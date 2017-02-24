Заря – Динамо: превью

Soccer365 рассказывает о предматчевых раскладах на центральный матч 19-го игрового круга высшей лиги чемпионата Украины.



Фото: soccer365.ru

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Динамо Киев

Ключевые игроки

Виктор Цыганков

Ориентировочные составы

1 Шевченко 12 Форстер 44 Чечер 95 Соболь 39 Опанасенко Бабенко 4 Чайковский 7 Петряк 8 Харатин 11 Паулиньо Кадимян 72 Рудько 34 Хачериди Пантич 24 Вида Кадар 16 Сидорчук 29 Буяльский 10 Ярмоленко 19 Гармаш 15 Цыганков 41 Беседин

Слова перед матчем

Честно говоря, очень соскучился за футболом, за играми в чемпионате Украины. После такого большого перерыва, который длился два с половиной месяца, все желают как можно скорее начать чемпионат. По-моему, это хорошо, что первая игра именно с "Динамо". Думаю, это будет зрелищный матч. Если смотреть на таблицу, можно сказать, что это битва за второе место. Но я считаю, что, прежде всего, нужно сыграть удачно, и этот результат поможет нам в конце чемпионата занять как минимум третью строчку и снова выйти в групповой этап Лиги Европы. Но в этой футбольной борьбе не менее важно помнить, что есть команды позади нас, и важно не дать себя обойти. Имею в виду "Олимпик", "Александрию"... Игры с такими соперниками, как "Динамо" и "Шахтер", которые борются за чемпионство, демонстрируют, насколько команда готова к Лиге Европы. В подобных матчах очень хорошо проявляются сильные и слабые места команд.

полузащитник "Зари"

По возвращении из Испании нам дали один выходной, а уже на следующий день команда собралась на базе и провела первую тренировку. Все соскучились по официальным матчам. Да, на сборах у нас было много игр, но разница в статусе между контрольными поединками и официальными существует. Все настраиваются очень ответственно, понимая, что будет тяжело, особенно с таким сильным соперником, как "Заря". Но вне зависимости от оппонента нам нужно набирать максимальное количество очков и пытаться догнать "Шахтер".

вратарь "Динамо"

Прогноз Soccer365. ru

25.02.2017 04:00

Команда из Луганска давно считается очень неудобным, "противным" и неуступчивым соперником для киевского "Динамо". Красноречивый факт: даже в тех двух сезонах, когда "динамовцы" завоевывали чемпионский титул, столичный клуб смог обыграть коллектив Юрия Вернидуба всего раз за четыре поединка. Когда в первом круге "Заря" обыграла визави со счетом 1:0 в Киеве, это воспринималось как сенсация, но на деле луганчане ключи к замку "Динамо" подбирать давно научились. Впрочем, это никак не отменяет того факта, что в матчах, где "Заря" отбирает очки у Киева, мы видим скорее не силу "черно-белых", а слабость и зияющие дыры в составе "Динамо" или перманентно проявляющийся кризис тренерских идей у "начальников скамейки" столичной команды.



Как то будет на этот раз? Потери "Зари" очевидны и не восполняемы, ибо подписать адекватную замену ушедшим исполнителям "черно-белые" не смогли (точнее, смогли, но не всем – защитнику Сивакову качественной замены нет). Номинальные хозяева будут играть без важного в недавнем прошлом полузащитника Александра Караваева, на счету которого не просто уйма матчей, в которых он доказывал свое лидерство, а порой и незаменимость, но и шесть голов вкупе с пятью голевыми передачами. Не стоит забывать и о том, что в "Заре" все еще не решен вопрос форвардов. Последние в команде почти не забивают. О чем говорить, если самый результативный, среди игроков передней линии, игрок, Владислав Кулач, записал на свой счет всего два гола!



Собственно, во многом именно поэтому "Заря" вряд ли рискнет диктовать условия или, что для уха и глаза болельщика более привычно, играть первым номером. Луганчане наверняка попробуют сыграть в том ключе ведения игры, который выбирали на все матчи в Лиге Европы или в играх первого круга против "Шахтера" (которому "Заря", к слову, минимально уступила) и "Динамо". Весь расчет будет на оборону и контратаки! Пять из десяти последних матчей между этими клубами принесли не более двух забитых мячей, и на этот раз куда более вероятным видится вариант "меньше", а не "больше".



Важно, что этот матч будет сыгран именно сейчас, на старте второй половины, когда команды, весьма вероятно, будут подвержены синдрому пресловутого "весеннего футбола". Кроме того, очень важно, что оба коллектива уже не принимают участие в еврокубковой кампании, поэтому подготовку к возобновлению баталий в УПЛ априори не форсировали – незачем.

Прогноз: 0-1

ТМ 2.5 1.96

Вторая часть сезона в высшей лиге украинского футбола начинается с игры, которая станет одной из главных не только в первом после перерыва игровом круге, но и в первом раунде соревнований как таковом. (Напоминаем, что с начала текущего сезона чемпионат Украины проводится по новой, схеме с 12-ю клубами, которые играют двухкруговой турнир, после чего разбиваются на две шестерки. Первые шесть клубов поведут борьбу за попадание в еврокубки, вторая же шестерка будет стремиться спастись от понижения в классе.) И "Заря", и "Динамо" – бывшие представители Украины в еврокубковой кампании текущего сезона, а киевский клуб не только является действующим чемпионом Украины, но и выступает самым титулованным клубом Восточной Европы. И вот эти две команды ведут борьбу за вторую позицию, которая дает право представлять Украину в квалификации Лиги чемпионов, что, само по себе, "приз" за старания и мотивация, конечно же, немалая.С учетом текущего положения дел в таблице о рангах чемпионата Украины, вероятность того, что "Заря" завоюет "бронзу" (к слову, первую в своей истории) чемпионата Украины, высока как никогда. Но поскольку эта "синица в руках" у луганского клуба на 99,9% уже имеется, "черно-белые" стремятся доказать и показать, что штанишки одного из претендентов на попадание в Лигу Европы для них уже малы, и коллектив ставит перед собой более высокие задачи. Собственно, при всей невозможности этого добиться в текущем сезоне (ввиду хотя бы слабой, в сравнении с визави, материальной базой), "Заря" ставит перед собой задачу занять нишу пресловутой "третьей силы", которая, после отхода в небытие де-юре "Металлиста" и де-факто "Днепра", остается не занятой. Для того же чтобы громко заявить о себе в таком деле, как борьба против "Динамо" и "Шахтера", с этими командами нужно брать очки. А еще лучше – таковые обыгрывать.Тем не менее, пауза в чемпионате показала, что амбиции "Зари" – это, скорее, разговор на тему привычной трактовки всем известного крылатого выражения "не по Сеньке шапка". Дело в том, что коллектив одного из самых успешных тренеров Украины последних лет, Юрия Вернидуба, в очередной раз лишился нескольких важнейших исполнителей. Речь о потере защитника, белоруса Михаила Сивакова, а также одного из лучших игроков первой части сезона в УПЛ, футболиста сборной Украины, полузащитника Александра Караваева. (Последний пошел на "повышение" – приглянулся бывшему тренеру АЗ Дику Адвокату, который ныне трудится в турецком "Фенербахче.) На смену этим игрокам реальных (не взятых в аренду!) приобретений нет. Это говорит о том, что "Заря", в очередной, надцатый раз, подтверждает тот факт, что ставить перед собой реально большие задачи не может (более того, Караваев Луганску и без того не принадлежал – правами на него владеет "Шахтер").Перед стартовым свистком арбитра матча команды из Луганска и Киева разделяет три очка – преимущество на стороне "Динамо". При этом не так чтоб в спину – в ноги, "Заре" дышит "Александрия" – наиболее вероятный претендент на звание команды, которая, судя по всему, сможет составить конкуренцию луганчанам в борьбе за третье место, эта команда от Луганска отстает на четыре очка. Очевидно, что в случае поражения опуститься ниже "черно-белые" не смогут. А вот "Динамо" лишится второй строчки, если проиграет – в первом круге в личной встрече сильнее была именно "Заря". При этом Киев отстает от лидера чемпионата, "Шахтера", на 13 баллов.Накануне матча с конкурентом столичный клуб близок к "разгрузке" состава. Охарактеризовать иначе возможный уход в аренду нападающего, который за полгода пребывания в стане "бело-синих" не забил ни одного гола и не отдал ни одной голевой передачи, никак нельзя. Бывший игрок "Шахтера", который в 19 лет считался самым перспективным "наконечником" в чемпионате Украины, и справедливо пользовался вниманием двух "гегемонов" вот-вот пополнит ряды полтавской "Ворсклы". (К слову, "Динамо" конкуренцию заклятому другу проиграло только из-за того, что президент ФК "Харьков" решил продать игрока именно в ШД, предложение которого было выгоднее с финансовой стороны вопроса.) Как сообщает ряд украинских спортивных СМИ, форвард 29-ти лет от роду вскоре пополнит ряды команды Василия Сачко. Интересно, что за Полтаву уже выступает два "одолженных" у "Динамо" футболиста – полузащитник Сергей Мякушко и нападающий Дмитрий Хлебас.Да-да, именно молодого, 19-летнего полузащитника, который стал открытием первой части сезона, стоит называть тем игроком, который, с высокой вероятностью, будет нести наибольшую опасность владениям "Ворсклы". А все потому, что именно Цыганков, а не главная звезда чемпионата Украины Андрей Ярмоленко или парагвайский вингер Дерлис Гонсалес, провел подготовительные сборы наиболее убедительно среди игроков группы атаки Киева. Поэтому не только появление с первых минут, но и сильный футбол в исполнении этого парня, напрашиваются. На данный момент на счету Виктора четыре гола и шесть голевых передач во всех турнирах.Если хозяевам, для того, чтобы продолжить борьбу за второе место, нужна только победа, то гостей вроде как устроит и ничья. Но, как бы то ни было, причин, которые указывают на будущий "минимализм" в этой паре, достаточно.