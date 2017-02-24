Лидс Юнайтед – Шеффилд Уэнсдей: превью

Soccer365 рассказывает о предматчевых раскладах на центральный матч 34-го тура Чемпионшипа.

Турнирное положение

Новости команд

Лидс Юнайтед

Шеффилд Уэнсдей

Ключевые игроки

Пабло Эрнандес

Джордан Роудс

Ориентировочные составы

1 Грин 28 Берарди 18 Янссон 5 Бартли 2 Ayling 14 О`Кейн 25 Виера Нан 15 Даллас 19 Эрнандес 24 Сакко 9 Вуд 1 Уэствуд 16 Palmer 39 Sasso 12 Ловенс 9 Рич 33 Уоллес 7 Абди 23 Хатчинсон 41 Бэннан 17 Роудс 45 Forestieri

Слова перед матчем

Подготовка идет полным ходом, мы все с нетерпением ждем игры, и это будет захватывающий матч. Льюи Койл получил травму ноги, но все остальные игроки в моем распоряжении. "Шеффилд" сейчас находится в хорошей форме, они, как и предполагалось, проводят отличный сезон. У них очень сильная команда, они усилились в летнее время и в январе, у них есть реальная сила, мощь и опыт во всех частях поля. Мы хорошо играем на "Элланд Роуд" в этом сезоне, некоторые матчи здесь были фантастичны, все это благодаря поддержке, которую мы имеем. Это будет аншлаг, локальное дерби двух команд из верхней части таблицы с одинаковым количеством очков. Мы ментально настроены на победу.

Главный тренер Лидс Юнайтед

Эта игра ничего не решит, она важная, тем более это дерби. Все игры важны, в субботу мы поедем туда, чтобы сразиться за три очка и мы чувствуем уверенность в своих силах. Наш соперник, одна из тех команд, которые фантастически проводят сезон. Мы имеем с ними равное количество очков, а значит, мы тоже проводим сезон отлично. Матч будет тяжел для обеих команд, ведь это дерби. Мы понимаем, как они будут играть, они не смогут удивить нас, мы будем готовы. Мы должны бороться изо всех сил, у них есть хорошая команда, хорошие игроки и хорошая организация. Но если бы я был в положении Гарри Монка, я бы тоже сказал, что мы будем играть против хорошей команды. Наши силы равны, нам будет противостоять сильный соперник.

Главный тренер Шеффилд Уэнсдей

Прогноз и ставки

25.02.2017 04:30

Сейчас эти команды имеют одинаковое количество очков и одинаковые шансы покинуть первую шестерку, чего всеми силами постараются избежать. В первом круге победу на поле "Шеффилда" праздновал "Лидс", да и вообще, для "сов" они не самый удобный соперник. В последних матчах подопечные Гарри Монка немного растеряли свою форму и потеряли позиции, но записывать их в андердоги не стоит.



"Совы" провели отличный отрезок из четырех побед подряд, это позволило им прочно закрепиться в первой шестерке и создало иллюзию того, что ей по плечу любой соперник. Если же взглянуть глубже, то мы увидим, что их соперники были либо аутсайдерами, либо находятся в отвратительной форме. Когда же им попалось серьезное сопротивление, команда, которая начала ловить и использовать их ошибки, результат сразу стал не такой приятный. "Лидс" может выдать игру даже лучше той, которую показал "Брентфорд" в таком случае "совам" не поздоровится. Команда Гарри Монка выглядит более монолитной, имеет ярко выраженных лидеров в каждой из линий. Этот выезд вряд ли принесет успех "совам".

Прогноз: 2-1

Фора1 (0) 1.8

Нас ждет очень интересный поединок, в котором сойдутся соседи по турнирной таблице, решающие высокие задачи. Это противостояние будет напряженным, обе команды получат шанс стереть негативные впечатления, которые они доставили своим болельщикам в последних неудачных матчах.Интересен матч и дуэлью тренеров, молодой, по тренерским меркам, и перспективный Гарри Монк против заслуженного и опытного Карлуша Карвальяла. Стоит присмотреться к этой игре еще и потому, что эти команды, скорее всего, пройдут в плей-офф, где могут встретиться в еще одной дуэли.В целом положение этих команд практически одинаковое. "Лидс" и "Шеффилд" занимают пятое и шестое место соответственно, имея равное количество очков и приблизительно равное количество забитых и пропущенных голов. Единственно, что "Лидс" был более бескомпромиссным, на его счету всего четыре ничья, одна из которых случилась в прошлом туре.На данный момент положение этих команд в зоне плей-офф весьма прочное, они оторвались от ближайшего преследователя на шесть очков, но это при том, что "Фулхэм" сыграл на матч меньше. До зоны прямого повышения десять очком, а с учетом того, что команды находящиеся там тоже сыграли меньше, то шансы нашего дуэта подняться на одно из первых двух мест выглядят призрачными. Выпасть из первой шестерки гораздо реальнее.В предматчевых интервью и тренер, и некоторые игроки "Лидса" упоминали своих болельщиков, которые помогают им добиваться положительного результата в домашних матчах. Очевидно, что и сейчас они надеются на помощь своего "двенадцатого" игрока, который их не подведет. Уже распродано больше тридцати тысяч билетов на игру, поддержка у "Лидса" будет колоссальной, в этом можно не сомневаться.И руководство и игроки "сов" настроены сейчас оптимистично, их не пугает не только предстоящее дерби, но и то, что они могут его проиграть. Карлуш Карвальял постарался максимально разгрузить своих игроков в психологическом плане и это очень интересный ход. Это поможет им быть раскованными на поле и избежать излишней жесткости в игровых моментах. В ключевых матчах многие лидеры команды подводили её, либо необдуманными фолами, либо слишком слабой игрой, которая была следствием того, что они просто "перегорели" до начала матча. Сейчас им такое вряд ли грозит.Испанский атакующий полузащитник в свой первый сезон в команде Гарри Монка стал безоговорочным лидером полузащиты. Пабло невероятно опытный игрок, ему уже тридцать один год и на поле свое он берет за счет мудрости и техники, а никак не за счет силы и скорости, что весьма нетипично для английских лиг ниже АПЛ. За свою карьеру Пабло успел поиграть в двух лучших лигах мира, был основным в "Валенсии" и "Суонси", в лучшие годы привлекался в сборную Испании. Играл в еврокубках семь сезонов и в каждом из них отличался или голами или ассистами. Сейчас Эрнандес лучший ассистент команды, её мозг в центре поля, без его передач и поддержки не был бы столь результативен Вуд. Проще говоря, без Пабло мы бы могли не увидеть этот "Лидс" в первой шестерке.Один из лучших форвардов Чемпионшипа последних лет так и не прижился в Премьер лиге. Три сезона подряд Роудс забивал больше двадцати голов в чемпионате. "Блэкберн" отдал рекордные десять миллионов за парня, который только поднялся из Первой лиги, где наколотил тридцать семь голов за сезон, и абсолютно не прогадал. Это была одна из лучших инвестиций бестолкового руководства "бродяг". На три года в их составе Роудс стал Богом. Он пропустил всего четыре игры за три года, и это при дистанции в сорок шесть туров! Борющийся за выход в АПЛ "Мидлсбро", отдал за Роудса семнадцать миллионов, но своим в той команде Джордан не стал. Теперь он отправлен снова покорить свой любимый чемпионат, время на раскачку уже прошло, пора браться за дело Джордан!В этом матче Гарри Монк сможет рассчитывать почти на всех сильнейших. В лазарете только Льюи Койл и Чарли Тейлор. Руф и Бридкатт готовы, но полный матч могут не сыграть. У "сов" дела немного хуже, не сыграют Том Лис, Морган Фокс и Марко Матиас. Под вопросом участие Вильяма Бакли и Гэри Хупера.Хозяева подойдут к этому матчу в полной боевой готовности и предельно собранными. Поддержка родных трибун, отсутствие потерь, несколько лишних дней отдыха должны положительно сказаться на встрече этих, равных по силам команд, и качнуть чашу весов в пользу хозяев. Тем не менее, в таком матче не мешает подстраховаться, поэтому оптимальный выбор Фора 0 на "Лидс".