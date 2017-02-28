Примера: прогноз на 25-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно 25-го тура чемпионата Испании сезона 2016/17.

28.02.2017 13:30

Очередной тур испанского первенства, который состоится среди недели, начнется по-боевому – с баскского дерби. Для того, чтобы лишний раз ощутить накал борьбы в этой встрече, можно сказать о том, что в последних 12-ти встречах лишь дважды одна из команд выигрывала с преимуществом более, чем в один гол. Столько же раз пробивался тотал больше, а вот в остальных 10 играх забивалось не более двух мячей. Схожий матч ожидается и на этот раз, так как обе команды находятся примерно в одинаковой форме. Но некоторого преимущества все же ждем от "Реал Сосьедад", который 6 игр подряд не проигрывал своему сопернику в родных стенах.

Прогноз: 1-0

28.02.2017 15:30

Встречаются соседи по турнирной таблице, которые в последнее время играют не очень успешно. Так, "Малага" за 11 матчей выиграла только один, севильцы добились такого же результата за 8 крайних игр. В выездных матчах "Бетис" очков еще не делил в нынешнем сезоне (2 победы и 8 поражений), тогда как "анчоусы" по-прежнему подавляющее количество зачетных баллов набирают дома (20 из 26). Несмотря на то, что "медузы" плохо смотрятся в последнее время, у них всего три домашних поражения в 12 играх, последний матч на "Ла-Росаледа" выигран, так что отдадим предпочтение хозяевам.

Прогноз: 1-0

28.02.2017 15:30

"Валенсия" в очередной раз не смогла одержать более двух побед подряд в нынешнем чемпионате, оступившись в выездной игре с "Алавесом", несмотря на то, что открыла счет в матче. Но "летучие мыши" посчитали, что дело сделано, за что тут же и поплатились. Однако, игры на чужом поле – это не совсем тоже самое, что и переполненная "Месталья", которая гонит тебя вперед. Победы над "Атлетиком" и "Реалом" говорят сами за себя – команда постепенно приходит в себя. "Леганес" тоже ожил – после добротной игры на "Камп Ноу", где команда вполне могла брать очки, новичок поверил в свои силы и разгромил дома "Депортиво". Тем не менее, в гостевом матче "Леганесу" будет трудно рассчитывать на очки.

Прогноз: 3-1

01.03.2017 13:30

К главному аутсайдеру Примеры в гости приезжает "Вильярреал". "Осасуна" проиграла 4 игры подряд, в каждой из которых пропускала по 3 мяча. Единственная победа в чемпионате добыта так давно (октябрь 2016), что от нее уже даже не осталось воспоминаний. "Вильярреал" отлично сыграл 2/3 матча против "Реала", забил два мяча, но затем отошел к своим воротам и пропустил трижды. Конечно, после такой игры настроение у команды не самое лучшее. Тем не менее, соперник вполне позволяет его поднять.

Прогноз: 0-2

01.03.2017 13:30

Наверняка, игроки "Барселоны", наблюдая за матчем "Реала" с "Вильярреалом", довольно потирали руки и видели себя на первой строчке турнирной таблицы. Да и рядовые болельщики, которые не особо поддерживают каталонцев, могли обрадоваться тому факту, что интрига в Ла Лиге вновь закручивается до предела (в случае проигрыша "Реал" терял лидерство, а по потерянным очкам опережал соперника на одно очко). Но мадридцы перевернули матч на "Эль-Мадригал" с ног на голову, забив за последние полчаса игры три мяча и победили. Однако, повод для радости фаны "сине-гранатовых" все-таки получили, так как их любимцы выиграли свой матч туре в Мадриде у "Атлетико", который не только несколько отцепил "матрасников" от борьбы за топ-3, но и психологически важен после провальной игры с "ПСЖ" и невзрачного матча с "Леганесом". До недавнего времени "Спортинг" был одной из худших команд по игре в гостях. Его статус поправила только недавняя гостевая виктория. Однако, все равно статистика хихонцев, мягко говоря, не впечатляет – 1 победа в 12 матчах. Последние два очных матча "Барса" выиграла у "Спортинга" с общим счетом 11-0. Думается, что здесь хозяева должны забивать 4-5 мячей – повторения игры с "Леганесом" публика на "Камп Ноу" просто не поймет.

Прогноз: 4-0

01.03.2017 15:30

Понятно, что у "Сельты" основная ставка делается на Лигу Европы, где она пробилась в 1/8 финала, но и об играх чемпионата, где далеко не все получается в нынешнем сезоне, тоже забывать не стоит, тем более о домашних. Наверняка Эдуардо Бериццо в преддверии игры с "Краснодаром" в следующем туре примет решение поберечь кого-то из своих игроков, тем более, что выезд предстоит не куда-нибудь, а на "Камп Ноу", где на очки рассчитывать особо не приходится. А вот в предстоящей игре должен выйти боевой состав с прицелом на три очка. Да, в гости приезжает неприятный соперник в виде "Эспаньола", но каталонцы хороши в родных стенах, тогда как в гостях очки им даются не так охотно. Коллектив из Виго смог победить в гостях в первом туре, вполне вероятно, что сможет это сделать и дома.

Прогноз: 2-1

01.03.2017 15:30

"Реалу" удался шикарный камбэк в матче с "Вильярреалом". Проигрывая два мяча после часа игры, команда смогла вырвать победу. Такие выигрыши очень ценны, так как во-первых, деморализуют соперников, показывая, что у команды железный характер, во-вторых, поднимают дух в самой команде. После поражения от "Валенсии", проиграй "Реал" второй матч подряд и давление на команду возросло бы многократно. Играть в предстоящем туре придется с домашним "Лас-Пальмасом", который мощно играет на своем поле, но податлив и добродушен в гостях. Если в первом круге "островитяне" смогли отобрать у мадридцев очки в домашней игре, то о повторения подобного на "Сантьяго Бернабеу" ждать не приходится.

Прогноз: 3-0

01.03.2017 15:30

Интересный ожидается матч, несмотря на то, что имена соперников говорят об обратном. Дело в том, что обе команды находятся сейчас в неплохой форме и отличном настроение, что обещает "веселую" игру. "Гранада" начала работу по выкарабкиванию из зоны вылета и выиграла две домашние игры подряд, тогда как "Алавес" победил в трех поединках из четырех последних, проиграв только "Барселоне". Ждем от этой игры немало мячей, а предпочтение отдать кому-то сложно.

Прогноз: 2-2

02.03.2017 14:45

"Депор" откровенно плохо отыграл январь и февраль, не выиграв ни одной игры – 3 ничьи, 4 поражения. В последней игре галисийцы и вовсе доигрались до того, что получили 4 безответных мяча от "Леганеса" - самой не забивной команды Примеры. У "Атлетико" беда локального масштаба – с игрой у команды все в порядке, но проигрыш "Барселоне" в планы Диего Симеоне явно не входил. "Матрасники" теперь крепко осели на четвертой строчке, сзади подпирает "Реал Сосьедад", в до третьего места аж 7 очков. Выпадать из топ-4 нельзя (зона Лиги чемпионов), надо брать очки, тем более, в игре с нынешним "Депором".

Прогноз: 0-2

02.03.2017 15:30

Пожалуй, самый интересный поединок в туре, как с точки зрения возможного экшена, так и с точки зрения турнирной таблицы, ведь обе команды претендуют на еврокубки, а в случае с "Севильей" - на чемпионство. Как это бы высокопарно не звучало, но на данный момент это именно так. "Севилья" ведет борьбу на два фронта, тогда как баски лишены уже каких-либо еврокубковых забот. Однако, андалусийцам в Лиге чемпионов играть еще не скоро, так что на газон стадиона "Рамон Санчес Писхуан" ступит боевой состав, который будет нацелен на очередную победу, а их там из 11 матчей было одержано 9. Немаловажную в психологическом плане викторию команда Хохе Сампаоли одержала и в минувшие выходные – проигрывая в севильском дерби "Бетису" по ходу встречи она смогла взять три очка. "Атлетик" является второй командой по показателям игры дома, а вот в гостях добыл всего 2 победы в 11 мачтах. Не факт, что он сумеет сыграть также мощно и результативно, как и хозяева встречи. К тому же, пропускает команда в последнее время весьма много.

Прогноз: 3-1