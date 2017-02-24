АПЛ: прогноз на 26-й тур

Soccer365.ru поделился своими размышлениями относительно матчей 26-го тура чемпионата Англии.

25.02.2017 07:00

"Вест Бромвич", как уже не раз говорилось по ходу текущего сезона, отличается заметным прогрессом в игре и результатах. К предстоящему поединку "дрозды" подходят в хорошей форме, после ничьей с "Вест Хэмом" 2:2, беспроигрышная серия команды Тони Пьюлиса достигла 4 матчей. "Вест Бромвич" комфортно разместился на 8 месте в таблице АПЛ, дома выиграв три крайние встречи с общим счётом 6:1.



"Борнмут" в отличие от соперника продолжает крутое пике, не выигрывая в 6 турах чемпионата подряд и набрав за это время всего 2 очка. "Вишенки" от зоны вылета расположились на расстоянии 6 баллов, хотя 2016 год завершили в статусе крепкого середняка, но проблемы в обороне приводят к тому что "Борнмуту" не избежать борьбы за выживание. Плюс команда Эдди Хоу не умеет играть на выезде, набрав всего 8 баллов в 12 матчах.



"Вест Бромвич" сильно играет дома в этом сезоне, и регулярно набирает очки в играх с равными себе по классу командами и аутсайдерами. В этом матче "дрозды" также должны доказывать свой класс.

Прогноз: 2-0

25.02.2017 07:00

"Стекольщики" продолжают проигрывать матч за матчем. Ко всем проблемам команды добавилось ещё то, что в 4 из 5 последних игр "Кристал Пэлас" не забивает. Также стоит отметить что "орлы" меньше всех команд АПЛ в этом сезоне набрали очков дома 7, в 12 матчах, проиграв 5 последних поединков на своём поле с общим счётом 2-10.



"Мидлсбро" ни разу не побеждал в чемпионате в 2017 году, серия без побед "речников" составляет 8 матчей и длится с 17 декабря 2017 года. Проблемой подопечных Айтора Каранки в этом сезоне является игра в атаке, команда забивает меньше всех в лиге, при этом сильно играя в обороне, но без голов не бывает побед. Выездные показатели "Боро" не впечатляют, в 12 играх набрано 9 очков, первая и единственная победа в гостях одержана ещё 21 августа.



В матче двух неудачников, которые разучились забивать голы, оптимальным исходом выглядит ничья, причём результативная.

Прогноз: 1-1

25.02.2017 07:00

"Халл Сити" после прихода на тренерский мостик Марко Силвы и отличных подписаний зимой ожил. Дома команда не проигрывает во всех турнирах 5 матчей подряд, в Премьер-лиге поднялась на 18 место и уже не выглядит главным претендентом на вылет. Перед паузой в чемпионате "тигры" демонстрировали хороший футбол, и если продолжат играть в том же духе то завершат сезон в середине таблицы, не думая о борьбе за выживание.



"Бернли" в текущем сезоне играет по установленному плану, победа дома и поражение на выезде. На своём поле ребята Шона Дайча набрали 29 очков в 14 играх, а на выезде 1 в 11 поединках. Уникальные и одновременно не объяснимые результаты, которые в этом сезоне вряд ли претерпят изменений.



"Халл Сити" уже забыл, когда проигрывал дома, а "Бернли" забыл, когда побеждал на выезде, результат в этой игре не вызывает особых сомнений.

Прогноз: 2-0

25.02.2017 07:00

"Челси" к матчу подходит в качестве лидера турнирной таблицы АПЛ, отрыв от ближайшего преследователя составляет 8 очков. Если на выезде команда Конте может себе позволить неожиданные ничьи, как в последнем туре с "Бернли" 1:1. То дома "аристократы" методично обыгрывают одного соперника за другим, выиграв 11 матчей из 12, в среднем забивая больше 2,5 мячей, и не собираются останавливаться на этом.



"Суонси" перед кубковой паузой в чемпионате показывал отличную игру, переиграл "Ливерпуль" 3:2, "Саутгемптон" 2:1 и "Лестер" 2:0 и проиграл "Манчестер Сити" 1:2 в равном матче. Эта серия позволила "Лебедям" покинуть зону вылета, однако игра на выезде это не самое сильное место валлийцев, в 12 матчах они набрали 10 очков.



"Челси" не может переиграть "Суонси" с сезона 2014/15, на протяжении трёх матчей. Сейчас лондонцы гораздо сильнее самих себя за последние 1,5 года, и в субботнем матче должны прервать эту не очень приятную для себя серию.

Прогноз: 2-0

25.02.2017 07:00

"Эвертон" наверно меньше всех хотел паузы в чемпионате, команда Кумана не проигрывает 8 туров подряд, закрепилась на 6 месте в таблице АПЛ с 41 очком. Учитывая нестабильность лидеров сезона, вполне реально претендует даже на попадание в ТОП-4, если продолжит в том же духе. Дома "ириски" в 12 матчах набрали 25 баллов, уступив только в 1 игре, победная серия в родных стенах ливерпульцев насчитывает 3 матча с общим счётом 13-3.



"Сандерленд" никак не обретёт стабильность в этом сезоне, два последних матчах команда Мойеса завершила со счётом 4:0, сначала переиграв "Кристал Пэлас", а затем проиграв "Саутгемптону". Перед 26 туром Премьер-лиги "чёрные коты" с 19 очками замыкают турнирную таблицу. В гостях в 12 матчах "Сандерленд" набрал 7 очков.



"Эвертон" дома выглядит всегда сбалансировано как в обороне, так и в атаке, статистика последних игр "ирисок" лучшее тому подтверждение. Поэтому у нестабильного и в первую очередь более слабого "Сандерленда" нет шансов в этой игре.

Прогноз: 3-1

25.02.2017 09:30

"Уотфорд" проиграл "Манчестер Юнайтед" 0:2 в прошлом туре, прервал свою серию из 4 матчей без поражений в чемпионате. После 25 туров "Шершни" с 30 очками идут тринадцатыми в Премьер-лиге. Дома команда Мадзарри провела 12 матчей, набрал 18 очков.



"Вест Хэм" уже занимает 10 место в таблице АПЛ с 32 очками и продолжает подъём, выиграв три из пяти крайних матчей чемпионата. Даже на выезде команда Славена Билича стала стабильно набирать очки, в 5 крайних встречах пополнив свою очковую копилку на 10 баллов, выиграв два последних выезда у "Мидлсбро" 3:1 и "Саутгемптона"3:1.



"Уотфорд" и "Вест Хэм" ушли на перерыв в отличной форме, поэтому ожидается интересная встреча двух приблизительно равных команд в субботу, которая вероятнее всего победителя не выявит.

Прогноз: 1-1

26.02.2017 05:30

"Тоттенхэм" неожиданно вылетел из Лиги Европы в минувший четверг, и теперь может полностью сосредоточиться на чемпионате Англии, где "шпоры" занимают третье место в таблице с 50 очками в активе. А дома команда из Лондона вообще не проигрывает, выиграв 10 матчей и дважды сыграв вничью, регулярно огорчая противников, и пропуская в среднем меньше 0,5 мяча за матч.



"Сток Сити" после провального старта сезона наладил игру, стал регулярно набирать очки и уже занимает 9 место в таблице АПЛ. При всех плюсах команда Хьюза не может наладить игру на выезде в этом сезоне, проиграв 4 из 5 гостевых матчей в последнее время.



"Тоттенхэм" выиграл два последних матча у "гончаров" с одинаковым счётом 4:0. Конечно, не думаю, что в предстоящей игре может повториться такой результат, но в победе хозяев сомнений практически нет.

Прогноз: 2-0

27.02.2017 12:00

"Лестер" уволил Клаудио Раньери после поражения 1:2 в Лиге Чемпионов от "Севильи" в минувшую среду. Но главной причиной увольнения стало не поражение в Европе, а провал в Премьер-лиге, где "лисы" проиграли 5 матчей подряд с общим счётом 0-12. Занимают 17 место в таблице, всего на 1 очко опережая команды, идущие на вылет. Как изменится "Лестер" в оставшихся матчах без итальянца загадка, и первый ответ будет дан в понедельник, на родном поле "лис" где они набрали 18 очков в 12 матчах, проиграв две последние встречи "Челси" и "Манчестер Юнайтед" с одинаковым счётом 0:3.



У "Ливерпуля" также не лучшим образом идут дела в 2017 году, всего 2 победы в 11 матчах. Перерыв команде Клоппа должен был пойти на пользу, мерсисайдцы немного перевели дух после последних неудач, и встреча с "Лестером" отличный экзамен для них. Матч в понедельник даст ответ чего ждать от "Ливерпуля" в этом сезоне, борьбы за титул или же пролёт мимо Лиги Чемпионов.



Не думаю что "лисы" без Раньери сразу заиграют в свой лучший футбол и начнут побеждать, а вот в талант Клоппа и его футболистов стоит поверить и ждать от них триумфальной игры в Лестере.

Прогноз: 1-2

Отметим что матчи "Мансестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" и "Саутгемптон – Арсенал" перенесены из-за финала Кубка Лиги, который пройдёт 26 февраля, в нём сыграют "Манчестер Юнайтед" против "Саутгемптона".