновать шедевр в его исполнении…"Матчи: 721, голы: 377Будучи восьмым лучшим бомбардиром в истории Ла Лиги, этот "стрелок" отличался отличным голевым чутьем, но при этом Кини также не был лишен такого навыка, как умение играть на команду. Его карьера была связана с двумя командами – родным хихонским "Спортингом", за который Кини отыграл в общей сложности 15 лет, а также "Барселоной", в которой этот игрок взял все свои титулы.1 марта 1981-го года Кини запомнил на всю жизнь. После победного, для каталонского клуба, матча с "Эркулесом", в котором "блаугранас" победили соперника со счетом 6:0, а форвард забил два мяча, случилось ужасное. Двое неизвестных, из которых оба, как оказалось, были безработными, а речь о механике и электрике с долгами, затолкали его в машину и лишили свободы на долгих 25 дней. В ту пору вся Испания была охвачена хаосом на фоне неудавшегося политического переворота и регулярными взрывами, которые организовывала баскская леворадикальная террористическая группировка ЕТА. Похитители потребовали £1,8 м, чтобы выпустить своего нового "друга". В итоге эти наивные люди были приговорены к десяти годам лишения свободы, но "кулес" потеряли драгоценного игрока, и поплатились за это самым дорогим в футболе – результатом.Те, кто надеялся, что "Барселона" без своего бомбардира не рухнет, ошиблись. "Блаугранас" взяли всего одно очко в четырех играх, и закончили сезон на пятом месте. Удивительно, что, несмотря на свои мытарства, Кини все-таки выиграл в том сезоне трофей Пичичи – приз лучшему бомбардиру Ла Лиги.Матчи: 554, голы: 353Аргентинцы, как правило, обожают своих "фантазиста" – речь об игроках, которые носят на спине №10 и, как считают многие, делают для №9 всю "грязную работу": речь, как минимум, о Марио Кемпесе, Ариэле Ортеге, Хуане Романе Рикельме и, конечно же, Диего Марадоне и Лионеле Месси. Но Габриэль Батистута относится к тем футболистам, которые стоят особняком – его игра и заслуги не могли быть не отплачены болельщицкой любовью сполна.1991-й год стал для Батистуты знаковым и переломным в его карьере с точки зрения успешности и того толчка, который получила его карьера. Он заканчивал год лучшим бомбардиром Копа Америка и был впервые вызван в сборную Аргентины. Габриэль проявил себя как быстрый, дерзкий, и в то же время изобретательный и находчивый № 9, при этом он мог поразить ворота соперника и со штрафного удара, выигрывал большинство воздушных дуэлей. Более того, Батистута также мог сыграть тонко и умно, за что его даже сравнивали с Марадоной.Впоследствии Габриэль стал одной из легенд итальянского футбола. Он был удивительно верным игроком, отдав не самой сильной "Фиорентине" почти девять лет. Батигол занимает 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории Серии А всех времен со 184-мя голами. При этом за сборную Аргентины он забил 56 голов в 78-ми матчах.Матчи: 721, голы: 348Чарльз был такой себе "Дикси Дин наоборот". В то время как Дин был человеком не столь внушительных габаритов, который был хорошим игроком, в большинстве своем, внизу, но невероятно успешен в воздухе, Чарльз был "тяжеловесом" и блестящим футболистом в игре головой. Джон точно играл лучше на втором этаже, чем в те моменты, когда играл ногами.Чарльз возглавляет крайне короткий список игроков, которые относились к футболистам по-настоящему мирового класса, и были успешны на двух совершенно разных позициях. (Возможно, к таковым можно отнести еще Филиппа Лама.). Обладая мощным телосложением и ростом в 188 сантиметров, Чарльз быстро получил прозвище "валлийский Локомотив".Свои первые три сезона в "Лидсе" он провел как раз на позиции центрального бека. В этот период он зарекомендовал себя умелым и сильным центральным защитником. Пожалуй, можно сказать, что он мог бы стать одним из величайших защитников своего поколения. Но он стал еще и непревзойденным нападающим.В итоге Чарльза можно назвать величайшим в истории британским игроком своего времени, который был отправлен на "экспорт". Он поиграл за "Ювентус" и "Рому", и добился успеха в составе обоих итальянских клубов.Матчи: 680, голы: 313Талант Индзаги-старшего измерялся не только его умением вводить в заблуждение лайнсменов, когда те, совершая ошибки, хватались за голову. Сам сэр Алекс Фергюсон когда-то предположил, что итальянский форвард “должен был родиться вне игры".Суперпиппо действительно регулярно залезал в офсайд – в среднем это было каждые 42 минуты в ходе успешной кампании в Лиге чемпионов 2006/07 в составе "Милана". Но и в составе "Ювентуса" он также всегда оказывался в нужное время в нужном месте, чтобы забивать голы, которые кому-то, возможно, казались "легкими". Однако это не было каким-то совпадением или подарками судьбы – для того чтобы отправлять мячи в ворота соперников таким образом, нужно было обладать высочайшим мастерством.“Для того чтобы изучить манеру противника, Индзаги изучал видео о защитниках визави в течение нескольких дней подряд", - рассказывал позже его товарищ по "Милану" Дженнаро Гаттузо. “Многие думали, что Пиппо просто везет, но на самом деле ничего общего с удачей это не имело – его голы были результатом высочайших навыков и тщательной подготовки."Его звездный час наступил в мае 2007 года, когда два гола Филиппо помогли "Милану" выиграть финал Лиги чемпионов против "Ливерпуля".Матчи: 450, голы: 304В матче против Англии в ноябре 1953-го года нападающий сборной Венгрии дал настоящий сольный концерт, когда на поле стадиона "Уэмбли" в Лондоне забил в ворота "трех львов" три гола.Сегодня многие поклонники футбола думают, что это "Барселона" и ее наставник Хосеп Гвардиола явили миру "глубокозалегающего" центрфорварда. Но это не так. На самом деле именно Хидегкути явил миру новый подход к тактическому построению на поле, а также был таким себе "первопроходцем".Нандор был одним из немногих игроков, который не был завербован "Гонведом", фактической сборной венгерской армии, Хидегкути запомнился по играм в клубе-анклаве тайной полиции, МТК. “Моя идея заключается в том, чтобы девятый номер играл глубже, находя себе место на поле там, где оно свободно", - говорил Хидегкути.“Мы шутили с нашими защитникам иногда: не волнуйтесь, если вы пропустили один, то мы забьем два" – позже рассказывал Нандор. Без сомнения, Ференц Пушкаш, безусловно, был главной звездой той сборной Венгрии, но без усилий ложной "девятки" той команды, он не имел бы столько пространства для своих свершений.Матчи: 769, голы: 721Существует много заблуждений о форварде сборной Германии и мюнхенской "Баварии", о "машине по созданию голов", Герде Мюллере. Одно из них заключается в том, что он был средним игроком в контексте атлетизма – дескать, его антропометрия не впечатляла. Он даже получил прозвище "маленький толстый Мюллер" – за его низкий рост и впечатляющие килограммы. Тем не менее, даже с такими габаритами, благодаря своей разрушительной для защитников скорости, которую он умел "включать" на короткие дистанции, Мюллер шокировал визави. “Его темп был невероятен", - считал Франц Беккенбауэр. “На тренировках с ним у меня никогда не было шансов…"Еще один миф состоит в том, что герр Герд якобы был склонен к непритязательным действиям на футбольном поле и действовал крайне непривлекательно. Его доброжелатели не раз подчеркивали, что Мюллер, в сравнении с тем же, к примеру, Неймаром, не радовал зрителя теми или иными "трюками". На самом деле, этот футболист забил много голов такими ударами, которые выполнить было очень трудно.Его статистические показатели стоит назвать не иначе как умопомрачительными: 566 голов за "Баварию" в 607-ми играх; 68 мячей за 62 матча в футболке сборной ФРГ. И это далеко не все достижения "бомбардира нации".Матчи: 616, Цели: 414В любом чемпионате, любом клубе и при любых обстоятельствах, в которых он оказывался (конечно же, когда был здоровым), Луис Назарио де Лима забивал. Будь то в Нидерландах (54 гола в 57-ми матчах), Испании (151 мяч в 226-ти поединках), Италии (68 голов в 119-ти встречах) или дома в Бразилии (79 в 116-ти матча). Где бы ни играл Роналдо, он забивал голы так, словно это было самой легкой вещью в мире. Для него это, наверное, действительно было именно так. Сочетая в своей игре жгучую страсть с хорошим темпом, гигантской силой и безжалостным инстинктом убийцы, Роналдо стал моделью, образчиком форварда. Страх защитников перед этим нападающим был таким же частым, как восходы и закаты – они не знали, что могли сделать для того, чтобы остановить его.Его гол за "Барселону" в Ла Лиге в рамках сезона 1996/97, возможно, был лучшим не только в том сезоне, но и одним из самых запоминающихся в его насыщенной карьере. То взятие ворот клуба "Компостела" было настолько ошеломительным, неожиданным и мастерским, что даже видавшие виды специалисты отреагировали на это событие с открытыми ртами. Так, менеджер команды, великий Бобби Робсон, не мог найти слов, чтобы выразить нападающему свое восхищение. Тогда же, а, может, чуть позже, стало ясно, что перед нами не просто игрок, а настоящее чудо природы.