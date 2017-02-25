Серия А: прогноз на 26-й тур

Soccer365.ru традиционно делиться ожиданиями от матче чемпионата Италии. Анализируем поединки 26-го тура первенства.



Фото: soccer365.ru

25.02.2017 12:00

Неаполитанцев ждет очень важный матч. "Наполи" выиграл три поединка подряд в чемпионате Италии, а победа над "богами" может, как минимум, удержать шестиочковый перевес над четвертым местом, что на данном этапе является самой главной задачей для команды Сарри. "Ювентус" уже будет сложно достать, там разница аж девять очков, а вот подняться на второе место или остаться в тройке - это вполне по силам "партинопейцам", которые уверенно провели последний поединок с "Кьево". "Аталанта" также борется за еврокубки, но несколько иного уровня, однако на выезде бергамцы не так опасны, как в родных стенах. Победив всего раз в минувших шести битвах Серии А. В Неаполе "Аталанта" вовсе не умеет играть, взяв верх над "Наполи" всего раз за последние 19 лет. "Партинопейцы", выигравшие пять из последних шести поединков чемпионата, должны продолжить успешное выступление на "Сан-Пауло".

Прогноз: 2-1

25.02.2017 14:45

Текущий лидер чемпионата, который уверенно идет к своему шестому подряд титулу, вряд ли должен переживать относительно грядущего сражения с "Эмполи". Команда Аллегри сейчас громит всех подряд, и уже не имеете значения, матч Лиги чемпионов или это поединок Серии А. "Старая синьора" не уступает уже девять матчей подряд во всех турнирах, пропустив за этот отрезок всего три мяча. Вопрос относительно выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов почти решен, поэтому можно спокойно пользоваться легким календарем во внутреннем первенстве и наращивать отрыв от преследователей. "Эмполи" ничего опасного не предлагает на выезде, набрав всего два очка в минувших шести встречах. В защите "синие" полностью теряются на чужих полях, а в случае с "Юве" шансы на сенсацию сводятся к нулю. "Эмполи" проиграл последние пять очных сражений и на это раз вряд ли сможет что-то предложить "Старой синьоре".

Прогноз: 3-0

26.02.2017 06:30

В прошлом туре "Сампдория" несколько притормозила, не сумев обыграть "Кальяри". Серия из трех викторий подряд была прервана, но сам факт отсутствия поражения уже четыре встречи подряд можно считать успехом для команды Михайловича, которой предстоит справиться с Илией Нестеровски и компанией. Сицилийцы в текущем сезоне на своем поле ничего сделать не могут, но побороться за выживание еще настроены, хотя шансы минимальны. "Сампа" в гостях победила "Милан" в последней встрече, прервав серию из 11 неудачных поединков на чужих стадионах. В добавление к этому еще стоит учесть тот факт, что на Сицилии "Дория" не первый год играет ужасно, ни разу не победив в минувших шести гостевых очных поединках, поэтому и на этот раз хозяевам по силам будет выцарапать как минимум одно очко.

Прогноз: 1-1

26.02.2017 09:00

Терпение руководства "Дженоа" иссякло. Новый наставником "Дженоа" после унизительного поражения от "Пескары" был назначен Андреа Мандорлини, который призван вытаскивать генуэзский клуб из глубокого кризиса, в рамках которого не удается победить с начала декабря. В минувших восьми матчах Серии А "грифоны" набрали всего два очка, а дома, где удавалось давать бой грандам, набран один балл в прошедших четырех встречах. Наверняка под началом нового наставника "Дженоа" постарается порадовать своих фанатов. Тем более что соперник находится примерно в аналогичном кризисе. "Болонья" проиграла уже четыре матча подряд, а в гостевых встречах с начала сезона ничего путного не показывала. Уже не первый раз мы пишем про большую вероятность завершение кризиса "Дженоа", однако на это раз уже никто особо не поймет потерю очков.

Прогноз: 1-0

26.02.2017 09:00

Очень сложный для прогнозирования матч. Во-первых "Кротоне" проиграл четыре поединка подряд, не забив ни одного мяча, но против провальной выездной защиты "Кальяри" стоит ждать завершение сухой серии, тем более что аутсайдер сыграет в родных стенах, где попытки добыть очки все же учащаются. "Кальяри" в свою очередь просто ужасно играет в гостях, набрав всего пять очков за весь чемпионат, причем нападение "сардинцев" просто замораживается на чужих стадионах, хотя, опять таки против посредственной обороны "Кротоне" атака гостей может проснуться. Хозяева поля вряд ли выживут в Серии А, как и вряд ли гости опустятся в зону вылета, поэтому дележ очков выглядит вполне лично в данной встрече. Интересно, что во всех очных встречах в 21-м веке побеждала принимающая команда. Пора нарушать эту тенденцию.

Прогноз: 1-1

26.02.2017 09:00

Веронцы, казалось, начали оживать, набрав семь очков в трех подряд встречах, но в прошлом туре в родных стенах ничего не смогли сделать с "Наполи". "Летающие ослы" при поддержке своих фанатов не могут победить уже четыре матча подряд, проиграв в трех из них. С первого взгляда, казалось бы, матч с "Пескарой" - отличный шанс завершить неприятную серию неудач, но "дельфины" под началом Здемана в прошлом туре просто вынесли вперед ногами "Дженоа". На выезде "Пескара" ничем кроме провальной защиты не отличалась, пропустив 11 мячей в минувших трех гостевых поединках, но сейчас команда вполне способна на сенсации, а значит можно ждать дележ очков. В выездную победу "Пескары" и очередное фиаско "Кьево" не слишком верится.

Прогноз: 2-2

26.02.2017 09:00

Грядущий матч против совсем непонятных "зебр" "Лацио" нужно использовать для налаживания результатов в домашних встречах, где не удается победить уже два поединка подряд. В целом команда Индзаги выглядит очень уверенно, и в прошлом туре четко показала разницу в классе в матче с "Эмполи". "Удинезе" совсем необязательно проиграл "Сассуоло", а в гостях действует почти провально, победив лишь раз в минувших восьми встречах, причем в последних четырех не удалось даже отличиться. В Риме сухая серия "черно-белых" вполне может продлиться, так как защита "Лацио" выглядит не так уж и безнадежно, хотя Маркетти травмирован, и Лукаш Билья не сыграет в этой встрече, а это - потери. В последних восьми домашних очных встречах "Лацио" выиграл шесть раз и только в одной был слабее "Удинезе". В этом матче сенсация вряд ли возможна, ибо "орлятам" в домашних стенах непозволительно терять очки, так как борьба еще даже за Лигу чемпионов продолжается.

Прогноз: 2-0

26.02.2017 09:00

Сложнейший матч ждет "Милан", который патологически не умеет играть на поле "Сассуоло". Все три визита "россонери" к "черно-зеленым" завершались поражениями. А сейчас "Сассуоло" показывает самый, что ни на есть парадоксальный футбол, уступая один за другим домашние матчи и побеждая на выезде. Серия поражений в родных стенах растянулась на три встречи. Самое время прервать череду неудач. В то же время "Милан" подкупает своим упорством и стремлением биться в каждой встрече и добывать очки там, где все жду от него провала. В прошлом туре "дьяволы" откровенно удивили в матче с "Фиорентиной", а сейчас настроены поражать публику в битве с одним из самых неудачных для них соперником. В таком противостоянии пора уже завершаться многим сериям, но не череде беспроигрышных матчей команды Монтеллы, мировой исход гости способны выцарапать.

Прогноз: 2-2

26.02.2017 14:45

Центральный матч тура пройдет в Милане, где сойдутся в сражении две забивные команды Серии А. "Интеру" позарез нужны три очка, чтобы вклинится в борьбу за место в Лиге чемпионов. "Рома" все еще тешит себя надеждами подтянуться к "Ювентусу" и, возможно, зацепиться за шанс взять титул. Миланцы ударно действуют на "Сан-Сиро" выиграв 11 из минувших 12 домашних сражений во всех турнирах, причем в последнее время добротно действует и защита, правда в этот раз придется обходиться без Миранды, что может быть проблемой для "нерадзурри". "Волки" на выезде всухую выиграли четыре из последних пяти поединков, а вот в Милане уже два года подряд не могут добыть виктории, проиграв оба очных сражения. Сейчас команда Спаллетти явно на ходу и неудача в последнем матче Лиги Европы вряд ли как-то скажется на этом сражении. В матче двух забивных команд стоит ждать голов, хотя внимательность будет запредельная. Ничьей в очных встречах не было с сентября 2011 года. Вполне вероятно, что тенденция будет нарушена, ибо в подобных встречах, когда каждому из соперников очень нужна победа, фиксируется мировой итог.

Прогноз: 1-1

27.02.2017 14:45

В поединке между двумя неудачниками последних недель предпочтение отдадим хозяевам поля. "Фиалки" вылетели из Лиги Европы, причем позорно, а в родных стенах негоже уступать несколько матчей подряд, тем более что теперь все силы можно бросить на попытки оформить выход в ту же Лигу Европы, хотя шансы не слишком высокие при такой тотальной нестабильности и провальности обороны. "Торино" только проснулся в домашней встрече с "Пескарой", как тут же по полной программе отхватил в Риме против "Ромы". "Быки" окончательно показали, что защита их мало волнует, пока не будет налажена атака, хотя с нападением у "гранатовых" все в полном порядке. Беда с выездными встречами. "Торино" не может победить уже семь сражений подряд, а во Флоренции стадион будто проклят для туринцев - ни одной победы за последние 18 лет в рамках Серии А. За счет чего будет выздоровление у "Торино", пока не слишком понятно, поэтому ждем успех хозяев поля.

Прогноз: 2-1