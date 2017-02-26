Лестер - Ливерпуль: превью

Soccer365.ru представляет прогноз на один из матчей 26-го тура английской Премьер-лиги.

Турнирное положение

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Лестер

Ливерпуль



Ключевые игроки

Джейми Варди

Филиппе Коутиньо

Ориентировочные составы

1 Шмейхель 28 Фукс 5 Морган 6 Хут 17 Симпсон 22 Грэй 13 Даниэль 4 Дринкуотер 26 Махрез 20 Окадзаки 9 Варди 22 Миньоле 2 Клайн 21 Лейва 32 Матип 7 Милнер 5 Вейналдум 14 Хендерсон 20 Лаллана 19 Мане 11 Фирмино 10 Коутиньо

Слова перед матчем



Уход Канте стал для них большой потерей, ведь он был важным звеном в полузащите, строя игру, и был одной из причин, почему они стали чемпионами. Его уход негативно сказался на всех игроках.

Но я думаю, что они все еще отличная команда, которую сложно обыграть. Вы видели, что они показывали с Ман Сити, так что они могут побеждать и сильных соперников.

Сейчас они на дне турнирной таблице, но все прекрасно понимают, что они могут быть лучше. Да и они показали это в прошлом сезоне, так что сложно сказать, каково будет играть с ними.

Одно скажу точно - они хорошая команда, которую сложно обыграть, и мы должны не забывать это. Нельзя выиграть, выложившись на 90 процентов, нужно отдать все сто для победы.

Матчей становится все меньше, и команды из нижней части турнирной таблицы хватаются за каждый шанс получить очки для сохранения места в элите. Это также будет отличать этот матч от предыдущего. Думаю, они будут сражаться сильнее, чтоб сохранить прописку в лиге.

полузащитник Ливерпуля

Прогноз и Ставки

27.02.2017 15:00

"Лестер" уволил Клаудио Раньери после поражения 1:2 в Лиге Чемпионов от "Севильи" в минувшую среду. Но главной причиной увольнения стало не поражение в Европе, а провал в Премьер-лиге, где "лисы" проиграли 5 матчей подряд с общим счётом 0-12 и занимают 17 место в таблице всего на 1 очко опережая команды, идущие на вылет. Как изменится "Лестер" в оставшихся матчах без итальянца загадка, и первый ответ будет дан в понедельник, на родном поле "лис" где они набрали 18 очков в 12 матчах, проиграв две последние встречи "Челси" и "Манчестер Юнайтед" с одинаковым счётом 0:3.



У "Ливерпуля" также не лучшим образом идут дела в 2017 году, всего 2 победы в 11 матчах. Перерыв команде Клоппа должен был пойти на пользу, мерсисайдцы немного перевели дух после последних неудач, и встреча с "Лестером" отличный экзамен для них. Матч в понедельник даст окончательный ответ чего ждать от "Ливерпуля" в этом сезоне, борьбы за титул или же пролёт мимо Лиги Чемпионов.



Не думаю что "лисы" без Раньери сразу заиграют в свой лучший футбол и начнут побеждать, а вот в талант Клоппа и его футболистов стоит поверить и ждать от них триумфальной игры в Лестере.

Прогноз: 1-2

Центральная игра 26 тура английской Премьер-Лиги вынесена на понедельник 26 февраля и состоится в 23:00 в Лестере на стадионе "Кинг Пауэр", в гости к "Лестеру" прибудет "Ливерпуль" Юргена Клоппа.Игра в понедельник станет 106 противостоянием "лис" и "мерсисайдцев". Не большое историческое преимущество на стороне "Ливерпуля" одержавшего 44 победы, при 24 ничьих и 37 победах "Лестера". По разнице мячей также не существенно, но всё-таки лучше показатели у "красных" 165 мячей против 133 у "лис".Отметим, что встреча первого круга нынешнего сезона завершилась со счётом 4:1 в пользу "Ливерпуля". Голами в той игре отметились Мане, Лаллана и дважды Фирмино у "Ливерпуля" и Варди в составе "Лестера"."Лестер" в 2017 году в АПЛ ещё не то, что ни побеждал, даже не забивал. Команда сыграла вничью 0:0 с "Мидлсбро", после чего потерпела 5 поражений в чемпионате подряд с общим счётом 0:12. Последний раз "лисы" забили и одновременно выиграли 31 декабря 2016 года 1:0 у "Вест Хэма". Серия без точных ударов в исполнении уже экс чемпиона Англии составляет 610 минут в играх Премьер-лиги. После 25 туров "Лестер" с 21 очком и разницей мячей 24-43 опустился в зону вылета на 18 место в таблице. На своём поле "Лестер" провёл 12 игр в чемпионате, набрал 18 очков, забив и пропустив по 16 мячей. Отмечу, что два крайних матча в родных стенах "лисы" проиграли "Челси" 0:3 и "Манчестер Юнайтед" 0:3."Ливерпуль" не лучшие результаты, чем соперник демонстрирует в 2017 году, только в прошлом туре переиграв "Тоттенхэм" 2:0 на своём поле, одержав первую победу в календарном году и прервав серию из 5 матчей без побед в Премьер-лиге. После 25 туров команда Клоппа с 49 очками в активе и разницей мячей 54-30, занимает 5 место в таблице. На выезде "мерсисайдцы" провели 13 матчей, заработали 22 очка, забили 23 мяча и пропустили 19 раз. Последнюю победу на выезде в Премьер-лиге "Ливерпуль" одержал 19 декабря.Главной новостью не только "Лестера", а всего мирового футбола стало увольнение Клаудио Раньери с поста тренера "лис" случившееся в четверг 23 февраля.Лучше всего эту новость прокомментирует вице-президент "Лестера" Айяватт Шриваддханапрабха:"Это было самое трудное решение, которое нам приходилось принимать за семь лет в Лестере. Но мы обязаны ставить долгосрочные интересы клуба на первое место, независимо от личных чувств. Клаудио привнес в клуб выдающиеся качества. Его умелое управление, мотивация и выверенный подход были отражением его богатого опыта. Его теплота, обаяние и харизма помогли изменить восприятие клуба и развить его глобальный профиль. Мы будем вечно благодарны ему за то, чего он помог нам достичь".Теперь руководители "Лестера" ищут адекватную замену итальянскому наставнику. Претендентами на вакантное место называют итальянца Роберто Манчини, но он уже отказался от работы в "Лестере", как и голландец, Франк де Бур, а также Сержиу Консейсау и Мартин О’Нил. На данный момент кандидат номер один на тренерское кресло в "Лестере" Гус Хиддик, который никак не прокомментировал пока что эту информацию.У "Ливерпуля" не было таких значительных изменений в команде. Хотя нельзя не отметить тот факт, что Адам Лаллана продлил контракт с клубом до 2020 года с заработной платой 110 тыс. фунтов в неделю. Также в минувшую среду "Ливерпуль" объявил о переустройстве своей Академии Киркби, что станет "большим шагом" для клуба. Но не только о своих воспитанниках и действующих игроках думают в "Ливерпуле". На этой неделе появилась информация, что Юрген Клопп очень хочет видеть в своей команде французского нападающего "Лиона" Александра Лаказета и клуб уже вступил в переговоры относительно трансфера игрока.Джейми Варди в прошлом сезоне во весь голос заявил о себе в "Лестере" забив 24 мяча в чемпионате Англии. В этом сезоне англичанин отличился только 5 мячами в АПЛ, но всё также важен для "лис", как и год назад. Скорость, голевое чутьё, отличный удар и выбор позиции, всё есть у этого нападающего, но только везение не хватает в нынешнем сезоне. Отметим, что именно Варди забил последний гол эпохи Раньери в "Лестере", в минувшую среду в ворота "Севильи" в Лиге Чемпионов, почему бы ему не стать первым футболистом, забившим за "лис" после увольнения итальянца.Фелипе Коутиньо один из лидеров нынешнего Ливерпуля. Бразилец пропустил несколько матчей чемпионата из-за травмы, но всё равно имеет отличную статистику в АПЛ 5 голов и столько же ассистов в 18 матчах. Бразилец умеет, как нанести точный удар по воротам, так и здорово ведёт игру команды, раздавая пасы на любое расстояние, и тем самым разгоняет и меняет вектор атак своей команды.Состав "Лестера" непредсказуем, так как Крейг Шекспир проведёт у руля команды первый матч и может удивить своими решениями всех, а может и сыграть привычным сочетанием игроков. Точно не помогут "лисам" в понедельник травмированные Ислам Слимани и Хосе Леонардо Уллоа.У "Ливерпуля" практически нет потерь среди игроков основной обоймы, давно травмированы Данни Ингс и Марко Груич, но они не являются даже футболистами ротации. Плюс не здоровы, но имеют шанс выйти на поле Деян Ловрен и Даниел Старридж.