Лига 1: прогноз на 27-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно 27-го тура чемпионата Франции сезона 2016/17.



Фото: Soccer365.ru

24.02.2017 13:00

27-й по счёту тур чемпионата Франции стартует поединком между "Нантом" и "Дижоном". Обе команды располагаются неподалёку от зоны вылета, являясь претендентами на понижение в классе. Таким образом, и для жёлто-зелёных, и для красных каждое очко на вес золота. В первом круге дуэль этих соперников завершилась поражением новичка Лиги 1. Единственный гол в том августовском матче забил Николай Томсен, защищающий нынче цвета датского "Копенгагена". Скорее всего, "канарейки" отпразднуют победу и на этот раз. Во-первых, они на данный момент выглядят предпочтительнее своего визави, а во-вторых, дома, как известно, и стены помогают.

Прогноз: 1-0

24.02.2017 14:45

Синхронные осечки "Монако" и ПСЖ в предыдущем туре позволили "Ницце" подобраться к трону на 3 очка. Можно не сомневаться в том, что "орлы", вылетевшие из всех кубковых турниров, приложат максимум усилий для того, чтобы первыми прийти к финишу национального первенства. В данном контексте домашняя победа над середняком Лиги 1 входит в обязательную программу. При этом не стоит забывать, что в первой половине сезона "Ницца" потеряла очки в поединке против "Монпелье" – 1:1. Кроме того, в пятничном матче не сможет принять участие Марио Балотелли. Эпатажный итальянец, забивший 9 мячей в текущем розыгрыше чемпионата Франции, отбывает дисквалификацию за удаление в Лорьяне, случившееся в минувшую субботу. Так или иначе, команда с Лазурного берега обязана побеждать на глазах своих пьяных от счастья поклонников.

Прогноз: 2-1

25.02.2017 11:00

Субботнюю программу 27-го тура первенства Франции откроет поединок между "Генгамом" и "Монако". В первом круге "фермеры" неожиданно сыграли вничью на "Луи II" – 2:2. Больше того, за 20 минут до окончания основного времени того матча подопечные Антуана Комбуаре выигрывали со счётом 2:0. Что касается отчётного противостояния, то, несмотря на то, что оно состоится на "Стад дю Рудуру", господа букмекеры не сомневаются в победе монегасков. Именно княжеский клуб возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, опережая своих ближайших преследователей – ПСЖ и "Ниццу" – на 3 пункта. В среду "Монако" проиграл "Манчестер Сити" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 3:5. При этом монегаски продемонстрировали очень зрелищный футбол, но обороняться тоже надо уметь.

Прогноз: 1-3

25.02.2017 14:00

В восьми последних матчах "островитяне" набрали всего-навсего 3 очка, ни разу при этом не победив. В итоге представитель Корсики с треском вылетел из Кубка Франции, потерпев фиаско в Париже – 0:7, и опустился на предпоследнюю ступень турнирной лестницы Лиги 1. В субботу вечером "Бастия" на выезде сыграет с "Анже". Дружина Стефана Мулена подходит к рассматриваемому противостоянию после двух побед кряду. Беря во внимание место проведения поединка, виктория "скоистов" – наиболее вероятный результат. Кстати, в первом круге, благодаря дублю Фамара Дедьу, "Анже" обыграл "Бастию" – 2:1. Сенегальский форвард, добравшийся вместе со своей национальной командой до четвертьфинала Кубка африканских наций, в новом году ещё не забивал. Кто знает, может быть, он экономит силы на бой с "островитянами"?

Прогноз: 2-1

25.02.2017 14:00

Интересный матч будут сыгран в субботу вечером в Лилле, куда на рандеву с местным одноимённым клубом пожалует "Бордо". Предыдущий визит "жирондинцев" на "Стад Пьер Моруа", имевший место чуть больше года назад, завершился для них фиаско – 1:5. Несмотря на это, с высокой долей вероятности можно предположить, что представитель столицы французского виноделия добьётся положительного результата в отчётном поединке. Питомцы Жослена Гурвеннека пребывают в прекрасной игровой форме. За более чем 2 месяца они уступили лишь дважды, причём случилось это в битве против парижан. В настоящий момент "Бордо" обитает на седьмой строчке турнирной таблицы Лиги 1, уступая "Марселю" и "Сент-Этьену" только лишь по дополнительным показателям. Что касается "догов", то уже сейчас они могут занести нынешний сезон себе в пассив. Если "Лилль" не наберёт обороты, то ему будет непросто избежать понижения в классе.

Прогноз: 1-2

25.02.2017 14:00

"Нанси" переживает серьёзнейший кризис. Новичок Лиги 1 проиграл 4 матча кряду с суммарным счётом 0:9. При этом нельзя не упомянуть о том, что первый профессиональный клуб легендарного Мишеля Платини после 26-и игровых дней имеет в своём активе наименьшее количество забитых мячей среди представителей элитного дивизиона Франции – 18. Таким образом, нет ничего удивительного в том, что "чертополохи" располагаются в зоне вылета. В субботу вечером "Нанси" в родных стенах сразится с "Тулузой". "Фиалки" ведут борьбу за путёвку в Лигу Европы. В предыдущем туре дружина Паскаля Дюпра расписала мировую с действующим чемпионом страны – ПСЖ (0:0), доведя тем самым свою беспроигрышную серию до четырёх матчей. Беря во внимание всё вышесказанное, думается, "Тулуза" переиграет "Нанси".

Прогноз: 1-2

25.02.2017 14:00

В субботу вечером "Ренн" примет в гости "Лорьян". Обе команды переживают не лучшие времена. "Чернокожие" не могут выиграть на протяжении восьми матчей кряду. По этой причине они обосновались на экваторе турнирной таблицы Лиги 1 и вылетели из Кубка Франции. Дела "морских щук" идут намного хуже. Именно они являются главными аутсайдерами элитного дивизиона. Кроме того, оборона оранжево-чёрного войска самая ненадёжная в Лиге 1. В среднем "Лорьян" пропускает 2 мяча за подход. Думается, отчётный поединок завершится викторией принимающей стороны.

Прогноз: 2-1

26.02.2017 09:00

В воскресенье в рамках 27-го тура первенства Франции будет сыграно 3 матча. Один из них состоится в Сент-Этьене, где местный одноимённый клуб сразится с "Каном". На этой неделе команда Кристофа Гальтье вылетела из Лиги Европы, дважды уступив "Манчестер Юнайтед". Теперь "стефануа" могут полностью сконцентрироваться на разборках на внутренней арене, где они небезуспешно ведут борьбу за место в еврокубках. Что касается "Кана", то от зоны вылета его отделяет всего-навсего один зачётный балл. Аналитики авторитетных букмекерских контор не сомневаются в победе 10-кратного чемпиона Франции. Не будем сомневаться и мы. Кстати, в первом круге "Сент-Этьен" переиграл "Кан" со счётом 2:0.

Прогноз: 1-0

26.02.2017 11:00

"Ткачи" подходят к воскресному поединку в приподнятом настроении. Накануне "Лион" квалифицировался в 1/8 финала Лиги Европы, дважды обыграв АЗ с суммарным счётом 11:2! Футболисты "Метца" за перипетиями на международной арене следят по телевизору. В настоящий момент тёмно-бордовые находятся в шаге от зоны вылета. Учитывая разницу в классе между соперниками, победа хозяев не вызывает сомнений.

Прогноз: 2-0

26.02.2017 15:00

Центральный матч 27-го тура чемпионата Франции будет сыгран в родном городе Зинедина Зидана. В первом круге "Марсель" и ПСЖ поделили очки, не сподобившись порадовать поклонников самой популярной игры на планете хотя бы одним результативным ударом – 0:0. Безоговорочными фаворитами воскресного противостояния считаются парижане, которые ведут борьбу за золотые медали. Разгромная победа над "Барселоной" продемонстрировала, что при должном настрое питомцы Унаи Эмери могут свернуть горы. Учитывая имя и регалии ближайшего соперника, можно не сомневаться в том, что столичные мастера выйдут на поле "Велодрома" с одной-единственной целью – победить. Правда, "провансальцы" не намерены сдаваться без боя.

Прогноз: 1-2