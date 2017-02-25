Атлетико – Барселона: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на центральный матч 24-го игрового круга высшей лиги чемпионата Испании.



Фото: soccer365.ru

Турнирное положение

Новости команд

Барселона

Ключевые игроки

Антуан Гризманн

Ориентировочные составы

1 Мойя 24 Хименес 15 Савич 3 Луис 16 Врсалько 6 Коке 14 Габи 10 Карраско 8 Ньигес 7 Гризманн 21 Гамейро 1 тер Штеген 23 Юмтити 24 Матьё 20 Роберто 19 Динь 4 Ракитич 12 Алкантара 21 Гомес 10 Месси 9 Суарес 11 Неймар

Слова перед матчем

Во втором тайме "Байеру" удалось вернуться в игру, но в целом для "Атлетико" тот вечер выдался очень неплохим. "Атлетико" прекрасно сыграл в первом тайме. Затем соперник вернулся в игру, но мы следовали своему плану до самого конца. На данном этапе самое главное это то, что мы продолжаем совершенствовать свою игру. Тем не менее, нам по-прежнему есть над чем работать. "Байеру" нечего терять в ответном матче, поэтому мы должны быть очень осторожны. Своей игрой мы должны быть довольны. Но теперь нужно хорошо сыграть с "Барселоной".

главный тренер "Атлетико"

Я бы хотел, чтобы все оглянулись и увидели, какую роботу Луис проделал с нами. Мы будем стоять за Луиса Энрике насмерть. Все вместе мы попытаемся преодолеть этот спад формы. Да, мы сейчас переживаем не лучший период. Уже полтора месяца показываем не тот футбол, что хотелось бы. Но мы можем вернуться на правильный путь. У "Барселоны" по-прежнему есть шансы на победу во всех трех турнирах, хотя в Лиге чемпионов действительно тяжело будет пройти дальше. Но бывали ситуации и похуже. Команда будет биться до конца. Я не сомневаюсь, что этого желает и тренер, и игроки. Все вместе мы работаем над поиском решения.

защитник "Барселоны

Прогноз Soccer365.ru

Перед стартовым свистком арбитра матча команды разделяет шесть очков в таблице о рангах. Если каталонский клуб занимает вторую позицию с 51 баллом в активе, то у "Атлетико" пока 45 очков и четвертое место. С учетом уже сыгранных накануне этой встречи игр, можно с уверенностью сказать, что "матрас" четвертую позицию по итогам этого игрового круга не отдаст – у "индейцев" один пункт преимущества перед конкурентом в лице "Реал Сосьедада". В свою очередь, "Барселона", в случае победы в этой игре может сократить отставание от "Реала", который имеет не только балл гандикапа, но и один матч в запасе.Нынешний наставник действующего чемпиона Италии, бывший тренер "Кальяри" Массимилиано Аллегри, возможно, переберется в стан "блаугранас". По словам функционера "кулес", спортивного директора "блаугранас" Ариедо Брайды, он уже сейчас прилагает максимум усилий для того чтобы, руководство каталонского клуба остановило свой взор на 49-летнем итальянском наставнике. По сообщениям итальянской прессы, у Брайды и наставника "старой синьоры" давно сложились отличные рабочие отношения, ведь вместе они сравнительно недавно работали в Милане. Стоит отметить, что соглашение Аллегри с "зебрами" будет иметь юридическую силу сроком полтора года.Несмотря на всю свою грозность и вроде как незыблемое величие, "великолепная тройка" каталонского клуба в лице всем известных Лионеля Месси, Луиса Суареса и Неймара переживает не лучшие времена. Не идеальный сезон проводит и нападающий сборной Франции. Но, в отличие от визави, Гризманн к отчетному матчу подходит в хорошем расположении духа и, что называется, на гребне приятной волны. Успех в матче с "Байером" – в немалой степени заслуга именно его. Хорош Антуан был и в матче со "Спортингом" – второй кряду игре "индейцев", в которой они забили в ворота визави четыре гола. Не приходится сомневаться, что важнейшая роль у Гризманна будет и в этой игре.У фанов "Атлетико" и "Барселоны" среди недели был повод для радости. У мадридцев даже двойной. Во вторник их любимая команда обыграла в гостях "Байер" в рамках Лиги чемпионов, а в среду их сосед по городу и конкурент по чемпионату проиграл отложенный матч "Валенсии". Таким образом, по потерянным очкам "Барселона" уже отстает не на 7 очков, а на 4, что обостряет борьбу за титул. Что касается "Атлетико", то до "Реала" ему далеко (потенциально 10 очков). Но не только очки, но и две команды вклинились между мадридскими клубами – одна из них "Барселона". Проиграй "матрасники" эту встречу и с мыслями не только о чемпионстве, но и о топ-2, если таковые имеются, им придется расстаться.В этом году соперники уже дважды играли между собой в Кубке Испании – каталонцы победили в Мадриде, а дома удержали добытое преимущество, сыграв вничью. Миром разошлись команды и в матче первого круга. В остальном же, "Барса" практически всегда оказывалась сильнее в последнее время (8 побед в 9 играх до указанных выше матчей), только в рамках прошлогодней Лиги чемпионов мадридцы оказались сильнее, выбив своего соперника. Складывается такое впечатление, что сильнее они и на данный момент. У "Барсы" явный спад – позор в Париже, вымученная победа в домашней игре с "Леганесом", который никак не заслуживал на поражение. "Атлетико" на фоне нынешней "Барсы" смотрится более "воздушным" и если удача будет на его стороне, то он вполне способен добиться лучшего результата, чем в недавних кубковых играх.