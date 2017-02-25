Интер - Рома: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на поединок 26-го тура чемпионата Италии.



Фото: soccer365.ru

Турнирное положение

Новости команд

Интер

Рома

Ключевые игроки

Мауро Икарди

Эдин Джеко

Ориентировочные составы

1 Ханданович 55 Нагатомо 17 Медель 24 Мурильо 33 Д’Амброзио 5 Гальярдини 7 Кондогбья 87 Кандрева 6 Марио 44 Перишич 9 Икарди 1 Щенсный 20 Фасио 44 Манолас 2 Рюдигер 13 Перес 16 Де Росси 6 Стротман 33 Эмерсон 4 Наингголан 11 Салах 9 Джеко

Слова перед матчем

Я вижу, что наша команда играет стабильней и уверенней. Да, бывают спады, но мы всегда стараемся выкладываться в каждой игре, чтобы всегда побеждать. От матча с "Интером" жду победы, нам нужно особенно внимательно подойти к предстоящим встречам, которые очень важны для нас. Что касается разговоров о моем переходе в "Интер", то об этом мне ничего не известно. Это все нужно адресовать к боссам клуба.

полузащитник Ромы

Прогноз и ставки

26.02.2017 14:45

Центральный матч тура пройдет в Милане, где сойдутся в сражении две забивные команды Серии А. "Интеру" позарез нужны три очка, чтобы вклинится в борьбу за место в Лиге чемпионов. "Рома" все еще тешит себя надеждами подтянуться к "Ювентусу" и, возможно, зацепиться за шанс взять титул. Миланцы ударно действуют на "Сан-Сиро" выиграв 11 из минувших 12 домашних сражений во всех турнирах, причем в последнее время добротно действует и защита, правда в этот раз придется обходиться без Миранды, что может быть проблемой для "нерадзурри".



"Волки" на выезде всухую выиграли четыре из последних пяти поединков, а вот в Милане уже два года подряд не могут добыть виктории, проиграв оба очных сражения. Сейчас команда Спаллетти явно на ходу и неудача в последнем матче Лиги Европы вряд ли как-то скажется на этом сражении. В матче двух забивных команд стоит ждать голов, хотя внимательность будет запредельная. Ничьей в очных встречах не было с сентября 2011 года. Вполне вероятно, что тенденция будет нарушена, ибо в подобных встречах, когда каждому из соперников очень нужна победа, фиксируется мировой итог.

Прогноз: 1-1

1Х + ТМ3,5 2.26

Ничья 3,48

Главному тренеру "Интера" Стефано Пиоли все же получилось поднять "Интер". Миланский клуб после 25 туров чемпионата располагается на четвертом месте и нацелен побороться за попадание в Лигу чемпионов. От третьей позиции "нерадзурри" отделяет всего шесть очков. На счету "черно-синих" 15 побед в 25 сражениях. В родных стенах "Интер" выиграл 9 из 12 поединков, в том числе последние восемь, пропустив в них всего четыре мяча. Миланцы могут похвастаться третьей домашней защитой в лиге, во многом благодаря стабильности в последних встречах. Только у "Ромы" и "Ювентуса", которые выиграли все свои домашние поединки, оборона надежней.Римляне сейчас просто на кураже, если не брать во внимание последний матч против "Вильярреала", который ничего не решал для команд. "Рома" выиграла семь из последних восьми поединков во внутреннем первенстве. Команда Спаллетти располагается на втором месте, уступая "Ювентусу" лишь семь очков. На выезде "волки" выступают скромнее, имея лишь пятый выездной показатель с шестью викториями в 13 встречах. Однако в минувших четырех гостевых поединках удалось выиграть три раза. Из 18 голов, забитых на чужих стадионах, четыре были забиты в последних двух матчах.В команде по сравнению с кризисом начала сезона явно налаживается атмосфера. Игроки и руководство клуба довольны работай Стефано Пиоли, который уже заявил о том, что хотел бы проработать в "Интере" минимум три сезона и считает нынешний состав вполне боеспособным. Миланцы не обременены никакими другими турнирами, кроме Серии А, поэтому настрой пробиться в Лигу чемпионов наверняка запредельный. Тот же Самир Ханданович, показывающий очень приличную игру, отметил, что впервые за последние пять лет он видит существенный прогресс в игре коллектива, подчеркивая, что "нерадзурри" сейчас явно на правильном пути. Ни для кого не секрет, что игра против "Ромы" имеет стратегическое значение. В случае победы интрига в борьбе за Топ-3 только ожесточиться, а вот "Ювентус" может оторваться уже на 10 очков, что будет означать почти очевидное чемпионство."Рома" провела богатую на события неделю. Удалось не только оформить выход в 1/8 Лиги Европы, где придется биться с "Лионом", но и получила одобрение относительно будущего строительства нового стадиона, хотя до начала возведения объекта еще нужно преодолеть массу преград и нюансов, но главное, что принципиальное решение уже принято. Вряд ли поединок против "Вильярреала" на "Стадио Олимпико" как-то повлиял на грядущий матч. В матче с испанцами играл почти резервный состав, да и мысли всех футболистов и наверняка тренера были направлены исключительно на игру с "Интером", так как выездная победа над "подводниками" в Испании со счетом 4:0 исключала всякую интригу в ответном домашнем матче. "Рома" не выигрывала в Милане уже два года подряд, а сейчас три очка просто жизненно необходимо.После отбытия дисквалификации на поле вернется лучший бомбардир "Интера" Мауро Икарди. На счету 24-летнего аргентинца 15 голов и 8 передач в текущем сезоне Серии А. Икарди не играл с 5 февраля, когда не удалось одолеть "Ювентус", но во встрече с "Ромой" наверняка настрой будет на продолжение пополнение своего баланса забитых мячей. Мауро не забивал с 14 января на протяжении уже пяти сражений, хотя до этого как раз в родных стенах действовал более чем продуктивно, оформив семь мячей в пяти поединках, в том числе сделал три дубля. Ему пора уже прерывать свою сухую серию."Рома" может похвастаться своим голеадором. Эдин Джеко сейчас просто в ударе. 30-летний босниец в погоне за своим 20-м голом в текущем сезоне. Джеко забивает уже в восьми подряд встречах, оформив за этот отрезок 11 голов. Как раз сухой период у Икарди ознаменовался безумным прорывом у Эдина, который имеет феноменальную поддержку от Наингголана и Салаха, также пребывающих в великолепной форме.Стефано Пиоли не сможет рассчитывать на Миранду, который пропустит матч из-за перебора желтых карточек. Однако в строй вернется Кондогбья и, как мы уже отметили, Мауро Икарди. В защите наверняка выстроятся три оборонца - Мурильо, Медель и, возможно, Нагатомо. Средняя линия будет состоять из Д'Амброзио, Кондогбья, Кандревы и Гальярдини, а под Икарди сыграют Перишич и Марио. На воротах традиционно увидим Хандановича.Спаллетти наверняка в защите поставит его любимую троицу - Фасио, Манолас и Рюдигер, которые за 800 минут совместной игры пропустили всего четыре гола. Средняя линия будет состоять из Стротмана, Переса, Эмерсона и де Росси, а ударное нападение будет в боевом составе - Наингголан, Салах и Джеко.В таком принципиальном поединке наверняка внимательность выйдет на первый план, хотя атакующий потенциал обеих команд очень высокий. "Рома" и "Интер" без голов вряд ли уйдут с поля, а вот что будет дальше предсказать не так то и просто . У "Интера" слабое место - это отсутствие Миранды, у "Ромы" - выездные матчи. Но в данном случае больше склоняемся к тому, что хозяева не уступят в этом сражении. А большого количества голов, а именно после обмена оными, ждать не стоит, упираться умеют обе команды, когда это очень нужно."Интер" дома не играл вничью с конца сентября. У "волков" на выезде мировых не было уже шесть матчей подряд. Дележ очков - это редкое явление в матчах обеих команда. Пять лет в их очных поединках не было мировых, но всему рано или поздно приходит конец. Учитывая хорошую форму оппонентов, ничья кажется вполне логичным исходом.