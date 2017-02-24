Примера: прогноз на 24-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно 24-го тура чемпионата Испании сезона 2016/17.

24.02.2017 11:45

До недавнего времени "Лас-Пальмас" оставался одной из двух команд, которая не проигрывала на своем поле. Но отменную для "островитян" статистику испортила "Севилья", которая победила на Канарских островах с минимальным счетом. "Реал Сосьедад" в свою очередь входит в топ-6 команд по результатам гостевых игр. Причем, стоит отметить, что очков на чужих стадионах баски принципиально не делят – 6 побед и 5 поражений. Учитывая, что "Лас-Пальмас" находится не в лучшей форме, и потерпел три поражения подряд, а дела у "Реал Сосьедада" идут вполне себе неплохо, то у гостей есть шанс увезти, как минимум, ничью.

Прогноз: 1-1

25.02.2017 04:00

В 11-ти последних турах "Алавес" проиграл только "Сельте" и "Барселоне" - результат весьма достойный. Однако, предстоящий матч будет для скромной команды весьма трудным, ведь в гости приезжает "Валенсия". Казалось бы, что в это такого, но "летучие мыши" среди недели обыграли в отложенном матче сам "Реал", так что находятся на эмоциональном подъеме, а для такой команды, как "Валенсия", это очень важно. Состав у подопечных Воро вполне позволяет бороться за топ-4, а они болтаются на 14-й строчке. Но две подряд победы, помимо "Реала" был обыгран "Атлетик", должны в очередной раз встряхнуть команду.

Прогноз: 1-2

25.02.2017 07:15

Матч носит статус дерби и этим многое сказано. Борьба, борьба и еще раз борьба. Однако, если взглянуть на последние очные поединки, то ее как раз в итоге и не получается – "Севилья" выиграла 6 из 7 последних матчей между этими командами во всех турнирах, еще раз они разошлись миром, при этом "Бетис" не смог забить ни разу (!). Вот и в предстоящем матче "Севилья" выглядит фаворитом. Она все еще не отпускает далеко "Барселону", находясь на третьей строчке, и держит 4 очка отрыва от "Атлетико", который ее преследует. А вот у "Бетиса" дела идут неважно в последнее время, а разгромное поражение от одного из аустайдеров "Гранады", лишнее тому подтверждение. "Севилья", несмотря на матч Лиги чемпионов среди недели, все же должна брать три очка в этой игре.

Прогноз: 0-2

25.02.2017 09:30

Принципиальная встреча, так как оба коллектива ведут борьбу за выживание и занимают соседствующие места в турнирной таблице. Проигравшая этот поединок команда вполне может оказаться по итогам тура уже в зоне вылета, так что ставки довольно высоки. Оба клуба давно не побеждали – "Леганес" с ноября прошлого года, "Депор" - с декабря. В матче первого круга новичок Примеры сумел победить на "Риасоре", но на данный момент более вероятен ничейный исход.

Прогноз: 1-1

25.02.2017 11:45

"Эйбар" очень прилично смотрелся в последних играх – лишь "Севилья" на "Рамон Санчес Писхуан" смогла остановить победную поступь басков. В особенности хороши они в родных стенах, где проигрывали в последнее время только "Атлетико" и "Барсе". "Малага" долгое время шла без побед, но в предыдущем туре смогла ее добиться, обыграв дома "Лас-Пальмас". "Анчоусы" традиционно являются домашней командой, поэтому за 12 выездных поединков они так и не смогли выиграть на чужом поле. Такая статистика – не самый лучший спутник для поездки к команде, которая мощно играет дома.

Прогноз: 2-0

26.02.2017 03:00

"Эспаньол" выдал неплохой отрезок из трех побед, который поднял его в турнирной таблице, но в последних двух турах соперники были сильными ("Реал" и "Реал Сосьедад"), и очков набрать не позволили. А вот в предстоящей встрече у каталонцев есть все шансы ими разжиться, ведь в гости приезжает главный аутсайдер Примеры. Если "Спортинг" и "Гранада" как-то шевелятся, изредка побеждают и набирают очки в подвале турнирной таблицы, то "Осасуна" не выигрывала с 17 октября прошлого года. В итоге она прочно осела на последнем месте и уже имеет 6 очков отставания от ближайшей команды. "Эспаньол", который никогда особо не славился игрой в гостях, выиграл у нее в первом круге в Памплоне, и просто обязан делать это дома.

Прогноз: 2-0

26.02.2017 07:15

У фанов "Атлетико" и "Барселоны" среди недели был повод для радости. У мадридцев даже двойной. Во вторник их любимая команда обыграла в гостях "Байер" в рамках Лиги чемпионов, а в среду их сосед по городу и конкурент по чемпионату проиграл отложенный матч "Валенсии". Таким образом, по потерянным очкам "Барселона" уже отстает не на 7 очков, а на 4, что обостряет борьбу за титул. Что касается "Атлетико", то до "Реала" ему далеко (потенциально 10 очков). Но не только очки, но и две команды вклинились между мадридскими клубами – одна из них "Барселона". Проиграй "матрасники" эту встречу и с мыслями не только о чемпионстве, но и о топ-2, если таковые имеются, им придется расстаться.



В этом году соперники уже дважды играли между собой в Кубке Испании – каталонцы победили в Мадриде, а дома удержали добытое преимущество, сыграв вничью. Миром разошлись команды и в матче первого круга. В остальном же, "Барса" практически всегда оказывалась сильнее в последнее время (8 побед в 9 играх до указанных выше матчей), только в рамках прошлогодней Лиги чемпионов мадридцы оказались сильнее, выбив своего соперника. Складывается такое впечатление, что сильнее они и на данный момент. У "Барсы" явный спад – позор в Париже, вымученная победа в домашней игре с "Леганесом", который никак не заслуживал на поражение. "Атлетико" на фоне нынешней "Барсы" смотрится более "воздушным" и если удача будет на его стороне, то он вполне способен добиться лучшего результата, чем в недавних кубковых играх.

Прогноз: 2-1

26.02.2017 09:30

Тяжелая последняя неделя получается для басков. Сначала команда проиграла "Валенсии" в чемпионате, а затем неожиданно для многих вылетела из Лиги Европы, проиграв по сумме двух встреч кипрскому АПОЭЛу. Теперь ничего не остается делать, как сфокусировать свое внимание на чемпионате и бороться за право снова сыграть в еврокубках в следующем году. У "Гранады" наметился прогресс – команда выиграла 2 из 3 своих последних матчей, но эти успехи пришли к ней на своем поле, тогда как в гостях она по-прежнему является худшей, и еще ни разу не побеждала. Начнет ли она это делать со встречи на "Сан-Мамес"? Весьма сомнительно, ведь по показателям игры дома "Атлетик" входит в тройку лучших (8 побед, 3 ничьи, 1 поражение).

Прогноз: 2-0

26.02.2017 09:30

"Спортинг", видя шевеление "Гранады", старается набирать очки и сам. Получается редко, но победа над "Леганесом" в позапрошлом туре подняла немного хихонцам настроение. Давненько на родном стадионе они не набирали очков… Может быть игра с "Сельтой", у которой был трудный матч в Лиге Европы с "Шахтером" (120 минут по не самому простому полю, плюс перелет), позволит заработать хотя бы балл. Вполне возможно.

Прогноз: 1-1

26.02.2017 11:45

Обе команды среди недели не отдыхали, а проводили матчи. Так, "Вильярреал" гостил в Риме, где в рамках матча Лиги Европы встречался с "Ромой". После разгромного поражения дома 0:4, "подводникам" нужно было сохранить лицо, и они это сделали, выиграв с минимальным счетом. "Реал" в еврокубках не играл, а пользовался паузой, чтобы сыграть один из двух отложенных своих поединков в чемпионате. Получилось не очень – мадридцы уступили на "Месталье" местной "Валенсии", которая не может сейчас похвастаться стабильной игрой. Впрочем, это же касается и "Вильярреала", которого то и дело бросает во всякие крайности типа упомянутого матча с "Ромой". Впрочем, в чемпионате проваливается команда в основном в гостях. "Желтая субмарина" нередко в последнее время отбирала очки у мадридцев на своем поле, но так напористо, как несколько дней назад "Валенсия", вряд ли сыграет.

Прогноз: 1-2