Брайтон – Ньюкасл: превью

Soccer365 рассказывает о предматчевых раскладах на центральный матч 28-го тура Чемпионшипа.

Турнирное положение

Новости команд

Брайтон

Ньюкасл

Ключевые игроки

Сэм Бэлдок

Карл Дарлоу

Ориентировочный состав

13 Стокдейл 2 Бруно 22 Даффи 5 Данк 12 Поконьоли 11 Кноккарт 14 Сидуэлл 6 Stephens 15 Murphy 17 Маррей 9 Бэлдок 26 Дарлоу 3 Дамметт 2 Кларк 6 Ласселс 22 Йедлин 12 Шелви 15 Диаме 11 Ритчи 17 Перес 30 Атсу 45 Митрович

Прогноз и ставки

28.02.2017 11:45

"Сороки" уже не первый раз за последнее время подводят своих многочисленных поклонников. Дело не только в результатах, они перестали показывать ту фантастическую игру, к которой всех приучили в первой части сезона. Сейчас они могут подарить очки аутсайдеру, абсолютно не превосходя его по игре. Яркие всплески все же случаются, и они не редки, для любой другой команды такие результаты были бы успехом, но от "Ньюкала" мы ожидаем большего. Возможно, это связано с отсутствием Гэйла и тем, что Мерфи и Митрович не могут его адекватно заменить, возможно, с тем, что растеряли игровую форму некоторые другие лидеры. Из всего этого следует, что "сорок" нельзя назвать фаворитами предстоящего матча.



В этом отрезке сезона "чайки" выглядели не лучше своего соперника, у них даже было несколько провалов, но сейчас, похоже, наметился выход из кризиса. То, как они не заметили двух серьезных соперников и разобрались с ними достойно уважения. В отличии от "сорок" у "Брайтона" все лидеры, за исключением Маррея, находятся в хорошей форме. Если отбросить матч-недоразумение с "Ипсвичем", то все последние домашние игры "Брайтон" провел на высоком уровне: хорошо оборонялся, интересно атаковал. Сейчас у них есть шанс оторваться от главного преследователя и если они выложатся на все сто, то сделают это. А где вы видели команду, которая не выкладывается в таких матчах? "Ньюкасл" тоже выложится, но силенок для победы не хватит.

Прогноз: 2-0

Фора1 (0) 1.84

Так уж получилось, что центральный матч 28-го тура был отложен, но это даже хорошо, ведь борьба вверху турнирной таблицы накалилась, а цена этого матча возросла.Сумасшедшая гонка за первое место в Чемпионшипе продолжается. "Брайтон" и "Ньюкасл" меняются местами чуть ли не каждый тур, а "Хаддерсфилд" изо всех сил пытается их догнать. "Сорокам" предстоит поочередно сыграть против двух главных соперников, делать однозначные прогнозы после этих матчей будет все еще рано, но проясниться должно многое.Первый матч между этими командами завершился однозначной победой "сорок", но тогда команда Бенитеса выглядела несокрушимым механизмом, а сейчас частенько теряет очки. После этого матча каждый, для себя, сможет сделать вывод, какая из этих двух команд более достойна первого места.Неожиданная осечка "сорок" в прошлой игре привела к тому, что "Брайтон" снова вырвался на первое место и на одно очко опережает своего главного конкурента. "Брайтон" главный домосед этого сезона, дома они потерпели лишь одно поражение, да и то произошло аж в сентябре. В домашних стенах "чайки" по праву считаются лучшей командой чемпионата и перед "Ньюкаслом" вырисовывается непростое дело: прервать домашнюю серию своего конкурента."Чайки" сейчас находятся в приподнятом настроении, в последнее время они и не думали, что подойдут к очному матчу с "Ньюкаслом" на первой строчке. Крис Хьютон старается опустить своих ребят с небес на землю после разгрома "Рединга" и делает правильно, ведь во всех случаях, когда его команда "ловила звездочку" за этим следовал жесткий провал. У "Брайтона" не самый сложный календарь и победа в этом матче позволит держать судьбу первого места в своих руках.После очередной травмы Гэйла казалось, что мы уже не дождемся хороших новостей из стана "Ньюкасла", но они все же пришли. Приступил к тренировкам Роландо Ааронс. В последний раз мы видели ямайца на поле еще в августе, в мачте с "Челтнемом". С тех пор он успел заработать рецидив травмы, подраться в клубе с обидчиками своей тети, но все проблемы остались позади и Роландо готовится к играм. Большой резонанс среди болельщиков не только "Ньюкасла", но и "Брайтона" стало назначение на их матч арбитра Роберта Мэдли, который является болельщиком "Хаддерсфилда". Сомнения поклонников "сорок" немного обоснованы, ведь если Мэдли удалит кого-то из их команды, то он пропустит как раз игру с "Хаддерсфилдом".Этот английский форвард проводит свой лучший сезон в футболке "Брайтона". Он уже достиг отметки в десять забитых мячей не переставая показывать себя с лучшей стороны еще и подыграше партнерам. Если в первой части сезона Сэм часто довольствовался ролью джокера и отличался результативными передачами. Сейчас ему удалось добиться более стабильного места в составе и Сэм начал сам забивать голы, подхватив знамя из рук поймавшего голевую засуху Маррея. Тем не менее, свои наилучшие качества Сэм показывает в роли оттянутого форварда, на которой он в последнее время и выходит на поле.Пожалуй, упоминая всех звезд "Ньюкасла" мы пропускаем одну важную позицию. Карл Дарлоу никогда не был звездой, но не отметить вратаря, который подчищает огрехи звездных полевых игроков, было бы неправильно. В начале сезона в воротах "сорок" происходила чехарда, Рафаэль Бенитес никак не мог определиться с номером один, но в результате его выбор пал на Карла, а не на бельгийского новичка Селса. Можно сказать, что Рафа не прогадал. В своих двадцати четырех сыгранных матчах Дарлоу пропустил всего двадцать мячей, выдав при этом десять "сухарей". Отличный результат для бывшего вратаря "Ноттингема", который привык за сезон вытаскивать из сетки своих ворот больше полусотни мячей.В своих последних выездных матчах "Ньюкасл" выглядел очень неуверенно. "Сорок" подводила реализация, да и оборона привозила почти в каждом матче. "Брайтон" не идеален, но за те ошибки, которые мы видели в исполнении "Ньюкасла", он привык наказывать. Фора (0) на хозяев поля видится очень заманчивым вариантом.