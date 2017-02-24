Бенфика – Спортинг: превью

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно центрального матча 23-го тура чемпионата Португалии.



Фото: soccer365.ru

Новости команд

Эшторил-Прая

Спортинг Лиссабон

Ключевые игроки

Клебер

Бас Дост

Ориентировочные составы

96 Рибейру 5 Феррейра 3 Аилтон 2 Афонсо 33 Данклер 6 Тайра 20 Индио 11 Аугусто 25 Амаду 8 Эдуардо 10 Клебер 1 Патрисиу 2 Скелотто 15 Оливейра 13 Коатес 4 Жефферсон 66 Пальинья 14 Карвалью 77 Мартинш 18 Жиральдес 10 Руис 28 Дост

Прогноз и ставки

25.02.2017 10:15

"Спортинг" должен побеждать такие команды, как "Эшторил". По составу команда на голову выше своего будущего оппонента. Да и опыта у каждого игрока гораздо выше. Главное, чтобы не было недооценки противника, как это уже бывало несколько раз в текущем сезоне.



"Эшторил" не отличается умением много забивать, пропуская достаточно мячей. Однако в последних матчах улучшились показатели, и нападение стало действовать более организовано. Вероятно, мы наблюдаем подъем команды с низов таблицы. Только вот противостоять "Спортингу" в таком состоянии будет сложно.



Матч пройдет с преимуществом гостей. Они сразу же перехватят инициативу, погасив стартовый порыв "Эшторила". Начнутся красивые фланговые быстрые атаки, разыграется Бас Дост, что может привести к взятию ворот уже в первом тайме. Однако не стоит ждать обилия голов. Все-таки современный "Спортинг" умудряется транжирить моменты, быстро успокаиваться после открытия счета. Плюс к этому, хозяева способны огрызаться и выставлять защитные кордоны.



Мало верится в то, что "Эшторил" отберет очки у "Спортинга". Однако легкой прогулки для гостей не будем. Им придется изрядно постараться, чтобы добиться приемлемого для себя результата. Все может решить один забитый мяч.

Прогноз: 0-1

П2 1.43

Лиссабонский "Спортинг" только в случае необычных стечений обстоятельств сможет стать чемпионом в нынешнем розыгрыше турнира. Да и второе место по итогам года также станет своего рода сенсацией. Все-таки команда растеряла много очков, а игра в ряде матчей не впечатляет. Хотя, на старте сезона получилось временно выйти на первое место и даже оторваться от других представителей "Великой тройки".Затем случился провал и опускание на 4-е место. Если бы "Витория Гимарайнш" сохранила победную поступь, то "Спортинг" и вовсе мог оказаться временно пятым. Но "Брага" и "Гимарайнш" попали в яму, начал проигрывать и штамповать ничьи. Это позволило лиссабонцам уверенно обосноваться на третьей строчке.Матч против "Эшторила" - это возможность взять 3 очка. Однако хозяева поля хотят как можно скорее уйти подальше от зоны вылета. Поэтому легкой прогулки не будет и нас ожидает упорное противостояние.Турнирное положениеНа текущий момент "Спортинг" идет на третьей позиции, отставая от "Бенфики" на 10 баллов. От "Порту" отставание составляет 9 очков. Приходится надеяться на 100-процентный показатель в оставшихся матчах и на то, что основные конкуренты растеряют свое преимущество."Эшторил" пока близок к зоне вылета. За прошедшие туры команда набрала только 20 очков. Отрыв от предпоследнего места составляет 5 баллов. Учитывая, как слабо играют "Тондела" и "Насьонал Фуншал", подобный гандикап можно считать относительно весомым. Однако требуется укрепить позиции, так как в футболе иногда аутсайдеры под занавес сезона удивляют прытью.Команда занимает пока только 15-е место, имея в активе 20 очков. Забивает мало. Пока в этой графе лишь 17 мячей. С другой стороны, оборона не является слишком слабым местом "Эшторила". Разница забитый и пропущенных – "-10". Если получится немного улучшить взаимодействие впереди и повысить свой КПД нападающим, то можно замахнуться на первую десятку. Пока же речь идет о сохранении прописки.Если взять пять последних матчей клуба, то статистика следующая: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения. Стоит отметить, что за последние 2 поединка удалось взять 4 очка. Это говорит об определенном прогрессе. Удалось даже на выезде сыграть вничью с "Брагой", обменявшись голами. Победа же над "Пасуш де Феррейра" и вовсе выглядит знаково. Поэтому у болельщиков "Эшторила" появилась надежда на возрождение и положительную динамику."Спортинг" может удивить с любой момент. Это уже стало определенной визитной карточкой команды. В прошлом сезоне лиссабонцы умудрились потерять 5 очков против "Тонделы" - явного аутсайдера. В этом году ситуация повторяется – дома случилась ничья с той же "Тонделой". Зато некоторых соперников команды буквально выносит с поля, заставляя капитулировать еще в первой тайме. После ухода Слимани атака не стала выглядеть хуже. Оказалось, что форварда можно быстро заменить другими игроками. Сейчас важно научиться более грамотно действовать в обороне и реализовывать свои моменты с высоким КПД.Последние пять матчей принесли следующие результаты: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение. При чем, фиаско потерпели против "Порту" со счетом 1:2. В самой концовке был реальный шанс на ничью, но Касильяс блеснул, в красивом прыжке достав мяч, пущенный в угол.Вроде бы "Спортинг" играет мощно, широко, быстро атакует, используя фланги. Состав подобрался хороший, глобальных изменений произведено не было, чтобы говорить о каком-то кризисе. Однако клуб лихорадит. По всей видимости, после окончания чемпионата могут произойти определенные изменения в структуре команды.В составе "Эшторила" очень много бразильцев. Особенно это касается передней линии. В настоящее время среди всех особенно выделяется Клебер, который на протяжении каждого матча находится на острие атаки, проделывает большую работу. Именно Клебер стал спасительного гола в ворота "Браги", когда матч завершился со счетом 1:1. При росте в 187 см, приносит большую пользу во время розыгрышей стандартов. Однако обладает также хорошей скоростью, дриблингом, техничен, как практически каждый бразилец. Клеберу 26 лет и контракт заключен до лета 2018 года. Скорее всего, соглашение будет пролангировано, так как такого игрока упускать нельзя.Бас Дост - настоящая находка для своей команды. Нынешний сезон начал столь ударно, что привлек к себе внимание многих клубов из более серьезных чемпионатов. Отлично владеет обеими ногами, что увеличивает его ценность. Провел за "Спортинг" 19 матчей в Примейре, забив 17 голов. Сразу после перехода из "Вольфсбурга" начал доказывать свое превосходство над другими коллегами по амплуа. Предпочитает играть на острие атаки. Именно он призван заменить ушедшего Слимани.Какое-то время ушел в тень, но вновь стал главным орудием своей команды. В последних пяти матчах забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Однозначно выйдет с первых минут. Является лидером в списке бомдардиров местного чемпионата. Его отрыв от Андре Силва составляет 4 гола. При этом, Баст Дост ни разу не забивал с точки, тогда как основной конкурент делал это четырежды.Эксперты в футболе практически не сомневаются в победе "Спортинга". Все говорит о том, что гости непременно победят. Для этого все имеется – хороший состав, опытные игроки, высокий уровень мастерства. Главное, чтобы не форварды не растранжирили моменты, а защитники сыграли на уровне. Победа гостей оценивается коэффициентом."Эшторил" не балует своих болельщиков обилием голов. Часто команда ограничивается одним мячом, либо просто "сухарем". Игра против такого мощного клуба, как "Спортинг", гарантирует форвардам максимум сложностей при созидании и завершении атак. Ну а гости свой мяч забьют всегда. Можно поставить на то, что одна из команд не забьет.