УПЛ: прогноз на 19-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно 19-го тура футбольного первенства украинской Премьер-лиги сезона 2016/17.



Фото: soccer365.ru

25.02.2017 04:00

Команда из Луганска давно считается очень неудобным, "противным" и неуступчивым соперником для киевского "Динамо". Красноречивый факт: даже в тех двух сезонах, когда "динамовцы" завоевывали чемпионский титул, столичный клуб смог обыграть коллектив Юрия Вернидуба всего раз за четыре поединка. Когда в первом круге "Заря" обыграла визави со счетом 1:0 в Киеве, это воспринималось как сенсация, но на деле луганчане ключи к замку "Динамо" подбирать давно научились. Впрочем, это никак не отменяет того факта, что в матчах, где "Заря" отбирает очки у Киева, мы видим скорее не силу "черно-белых", а слабость и зияющие дыры в составе "Динамо" или перманентно проявляющийся кризис тренерских идей у "начальников скамейки" столичной команды.



Как то будет на этот раз? Потери "Зари" очевидны и не восполняемы, ибо подписать адекватную замену ушедшим исполнителям "черно-белые" не смогли (точнее, смогли, но не всем – защитнику Сивакову качественной замены нет). Номинальные хозяева будут играть без важного в недавнем прошлом полузащитника Александра Караваева, на счету которого не просто уйма матчей, в которых он доказывал свое лидерство, а порой и незаменимость, но и шесть голов вкупе с пятью голевыми передачами. Не стоит забывать и о том, что в "Заре" все еще не решен вопрос форвардов. Последние в команде почти не забивают. О чем говорить, если самый результативный, среди игроков передней линии, игрок, Владислав Кулач, записал на свой счет всего два гола!



Собственно, во многом именно поэтому "Заря" вряд ли рискнет диктовать условия или, что для уха и глаза болельщика более привычно, играть первым номером. Луганчане наверняка попробуют сыграть в том ключе ведения игры, который выбирали на все матчи в Лиге Европы или в играх первого круга против "Шахтера" (которому "Заря", к слову, минимально уступила) и "Динамо". Весь расчет будет на оборону и контратаки! Пять из десяти последних матчей между этими клубами принесли не более двух забитых мячей, и на этот раз куда более вероятным видится вариант "меньше", а не "больше".



Важно, что этот матч будет сыгран именно сейчас, на старте второй половины, когда команды, весьма вероятно, будут подвержены синдрому пресловутого "весеннего футбола". Кроме того, очень важно, что оба коллектива уже не принимают участие в еврокубковой кампании, поэтому подготовку к возобновлению баталий в УПЛ априори не форсировали – незачем.

Прогноз: 0-1

25.02.2017 04:00

В этой игре встретятся претендент на Лигу Европы и команда, которая обозначила свои высокие амбиции, которые пока не подкреплены делами на футбольном поле. Команда-представитель Донецка занимает выгодное пятое место, и на данный момент может похвастать очень прочными позициями: отрыв от седьмого места составляет хороших пять баллов. Коллектив же из Каменского сыграет первый официальный матч под руководством нового тренера в лице небезызвестного белорусского специалиста Леонида Кучука. Собственно, этот наставник у своего визави, как минимум, в плане опыта выигрывает, что может стать решающим фактором успеха гостей…

Прогноз: 1-1

25.02.2017 07:00

Команда Владимира Шарана остается клубом, который хорош, в первую очередь, на своем поле. Кроме того, эта команда сильна игроками как таковыми – в сравнении с очередным соперником в лице "Волыни" этот клуб из региона с центром в Кропивницком обладает куда более мастеровитыми исполнителями. Гости взяли на выезде всего одно очко – коллектив Виталия Кварцяного выездных матчей словно боится. За период перерыва "Волынь" сильнее не стала, как минимум – с точки зрения комплектации состава, поэтому найти аргументы в пользу "крестоносцев" в этой игре не так просто. Хозяевам же победа нужна для того чтобы продолжать борьбу за третью позицию, что для "Александрии" – задача-максимум.

Прогноз: 2-0

26.02.2017 04:00

Над гостями продолжает висеть дамоклов меч возможного понижения в классе – руководство "сине-бело-голубых" рассчитываться по долгам упорно не желает. Предположить, в каком состоянии пребывают обе команды на данный момент, весьма сложно, поэтому о потенциях "Зирки" и "днепрян" стоит судить только с точки зрения результатов и успеваемости в первой части сезона. Как правило, на своем поле кропивничане смотрятся веселее – похоже, эта команда существенно прибавляет в желании проявить себя перед родными болельщиками. Вместе с тем, подбор игроков у "Днепра" все же впечатляет в большей степени.

Прогноз: 1-1

26.02.2017 04:00

Если гости – вторая с конца команда УПЛ по "успеваемости" в матчах на выезде, то хозяева хороши, в первую очередь, как раз дома. 13 из 23-х общих очков "моряки" взяли в родных стенах, и нередко предпочитают действовать на своем поле по принципу "сильная оборона – залог успеха". В девяти домашних матчах одесситы пропустили всего восемь раз, и менять свой подход к достижению результата, в основе которого лежит максимально бережное использование моментов у владений визави. "Львы" же лишились своего вожака – Густаво Бланко Лещук перешел в "Шахтер", и это по потенциям "Карпат" в атаке ударит наверняка неслабо.

Прогноз: 1-0

26.02.2017 07:00

После обидного, досадного, драматичного, несправедливого, с точки зрения судейства (точнее – трактовки одного момента), но заслуженного, если говорить об игровых показателях, вылета от "Сельты" в Лиге Европы, лидер чемпионата будет вне себя от злости. Под горячую руку "горняков" может попасть полтавский клуб. Впрочем, усиления "Ворсклы" в зимний перерыв, а также умений этого клуба играть против "Шахтера" (в пяти последних играх Полтава один раз отобрала у визави очки, а кроме того, в двух играх уступила минимально), должно хватить для того, чтобы мы увидели увлекательную схватку. Интересно, что в этой игре против бывшего клуба может выйти без пяти минут новичок "Ворсклы", нападающий Александр Гладкий, который в свое время сделал для "Шахтера" немало голов в ворота его оппонентов.

Прогноз: 3-1